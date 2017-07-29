DHA YURT BÜLTENİ-8 

Bakan Soylu Şırnak-Van yolunda inceleme yaptı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 2 Temmuz'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda bir işçinin yaşamını yitirdiği, bir işçinin de yaralandığı Şırnak-Van karayolunda incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, 2 ay sonra Şırnak'a yeniden geleceğini, çalışmaların ilerlememesi halinde firma sözleşmesini feshedeceğini söyledi.

Hakkari'de çeşitli incelemelerde bulunduktan sonra helikopter ile Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'i, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı karşıladı. Daha sonra 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na geçen Bakan Soylu, tören mangasını selamladıktan sonra şeref defterini imzaladı. Ardından Tümen Komutanlığı makamına geçen Bakan Soylu, burada Vali Mehmet Aktaş, Tümgeneral Veli Tarakçı ile Şırnak-Van ve Şırnak-Cizre karayollarını yapan firma yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Soylu ve beraberindekiler, daha sonra da Şırnak-Van yolunda incelemelerde bulunmak üzere yol çalışmasının yapıldığı bölgeye geçti. Burada Vali Aktaş ve firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Soylu, firma yetkilisine 2 ay sonra tekrar geleceğini ve çalışmaların ilerlememesi durumunda sözleşmelerini feshedeceğini söyledi.

İncelemeler sonunda gazetecilere konuşan Bakan Soylu, Hakkari ve Şırnak'taki incelemelerini değerlendirerek, "Bugün Hakkari Dağlıca, Çukurca güvenlik yolu ile ilgili bir değerlendirme yaptık ve özellikle Hakkari Çukurca yolunun ne aşamada olduğunu gördük. Hem oradaki kahraman askerlerimizle, evlatlarımızla, güvenlik görevlilerimizin hepsi ile bir aradaydık. Şimdi burada yine özel idaremiz, karayollarımız hep birlikte yapılan bu bölgenin ekonomik coğrafyasının önemli şekilde etkileyecek, çok iyi bir noktaya getirecek. Van ile Habur arasındaki iletişimi sağlayacak bir yol olan ve bizim güvenliğimiz açısından aynı zamanda hayati bir yoldayız. Sağolsun özelikle hem Veli paşamız, hem Arif paşamız, hem valimiz, daha önce bir güvelik toplantısını yapmışlar. Özellikle güvenlik yollarıyla ilgili. Zanediyorum çok kısa süre içerisinde Van'la buluşturacağız. Siirt hattı da var bu yolların içerisinde. Siirt yoluyla da ilgili arkadaşlarımız ayını kararlıkla çalışıyorlar. Bunun önemi şu; özellikle Şırnak'ın, Siirt'tin ve Van'ın birbirleriyle, sınırlarıyla çok daha iyi bir bağ kurabilmesini, ekonomik gelişimini çok daha iyi bir noktaya ulaşmasını sağlamak" dedi.

Yolların terör örgütlerinin alanlarını tamamen ortadan kaldıracağını ifade eden Bakan Soylu şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz Eylül ayında burada 6 şehidimiz oldu. Ve bu yollar aynı zamanda terör örgütünün bu hayatiyet alanlarını tamamen ortadan kaldıracak. Birkaç faydası olacak. Hem güvenliğine bakıyoruz, bu yolun, hem de hangi aşamada bitebileceğine de bakıyoruz. Gerek sayın Cumhurbaşkanımız, gerek sayın Başbakanımız bu yollarla birebir ilgilidir. Özelikle Güneydoğu'da böyle 4-5 tane yolumuz var. Bu yollar bizim için ehemmiyetli. Geçen hafta Tunceli-Pülümür arasındaki yola bakmıştık. Oradaki ortaya atabileceğimiz tedbirleri attık. Sadece kırsalda, şehirde terörle mücadele değil, aslında kalkınmayla, yollarla attığımız adımlarla, şehirleri birbirleriyle bütünleştirerek, bambaşka bir bakışı ortaya koymaya çalışıyoruz. İnşallah çok yakın bir zamanda arkadaşlarımız burada, tekrar geleceğiz burada ne mesafe aldığımızı da inşallah göreceğiz" diye konuştu.

