DHA YURT BÜLTENİ-8 

Yükselen derede kalan iş makinesini çıkarma operasyonu



Giresun'da dere yatağında çalışma yapılırken, etkili sağanak sonucu yükselen suyun içinde kalan iş makinesi, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kentte, dün akşam etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kent merkezindeki Batlama Deresi'nde su seviyesi yükseldi. Dere yatağında çalışma sırasında, içinde operatörün bulunduğu beton pompası da debisi yükselip akıntı oluşan suyun içinde kaldı. Operatör araçtan çıkmayı başarırken, ekipler de kalan aracı kurtarmak çalışma başlattı. Dere yatağındaki iş makinesi, ekiplerin çalışması sonucu vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Otomobiliyle kamyoneti sollamak isterken takla attı



Karabük'te, Şentürk Çavuş'un kontrolünden çıkan otomobil, ağaç ile demir korkuluklara çarptıktan sonra takla atıp, karşı şeritte ters döndü. Kazada yaralanmayan Çavuş, "Önümde kamyonet gidiyordu, sollamaya çalışıyordum" dedi.

Kaza, öğle saatlerinde, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda meydana geldi. Şentürk Çavuş'un kullandığı 78 AT 612 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, refüjdeki ağaç ile demir korkuluklara çarptı. Takla atan otomobil, karşı şeride geçip, ters döndü.

ARACIN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Kazada yara almayan sürücü Çavuş, kurtulduğu aracın cep telefonu kamerasıyla fotoğraflarını çekti. Şentürk Çavuş, "Önümde kamyonet gidiyordu, sollamaya çalışıyordum. Arkadan birisi, korna çalınca ben de bu tarafa döndüm" dedi.

Otomobil, yoldan çekiciyle kaldırıldı.

'Öğretmenlik Meslek Kanunu bir an önce hayata geçirilmeli'

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, çevre illerdeki sendika temsilcileri ve çok sayıda üyenin katılımıyla kentteki otelde 'Eğitim-Bir-Sen Adana 11'inci Bölge Toplantısı' düzenlendi. Toplantıda konuşan Ali Yalçın, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında masaya yetkisiz sendikaların oturduğunu savundu. Yalçın, "Yasamızdan kaynaklı masamızda solumuza ve onun da soluna 2 sandalye atılarak yetkimizin paylaştırıldığı, masamızın değersizleştirildiği ve zamanın daraldığı, stresin çoğaldığı bir zeminimiz var. Sonunda 'Çok aktörlü yönetim biçimi. 3 tane konfederasyonsunuz, kamu işverenine karşı beraber mücadele ediyorsunuz, eliniz çok güçlü' deniliyor. Biz 'Adil değil' dedikçe onlar 'Bu sizin hayrınıza' deniyor" dedi.

Ali Yalçın, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Öğretmenlik onurlu bir meslek, kariyerli bir meslek. Dolayısıyla bu mesleğe ilişkin tartıştığımız 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun içi bir an önce doldurulmalı. Konuya ilişkin tüm detaylarıyla raporu yayınladık. Bir an önce bunu yasalaştırılarak kariyer meslek olduğu konusunda ve sağı solu, önü arkası, sinüsü kosinüsü, tanjantı kotanjantı her türlü yanı hesap edilerek, herkesin beklentisini karşılayabilecek kamu görevlileri içinde eğitimcileri önemseyecek bir meslek kanunu beklemeden sahaya sürülmek zorundadır."

Konuşmanın ardından toplantı, basına kapalı sürdürüldü.

Engelli köpeği sahiplenerek yurtdışından yürüteç getirttiler

Kayseri'de, Fırat ve Hikmet Akyıldız çifti, otomobilin çarpması sonucu omurilik felci olan ve arka iki ayağını kullanamayan köpeğe sahip çıktı. Akyıldız çifti, ABD'den getirttiği yürüteç sayesinde 'Kuki' ismini verdikleri köpeğin hareket etmesini sağladı.

