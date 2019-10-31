DHA YURT BÜLTENİ - 8

CHP İzmir Milletvekili Polat, kazada yaralandı (1)

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, bugün Bayındır ilçesindeki programa giderken Torbalı- Bayındır yolu üzerinde aracıyla kaza yaptı. Kazada yaralanan Polat, Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Milletvekili Polat'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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İZMİR, ()

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Genç avukatın cinayet sanığına müebbet hapis istemi

Diyarbakır Barosu avukatlarından Armanç Arkaş'ın (28) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Abdurrahman Doğan hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Abdurrahman Doğan, ifadesinde maktulun tabancayı kavrayarak almaya çalıştığı sırada silahın ateş aldığını belirtirken, güvenlik kamera kayıtlarından boğuşma olmadığını iddianameye yazan savcı, silahta da avukat Arkaş'ın parmak izi bulunmadığı için sanığın silahı temizlediğine dikkat çekti.

Avukat Armanç Arkaş, 22 Haziran gecesi, bir kafe önünde tabancayla vurularak öldürüldü. Genç avukatın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik kamera kayıtlarından tabancayı ateşleyen kişi olduğu belirlenen 'Bozo' lakaplı Abdurrahman Doğan gözaltına alınarak tutuklandı. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Abdurrahman Doğan'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İŞLETMECİYE SALDIRIP, TOKAT ATTI

İddianamede, avukat Armanç Arkaş ve şüpheli Abdurrahman Doğan’ın bir kafede arkadaşları ile birlikte oturduklarına yer verildi. Armanç Arkaş'ın, bir arkadaşlarını eve bırakmak üzere kafeden ayrıldığı belirtilen iddianamede, bu sırada mekanda kalan şüpheli Abdurrahman Doğan ve bir arkadaşının işletmeci ile tartışmaya başladığı kaydedildi. Tartışmanın bir süre sonra dışarıya taştığını ifade eden savcı, bu sırada şüpheli Abdurrahman Doğan’ın kafe işletmecisine saldırıp tokat attığını vurguladı. İlerleyen dakikalarda işletme sahibi ve arkadaşlarının şüpheliye sarılıp, sakinleştirmeye çalıştığını ifade eden savcı, kavganın saat 01.35 sıralarında sonlandığına değindi.

BAŞINDAN VURULDU

Kavganın ardından sakin bir şekilde kafeye giren şüphelinin, 5 dakika sonra dışarı çıkarak, park halindeki aracından silahını aldığını ifade eden savcı, arkadaşını eve bırakmak üzere ayrılan avukat Armanç Arkaş’ın bu sırada geri döndüğünü belirtti. Kısa bir süre sonra bir el silah sesinin duyulduğunu vurgulayan savcı, yapılan atış ile avukat Armanç Arkaş’ın başından vurulduğuna dikkat çekti. Tanık F.K. olay anına ilişkin iddianameye yansıyan ifadesinde, "Bozo, silah çıkararak dolduruş yaptı. Elindeki silahı almaya çalıştılar. Armanç bu şahısların yanına doğru gelirken silah patladı ve Armanç vuruldu" dedi.

'BU ŞAHIS HIRSINI ALAMAMIŞ GİBİ DURUYORDU'

Olaydan sonra bir kişinin, şüphelinin yanına koşarak, silahı elinden aldığını belirten savcı, Abdurrahman Doğan’ın arkadaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırılarak, köye götürüldüğünü ifade etti. Hazırlanan iddianamede, kafenin karşısında evi bulunan kadının tanık olarak alınan ifadesi de yer aldı. Evinin konum itibariyle olayın olduğu yeri gördüğünü belirten tanık, "Ertesi gün seyahate çıkacağım için kafenin bahçesine bakan yatak odamda eşyalarımı toparlıyordum. Bu sırada gürültüler duydum. Bir kadın 'Bozo yapma, Bozo yapma' diye feryat ediyordu. Kısa bir süre sonra bir el silah sesi duydum. Dışarıya baktığımda genç bir adam yerde yatıyordu. Saldırgan tavırlı bir kişi ise kollarına girmiş üç kişi tarafından siyah bir arabaya bindirilmeye çalışılıyordu. Bu şahıs diğerlerine hitaben 'Bırakın beni, bırakın beni bir tane daha' sözlerini duydum. Bu şahıs hırsını alamamış gibi duruyordu" diye beyanda bulundu.

