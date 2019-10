DHA YURT BÜLTENİ - 8

YURT BÜLTENİ - 8

HDP'li belediyenin işten çıkardığı engelli için eylem yaptılar

Mardin'in HDP'li Derik Belediyesi'nin işten çıkardığı bedensel engelli Kasım Salim (47) için engelliler, belediye önünde eylem yaptı.

Derik Belediyesi'nde 2 yıl önce işe başlayan aynı zamanda Derik Engelliler Derneği Başkanı olan Kasım Salim'in işine, HDP'li yönetim tarafından son verildi. Kas iskeleti eğriliği, boyun kırıklığı, yürüme bozukluğu nedeniyle yüzde 93 engelli raporu olan 4 çocuk babası Kasım Salim'in işten çıkarılması, kentteki engellilerin tepkisine neden oldu.

Mardin Sakatlar Derneği öncülüğünde Derik'te bir araya gelen çok sayıda engelli, Cumhuriyet Meydanı'ndan Derik Belediyesi'ne kadar yürüyüş düzenleyerek, tepki gösterdi. Belediye önünde toplanan, bazıları tekerlekli sandalyeye mahkum olan engelliler adına açıklama yapan Mardin Sakatlar Derneği Başkanı Hasan Anuk, işten çıkarılan Kasım Salim'e HDP'li belediye yetkilileri tarafından sürekli baskı yapıldığını öne sürdü. Anuk, "Derik Engelliler Dernek Başkanımız Kasım Salim'in belediyeden istifa etmesi için sürekli ayrımcılık ve mobbing uygulanmış. Tüm bu uygulamalara rağmen istifa etmeyen arkadaşımızın iş akdi hukuksuz bir şekilde sonlandırılmıştır. Engellilere yönelik bu ve benzeri hukuksuz uygulamalara karşı hangi parti olursa olsun sessiz kalmayacağımızı ve bu durumun gerek hukuki, gerekse de sosyal olarak takipçisi olacağımızı belirtiyoruz" dedi.

'ENGELLİ OLMAMA RAĞMEN EN ZOR İŞİ BANA YAPTIRIYORLARDI'

Salim, 2 yıldır işçi olarak çalıştığı belediyede, 2 gün önce işine son verildiğini ifade ederek, 2'si üniversitede okuyan ve biri de üniversiteye hazırlanan 4 çocuk babası olarak ailesini geçindirmekte güçlük yaşadığını söyledi. Salim, "HDP'li belediye başkanı göreve geldiği günden beri bana engel oluyorlardı. İşimi kaç sefer değiştirdiler. Engelli olmama rağmen en zor işi bana yaptırıyorlardı. En son beni engelli asansörü, engelli merdiveni ve korkuluğu olmayan bir yerde görevlendirdiler. Ben onca mobbing uygulamasına, baskıya ve yıldırma politikalarına rağmen işimi yapmaya devam ettim. Hiçbir gerekçe sunmadan iş akdimi feshettiler. İşime tekrar iade edilmek istiyorum. Bu konuda devlet büyüklerinden yardım istiyorum" diye konuştu.

Öte yandan, Derik Belediyesi yetkilileri, bu konuda açıklama yapmak istemediklerini belirtti.

Minik öğrencilerin 'Bayrak' nöbeti

Sivas'ta Melek Reşit Hanım Anaokulu'nda vatan ve bayrak sevincini aşılamak amacı ile 'bayrak nöbeti' projesi başlatıldı. Her gün bir minik öğrenci teslim edilen bayrağı evine götürüp asıyor. Ertesi gün okula getirdiği bayrak bir başka öğrenciye teslim ediliyor.

Kent merkezinde Kızılırmak Mahallesi'nde bulunan Melek Reşit Hanım Anaokulu'nda öğrenim gören 200 öğrenci için 'Bayrak nöbeti' projesi başlatıldı. Proje kapsamında üzerinde 'En güzel emanetim' yazılı kutular içerisine konulan Türk bayrakları her gün bir öğrenciye emanet edilerek çocuklara vatan, millet ve bayrak sevgisi aşılanıyor. Bayrağı öpüp başına koyarak evine götüren öğrenci, ertesi gün aynı şekilde getirip başka bir öğrenciye teslim ediyor. Minik öğrenciler evlerine götürdükleri Türk bayrağını evlerinin en güzel yerine koyarak anne ve babalarıyla birlikte vatan millet ve bayrak sevgisini konuşuyor. Ahmet ve Burçin Kırkaç çiftinin 2 çocuğundan en büyüğü olan Çağan Kırkaç (4), bayrağı sınıf arkadaşı Elif Ada Kurt'tan teslim aldı. Minik Çağan annesi ve babasıyla birlikte eve giderek bayrağı odasına koydu. Bayrağı kucağından hiç bırakmayan Kırkaç, "Türk bayrağını çok seviyorum. O benim en güzel emanetim" dedi.

Okulun başlattığı 'Bayrak nöbeti' uygulamasının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar devam edeceği öğrenildi.

