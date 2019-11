DHA YURT BÜLTENİ - 8

Hasankeyf'te yıkılan çarşının altından Roma ve Selçuklu dönemi eserler çıktı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde tarihi 150 yıllık çarşının altından Roma ve Selçuklu dönemine ait eserler bulundu.

Ilısu Barajı inşasının devam ettiği Hasankeyf'te tarihi eserlerin sular altında kalmaması için yürütülen çalışmalar da hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda Eyyubi meliki Ebu'l Mefahir Süleyman tarafından 610 yıl önce Dicle Nehri kıyısında yapılan El Rızık Camii'nin kalan 1700 tonluk gövde kısmının Kültürel Park'a taşınması kapsamında yıkılan 150 yıllık çarşısının altından Roma ve Selçuklu dönemine ait eserler çıktı. El Rızık Camii'nin gövde kısmının taşınacağı yol güzergahında bulunması nedeniyle yıkımına başlanan 50 iş yerinin bulunduğu tarihi çarşının yıkımı sırasında Selçuklu döneminde inşa edilen hamam ve medrese bulundu. Yıkım çalışmaları sürerken bu kez yer altında Roma dönemine ait olduğu belirlenen yapıtlara rastlandı. Yıkım çalışmaları durdurulurken, Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü görevlileri de, tarihi yapıtların bulunduğu bölgede inceleme başlattı. Gün yüzüne çıkan eserlerin belgelenmesinin ardından El Rızık Camii'nin kalan 1700 tonluk gövde kısmının yeni Hasankeyf yerleşim yerinde kurulan Kültürel Park'a taşınmasına başlanacak.

TAŞINAN TÜRBENİN ALANINDA 'SECDE TAŞI' BULUNDU

Öte yandan bir süre önce eski Hasankeyf'ten Kültürel Park'a taşınan İmam Abdullah Zaviyesi'nin türbesinin alanında yapılan aramada 'kufi' sanatıyla yazılı 'secde taşı' bulundu. 14'üncü yüzyıla ait olduğu tespit edilen secde taşını fark eden görevliler, tarihi eseri Hasankeyf Müzesi'ne teslim etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,()-

=========================

Adıyaman'da PKK operasyonu: 5 gözaltı

Adıyaman'da polis memuru Taha Uluçay'ı şehit eden PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sincik ilçe merkezinde, 26 Temmuz gecesi devriye görevi yapan polis memuru Taha Uluçay ile ekip arkadaşına, denetim yaptıkları eczaneden çıkarken, PKK'lı teröristler tarafından otomatik silahlarla ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan Uluçay, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın şehit oldu.

Saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatan güvenlik güçleri, PKK'lı 2 teröristi çıkan çatışmada etkisiz hale getirdi. 2 PKK'lının Taha Uluçay'ı şehit eden teröristler olduğu saptandı.

TERÖRİSTLE YARDIM VE YATAKLIK SUÇLAMASINA 5 GÖZALTI

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, dün Akçalı köyünde düzenlediği operasyon ile polis memuru Taha Uluçay'ı şehit eden ve güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada öldürülen teröristlere yardım ve yataklık ettiği belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-----------

- Adliye

- Otobüsün gelişi

- Şüphelilerin araçtan inişi

- Şüphelilerin adliye götürülmesi

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 170 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

=======================

Korumaya alınan çocuğa gözaltı uygulandığını sandılar

Batman'da, polis ekipleri, suça sürüklenen çocukları korumaya yönelik düzenledikleri denetimler sırasında M.Y.'yi (11) korumaya aldı. Polislerin çocuğu gözaltına aldığı düşünülüp, görüntü çekilerek, sosyal medyada paylaşılması üzerine valilikten açıklama yapıldı. Açıklamada, çocuğun gözaltına alınmadığı, suça sürüklendiği için ailesine teslim edildiği belirtildi.