'TABANCA YANLIŞLIKLA PATLADI'

Şüpheli Abdurrahman Doğan ise iddianameye yansıyan ifadesinde, olay yerinde kafenin işletmecisi ile tartıştığını belirterek, "Bu sırada yanımıza gelen iki kişi silah gösterip, 'İlla ekip mi çağıralım?' dedi. Bunun üzerine ruhsatlı tabancamı aldım. Maktul tabancayı almaya çalıştı. Armanç silahın namlu kısmını kavradı. Ben de tabancayı vermek istemedim. Bu sırada yaşanan arbedede tabanca yanlışlıkla patlayarak, maktulün ölümüne sebep oldu" dedi.

SAVCI: BOĞUŞMA OLMADI

İddianameyi hazırlayan savcı, olay yerini gören güvenlik kameralarının incelenmesinde avukat Armanç Arkaş’ın vurulmasından önce herhangi bir boğuşma olmadığını kaydetti. İddianamede yer alan Polis Kriminal Laboratuvarı raporunda da suç aleti silaha bilinçli bir tetik basıncı uygulanmadan patlamasının olası görülemeyeceği ifade edildi.

OLAYDAN SONRA TABANCAYI SİLDİ, İZLERİ YOK ETTİ

Şüphelinin olaydan önce silahın namlu ağzına mermi sürdüğünün tanıkların ifadelerinde geçtiğini kaydeden savcı şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şüpheli, maktulun tabancayı kavrayarak almaya çalıştığını belirtmesine rağmen, tabancanın üzerinde ne maktul ne şüpheli ne de olaydan sonra tabancayı şüphelinin elinden alan kişiye ait parmak izine rastlanılmamıştır. Bu durum dikkati alındığında, şüphelinin olay yerinden ayrıldıktan sonra suçta kullanılan tabancayı sildiği anlaşılmaktadır. Şüphelinin savunmasını destekleyen bir delili ortadan kaldırmayacağı göz önüne alındığında maktulun söz konusu tabancaya hiç temas etmemiş olduğunu sonucu çıkmaktadır."

TANIKLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

İddianamede, tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde, sanığın maktulu etkili mesafeden, ateşli silah ile yüz kısmına kasten ateş etmek suretiyle öldürdüğü belirtildi. Abdurrahman Doğan’ın müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep eden savcı, hükmün kesinleşmesi ile birlikte, gerçeğe aykırı ifade veren tanıklar hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Görüntü Dökümü

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Olayın olduğu işletmeden detay

Morgdan detay

Hastaneden detay

Adliyeden detay

Avukat Armanç'ın fotoğrafı

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 224 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,()

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Taşla yaralamaya verilen para cezası 20 taksite bölündü

Şırnak'ta, aralarında husumet bulunan Leyla Yıldırım'ı (23) taşla yaraladığı suçlamasıyla yargılanan Agit Saknak (26), mahkemece 2 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Saknak'ın cezasını, maddi durumunu göz önünde bulundurarak 20 eşit taksitle ödemesine hükmetti. Leyla Yıldırım ise "Karar beni tatmin etmedi" dedi.

Olay, Şırnak merkeze bağlı Kumçatı beldesinde 29 Nisan 2018'de meydana geldi. Aralarında hayvan otlatma yüzünden husumet bulunan Leyla Yıldırım ile Agit Saknak yine tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Leyla Yıldırım aldığı sopa ve taş darbeleriyle yaralandı. Olaydan sonra hastaneye giden ve darp raporu alan Yıldırım, Saknak hakkında şikayetçi oldu.

Asliye Ceza Mahkemesi'nde 10 Ekim'de yargılanan Agit Saknak'a, 'basit bir tıbbi müdahaleyle giderilecek şekilde kasten yaralama' suçundan 2 bin 240 TL para cezası verildi. Mahkeme, sanığın ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde bulundurarak cezayı 20 eşit taksitle ödemesine ve 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.