Bakan Soylu incelemelerde bulunduğu alanlarda alınan sıkı güvenlik önlemleri dikkat çekti. Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda öğle yemeği yedikten sonra helikopter ile Şırnak Şeraffetin Elçi Havalimanı'na, ordan da uçak ile Ankara'ya gitti.

Görüntü Dökümü

-Bakan Soylu'nun helikopterle gelişi

-Bakan Soylu'nun karşılanması

-Tören mangasının selamlanması

-Van yolunda incleme yapılması

-Bakan Soylu'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, ()-

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Polis otosuna silahlı saldırı

KAYSERİ'de, kırmızı ışık ihlali yaptığı için durdurulmak istenen otomobilden polis ekiplerine silahla ateş açıldı. Polis aracını kullanan polis memuru direksiyon kontrolünü yitirinçe kaza yaptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsü olduğu iddia edilen Mehmet Ç. yarım saat süren çalışma sonucu yakalandı.

Kocasinan Bulvarı'nda kırmızı ışık ihlali yapan 38 GE 487 plakalı otomobili kullanan Mehmet Ç. 38 A 5452 plakalı polis aracındaki görevliler tarafından durdurulmak istendi. Mehmet Ç. bu uyarıya alkıdrmayınca, polis memuru M.Y., ekip otomobili ile Mehmet Ç.'nin peşine düştü. Polis ekip otomobilinden yapılan anonsa rağmen durmayan Mehmet Ç, kaçmaya çalıştı. Polisler kaçan kişiyi merkez Kocasinan ilçesi Talatpaşa Mahallesi'nde durdurmak istedi. Mehmet Ç, iddiaya göre silahıyla polis otosuna iki el ateş açtı. Ekip otomobilini kullanan pholis memuru M.Y. direksiyon kontrolünü yitirince araç kanal duvarına çarptı. Olayda şans eseri kurşun polis aracına isabet etmezken, araçta hasar oluştu. Olay sonrası Mehmet Ç, otomobiliyle kaçarak uzaklaştı. Polis otosuna ateş açan silahlı saldırgan Melikgazi İlçesi'nde yakalandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Kaza yapan polis aracından görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, ()

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Nusaybin'de 1 Kalaşnikof ve 1 tabanca ele geçirildi



MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında 1 Kalaşnikof, 1 tabanca ile bu silahlara ait şarjör ele geçirildi.

Mardin Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26.07.2017 tarihinde terörle mücadele kapsamında Nusaybin İlçesi'nde arama-tarama ve operasyonel faaliyetler yapıldığı belirtildi. Açıklamada, bu operasyonlarda Kalaşnikof tüfek ile 4 şarjörü, 1 tabanca, 1 kütüklük ele geçirildiği ifade edilirken," Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik güçlerimizce terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

Haber : MARDİN, ()-

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Uşak'ta esnafı döven belediye başkanının koruması ve şoförü açığa alındı



UŞAK'ta esnaf Mehmet Otur'u dövmekle suçlanan Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın koruma polisi ile makam şoförü açığa alındı.

