DHA YURT BÜLTENİ - 8

Muğla Trafik polisi, kaçan sürücüyü durdurmak için aracın kaputunda 2 kilometre tutundu

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Muğla'da, polisin 'Dur' ihtarına uymayan hafif ticari aracın alkollü ve ehliyetsiz sürücüsü, aracın önüne atlayan trafik polisi Muzaffer Ertürk'ü (42), kaputta yaklaşık 2 kilometre taşıdı. Olayda, polis memuru Ertürk hafif şekilde yaralanırken, o anlar güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

Ünal Karataş, 'Dur' ihtarına uymayarak yoluna devam etmek isteyince olay yerinde bulunan trafik polisi Muzaffer Ertürk, aracın ön kaputuna atlayarak aracı durdurmaya çalıştı. Ertürk'ün aracın ön kaputuna atlamasına rağmen aracını durdurmayan Ünal Karataş, ters istikametten kaçmaya devam etti. Aracın kaputunda polis memurunu gören vatandaşların şaşkın bakışları arasında yoluna devam eden Karataş, yaklaşık 2 kilometre yol aldıktan sonra Karşıyaka Mahallesi Irmak Sokak'ta durduruldu. Araçtan inerek kaçmaya çalışan sürücü Karataş, Ertürk tarafından engellenerek diğer polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

OLAYA İLİŞKİN AKTÜEL GÖRÜNTÜLER DÜN SERVİS EDİLDİ

Annesinin terk ettiği bebeğe doktor sahip çıktı

Gaziantep'te uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen E.E.'nin(20), 52 gün önce doğum yaptığı hastanede terk ettiği erkek bebeğe, aynı hastanede görevli çocuk doktoru Aslıhan Abbasoğlu sahip çıktı. Doktor bebeğin hem tedavisini hem de ihtiyaçlarını üstlendi.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen E.E., 9 Eylül günü Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doğum yaptı. Hamileliğin 26'ncı haftasında 1 kilogram ağırlığında, prametüre olarak dünyaya gelen erkek bebek, yeni doğan ünitesinde kuvöze konulup, tedaviye alındı. Anne E.E. ise doğum yaptığı gün bebeğini terk ederek hastaneden ayrıldı. İsim verilmeyen bebeğin bakımını Çocuk Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aslıhan Abbasoğlu üstlendi. Bebeğe yeni kıyafetler alan Abbasoğlu, tedaviyi de kendisi yapıyor.

'ANNESİNİN BEBEĞİ İSTEMEDİĞİNİ ÖĞRENDİK'

Annesinin bebeği istemediği için bırakıp gittiğini ifade eden Doç. Dr. Aslıhan Abbasoğlu, "Bebeğimiz 26 haftalık olarak doğdu. 20 yaşındaki bir annenin ilk gebeliğinden normal doğum ile dünyaya geldi. Doğduğunda bu bebeğimizi yoğun bakım ünitesine aldık. Çünkü 26 haftalık ve bin gram ağırlığında bir bebekti. Acilen kuvöze alıp solunum cihazına bağladık. Daha sonra annesi ile iletişime geçtik, annenin bebeği istemediğini öğrendik. Bin gram doğmuştu, şu an bin 600 gram oldu. Bebeği makineden ayıramadığımız için bir hortum aracılığı ile besliyoruz. Bebeği enfeksiyon riski olduğu için makineden ayıramadık. Prametüre bir bebek olduğu için uzun bir yolculuğu var. Daha önce de böyle bebekler takip ettik, 100-120 gün yatan bebekler olabiliyor" diye konuştu.

HİÇ ANNE SÜTÜ ALMADI

Bebeğin hiç anne sütü ile beslenemediğini belirten Abbasoğlu, "Bu süreçte en çok üzüldüğümüz şey hiç anne ziyareti olmadı. Bebeğimize anne sütü hiç gelmedi. Ben hemşire arkadaşlarımız ve asistanlarımız ile birlikte bebeğin bakımlarını üstlendik. Üzerine kıyafetler alıp mamalarını temin ettik. Anne şefkati kadar olmasa da elimizden geldiğinde şefkat gösterip bebeğimizi büyütmeye çalışıyoruz. Burada hepimizin gözbebeği oldu" ifadelerini kullandı.