'KARAR BENİ TATMİN ETMEDİ'

Kararın acısını geçirmediğini belirten Leyla Yıldırım, "Karar beni tatmin etmedi. Ben iki hafta boyunca bunun ağrısını çektim. Orada 'basit yaralanma' demişler. Benim itiraz etme hakkım bile yok ki. Beni tehdit ediyorlardı" dedi.

Görüntü Dökümü

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"Şırnak'lı Leyla'nın Üniversite hayalini ilik nakli verdiği kardeşinin öldürülmesi ile sona erdi" haberine ilişkin ARŞİV görüntüler

Haber: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, ()-

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İzmir'deki kutlamalarda Yeni Türkü ve Leman Sam konseri

İzmir'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında, 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağının taşınmasıyla başlayan tören, fener alayı, Yeni Türkü ve Leman Sam konserleriyle sona erdi.

İzmir'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle son buldu. Gece geç saatlere kadar süren ve sokaklara taşan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 350 metrelik dev Türk bayrağının, Cumhuriyet Meydanı'ndan, Gündoğdu Meydanı'na taşınmasıyla başladı. Fener alayına ise her yaştan binlerce İzmirli katıldı. Fener alayı coşkusuna balkonlarına çıkan vatandaşlarda ortak oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu da çaldığı marşlarla, Gündoğdu Meydanı'na kadar devam eden fener alayına eşlik etti. Vatandaşlar hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söylerken, 'Memleketim' şarkısında ise cep telefonlarının ışıklarını açarak görsel şölen oluşturdu. Kutlamalarının finalinde ise Yeni Türkü ve Leman Sam sahneye çıktı. Yeni Türkü'nün solisti Derya Köroğlu, "Selam olsun İzmir, selam olsun Cumhuriyetimize, en büyük bayram kutlu olsun" sözleriyle konseri başlattı. Yeni Türkü'nün sevilen şarkılarıyla başlayan konser Leman Sam ile devam etti. Leman Sam, konseri sırasında Yeni Türkü'yü sahneye davet etti. Yeni Türkü ve Leman Sam'ın İzmir Marşı'nı birlikte söylemesiyle kutlamalar sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-350 metre uzunluğundaki bayrağın drone ile çekilmiş görüntüsü

-Meşaleli yürüyüşten görüntü

-Gündoğdu Myedanı'nda toplanma

-Yeni Türkü ve Leman Sam konseri

-Konsere cep telefonlarının fenerleriyle eşlik edenler

İZMİR, ()

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Mersin sokakları dansçılarla renklendi

Mersin`de bu yıl 7’ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Narenciye Festivalinde boy gösterecek yabancı dansçılar sokakları renklendirdi.

Uluslararası Narenciye Festivalinin heyecanı kentin tüm sokaklarını sarmaya başladı. Festivalin düzenleneceği alanda sahne alacak olan yabancı ülke dansçıları merkez Akdeniz Belediyesi önünde figürlerini sergiledi. Kentin en kalabalık caddesi olan Hastane Caddesi boyunca dans ederek yürüyen dansçılar vatandaşların ilgisini çekti. Dansçılara alkış tutarak eşlik eden vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti. Narenciye figürleri yüklü traktörler eşliğinde belediye önüne gelen dansçılar sırasıyla sahne aldı. Dansçılara zaman belediye çalışanları da eşlik etti.

Etkinliğin ardından vatandaşlara limonata ikram edildi.

Görüntü Dökümü

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-Dansçılar caddede yürürken

-Dansçılar belediyeye bahçesine girerken

-Traktörler belediye bahçesine girerken

-Dançılar dans ederken

SÜRE: 05'41" BOYUT: 636 MB

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN, ()

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Cumhuriyet Bayramı Kano Safari etkinliği

Osmaniye Merkeze bağlı Cevdetiye Beldesinde bir araya gelen grup, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Ceyhan Nehri üzerinden Yeniköy köyüne kadar 12 kilometre boyunca kano safari yaptı.