Kayseri'de yaşayan Fırat Ayyıldız (26) ve eşi Hikmet Akyıldız (24), geçen yıl gezmek için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Merkez Hayvan Barınağı'na gitti. Akyıldız çifti, burada kentte otomobilin çarpması sonucu omurilik felci olan ve arka iki ayağını kullanamayan 3 yaşındaki köpekten etkilendi. Çift, Hayvan Barınağı'na başvurarak engelli köpeği sahiplendi. Akyıldız çifti, daha sonra 'Kuki' ismini verdikleri köpek için Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan ve çevresinde 'hayat tamircisi' olarak tanınan Hasan Kızıl'dan yürüteç aldı.

Fakat bir süre sonra köpeğin ağırlığına dayanamayan yürüteç kırıldı. Bunun üzerine çift, 'Kuki'nin daha rahat hareket edebilmesi için internette yaptıkları araştırma sonrası ABD'de üretilen 2 bin 500 lira olan yürüteci yurtdışından getirdi. Veteriner tarafından yürütece yerleştirilen Kuki, yeniden hayata bağlandı.

'GÖNÜLLÜ BİR HAYVANSEVERİM'

Fırat Akyıldız, gönüllü hayvansever olduğunu ve 'Kuki'ye bir yıldır baktıklarını söyleyerek, "Fakat 'Kuki' felçli olması sebebiyle bakıma muhtaç bir köpekti. Başka köpekleri görünce çok mutlu oluyor. Bu hayat enerjisi de bizi sahiplenmeye itti. Daha önce 'Hayat Tamircisi' olarak bilinen Mardin'de biri vardı. Kendisi bize el yapımı bir araç gönderdi. 'Kuki'nin hem ebatı hem de hareket kabiliyeti her ne kadar felçli olsa da yüksek olmasına rağmen el yapımı araçlar dayanamadı. Biz de kendi imkânlarımız dâhilinde yurtdışında bunu yapan firmalar varmış. Onlarla iletişime geçerek, Türkiye'ye gönderilmesini sağladık" dedi.

'SAHİPLENDİKTEN SONRA BÜTÜN KORKULARIMI YENDİM'

Hayvan bakımının oldukça kolay olduğunu anlatan Fırat Ayyıldız, "Sadece Kuki'de belirli bir ilerleme yaşadık. 'Kuki'yi sahiplenirken, eşim istemişti. Ben bu durumu istememiştim. Sahiplendikten sonra bütün korkularımı yendim. En basit korkum ise bakımının zorluğuydu. 'Felçli veya sakat bir hayvana nasıl bakacağım', 'bakımı zor mu veya masrafları çok mu' diye düşünüyorlar. Siz sevginizi verdikçe açıkçası o her şeyini karşılıksız olarak sunuyor. Siz yeter ki yürekten sevin o sizi anlıyor" diye konuştu.

'HAYVAN SAHİPLENMELERİNİ ÖNERİYORUM'

Fırat Ayyıldız, Kuki'nin kendi imkânları doğrultusunda hareketlendiğini anlatarak şöyle konuştu: "Kendisi hayat enerjisinin farkında değil. Keşke bir 'konuşsa' diyoruz. Acısı da yok gibi. Arabasız bir şekilde giderken ayakları yara olabiliyor. İltihap kapıp ampute edilmesi de gerekir. Biz de bunu özel krem ve losyonlarla halletmeye çalışıyoruz. Biz kendi masajımızı yaparak bacaklarını açtık ve belki de yürüyebilecek. Hayvan anatomisini bilen bir kişi bizim röportajımızı dinlerse, biz onlardan yardım bekliyoruz. Kendi imkânlarımız doğrultusunda hareketlendi. Fakat bu bir iyileşme değildir. Vatandaşların hayvanları sahiplenmelerini öneriyorum."