'AMACIMIZ BAYRAK SEVGİSİNİ ÖĞRENCİLERE KAZANDIRMAKTIR'

Proje hakkında bilgi veren okul müdürü Ferda Erdem Aydemir, "Öğrencilerimize bayrak sevgisini, vatan, millet sevgisini kavratmak amacıyla her sınıftan seçtiğimiz 2-3 öğrencimize bayrağımızı emanet ediyoruz. Öğrencilerimiz de eve götürüp evlerinin en güzel yerlerinde bu bayrağı asıyor. Aileleriyle birlikte bayrağımızın önemi hakkında bir sohbet gerçekleştiriyorlar. Daha sonra ise o öğrencimiz ertesi gün bayrağı bir başka arkadaşına teslim ediyor. Bu 29 Ekim'e kadar devam edecek olan bir etkinlik. Bu etkinlik Türkiye'nin her yerinde yapılabilecek bir etkinlik. Şu anda ülke genelinde birlik ve beraberliği anlatan etkinlikler yapılıyor. Bu da onlardan bir tanesidir. 29 Ekim'de öğrencilerimizden bayrağımızı devralacağız. Her sene bu etkinliği yapacağız. Aileler de bu konuya değindiğimiz için çok mutlular. Her okulun öncelikle en önemli amaçlarından biri de vatan, millet, bayrak sevgisini kazandırmak olmalıdır. Velilerimizden çok güzel dönüşler alıyoruz" dedi.

'BİZİ ÇOK GURURLANDIRDI'

Bayrağı 1 günlüğüne teslim alan minik Çağan'ın babası Ahmet Kırkaç, "Melek Reşit Anaokulu'nun böyle bir projeyi de bulunması ve çocuğumuzun da bu okulda olması nedeniyle tabii ki bizde gururlandık. Ayrıca atalarımızın bize emaneti olan bu kutsal değerimizi çocuklarımızın da sorumluluğunu alma projesinde böyle bir değerli bir emaneti taşıyıp onuda kendi bünyelerinde saklamaları bizi çok gururlandırdı. Çocuklarımızın böyle bir projede yer almasını aileler olarak destekliyoruz. İnşallah bizden sonraki nesillerin bu değerli emaneti layıkıyla taşıyacağına eminim. Ülkemiz zor dönemlerden geçiyor. Bu kutsal emanetin ülkemizin dört bir yanında dalgalanmasını bir Türk ailesi olarak gönülden destekliyoruz" diye konuştu.

Sınır kapısında ele geçirilen maymunlar yeni yuvalarında

Şırnak'ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı'nda, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan araçta ele geçirilen 'örümcek' cinsi 2 maymun, Gaziantep'teki hayvanat bahçesine gönderildi.

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan bir araçta arama yapıldı. Aramalarda, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 'örümcek' cinsi 2 maymun ele geçirildi. Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'nde koruma altına alınan maymunlar, bu sabah Gaziantep'teki hayvanat bahçesine gönderildi.

İş yerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

Antalya'da havuz ekipmanlarının satıldığı iş yerinde çıkan yangında, maddi zarar meydana geldi. İş yeri sahibi Muammer Kabadayı'nın torunu Sema İşler, itfaiyenin çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.

Yangın, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 569 Sokak'ta bulunan, havuz ekipmanlarının satıldığı iş yerinde meydana geldi. İş yerinden duman çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kısa sürede söndürülerek, duman tahliyesi yapıldı.

İş yerlerinin yandığı haberini alıp gelen Sema İşler, söndürme çalışmaları sırasında gözyaşı döktü. Dedesi Muammer Kabadayı ile birlikte çalıştıklarını söyleyen Sema İşler, "Kahvaltı yaptığımız sırada iş yerimizin yandığı haberini aldık. Hemen koşup geldik. Yangının neden çıktığını bilmiyorum ama bu iş yerinden kaç aile evine ekmek götürüyor" dedi.

Büyük çapta maddi zarara neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Hayvanlara takılan hamut, süs eşyası oldu

Tokat'ta arabaya koşulan hayvanların boynuna geçirilen hamut teknolojiye yenik düştü. Kent merkezinde saraçlık yapan Ahmet Duran Ayvaz(44) taleplerin düşmesi üzerine hamutların orjinal ve minyatürlerini süs eşya olarak satmaya başladı. Artık ev ve iş yerlerinin duvarlarını süsleyen hamutlar ilgi çekiyor.

At arabalarına koşulan hayvanın boynuna geçirilen, ağaç, keçe, kamış ve meşinden yapılan hamut zamana yenik düştü. Motorlu taşıtların yaygınlaşmasıyla piyasası daralan hamut üretimi boyut değiştirdi. Tokat'ta yaşayan evli ve 4 çocuk babası Ahmet Duran Ayvaz, 12 yaşında öğrendiği unutulmaya yüz tutmuş saraçlık mesleğini kentte yaşatmaya çalışıyor. Satışlarının zamanla düşmesi üzerine Ayvaz hamutların hem orijinal hem de minyatürlerini yaparak süs eşyasına dönüştürdü. Ürettiği hamutlar şimdilerde ev ve iş yerlerinin duvarlarını süslemeye başladı.

