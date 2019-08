DHA YURT BÜLTENİ - 8

Kooperatif üyesi kadınlar, domates konservesiyle üretime başladı



İzmir'in Foça ilçesinde 2 yıl önce kurulan, çoğunluğu kadınlardan oluşan tarımsal kalkınma kooperatifinin üyeleri, ev yapımı kışlık domates konservesiyle üretime başladı. Kadınların yeni hedefi ahlat meyvesinden sirke üretmek.

Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin çoğunluğu kadın 110 üyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın desteğiyle, ayrıca üyeler arasındaki ziraat mühendisleri ve tecrübeli ev kadınlarının öğreticiliğinde, çeşitli konularda bilgilendirildi. Eğitim sonrası geçen kooperatif üyeleri, ilk olarak ev yapımı domates konservesiyle üretime başladı. Menemen'in Çukurköy ve Foça'nın Gerenköy mahallelerinden temin edilen 1,5 ton domates, kooperatif üyelerince kaynatılıp 2 bin kavanoza doldurulmaya başlandı. 80 üyenin katıldığı ilk mesaide, az sayıdaki erkek üyelerle birlikte taşıma, kesme, kıyma makinesinden geçirme, kaynatma, kavanozlara doldurma ve vakumlama işlemleri el birliğiyle yapıldı. Acıkanlar karınlarını yine gönüllü kadın üyelerin yaptığı pişi ve çay ile doyurdu.

YENİ HEDEF; AHLAT SİRKESİ VE MANTAR ÜRETİMİ

Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nurgül Uçar Aktuğ, "İlk üretim olarak kavanozlara, geleneksel anne modeli domates yapıyoruz. Çok keyifliyiz. Aramızda genç, yaşlı her meslek grubundan üye var. Hep birlikte üretiyoruz. Çukurköy'ün yemeklik, Gerenköy'ün sanayi tipi domatesini harmanladık, kışlık domates yapıyoruz" dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı tarafından 5-8 Aralık'ta Ankara'da ortaklaşa düzenlenen bir fuara davet edildiklerini, ürünlerini burada piyasaya sunacaklarını belirten Aktuğ, "Bizim 2 bin kavanoz domatesimiz var. Ayrıca ahlat sirkesi üreteceğiz. Ahlat sirkesi, anne sütünün bir tık altında bir ürün. Foça dağları ahlatla dolu. Ahlat meyvesi değerlendirilmiyor, kadınlarımız boşta duruyordu. Şimdi onları buluşturacağız. Çok yararlı bir ürüne dönüştürüyoruz. Yakında mantar üretmeye başlayacağız. Foça, denizi ve balığının yanı sıra mantarıyla da tanınacak. Üyeler olarak birimiz diğerinden üstün değiliz. Eşit paydaşlarız. Bugün ne kadar masraf olduysa paylaşıyoruz. Ürettiklerimizden elde edilecek geliri de eşit olarak paylaşacağız. Başaracağımıza yürekten inanıyoruz" dedi.

Kooperatif üyesi kadınlardan Ayla Gülay, üretmekten mutluluk duyduklarını, hedeflerinin Foçalı bütün üretici kadınlarla bir araya gelerek üretmek olduğunu söyledi.

Adana'da yılın ilk kütlü pamuk satışı yapıldı



Adana Ticaret Borsası'na 2 üretici tarafından getirilen 50'şer kilogram kütlü pamuk, açık artırmada kilosu 50 TL'den satıldı.

Elektronik ortamda gerçekleşen satış işleminde, Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'nden Hasan Aslan ve Ali Kelküt'ün getirdikleri 50'şer kilogram pamuk için, alıcı firma yetkilileri ekran başında teklif sundu. Ticaret Borsası Başkanı Ali Bilgiç'in pamuğun ve emeğin değerini alması dileğiyle başlattığı 8 dakikalık ihalede, Çukobirlik Genel Müdürlüğü ve Duf Tarım İşletmeleri, sembolik olarak 50'şer TL ile pamukları satın aldı.