Olay, 3 Kasım gecesi, kent merkezinde meydana geldi. Polis ekipleri, kent genelinde suça sürüklenen, dilencilik yapan, istismar edilen çocukların korunmalarına yönelik denetim başlattı. Denetimlerde, trafik ışıklarında bekleyen sürücülerin araçlarının camını silen 4 çocuk, polisler tarafından ailelerine teslim edilmek istendi. Müdahale sırasında 3 çocuk, olay yerinden kaçarken, M.Y. ise polis ekiplerince korumaya alındı. Çevredekilerin, çocuğun gözaltına alındığını düşünüp, çektikleri videoyu sosyal medyadan paylaşması üzerine valilikten açıklama yapıldı. Açıklamada çocuğun gözaltına alınmadığı, suça sürüklendiği için ailesine teslim edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 Kasım 2019 pazar günü saat 21.00 sıralarında kavşak, caddelerde ve sokakta çalışan, çalıştırılan, dilendirilen ve suça sürüklenen çocuklara yönelik rutin yapılan denetimlerde 4 çocuğun araç camı silerek çevreye rahatsızlık verdiği ve trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu görülmüş ve istismara maruz kalabilecekleri değerlendirilmiştir. Görevlilerimizce önlem amaçlı çocuklara yaklaşması üzerine üç çocuk olay yerinden kaçarak uzaklaşmış, bir çocuk ise görevlilerimizce muhafaza altına alınmıştır. Olay yerinde çocuğun korkmasından dolayı çevrede bulunan ve konuya vakıf olmayan vatandaşlar konuya müdahil olmalarına engel olunmuştur. Vatandaşlara konunun aktarılması üzerine herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan olay yerinden ayrılarak kimliği daha sonra tespit edilen M.Y. isimli çocuk ailesine gerekli cezai işlem uygulanması ve teslimi amacıyla Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmiştir."

Görüntü Dökümü

-----------

Çocuğun ağlaması

Sivil polis

Çevredeki vatandaşlar

Amatör kamera

Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 71 MB

Haber: Reşat YİĞİZ - Kamera: BATMAN, ()

=====================

Balkondan girip cep telefonları ile anahtarı alıp otomobili çaldılar

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, birinci kattaki eve balkondan giren hırsızlar 2 cep telefonu ile aracın anahtarını alarak otomobili çaldı. Kiralık aracı takip eden polisler, hırsızları İstanbul'da yakaladı.

Olay cumartesi günü Körfez Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Gece geç saatlerde bir otomobil ile evin önüne gelen 3 kişiden 2'si binanın balkonuna tırmanarak birinci kattaki daireye girdi. Bir kişi ise bina önünde gözcülük yaptı. Evde bulunan toplam 5 bin TL değerindeki 2 cep telefonu ile ev sahibinin yaklaşık 40 bin TL değerindeki otomobilin anahtarını alan hırsızlar, daha sonra ev sahibinin otomobilini de çalarak kayıplara karıştı.

Ev sahibinin ihbarı üzerine binanın güvenlik kameralarını inceleyen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların kiralık otomobil ile İstanbul'dan gelerek hırsızlık yaptığını belirledi. Polis, zanlıların hırsızlık suçundan 9 adet sabıka kaydı olan R.M.(19), hırsızlık suçundan 6 adet sabıka kaydı olan H.E.(22) ve hırsızlık suçundan 5 adet sabıka kaydı olan M.B.(19) olduğunu belirledi.

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin İstanbul Küçükçekmece'de bulunduğu belirleyen ekipler, aracı takibe aldı. Otomobili yol üzerinde durduran polis ekipleri, R.M., H.E. ve M.B.'yi gözaltına alarak Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi. İfadelerinde suçu kabul etmediklerini söyledikleri öğrenilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------

- Hırsızlık yapılan binanın güvenlik kamerası görüntüleri

- Zanlıların asayişten çıkışı

- Detay

Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

============================

Doğu Karadeniz'de soğuk, yerini sıcak havaya bıraktı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde geçen hafta sonu etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yerini güneşli ve sıcak havaya bıraktı. Sonbahar ve kış güzelliğinin bir arada yaşandığı yaylalarda kalanlarda dönüş hazırlığına başladı.

Doğu Karadeniz´de geçen hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, vatandaşlar yaylalarda mahsur kaldı. Beyaza bürünen yaylalarda etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yerini güneşli ve sıcak havaya bıraktı. Sonbahar ve kış güzelliğinin bir arada yaşandığı yaylalarda kalanlarda dönüş hazırlığına başladı. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi aştığı yaylarda kalan yaylacılar, büyük ve küçükbaş hayvanlarını alarak köylerine iniyor. Doğu Karadeniz'de yılın ilk karını görmek isteyenlerde yaylalara çıkıyor.

