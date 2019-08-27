DHA YURT BÜLTENİ - 8

Tekirdağ'da minibüs bariyerlere çarptı: Anne ile kızı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği panelvan minibüsün bariyerlere çarpmasıyla meydana gelen kazada Gamze Süpürgeci (30) ile kızı Sudenaz Süpürgeci (12) hayatını kaybetti, eşi ve iki çocuğu da yaralandı. Anne ve kızın kapısı açık olan araçtan düşerek hayatlarını kaybettikleri belirtilirken, polis ve jandarma ekipleri yaptıkları aramada çok sayıda civcivinde bulunduğu aracın kapısını bulamadı.

Kaza, Marmara Ereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Tekirdağ'dan İstanbul istikametine giden Ahmet Süpürgeci (36) yönetimindeki 22 AP 751 plakalı kapalı panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun sağındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan Gamze Süpürgeci ile kızı Sudenaz Süpürgeci, kapısı açık alan araçtan aşağıya düşmeleri sonucu olay yerinde hayatlarını kaybetti. Kazada sürücü baba Ahmet Süpürgeci ile çocukları Baran Süpürgeci ve Edanur Süpürgeci yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralıları Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Cumhuriyet Savcısı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden anne ile kızının cansız bedenleri Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ARACIN KAPISI BULUNAMADI

Kaza, sonrasında jandarma ve polis ekipleri, aracın kapısını yaptıkları incelemede olay yerinde bulamadılar. Polis ve jandarma ekipleri araçta çok sayıda civciv olması üzerine aracın kapısının açık seyir edip etmediğini araştırdıklarını belirtti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden detaylar

-Kazada yapan minibüs

-Civcivlerden detaylar

-Cesetlerden görüntü

-Polis ve jandarmanın çalışması

-Cesetlerin taşınması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),()-

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Temizlediği tüfek ateş aldı, karnından vurulan kardeşi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, İbrahim Serhat Ordu'nun temizlediği av tüfeğinin kazara ateş almasıyla kardeşi Abdulkadir Ordu, karnından vuruldu. Ağır yaralanan Ordu, götürüldüğü hastanede ameliyata alındı. Ordu'nun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olay, sabah saatlerinde, Siverek-Şanlıurfa yolundaki sanayi sitesinde meydana geldi. Bekçilik yapan İbrahim Serhat Ordu, iddiaya göre, kendisine ait ruhsatlı av tüfeğini temizlemeye başladı. Bu sırada kazara ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, kardeşi Abdulkadir Ordu'nun karnına isabet etti. Ağır yaralanan Ordu, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Ordu'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Ağabey İbrahim Serhat Ordu ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Av tüfeği

- İnceleme yapan polis ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-()

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Memurlardan iş bırakma eylemi

Antalya'da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle iş bırakma eylemi yaptı.

2019-2020 yılı için toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle KESK'e bağlı sendika üyeleri iş bırakma eylemi yaptı. Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı binası önünde toplanan eylemciler adına konuşan Büro Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Devrim Mol, yapılan maaş tekliflerine tepki gösterdi. Mol, "Bir önceki toplu sözleşmeden beri yoksulluk sınırı yüzde 38 artarak 4 bin 990 TL'den 6 bin 670 TL'ye çıkmıştır. Sadece son bir yıl içerinde dört kişilik bir ailenin açlık sınırında 350 TL artış yaşanmıştır. İğneden ipliğe zam furyası hız kesmeden devam etmektedir. Son iki ay içinde elektriğe, doğalgaza yüzde 15 zam gelmiştir. Tütün ürünleri son iki haftada yüzde 20 zamlanmıştır. 3 milyon kamu emekçisine, 2 milyon kamu emekçisi emeklisine sefalet artış oranları dayatan, temel hiçbir sorununu çözmeyen, aksine hepimizle alay edilen bu teklif sahiplerine buradan sesleniyoruz, bize reva gördüğünüz bu teklif bizim için yok hükmündedir" dedi.

Basın açıklamasının ardından protestocular davul ve zurna eşliğinde halay çekerek tepkilerini gösterdi.

Görüntü Dökümü

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- Sendikacıların afişinden görüntü

- Basın açıklamasından görüntü

- Sendikacıların slogan atması

- Sendikacıların davul zurna eşliğinde halay çekmesi

- Detaylar

Haber Aslı DURAN- Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

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Tarihi Mudanya evlerinin minyatürünü yapıyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Yüksel Akın (59), dükkanında tarihi 18'inci yüzyıla dayanan Girit Mahallesi'ndeki köşklerin minyatürünü yapıyor. İlk olarak 1977 yılında Eyfel Kulesi'nin minyatürünü yaparak bu hobiye başlayan Akın, eserlerinin müzede sergilenmesini istiyor.

Yüksel Akın, Mudanya'da Sanayi Sitesi'ndeki dükkanında, Tarihi Girit Mahallesi'nde bulunan köşklerin birebir minyatürlerini yapıyor. Emekli marangoz olan Akın, çocuk yaşlarda başladığı minyatür ev yapımına 42 yıldır devam ediyor. İlçede imzalanan Mütareke Antlaşması'ndan sonra, Girit'ten Mudanya'ya gelen Türklerin yaşamaya başladığı mahalledeki tarihi ahşap binaların birebir aynısını yapan Yüksel Akın, minyatür evlerden biri için 3 ay zaman harcıyor. Akın'ın koleksiyonunda, Mudanya Mütareke Evi Müzesi, Mudanya Kaymakamlık binası ve tren garı binası minyatürleri dikkat çekerken, Tarihi Girit Mahallesi'ndeki asırlık köşkler de koleksiyonunun en önemli parçaları arasında yer alıyor.

'İLK MAKETİMİ ÖĞRETMENİMDEN ÖNCE BİTİRDİM'

Minyatürlerine, 1977 yılında Eyfel Kulesi'nin maketini yaparak başlayan Yüksel Akın, "Lisede, matematik hocam Eyfel Kulesi'nin minyatürünü yapıyordu. Ben de yapmak istediğimi söyledim, ancak bana yapamayacağımı söyledi. Bu cevap benim ağrıma gitti. Babama gittim ve bana yakma makinesi almasını söyledim. Daha sonra Eyfel Kulesi'nin minyatürünü yapmaya başladım ve öğretmenimden önce bitirdim. Erken bitirmeme öğretmenim de çok şaşırdı. Bu hobiye böyle başladım" dedi.

Şimdiye kadar 40'a yakın minyatür ev yaptığını söyleyen Yüksel Akın, "Bu evleri satın alan olmuyor. Değeri bilinmediği için de satmıyorum. Satmaya kıyamıyorum. Eserlerimi bir müzede sergileyip, Mudanya'ya hatıra olarak bırakmak istiyorum. Aslında belediye destek verse ve müze yapabilse, ben de ileride eserlerimi çoğaltarak yapmadığım evlerin de minyatürünü çıkarırım. Belediyemizden destek bekliyorum. İnşallah yaparlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Mudanya'daki tarihi ahşap evlerin resimleri ve minyatürlerinin görüntüleri

-Yüksel Akın minyatür ev yaparken

-Minyatür evlerden görüntüler

-Detaylar

Haber: Merve KIZILKAYA - Kamera: Mehmet İNAN/MUDANYA (Bursa), ()

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Oksijen tüpü hortumu patladı: 1 ağır yaralı (2)

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Eskişehir'de, beyaz eşya yetkili servisine ait mobil tamir aracında, oksijen tüpü hortumu patlaması sonucu ağır yaralanan İbrahim Yaşar (25) kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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