Açık arttırma öncesi konuşma yapan Ticaret Borsası Başkanı Ali Bilgiç, tüm ürünleri elektronik ortamda alıcı ve satıcıyla buluşturduklarını belirterek, "İlimizin ve bölgemizin sembolü olan pamuk ürünü, ülkemizin katma değeri yüksek en önemli stratejik ürünlerinden bir tanesidir. Adana Ticaret Borsası'nın işlem kayıtlarına göre 2016-2017 sezonunda kilosu yaklaşık 1,90 TL olan kütlü pamuk fiyatı, yaklaşık yüzde 80'lik artışla geçen sezon kilosu 3,40'tan alıcı buldu. Bu sezon girdi maliyeleri göz önünde bulundurularak, üreticiyi mağdur etmeyecek şekilde kütlü pamuk fiyatının oluşması, ülkemiz açısından stratejik öneme sahip olan pamuk için son derece önem arz etmektedir" dedi.

PATENT VE MARKA BAŞVURUSU

Bilgiç, Çukurova ve Adana denildiğinde akla ilk gelen ürünlerden olan, kentte 'beyaz' altın olarak nitelendirilen pamuğa, coğrafi işaret almak için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurduğunu anlatarak, "Başta Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Türk Patent ve Marka Kurumu yetkilerinin destekleri ile sürecin sonuna gelinerek, yakın zamanda 'Çukurova pamuğu'na coğrafi işareti alacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını dilerim. 2019-2020 pamuk üretim sezonun üyelerimize, üreticilerimize ve sanayicilerimize bereketli ve bol kazançlı olmasını temenni ediyorumö diye konuştu.

Sezonun ilk sembolik kütlü pamuk satışının ardından Çukobirlik Genel Müdürlüğü'nün de balya pamuk ihalesi yapıldı.

Şüpheli valizden kıyafet çıktı



Çanakkale'de, polisevi yakınına bırakılan valiz, paniğe yol açtı. Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılan valizden kıyafet çıktı.

Kordon boyundaki polisevi yakınında saat 12.30 sıralarında, banklarının bulunduğu alanda unutulan valiz, kısa süre panik yaşanmasına neden oldu. Vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik çemberi oluşturdu. Bölgedeki vatandaşlar, uzaklaştırıldı. Daha sonra bomba imha uzmanı, şüpheli valizi fünye ile kontrollü olarak patlattı. Valizden, kıyafet çıktı.

Aselsan Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün: Avrupa'nın otoyollarında Aselsan'ın ücret toplama sistemleri kullanılmaya başlandı

Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Aselsan'ın savunma sanayiinde elde ettiği bilgi birikimi ve tecrübenin sivil alanlarda da birçok yerde kullanılmaya başlandığını söyledi. Görgün, "Köprü geçiş otoban ücretlendirme sistemlerindeki teknoloji Aselsan tarafından üretiliyor. Hatta bu ürünleri ihraç etmeye de başladık. Avrupa'nın otoyollarında ücret toplama sistemleri kullanılmaya başlandıö dedi.

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleşti. Oda Başkanı Akın Doğan'ın başkanlığındaki toplantıya, Aselsan Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün de katıldı. Görgün, toplantıda iş insanlarına seslenerek Aselsan'ın yaptığı çalışmaları aktardı.