‘DÜN KAR TİPİ VARDI ŞİMDİ GÜNEŞ AÇTI’

Yılın ilk karını görmek için yaylaya çıkan Seykan Gülen, “Yılın ilk karının fotoğrafını yaylada bulunan komşularımız sosyal medyaya yükleyince heves ettim, yaylaya çıktım. Kar erimeye başladı. Dün burada kar tipi vardı şimdi ise güneş açtı. Bütün mevsimleri bir arada yaşıyoruz. Bu hafta havalar iyi gidecekmiş. Bende bir hafta burada kalmayı planlıyorum. Yaylada beyaza bürünen dağları izleyeceğimö dedi.

‘MAHSUR KALDIK’

Karın etkisini gösterdiğini anlatan Yusuf Gülen de "Hafta sonu yağan karla yaylada mahsur kaldık. Köye inemeyeceğiz diye endişelendik. İş makineleri ile yollar açıldı. Hava bir günde ısındı. Güneş gelince de kar eridi. Hava ısınınca bizde yaylada kalmaya karar verdik. Şimdi odun kırıyorum, burada konaklayacağız. Sonra yayladaki evimizi kapatıp, köyümüze geri döneceğiz" diye konuştu.

'YAYLALARI SEYREDİYORUZ’

Mahmut Ayar ise, “Dün burada tipi, kar fırtına vardı. Bugün ise güneş var. Yaz son demlerini vuruyor. Dün, kar yağarken mahsur kalacağız diye endişelendik. Hemen aracımıza binerek yayladan indik. Buğun bir geldik ki hava harika. Şimdi karın süslediği yaylaları seyrediyoruzö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

---------

-Yayladan görüntüler

-Dağlardan kar manzara görüntüsü

-Yaylacıdan detay

-Kar üzerindeki çoban köpeklerinden görünt

-Röportajlar

-Genel yayla detayları

HABER: SELÇUK BAŞAR KAMERA: ALEYNA KESKİN/-TRABZON

==================

TIR'ı yanan sürücü ve yakınları itfaiye erine saldırdı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, park halindeki TIR'ın çekicisi yandı. TIR sürücüsü ile yakınları, geç geldikleri gerekçesiyle bir itfaiye erine saldırdı.

Güney Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki TIR parkında bulunan Yaşar S.'ye ait 41 R 7322 plakalı TIR'ın çekicisinde, saat 02.00 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. TIR sürücüsü Yaşar S., itfaiyeyi arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. TIR'ın çekicisi yanarken, araç kullanılmaz hale geldi.

Yaşar S. ve yakınları ise geç geldiklerini iddia ederek bir itfaiye erine saldırdı. Çevredekiler araya girerken, tehditler savuran öfkeli grup, itfaiyeciye ellerine geçirdikleri malzemeleri fırlattı. Grup, güçlükle sakinleştirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-----------

-İtfaiyecilerin soğutma çalışması

-İtfaiyeciye saldırı anı

Haber-Kamera:Ergün AYAZ-Nabi YAZICI-KÖRFEZ(Kocaeli)()

=====================

Konya'da 200 polisle 'Şafak' operasyonu

Konya'da Özel Harekat ekipleri eşliğinde 200 tarafından bir mahalleye narkotik ve asayiş uygulaması amaçlı bir mahalleye operasyon düzenlendi. Operasyonda evinde uyuşturucu bulunan Hayriye K. ile hakkında yakalama kararı bulunan Durmuş T. gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü, merkez Karatay ilçesindeki Doğanlar Mahallesi'nde suç işlemeye meyilli olabileceği üzerinde durulan daha önce belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri eşliğinde 200 polisle yapılan operasyonda havadan da drone görüntüleriyle destek alındı. Operasyonda evlerinde çatı ve kömürlükleri dahil adeta didik didik arandı. Yapılan operasyonda evinde 15 gram eroin bulunan Hayriye Y. ile hakkında yakalama kararı olan Durmuş T. gözaltına alındı. Bir evde de ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