Olay, 27 Temmuz Perşembe günü saat 22.00 sıralarında İslice Mahallesi Adaş Sokak'ta meydana geldi. İstanbul Düğün Salonu'nda nikah kıyan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın çıkışta önünden geçtiği tekel bayisinin işletmecisi 60 yaşındaki Mehmet Otur, iddiaya göre, küfretti. Başkan Cahan, salondan yaya olarak Tiritoğlu Parkı'na geçerken, makam aracını belediyeye bırakan koruma polisi H.U. ile şoför S.S., yaya olarak Mehmet Otur'un işyerine geldi. Taraflar arasında tartışma, ardından kavga çıktı. Koruma polisi H.U. ve şoför S.S., Otur'u tekme ve yumruklarla yerlerde sürükleyerek dışarı çıkardı. Burada da devam eden kavgayı gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Gelen ekipler, psikolojik rahatsızlığı bulunan ve KOAH hastası Mehmet Otur'un ellerini kelepçeleyip, H.U. ve şoför S.S. ile birlikte polis merkezine götürdü. Tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı. Baş ve vücuduna darbeler alan Otur, doktor raporu aldı.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Mehmet Otur, kendisine Belediye Başkanı'nın düğün salonundan çıktıktan sonra esnafla istişare edeceğini söylediklerini belirterek, şunları anlattı: "Ben de 'Sakın ha arkadaşım, ben tanımadığım, bilmediğim kişiyle görüşmek istemiyorum' dedim. Biraz terslenip gittiler. 1 saat sonra işyerime Başkan'ın koruması yanında 2 kişi ile gelerek, tekme ve tokatlarla beni işyerimden yerlerde sürüyerek sokağa çıkardı. Sokakta da şiddetleri bitmedi. Olayın ardından polis ekip otosu geldi. Beni ve diğerlerini aynı ekip otosuna bindirdiler ve ekip otosunda dahi aynı kişilerin saldırısına maruz kaldım. Devletin korumasında, devletin otosunda darp edildim. Karakolda ikisinden de şikayetçi oldum. Ben karakoldayken de işyerim açık kaldı. İşyerimden neler alındı, neler kayboldu bilmiyorum."

Uşak Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise Mehmet Otur'un, Başkan Nurullah Cahan'ın arkasından ağza alınmayacak küfürler savurduğu iddia edilerek görevli polis memurunun sözlü uyarı yaptığı aktarıldı. Açıklamada, şöyle denildi: "Şahıs, hem belediye başkanımıza hem de polis memuruna küfürler etmeye devam ettiği gibi eline aldığı demir sopa ile polis memuruna saldırmıştır. Bu saldırı sonucunda görevli memur sağ bacak, omuz ve sağ kolundan yaralanmıştır. Şahsın fiziksel müdahalelerini engellemek için görevli memur, şahsı yere yatırmak zorunda kalmıştır. Bu sırada şahsa yönelik herhangi bir şiddet uygulamamış ve çağırılan polis aracı gelene kadar kaçması engellenerek görevli polislere şahıs teslim edilmiştir. Çağırılan polis aracının gelmesi üzerine şahıs, emniyet güçlerince kelepçelenerek emniyete götürülmüştür. Bu esnada şahıs, tehditlere ve küfürlere devam etmiştir."

GÜVENLİK KAMERASINDA

Kavga an, bölgedeki güvenlik kameraları ile kaydedildi. Görüntülerde, Belediye Başkanı'nın koruma polisi ve makam şoförünün yürüyerek işyerine geldiği, bir süre sonra da Otur ile tartıştığı görülüyor. Ardından işyerinde yumruklar ve tekmeler havada uçuşuyor. Esnafı arasına alan ikili, tekme ve yumruklarla yere düşürüp, sürüyerek dışarıya çıkarıyor. Çıkarırken de tekmelemeyi sürdürüyor. Yerde yatan esnafa sokakta da şiddet uygulayan ikiliyi ayırmak isteyenler, başarılı olamıyor.

AÇIĞA ALINDILAR

Uşak Valiliği İl Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden bugün yapılan yazılı açıklamada, polisle şoförün açığa alındığı duyuruldu. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "İslice Mahallesi Adaş Sokak No 9/a'da faaliyet gösteren işyerinde, işyeri sahibi Mehmet Otur ile Uşak Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru H.U. ve UTAŞ şirketinde görevli makam şoförü S.S. arasında bir tartışma meydana geldiği; neticesinde şahısların birbirlerini darp ettikleri ve karşılıklı hakarette bulundukları anlaşılmıştır. Şahıslar birlerinden karşılıklı şikayetçi olmaları üzerine haklarında savcı talimatıyla adli soruşturma ve Valilik makamınca idari soruşturma başlatılmış olup, soruşturmanın selameti açısından polis memuru ve şoför açığa alınmıştır. Konu ile ilgili adli ve idari soruşturma halen devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Görüntü Dökümü

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(GEÇİLEN GÖRÜNTÜ)

Güvenlik kamerası görüntüleri

esnaf ile röp.