Son yıllarda Aselsan'ın savunma sanayiinde yaptığı çalışmaların yanında sivil alanlarda da birçok faaliyet yürüttüğünü belirten Görgün, "Aselsan'ın sektör başkanlıklarından biri de daha evvel 40 yıl boyunca savunma sanayiinde elde ettiği bilgi birikimini sivil alanlara da uygulayabilmesi. Bundan 4 yıl önce güvenlik, enerji, ulaşım, trafik ve otomasyon alanlarında teknolojik olarak insan kaynağı ve alt yapı olarak elde ettiği birikimi ülkemizin ihtiyacı olan, yerlileştirilmesi elzem olan konularda çözüm ve sistem geliştirmeye başlıyor. Aselsan'ın ürünleri aslında çok farkında olmamakla birlikte günlük hayatımızın içinde çok fazla yer alıyor. En önemli örneklerinden biri, köprü geçiş otoban ücretlendirme sistemlerini yapan teknoloji tarafından üretiliyor. Hatta bu ürünleri ihraç etmeye de başladık. Avrupa'nın otoyollarında ücret toplama sistemleri kullanılmaya başlandı" dedi.

'SAVUNMA SANAYİNDEKİ KONULAR GELİŞTİRİLDİ'

Savunma sanayindeki konuların geliştirilerek sivil alanlarda da uygulandığını söyleyen Görgün, "Aslında söylemeye çalıştığım şu; savunma sanayinde çalışılan konular, elde edilen birikimler zamanla malzeme ve üretim teknolojileri geliştirilerek sivil alanlara uygulanmaya başlanmış. Bunun en yaygın örneği internet. İnternet aslında bir askeri haberleşme ağı olarak kurgulanmış, tasarlanmış fakat çalışıldıkça, insan kaynağı arttıkça üretimi ve yeni yaklaşımlarıyla birlikte bugün herkes tarafından kullanılır hale gelmiştir. Bununla birlikte radar sistemleri, sonar sistemler gibi sistemlerin hepsi savunma sanayiindeki teknolojilerle başlamış ama şu an hepsi günlük vapurlarda, uçaklarda yaygın olarak kullanılıyor. Dolayısıyla çok doğru bir karar vererek savunma sanayiinde elde ettiği bu bilgi birikimini ve tecrübeyi sivil alanlara da çok hızlı uygulayarak, ülkemizin bu alanlardaki açığını kapatmak üzere faaliyet göstermektedir. Bu anlamda başarılı çalışmalarımız var. Biz çok önemli projelerde yer alıyoruz. Özellikle enerji alanında, sağlık alanında, ulaşım alanında çalışmalar yapıyoruzö diye konuştu.

"DÜNYADA TEKNİK OLARAK, TEKNOLOJİ OLARAK EN İYİLERDEN BİR TANESİYİZö

Aselsan'ın ürettiği teknolojileri dünyada birçok ülkeye ihraç ettiğini ifade eden Haluk Görgün, bu alanda dünya genelinde önde gelen firmalardan biri olduklarını söyledi. Görgün, şunları kaydetti:

"Haberleşme ve taktik sistemler konusunda hava, kara ve deniz platformları için telsiz üretiyoruz ve bu telsizleri birbirleriyle oluşturdukları ağları geliştiriyoruz. Çok şükür sadece ülkemizin ihtiyacını değil, dost ve müttefik ülkelerin de birçok ihtiyacını bu alanda karşılar durumdayız. Önemli miktarda ihracat yapmaya başladı. İhracat yaptığımız, teknoloji transferini başka ülkelere yaptığımız konuların başında haberleşme sektörü geliyor. Bu konuda birçok ülkede Aselsan'ın teknolojisini transfer ettiği ya da ortak üretimini yaptığı fabrikalarımız mevcut, yani yurtdışında da üretimimiz var. Dünya'da teknik olarak, teknoloji olarak en iyilerden bir tanesiyiz. Çok ciddi bir rekabet var bu haberleşme ve telsiz konularında. Çok şükür son zamanlarda eğer arkasında başka bir şey yoksa teknik olarak birçok defa birinci sıradan gelerek ihaleleri kazanır olduk."