'ARTIK SÜS EŞYASI OLARAK SATIYORUZ'

32 yıldır saraçlık yaptığını belirten Ahmet Duran Ayvaz, "Hamut taslak olarak ağaç, keçe, kamış ve meşinden oluşan bir malzemedir. Eskiye nazaran çok fazla rağbet yok. Artık süs eşyası olarak kullanılmakta, öyle bir akım başlattık. Aşağı yukarı bir hamut 1 günde çıkıyor. Bayağı uğraştırıyor. Hep el işçiliği olduğu için bir hayli işçilik gerektiriyor. Eskiden ne kadar yaparsan yap satılıyordu. Artık iş sezonluğa döndü. Harman zamanında satıyoruz. İnsanlar şark köşesine, mazisini arayanlar, eskiden eşek ve at ile uğraşanlar bunu gördüğü zaman geçmişine gidiyor. Alıyorlar, şark köşelerine, iş yerlerine asıyorlar. Artık süs eşyası olarak satıyoruz. Tanesini 300 ile 500 lira arasında satıyoruz" diye konuştu.

'DÜKKANIMIZDA DEKOR OLARAK KULLANIYORUZ'

Kentte erkek kuaförlüğü yapan Mustafa Er, "Hamut atlarımıza takılıyordu. Tokat'ta hamut yapan bir tane ustamız var. Oradan alarak hatıra olsun diye duvara astım. Müşterilerimizin de hoşlarına gidiyor" dedi.

Bakırcı dükkanının duvarına dekor için hamut asan İsmail Yıldız ise, "Hamut motorlu araçlar çıktığı için şimdi kullanılmıyor. Saracın önünden geçerken hoşuma bir tane aldım. Dükkanıma dekor yaptım. Dedemin de atı vardı. O zaman bizim evimizde de bunlardan vardı. Onu hatırlatsın diye dükkanımızda dekor olarak kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hint keneviri yetiştiricileri fotopakana yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki ormanlık alanda, Hint keneviri ele geçirildi. Yaban hayatı kontrol için araziye yerleştirilen fotokapan görüntülerinden de Hint kenevirlerini ektiği belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Şirinyer Mahallesi Çukur Tarla mevkisindeki ormanlık alana Hint keneviri ekildiğini tespit etti. Uyuşturucu arama köpeği 'Volta' ile bölge, geçen cumartesi günü kontrol edildi. Ormanlık alana damlama sulama sistemi kurulduğu belirlendi, ekili 785 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ekimi kimin yaptığının tespiti için çalışma yapan jandarma ekipleri, yaban hayatını takip etmek için araziye yerleştirilen fotokapanları da kontrol etti. Fotokapan görüntülerini inceleyen ekipler, ekimi Ü.Ş. (33) ile Y.A.'nın (45) yaptığını tespit etti. Geçen pazartesi operasyon yapan ekipler, Ü.Ş. ve Y.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma karakoluna götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

500 gramlık mangonun tanesi 30 liraya alıcı buldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nde stantta satışı yapılan ürünler arasında mango meyvesi 30 liradan alıcı bularak, festivalin en pahalı ürünleri arasında yer aldı.

Gazipaşa'da bu yıl 10'uncusu yapılan Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nde, ilçede üretilen başta nar olmak üzere çok sayıda tropikal meyve üretici ve tüketicilerle buluşturulurken, tanıtımları da yapıldı. Festival alanında kurulan stantta ürettiği mangoları satan İzzet Akyol'un 'Keitt' cinsi olan 500 gramlık mangosu 30 liraya alıcı bularak, festivalin en pahalı ürünleri arasında yer aldı.

'25-30 LİRA ARASINDA SATILIYOR'

İzzet Akyol, "Fuarımızın en gözde meyvesi mango. Gazipaşa'da 10 yıldır bir mazisi olan mango meyvesinin birkaç yıldır hasadını yapıyoruz. Dönüm başı 40 ağaç dikebiliyoruz. Ağaç başı 100 meyve alabiliyoruz. 25-30 lira arasında satılıyor. Dekardan 50 bin ile 100 bin lira arasında gelir elde edilebilecek alternatif bir tarım ürünü. Elimizde yabaniler de var, aşılıları da var. Yabani meyveleri üretim için kullanıyoruz. Aşılı olanlar ise vatandaşımızın yemesi için" dedi.

'300 GRAMDAN 1.5 KİLOYA ÇIKABİLİYOR'

Üreticilere alternatif tarım ürünü olarak mangoyu tavsiye ettiğini anlatan İzzet Akyol, "Bahçelerinde görmek istiyoruz. Hem kar ve gelir getirici hem de fazla ilaç istemeyen bir meyve çeşididir. Şu anda ilçemizde 5-6 çeşit mango türü üretilmektedir. Aşılı mango türleri 300 gramdan 1.5 kiloya çıkabiliyor. Elimizde 'Keitt' cinsi 500 gramlık meyveler var. Bunların ortalama fiyatı 25-30 liradır. Bu türden 1 kilograma kadar meyve elde edilebiliyor" diye konuştu.