Haber: Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () -

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Bodrum'da ikinci yangın çöplükte çıktı

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde sabah saatlerinde Kadıkalesi Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda çıkan yangının ardından, bu kez de Gümüşlük Mahallesi'ndeki çöplük alan, alevlere teslim oldu. Bugün öğle saatlerinde başlayıp makilik alana sıçrayan yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Bodrum'daki Gümüşlük Mahallesi Dereköy vahşi depolama alanında bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı, şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü. Makilik alana sıçrayan yangına iki uçak, 6 itfaiye ve 4 arazöz ile birlikte 30 orman işçisi ve çöplük alanında bulunan işçiler müdahale etti. Turgutreis, Akyarlar ve İslamhaneleri mahallelerini duman altında bırakan yangını söndürme çalışmalarına işçiler de iş makineleri ile destek verdi. Kontrol altına alınmaya çalışılan yangına, gaz sıkışmalarının neden olduğu belirtildi. Jandarma, Dereköy Gümüşlük karayolu üzerinde güvenlik önlemleri aldı. Dereköy -Gümüşlük karayolunda ulaşım güçlükle yapılırken, makilik alanda devam eden yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yangının uzaktan görüntüsü,

-Çöplük alanının içinden alevlere müdahale edilmesinden görüntü,

-Uçakların söndürme çalışmalarından görüntü,

-İş makinelerinden görüntü.

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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Elektrik akımına kapılan genç kız öldü

ŞANLIURFA’da, elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Ceylan Kanarya, yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Hurus Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, besicilik yapan Kanarya ailesinin kızları Ceylan, inekleri sağmak için ahıra girdi ve bu sırada süt sağım makinesinin fişini prize takmak istedi. Ancak, genç kız kaçak nedeniyle bir anda akıma kapıldı. Çığlıkları üzerine ahıra koşan yakınları yerde hareketsiz buldukları Ceylan Kanarya için sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından genç kızı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan genç kız doktorların müdahalesine karşı kurtarılamadı.

Ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirirken, Ceylan Kanarya'nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Morg önünde bekleyen cenaze aracı

- Yakınlarının sinir krizi geçirmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

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Bisiklet sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza anı güvenlik kamerasında

HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde, trafikte bisikletiyle seyir halindeyken, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 34 yaşındaki kuaför Özhan Bulut, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 22 Temmuz'da Kurtuluş Mahallesi Ulucami Caddesi'nde meydana geldi. Adana yönünden kent merkezine doğru giden özel otomobil, üstgeçit kavşağında, bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan Özhan Bulut'a çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobilin kırmızı ışıkta geçtiği görüldü. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil olay yerinden uzaklaşırken, kazada ağır yaralanan Özhan Bulut ise kaldırıldığı hastanede bir hafta süren yaşam savaşını kaybetti.

Bulut'un cenazesi Karaağaç Mahallesi'ndeki evinden uğurlanarak, Şarkonak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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(Güvenlik Kamerası)

- araçların geçişleri

- Siyah renkli aracın geçerken bisikletliye çarpması

- Ömer Bulut‘un sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera:İSKENDERUN(HATAY),()

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Kamyonda 87 kilo esrar

operasyon polis kamerasında

ADANA'da polis ekipleri ihbar üzerine durdurdukları kamyonda ev eşyalarının arasına gizlenen, 87 kilo 500 gram esrar ele geçirdi. Kamyon sürücüsü 34 yaşındaki Hakim Ö. uyuşturucuyu 10 bin TL karşlığında taşıdığını söyledi.

Diyarbakır'dan Adana'ya ev eşyaları arasında kamyonla uyuşturucu getirileceği ihbarını alan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NARKOTİM) ekipleri plakası tespit edilen kamyonu, D-400 Karayolu merkez Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde durdurdu. Özel eğitimli 'Coco' adlı köpekle yapılan aramada eşyaların arasındaki çuvallara gizlenmiş 87 kilo 500 gram kilogram esrar bulundu.