"GEÇEN SENEYİ TARİHİ REKORLA KAPATTIKö

Aselsan'ın her geçen gün cirosunu biraz daha artırdığını ifade eden Görgün, "Geçen sene bir tarihi rekorla yılı kapattık. İlk yılda bir önceki seneye göre yüzde 30'luk bir ciro ile seneyi kapattık. 2018'de göreve başlamıştım 1 milyar 430 milyon dolar olan 2017 cirosu, 2018 yılında 1 milyar 872 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu yüzde 30'luk bir artış olarak kabul ediliyor. 64 ülkeye ihracat yapıyoruz, Türk Silahlı Kuvvetleri bizim ana müşterimiz, oranın ihtiyaçlarını karşılamak bizim ana vazifemiz. Gelirimizin yaklaşık yüzde 10'nu ihracattan kaynaklanıyor ve diğer faaliyetlerimizden diğer kurumlarımıza da yüzde 31'lik bir ciro elde ediyoruz. Hedefimiz bu sayıları her geçen gün artırmak" dedi.

Asırlık çınar ağaçlarının ultrasonunu çekiyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nin birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında İzmit Yürüyüş Yolu'nda bulunan asırlık dev çınar ağaçları ultrason benzeri bir yöntem ile taranarak iç bölgelerindeki hastalık ve çürümeler tespit ediliyor.

Geçen 19 Haziran tarihinde İzmit Yürüyüş Yolu'ndaki asırlık çınar ağaçlarından birinin devrilmesi üzerine harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden yardım istedi. Prof. Dr. Nusret As ve Prof. Dr. Türker Dündar'ın başkanlığındaki 5 kişilik ekip ile İzmit'e gelen akademisyenler, ağaçların iç yapısındaki bozuklukları tespit etmek için çalışma başlattı. Ağaca zarar vermeden yapılan Akustik Tomografi yöntemini kullanan akademisyenler, bu şekilde ağacın içindeki hastalık veya çürüme gibi etkenleri tespit ederek tedavisi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne tavsiye verecek.

'ÇINAR AĞAÇLARI 1880 YILLARI SONUNDA DİKİLMİŞ'

Yapılan çalışmayı anlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Geçtiğimiz günlerde burada talihsiz bir durum olmuştu. Bir çınar ağacımız devrilmişti. Allah'a şükür hiçbir can kaybımız olmadı. Ama o süreç bizi burada daha detaylı bir araştırma yapma konusunda harekete geçirdi. Bu ağaçlar 1880'li yılların sonunda dikilmiş ağaçlar ve 81 tane tescilli ağaç var. Tabii zaman içerisinde bunların düzenli olarak incelenmesi gerekiyor. Bu işi ehline teslim etmemiz gerekiyordu. İstanbul Üniversitesi'nden öğretim üyesi hocalarımız, doktorasını hazırlayan arkadaşlarımız ve öğretim üyelerimizden oluşan 5 kişilik bir ekip buradaki ağaçların taramasını yapıyor. Kendileri teknik detaylarını vereceklerdir ama tıpkı bizim çektirdiğimiz ultrason filmleri gibi bu ağaçların ultrasonu çekiliyor. İçerisinde herhangi bir sorun var mı, çürüme var mı? O tespit ediliyor. Bu tespitler yapıldıktan sonra tedavi safhasına geçilecekö dedi.

'TAHRİBATSIZ TEST YÖNTEMİ KULLANIYORUZ'

Çalışma hakkında bilgi veren İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nusret As, "Buradaki bu tarihi ağaçların mevcut durumları hakkında bir araştırma, inceleme yapmak için geldik. Çevre şartlarının değişmesine bağlı olarak ağaçlarda da zaman içerisinde stres oluşmakta. Yaşa da bağlı olarak bazı içeriden çürümeler, kovuklaşmalar meydana geliyor. Bunların ortaya çıkarılması için çok değişik yöntemler var. Ağaca zarar vermeden bunların ortaya konması çok daha önemli. Dolayısıyla tahribatsız test yöntemi dediğimiz yöntemleri kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi de akustik tomografi yöntemi. Bu yöntem ile ağaca herhangi bir zarar vermeden iç yapısal durumunun görüntüsünü elde ediyoruz. Ona göre çürümenin durumunu anlıyoruz ve bununla ilgili yapılabilecek tedavi ya da varsa başka alınabilecek önlemleri inceliyoruzö şeklinde konuştu.