(Görüntü Dökümü

-------------------

- Polislerin eve baskını

- Arama yapmaları

- Genel ve detay

Haber- kamera: Mehmet IŞIK KONYA ))

=====================

Şehidin ailesine anlamlı ziyaret

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, dernek üyeleri ile birlikte Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Piyade Er Sezai Eşkioğlu'nun baba ocağına gitti. Şehidin annesi Arzu ve babasi Mustafa'nın elini öpüp, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı veren dernek üyeleri, şehit Eşkioğlu'nun ailesinin her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 20 Ekim günü PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada piyade er Sezai Eşkioğlu, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Eşkioğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Aynı gün acı haber, şehit Eşkioğlu'nun merkez Yakutiye ilçesine bağlı Altıntepe köyünde yaşayan ailesine, askeri yetkililerce verildi. 1'i kız 4 çocuklu Arzu- Mustafa Eşkioğlu çifti, en büyük çocuklarının şehit olduğu haberiyle gözyaşına boğuldu. Şehit Eşkioğlu, Erzurum'da 20 bin kişinin katılımı ile yapılan törenle köyündeki mezarlığa defnedildi. Aile, çocuklarının şehit olduğu gün evlerinin önüne astığı Türk bayrağını indirmedi ve evlatlarının törende kullanılan fotoğrafını da oturma odasına astı.

'DÖNÜŞÜM MUHTEŞEM OLACAK'

Sezai Eşkioğlu'nun şehit olmadan 20 gün önce köye geldiğini söyleyen baba Mustafa Eşkioğlu, "Oğlumu askere uğurlarken bize, 'Dönüşüm muhteşem olacak' demişti. Dediği de oldu. Evladımızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz ama o kadar da gururluyuz. Tek hayali uzman olup, askerde kalmaktı o dediği de oldu. Şehit düştüğü gün beni cep telefonumdan aramış ama duymamışım sonra ben onu aradım ama ulaşamadım. Birkaç saat sonra da acı haberi geldi. Zaten köyümüze her asker geldiğinde o acı haberimi verecekler diye bekliyordum. Ama çok erken oldu. Vatan sağ olsun. Gerekirse hepimiz şehit olmaya hazırız. Oğlumla her zaman gurur duydum. Şehit olarak beni yine gururlandırdı" diye konuştu.

'VATAN SAĞ OLSUN'

Oğlu ile şehit düşmeden bir gün önce telefonla konuştuğunu belirten anne Arzu Eşkioğlu ise, "Şehidim, uzman olmak istiyordu ve ölürsem askerde öleyim diyordu. Dediği oldu da. Vatan sağ olsun. Geride iki erkek evladım daha var. İkisi de vatan uğruna feda olsun" dedi.

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, Hz. Ömer Cami İmamı Osman Temel ile dernek üyeleri anne ve babanın elini öpüp, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, terör örgütlerine tepki göstererek şunları söyledi:

"Bu zor günleri kenetlenip geride bırakacağız. Bu uğurda kimi bizim gibi uzvunu kaybederek gazi oluyor, kimisi de şehitlik mertebesine eriyor. Hainler unutmasınlar ki bir Türk kalana kadar onlarla savaşacağız. Bu topraklar üzerinde yaşananların gidecek başka bir vatanı yok. Binlerce şehit verdiğimiz vatanımız için şehit olmaya hazır milyonlarca vatan evladı var. Her şehit ailemiz gibi bir süre önce şehit düşen Sezai kardeşimizin ailesini de yalnız bırakmayacağız. Kedilerini sık sık ziyaret ederek hatırlarını soracağız, istekleri de varsa yerine getireceğiz."

Görüntü Dökümü

-------------

-Şube Başkanı Recep Akgül ve yönetimi şehit ailesinin evine girişi

-Hoca Ozman Temel'in dua etmesi

-Şahedin duvarda asılı olan fotoğrafı

-Anne ve babaya kuranı kerim ve bayrak hediye edilmesi

-Anne ve babanın konuşması

-Şube Başkanı Recep Akgül'ün konuşması

-Evden ayrılış

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()