SAĞLIĞINA KAVUŞTUĞUNDA KORUYUCU AİLEYE VERİLECEK

Sosyal Hizmetler Kurumu ile irtibat kurulacağını ve bebeğin koruyucu aileye verileceğini söyleyen Abbasoğlu, "Bu bebek aslında ilk bebeğimiz değil. Biz daha önce de böyle bebekler ile karşılaştık. Üniversite hastanesi olduğu için gelen her gebeyi kabul ediyoruz. Bunların içinde kimi zaman ilişki dışı gebelikler kimi zaman bir takım bağımlılıkları ya da psikolojik sorunları olduğu için bebeği kabul etmeyen anneler oluyor. Bu bebekleri büyütüp, taburcu olacak duruma geldiğinde sosyal hizmetler ile irtibata geçiyoruz. Bu bebeklere koruyucu aile bularak, iyi bir ailede bakımlarının devamı için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Çanakkale'de 165 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 165 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Behramkale Köyü Biber Deresi Mevkii ile Kocaköy Köyü sahiline düzenledikleri operasyonlarda zeytinlik alanlarda saklanmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 165 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

FETÖ'nün emniyetteki yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

Karabük merkezli 3 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'nin emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 polis adliyeye sevk edildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik Karabük merkezli İstanbul ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda polis memurları H.A., V.Y., M.S., İ.K. ile meslekten ihraç edilen polis memuru Y.S., gözaltına alındı. Örgütün mahrem emniyet yapılanmasına mensup halen aktif olarak görevde olan polis memurları ile meslekten ihraç edilen ve ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranmaları tespit edilen şüpheliler emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Evlilik vaadiyle dolandıran kadın yakalandı

Gaziantep'te, evlilik vaadiyle 2 kişiyi dolandıran kadın, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, 2 kişinin evlenmek istediği kadın tarafından dolandırıldıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, mağdur kişilerin kadınla birlikte gittiği kuyumculardaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Adresine düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan kadın sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Alman gazeteci, kadını destekleyen projeyi beğendi



Dünyanın birçok noktasını gezerek gazete ve dergilere içerik üreten Gazeteci Christiane Flechtner, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Yerel Tohum Merkezi'ni ziyaret etti. Hayatında ilk kez bahçeden biber topladığını belirten Flechtner, "Dünya'nın hiçbir yerinde kadınlara bu kadar yardım eden bu tarz bir proje görmemiştim" dedi.

Afrika, Rusya, Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkeleri gezerek gördüğü yaşamları kaleme alan Almanya vatandaşı gazeteci Christiane Flechtner, uluslararası bir turizm şirketi tarafından kadınlara yönelik düzenlenen bir dizi etkinlik kapsamında, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Yerel Tohum Merkezi'ni ziyaret etti. Merkez hakkında bilgi alan Flechtner, aromatik bitkilerin yağa dönüştürüldüğü laboratuvarı ve 772 yerel tohumun bulunduğu odayı gezdi. Tohumları inceleyen Flechtner, merkezdeki üretim serasından biber topladı. Hayatında ilk kez bahçeden biber topladığını söyleyen Flechtner, "Dünyanın hiçbir yerinde kadınlara bu kadar yardım eden bu tarz bir proje görmemiştim. Elbette projeler, özellikle yalnız ve küçük iş sahibi kadınlar içindir. Ancak bu gerçekten eşsiz bir proje. Kadınlar ürettikleri şeyle yaşamlarını sağlayacak. Umarım işe yarar ve başarılı olur. 2 veya 3 yıl sonra geri geldiğimde, büyük bir üretim tesisi haline gelir" dedi.

İklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilikleri düşünüldüğünde merkezdeki tohumların gelecek açısından büyük öneme sahip olduğunu belirten Flechtner, "Bugünlerde insanlar sadece belirli birkaç çeşit domatesi çok büyük miktarlarda üretiyor. Bence bu bitkilerin biyolojik çeşitliliğini her geçen gün azaltmakta. Eski tohumlara sahip olmak önemli. İnsanlar bu tohumları alıp, evine götürerek ekebilir. Böylece tüm ülkeye yayılabilir. Bununla birlikte meyve, sebze ve tüm diğer bitkilerin biyolojik çeşitliliği tekrar artabilir. Bu gerçekten önemli" dedi.

DOĞA TURİZMİNİ ÖNERDİ

Muğla'da bakir orman ve zengin bir doğanın olduğunu gözlemlediğini belirten Flechtner, "Siz turistleri otelde kalmalarındansa buraya getirebilir, ormana, arı kovanlarına, yerel ürünlerin üretildiği yerlere götürebilirsiniz. Çünkü bu ülkenizin sahip olduğu bir zenginlik. Bence bunu turizm ya da ülkeniz için kullanabilirsiniz" diye konuştu.