BTSO, Çorlu ve Erzincan TSO ile işbirliği protokolüne imza attı



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Erzincan kent protokolü ve Çorlu iş dünyası temsilcilerini ağırladı. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası ile kardeşlik protokolü imzalayan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Marmara Havzası'ndaki stratejik işbirliklerinin bir yenisini de Çorlu TSO ile gerçekleştirdi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur tarafından ağırlanan heyette, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan TSO Başkanı Ahmet Tanoğlu, Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan ve Meclis Başkanı Erdim Noyan yer aldı. Ziyarette, Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman da hazır bulundu. BTSO Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen program kapsamında ilk olarak Erzincan'daki yatırım imkanları ve işbirliği fırsatları anlatıldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat yaptığı konuşmasında, ülkelerin gelişmişlik seviyesinin dengeli olmasının; kentleşme problemlerinin önüne geçtiğini söyledi. Erzincan'ın yatırım almaya hazır güzide bir şehir olduğunu ifade eden Vali Canbolat, "Bu ziyaret Bursa ve Erzincan arasında yeni işbirliklerinin olmasını sağlayacaktırö dedi

ERZİNCAN OSB YATIRIMCILARINI BEKLİYOR

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan'ın uygun teşvik uygulamalarına rağmen yeterli derecede yatırım alamadığını belirterek, "Kentimiz 6. bölge teşviklerinin uygulandığı bir şehir. Erzincan aynı zamanda yatay bir şehirleşmenin olduğu; Türkiye'nin depreme en hazırlıklı şehridir. OSB'miz karma bir OSB'dir. Her sektörde yatırım yapılabilecek kapasiteye sahibiz. Bizler iş dünyası temsilcilerimizin yatırım için Erzincan'ı her zaman gündemlerinde tutmalarını istiyoruzö dedi. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise BTSO'ya ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

"TÜRKİYE'YE MODEL PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYORUZö

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da, Bursa olarak örnek projelere imza atarken stratejik işbirlikleriyle de Türkiye'nin kalkınma hamlesi için model olmaya devam ettiklerini söyledi. Ortak aklın hakim olduğu Bursa'yı BTSO'nun liderliğinde başta nitelikli istihdam, katma değerli üretim ve ihracat odaklı projelerle güçlü bir geleceğe taşıdıklarını kaydeden Başkan Burkay, "BTSO olarak son 6 yıldır Türkiye'ye rol model olan birçok projeyi hayata geçirdik. TEKNOSAB, KOBİ OSB, BUTEKOM, Model Fabrika ve GUHEM gibi projelerimiz sadece Bursa'mızın ve bölgemizin değil, Türkiye'mizin de yeni sanayi devrimine geçişinde sembol projeler arasında bulunuyorö dedi.

MARMARA HAVZASI'NDA GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ SÜRÜYOR

Şehirlerin ve bölgelerin yön verdiği yeni ekosistemde Türkiye'nin büyüme hedeflerine en yüksek katkıyı sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Burkay, "Anadolu'daki kadim şehrimiz Erzincan'ın kalkınmasında Bursa'nın bilgi ve birikimiyle birlikte yatırım gücünü bölgesel kalkınma anlayışıyla hayata geçirmek için bir aradayız. BTSO olarak bölgemizdeki stratejik işbirliği protokollerimize bir yenisini daha ekledik. Çorlu, ülkemizde sanayinin en hızlı geliştiği bölgelerin başında yer almaktadır. Stratejik işbirliğiyle Marmara Havzası'nın ülke hedeflerimizdeki liderlik rolü daha da gelişecektirö şeklinde konuştu.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ise, tüm ekonomik göstergelerde ülke ortalamasının üzerine çıkmayı başaran Bursa'nın Türkiye'yi hedeflerine taşıyacak vizyon projelerin de adresi haline geldiğini belirterek, "Farklı sektörlerdeki üretim tecrübesi ve birikimleri ile ülke ekonomisi içerisinde özel bir konuma sahip olan Bursa, bilgi ve tecrübelerini diğer kentlerle de paylaşarak sürdürülebilir ekonomik ve toplumsal kalkınmaya güç katmayı sürdürecektirö diye konuştu.