Korkut Ata Gençlik Spor ve Doğa Derneği tarafından, Barış Pınarı Harekatı Şehitleri anısına bu yıl 6'ıncısı düzenlen faaliyet, 2 izci lideri ve 10 lise düzeyinde izci genç ile tamamlandı.

Dev Türk bayrağıyla birlikte fotoğraf çektiren izciler, parkur boyunca komando marşı ve sloganlar atıp 2 metre derinlikteki akarsuda kano üzerinde ayağa kalkarak İstiklal marşı söyledi. İzciler, ayrıca suda ve nehir etrafındaki doğada buldukları plastik atıkları topladılar.

Korkut Ata Gençlik Spor ve Doğa Derneği alt grubu olan Fatihin Torunları İzcilerinin Lideri Yüksek Elektrik Elektronik Mühendisi Mahmut Uçman, Ceyhan ırmağında ki kuş cenneti havzasında 8 yıldır kano safari etkinlikleri düzenlediklerini belirterek genç izcilere doğayı sporla sevdirmeyi amaçladıklarını söyledi. Uçman, 6 yıldır genelenselleştirdikleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kano Safari Etkinliğini Barış Pınarı Harekatında şehit düşen Mehmetçikler anısına gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Kano safari etkinliğine katılan Hayvan Hakları Federasyonu Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise faaliyet süresince gençlere sudaki balıkları ve bölgenin bitki örtüsünü anlattıklarını belirterek, "Doğasına sahip çıkmayan geçler zaten hayvanına da sahip çıkmaz. Hayvan hakları sadece kedi ve köpek değildir. Öncelikle doğamıza sahip çıkmak gerekir. 29 Ekim'de Çankaya'da bir bağ evinde "Yarın Cumhuriyeti kuruyoruz" diyen Mustafa Kemal, bizlere bu toprakları armağan etti. Biz de bu gençlere topraklarımızı tanıtmazsak, bu gençler de topraklarımıza sahip çıkmazlar. Bu duygu ve düşüncelerle tabiatımızı, doğamızı nasıl tanıyacaklarını nasıl koruyacaklarınızı doğa sporları etkinlikleriyle öğretiyoruz." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Drone görüntüsü

-Irmak üzerinde kano safari yapan gençler

-Ceyhan ırmağı üzeri kanolar ilerlerken

-Kürek çeken, bayrak dalgalandıran gençler

-Marşların söylenmesi, detaylar

-Doğadan plastik pet şişelerin toplanması

-Mahmut Uçman ile röportaj

-Ali Laçinbala ile röportaj

SÜRE: 03'29" BOYUT: 110 MB

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,()

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Ağa takılan 5 yengeç doğal ortamına bırakıldı

TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesi yakınlarından geçen Tağar Çayı kenarında balık avlanmada kullanılması yasak olan halk arasında 'tırıvırı' olta olarak bilinen ağa takılan 5 yengeç, doğal ortamına bırakıldı.

Halk arasında 'tırıvırı olta' olarak bilinen naylondan yapılmış ve sık dokunmuş balık ağı, kaçak avcılar tarafından Çemişgezek ilçesi yakınlarındaki Tağar Çayı'na bırakıldı. Ağlara takılan 5 yengeç bölgede doğa gezisinde olan Haydar Çetinkaya tarafından bulundu. Çetinkaya, ağlara takılan 5 yengeci kurtarıp, doğaya bıraktı.

Haydar Çetinkaya, "Tağar Çayı'na kaçak olarak atılan ancak geri çekilmeyen oltaya 5 yengeç takılmıştı. 5 yengeci ağlardan kurtarıp doğal ortamlarına bıraktık. Vatandaşlardan rica ediyoruz bu ağ çaylarda, göletlerde nehirlerde bırakıldığı anda sudaki canlıların ölümüne sebebiyet veriyor. Lütfen bu oltaları kullanmasınlar" dedi.

Görüntü Dökümü

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Ağa takılan yengeçler

Yengeçlerin kurtarılması

Haydar Çetinkaya'nın konuşması

Yengeçlerin suya bırakılması

Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 65 MB

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ, ()

