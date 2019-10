DHA YURT BÜLTENİ - 8

Lisede öğrencilere taciz şüphelisi hademeye gözaltı

Konya'da lisede 3 kız öğrenciye tacizde bulunduğu ileri sürülen işitme ve konuşma engelli hizmetli Mehmet E. (26) gözaltına alındı. Öğrenciler ve veliler, okul bahçesinde taciz olayına tepki gösterdi.

Olay, merkez Meram ilçesi Hacı Şaban Mahallesi'nde bulunan bir lisede meydana geldi. İddiaya göre, dün okulda hademe olarak görev yapan Mehmet E. tarafından fiziki ve sözlü tacize uğradıklarını söyleyen 3 kız öğrenci, durumu önce okul yönetimine, ardından da ailelerine anlattı. Ailelerin şikayeti üzerine polis, Mehmet E.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin sorgusu sürerken, bugün okul bahçesinde toplanan veliler ve öğrenciler, taciz olayına tepki gösterdi. Öğrenciler başka öğrencilerin de tacize uğradığını, korktukları için söyleyemediklerini iddia etti. Bir veli ise Mehmet E.'nin kız öğrencilere fiziki tacizde bulunduğunu, cep telefonunundun uygunsuz videolar izlettirdiğini ileri sürdü. Polis, okul içerisinde ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Sivas'ta

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Kongre Binasında 81 ilin Milli Eğitim müdürleriyle değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi açılış ve programlara katılmak üzere sabah saatlerinde Sivas'a geldi. Bakan Selçuk'u, Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve diğer il protokolü üyeleri karşıladı. Bakan Selçuk, daha sonra Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nde Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından gerçekleştirilen Sivas Kongresi'nin temsili canlandırmasını izledi. Ardından müze binasında 81 ilin Milli Eğitim müdürleriyle değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı kapsamında Sivas'ta buluştuklarını belirterek, "Bizim mutat olarak il müdürlerimizle toplantılarımız oluyor ama 100'üncü yıl bizim açımızdan çok önemli. Milli mücadelemizin başladığı, bütün ruhuyla, ruhaniyetiyle bu konuyu hissettiğimiz bir mekan olarak Sivas'ta bu binada bulunuyor olmanın ayrı bir değeri var ve eğitimimizin, eğitimle ilgili bakış açımızın tazelenmesi ve hizamızı gözden geçirmek için, niyetimizi gözden geçirmek için, bu binada bütün hatıralarımızı yeniden tefekkür ve tezekkür edip arkadaşlarımızla değerlendirmeler yapıp Milli Eğitim konularını istişare etmek için bulunuyoruz. Bu istişaremizin Milli mücadelemizle bağlantısının kuvvetli bir şekilde hissedilmesini sağlamak için böyle bir tercihte bulunduk" dedi.

Bakan Selçuk daha sonra Sivas Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Selçuk burada Vali Salih Ayhan ve il protokolü ile bir araya geldi.

Boydak Holding'de isim değişikliği

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 2016'dan bu yana yönetilen Boydak Holding'de isim değişikliğine gidildi. Şirketin yeni isminin, düzenlenen törenle Erciyes Anadolu Holding olduğu duyuruldu.

Kayseri'de kurulu olan, çeşitli markaların içinde bulunduğu Boydak Holding'e, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2016 yılının Ağustos ayında kayyum heyeti atandı. Holding, daha sonra Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla TMSF'ye devredildi. O dönemden itibaren TMSF tarafından yöneltilen holdingde isim değişikliğine gidildi. Holdingin yeni ismi, Erciyes Anadolu Holding oldu.

Şirketin isim değişikliğiyle ilgili TMSF Başkanı Muhittin Gülal, holding binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda holdingin istatistiklerine değinen Gülal, "Holding, TMSF'ye geçtiği 2016 yılından bu yana sürekli olarak yükselen biri büyüme ve başarı grafiği çizmiştir. Bizler için öncelikli ve değişmeyen hedef ülke ekonomisine sağladığımız katkıdır. Erciyes Anadolu Holding, 2016 yılı Ağustos ayında TMSF tarafından yönetilmeye başlanmıştır. 2016 yılının Ocak- Eylül döneminde 533 milyon TL olan faaliyet karlılığı, 2019 yılı aynı dönemde (Ocak- Eylül) yüzde 90,8 büyümeyle 1 milyar 17 milyon TL'ye yükselmiştir" dedi.

'ERCİYES DAĞI, YENİ İSMİMİZİ OLUŞTURDU'

TMSF Başkanı Gülal, holding olarak faaliyet ve yatırımlara kararlılıkla devam ettiklerini kaydederek, "2016 yılı Ocak- Eylül 4,7 milyar TL olan toplam ciromuz, yüzde 83'lük artışla 2019 yılı Ocak- Eylül döneminde 8,6 milyar TL'ye yükselmiştir. Grubun 2016 yılındaki Ocak- Eylül kombine vergi incesi karı 615 milyon TL'den yüzde 80,3'lük artışla 2019 Ocak- Eylül döneminde 1 milyar 109 milyon TL'ye yine aynı dönem içinde 2016- 2019 Ocak ve Eylül'de ödenen vergiler ise yüzde 81,6'lık artışla 305 milyon TL'den 554 milyon TL'ye ulaşmıştır. Bu rakamlar yeni umutları, yeni hedefleri ve bu büyüklüğe yakışır biri isim değişikliğini de beraberinde getirdi. Bağrından çıktığımız Anadolu ve içinde olduğu coğrafyaya hakim olan 'Erciyes Dağı' yeni ismimizi oluşturdu. Yeni ismiyle 'Erciyes Anadolu Holding', 8 ayrı sektörde 35 şirketiyle faaliyet gösteren ve neredeyse faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde liderliği taşıyan markalarıyla ulusal ve uluslararası alandaki güçlü büyümesine devem edecektir" diye konuştu.