ÇORLU İLE STRATEJİK, ERZİNCAN İLE KARDEŞLİK PROTOKOLÜ

Konuşmaların ardından ilk olarak BTSO ve Erzincan TSO arasında kardeşlik protokolü gerçekleştirildi. Protokolü, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve Erzincan TSO Başkanı Ahmet Tanoğlu imzaladı. Marmara Havzası'ndaki en önemli üretim merkezlerinden olan Çorlu ve Bursa da stratejik işbirliğini kağıda döktü. Protokolü, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur ile Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan ve Çorlu TSO Meclis Başkanı Erdim Noyan imzaladı.

AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BTSO Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Oda Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, "Türkiye'nin en büyük ticaret ve sanayi odası olarak kentimizin tüm dinamikleriyle oluşturduğumuz örnek birliktelikle ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Kentlerden başlayan kalkınma hamlesiyle ülkemizi hedeflerine omuz omuza taşıyacağız" dedi.

Kırşehir'de 125 aile, TOKİ ile ev sahibi oldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde inşa edilecek konutların hak sahipleri, kura ile belirlendi.

TOKİ tarafından ilçede 2+1 ve 3+1 olarak inşa edilecek 125 konutta hak sahiplerinin evleri kura çekilişi ile belirlendi. Çiçekdağı Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kura çekilişine, Kaymakam Erkan Adıbelli ile belediye başkanı Hasan Hakanoğlu da katıldı. Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, "Allah oturacağınız daireleri size hayırlı eylesin. İnşallah güle güle oturmayı nasip eder. Bizler de Çiçekdağı Belediyesi olarak üzerimize düşen görevleri yapmaya çalışacağız" diye konuştu. Kaymakam Erkan Adıbelli ise, kura çekilişinin hayırlı olmasını dileyerek, ev sahibi olacaklara iyi günlerde oturmalarını diledi.

Konuşmaların ardından kura çekilişi yapılarak hak sahiplerinin oturacağı daireler belirlendi. İlk kez ev sahibi olan çiftçi Yaşar Özyakut (62) "İlk defa ev sahibi oluyorum. Çok mutluyum. 3'üncü kat 13 numaralı daire bana çıktı. Herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu. Ev hanımı Kevser Canser de (58), "Çiçekdağı ilçesinde yaşıyorum. Bugün ev çıktı bize. Allah olmayanlara da versin. 2'nci kat 9 numaralı daire bize çıktı. İlk defa böyle bir şey oldu" dedi.

Sıcak hava nedeniyle Marmaris plajları doldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hava sıcakları bunaltınca sahiller, serinlemek isteyen tatilcilerle dolup taştı.

Marmaris'te hava sıcaklığı 37 dereyi bulurken, yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklık daha fazla oldu. Nemle birlikte sıcak havanın etkisi bunaltınca, tatilciler plajlara ve sahil kıyısına akın etti. Deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü ilçe merkezinde plajlar ve sahil yürüyüş yolları serinlemek isteyenlerle doldu. Yüzenler, su sporları aletleriyle eğlenenler, kitap okuyup güneşlenenler plajın keyfini çıkardı. Öte yandan sıcak hava nedeniyle bazı kişiler hastanelik oldu.

1 Ukraynalı, 1 Hollandalı ve 2 Türk olmak üzere toplam 4 tatilcinin, güneş çarpması nedeniyle özel hastane ve polikliniklere başvurduğu öğrenildi.