Kamyon sürücüsü Hakim Ö. (34) ile beraberindeki Eyüp T. (25) ve C.Y. (17) gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Emniyete götürülen zanlılardan sürücü Hakim Ö. uyuşturucuyu 10 bin lira karşılığında taşıdığını söyledi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan, C.Y. Savcılık tarafından serbest bırakıldı. Hakim Ö. ve Eyüp T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

- Narkotik köpeğinin arama yapması

- Kamyonun içindeki ev eşyalarının içinden çıkan esrar çuvalları

- Esrarların yarda görüntüsü

- Emniyetteki esrarların fotoğrafı

Habar:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera:ADANA,()

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Rahat tavırlarla camiyi soyan hırsız yakalandı

ANTALYA'da bir caminin giriş kısmında bulunan 5 hasır ve tabureleri çalan ve rahat tavırlarıyla dikkati çeken M.S. polis tarafından yakalandı.

Polisi alarma geçiren hırsızlık olayı, pazartesi günü Muratpaşa İlçesi Şirinyalı Mahallesi'nde bulunan Seyyid Halid Göyük Camii'nde meydana geldi. Sabah namazı sonrasında camiye gelen bir kişi, etrafını kontrol ettikten sonra sırasıyla hasırları aşağıya attı. Daha sonra yavaş adımlarla aşağıya inen şüpheli, bu kez hasırları şadırvan yanına sırayla koyarak istif yaptı. Olay sırasında bir süre hasırların yanına oturarak dinlenen şüpheli, daha sonra hızla alıp ortadan kayboldu. Hırsızlık anının, güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülenmesinin ardından hareke geçen Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, camiyi soyan kişinin M.S. olduğunu tespit etti. Operasyonla yakalanan M.S.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtildi. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan M.S., adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Asayiş şube dış plan görüntü

- Şüphelinin polisler arasında şubeden çıkışı

- Polis aracına binmeleri

- Aracın adliyeye gidişi

- Adliye dış plan görüntü

HABER-KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, ()

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Hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı, köpeği barınağa götürüldü

Güvenlik kamerası görüntüleri

BURSA’nın İnegöl ilçesindeki parka köpeği ile gelip, 4 çay behçesinde hırsızlık yapan şüpheli, daha sonra gezmek için geldiği parkta esnaf tarafından güvenlik kamerası kameralarından tanınarak yakalandı. Şüpheli tutuklanırken, köpeği İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne teslim edildi.

Hikmet Şahin Parkı'na önceki gün saat 03.00 sıralarında yanında Sibirya Kurdu cinsi köpek ile gelen Semih S. (19), bir saat içerisinde 4 çay bahçesinden hırsızlık yaptı. Köpeğini işyerlerinin kapısına bırakarak kasadaki paraları ve işyerindeki dizüstü bilgisayar ile tabletleri alan şüpheli kayıplara karıştı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen hırsızlık olayları, sabah işyerine gelen işyeri sahiplerinin polise haber vermesi sonucu ortaya çıktı.

GEZMEK İÇİN GELİNCE YAKALANDI

Semih S. hırsızlıktan 12 saat sonra köpeği ile bu kez gezmek için bölgeye geldi. Esnaf şüpheliyi kamera görüntülerinden tanıdı. Haber verilmesi sonucu Semih S. gözaltına alınırken köpeği ise zabıta müdürü aracılığı ile İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne teslim edildi. Sorgulaması devam eden Semih S., ifadesi alındıktan sonra hırsızlık suçlarından adliyeye çıkartılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamera görüntüleri

Köpeğin görüntüsü

Yakalanan hırsızın görüntüsü

Detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () -

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Van'da otomobilde yapılan aramada 10 kilo eroin ele geçti



VAN'da polisin şüphe üzerine bir otomobilde yaptığı aramada 10 kilo 980 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından merkez Edremit İlçesi Hal Kavşağı üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumdan şüphelenilerek durdurulan araçta arama yapıldı. Uyuşturucu operasyonları için eğitilen 'Şila' adlı köpekle yapılan aramalarda aracın yakıt deposuna gizlenen 20 paket halinde 10 kilo 980 gram eroin ele geçirildi. Polis F.A., A.T. ve K.T. adlı kişileri gözaltına aldı.

Görüntü DÖKÜMÜ

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-FOTOĞRAFLI

Haber: Orhan AŞAN/VAN, () -

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