YÖREX'te gastronomi kenti farkı

Antalya'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'na (YÖREX), gastronomi kenti Gaziantep standı damga vurdu. Baklavasından gastromozaiğe, bakır ürünlerinden sedef kakmalara her ürün ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde, TOBB'un desteğiyle bu yıl 10'uncusu düzenlenen YÖREX, ANFAŞ Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. 'Sizin oraların nesi meşhur' sloganıyla 23-27 Ekim tarihleri arasında açık kalacak YÖREX'te, Türkiye'nin dört bir yanından gelen şehirler stant kurdu.

YÖRESEL FISTIKLARLA YAPILAN EŞSİZ TAT 'BAKLAVA'

Gastronomi kenti Gaziantep, yöresel lezzetleri ve coğrafi işaretli ürünleriyle ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Günlük baklavalar fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Baklava ustası Mehmet Kıraç (45), herkesin baklava yapamayacağını, ustalık gerektiren bir iş olduğunu belirtti. Kıraç, “Baklava ustası kolay yetişmiyor. Tamamen el emeği gerektiren ürünler. Yöresel fıstıklar zamanında toplanıp baklavada kullanılıyor. Baklavada kullandığımız yağ ise Urfa yöresine ait. Diğer baklavalardan ayıran özellik ise malzeme ve işçilik birleştiği zaman ortaya bu eşsiz tat çıkıyor. Baklava her yerde vardır fakat Gaziantep'te biraz farklıdır. Taş yerinde ağarır derler. Bu güzel tatları yemek için Gaziantep'e bekliyoruz" dedi.

BAKIRA İŞLENEN GAZİANTEP MOTİFLERİ

Gaziantep standında el emeğiyle işlenen bakır çaydanlıklar, tepsiler, cezveler, kahve bardakları da dikkati çekiyor. Göz kamaştıran ürünlerin tek tek işlendiğini belirten bakır ustası Eyyüp Yol (37), “Bakır üzerine özenle işlenen işlemelerin coğrafi patenti Gaziantep'e aittir. Bütün şehirlerden ayıran en büyük özellik ise bakırın özüne işlenen bu motiflerdir. Bakırın ana madenine işlendiği için yıllar geçse de bu işçilik hiçbir zaman kaybolmaz. Bakır zaten bir maden olduğu için özellikle üzerinde işçilik ön planda olması gerekiyor. Çünkü sanat işçilikle güzelleşir" diye konuştu.

AHŞAP ÜZERİNE İŞLENEN SEDEFLER

Ahşap üzerine özenle işlenen sedeflerden, duvar süsü, ayna, mücevherat kutusu gibi ürünler ise eşsiz güzelliği ile fuarın en dikkat çekici ürünleri arasında yer alıyor. Muhteşem Yüzyıl ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde kullanılan taht gibi ürünlerin sedef kakma sanatıyla işlendiğini belirten Ahmet Bıyık (52), filmler ve diziler için özel ürünler yaptığını belirtti. Bıyık, “Öncelikle ham ceviz ağacına desenler çizip sarı telkârileri işleriz. Ardından sedef işlenecek yerleri 3 milim kadar aşağıya indirerek oyarız. Oyduğumuz yerlere tek tek istiridye kabuğu yani sedefleri yerleştiririz. Yaptığımız ürünün rengi açık olursa, ahşabı yakar ateşle renk veririz. Sonrasında cila vururuz. Mücevherat kutusu veya tesbih kutusu yapacaksak, içini de kadifeyle kaplarız. Ahşap olan her türlü ürüne bu sedefleri işleyebiliriz" dedi.

YÖRESEL MALZEMEDEN GELEN MOZAİK

Gaziantep'in önemli değerleri arasında yer alan gastronomi ve mozaiğini birleştiren ürünler ise standı görenleri şaşırttı. 14 yıldır mozaikle uğraşan Gülçin Sökücü (43), doğal taş, cam ve birçok malzemeden mozaikler yaptığını söyledi. Çalışmalarında gastronomi ile mozaiği yan yana getirdiğini belirten Sökücü, fasülye, mercimek, nohut, karabiber, tarhana, Antep fıstığı gibi ürünler kullandığını söyledi. Sökücü, “Görmüş olduğunuz mozaikler alışagelmiş değildir. Bu Gastromozaik'tir. Kentimizin yöresel yiyeceklerin bir araya gelerek oluşturduğu resim sanatıdır. Gaziantep gastronomi kenti olduğu için yurt dışı ve yurt içinde çok sayıda fuara katılıyoruz. Tabaklarda servis etmektense, mozaikle zenginleştirip daha güzel görsel şölen hazırlıyoruz" dedi.

Tekirdağ polisinden narkotik ve asayiş uygulaması

Tekirdağ'da polisin narkotik ve asayiş uygulamasında uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Süleymanpaşa ilçesinde narkotik ve asayiş uygulaması yaptı. Özel hareket ve çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği uygulamada narkotik köpekler de kullanıldı. Aydoğdu Mahallesi'nde yoğunlaştırılan operasyonlarda evlerde yapılan aramalarda eroin, esrar, uyuşturucu haplar, skunk, 5 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen paralar ele geçirildi. Polisin gözaltına aldığı 3 şüpheli tutuklandı. Öte yandan mahallede polisin son 1 ayda yaptığı çalışmada 37 olayda 56 kişi hakkında işlem yaptığı belirtildi.

Genel uygulamada ise 349 kişi ile 39 araçta kontrol gerçekleştirildi.

