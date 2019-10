DHA YURT BÜLTENİ - 8 

Van'da askeri araca teröristler sınırdan ateş açtı: 1 şehit, 2 yaralı (2)

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Van'ın Çaldıran ilçesinde, Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye görevi yapan askeri araca, PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk, düzenlenen törenle memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesine uğurlandı.

Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda düzenlenen törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez, Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul ile üst düzey yöneticiler ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Törende Şehit Uzman Çavuş Öztürk'ün cenazesi getirildikten sonra saygı duruşunda bulunuldu. Okunan duaların ardından bir süre omuzlarda taşınan şehidin cenazesi, helikopter ile toprağa verileceği memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesine uğurlandı.

Eski eşinin yaraladığı kadının ailesi: En ağır ceza verilsin

Mersin'in Tarsus ilçesinde, eski eşi O.G. (44) tarafından hostes olarak çalıştığı servis aracından zorla indirilip, pompalı tüfekle yaralanan G.A.'nın (35) ailesi, saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Tarsus'ta önceki gün meydana gelen olayda bir süre önce ayrıldığı bir çocuğunun annesi G.A.'nın çalışmasını istemeyen O.G.,hostes olarak çalıştığı servis aracından zorla indirip pompalı tüfekle yaralayarak kaçtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan G.A., tedavi için Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi edilen G.A.' çeşitli bölgelerinden ameliyata alınırken bacağında ise ciddi hasarlar meydana geldiği tespit edildi. G.A.'nın sağ bacağının kesilme riskiyle karşı karşıya kaldığı ve takibi için yoğun bakımda tutulduğu bildirildi. Eski eşini vurarak kaçan firari O.G., Tarsus Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekiplerince yakalanarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

'KIZIM BORCUNU ÖDÜYORDU'

Saldırganın daha önce de kızını defalarca tehdit ettiğini belirten G.A.'nın annesi Gürcan A. (67), "Kızım ayrılalı 1 sene olmuştu. Torunumu istemeye geldiler. Bizde bunun üzerine kızımla damadımı barıştırdık. Evlerine gittiler, kumar ve içki devam ediyordu. Kızıma 'kumarı, içkiyi tercih ederim, seni tercih etmem' diyor. Anlaşamayınca kızım tekrar geri geldi. Bu kez yeniden evimize geldi, bizde 5-6 ay kafanızı dinleyin dedik. Kızımı rahatsız etmeyeceğini söyledi. Öncesinde sürekli kızımı dövüyordu, küfür ediyordu. Kızımı vurduğu gün serviste çocuklar olsaydı ve onlara bir şey olsaydı ne olacaktı? Sen kanunen o servisin önünü kesemezsin. En ağır cezayı almasını istiyorum. Kumar batağına giriyor, borcunu kızım ödüyordu" dedi.

'EN AĞIR CEZAYI VERİLSİN'

Eski damadının birlikte aldıkları TIR'ı satıp parasını da kumarda kaybettiğini anlatan baba Murat Aktaş (74) ise, "Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum. Her yıl, her gün illaki bir kadın mı ölsün? En ağır ceza verilsin. Bu adama para verince iyisin, vermezsen kötüsün. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum, hergün bir kadın mı ölsün? Yalvarıyorum kadınlar ölmesin artık yeter. Verilecek cezaya saygımız sonsuzdur" diye konuştu.

Et yiyen örümceği, cam fanusta besliyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde, bir işletmeye ait inşaat alanında, 'Sarı Ömer' ve 'Sarı kız' adlarıyla bilinen, zehirli ve et yiyen örümcek bulundu. Cam fanusa konulan örümceğe işletme sahibi İsmail Embiyaoğlu, 'Hüsamettin' adını verdi.

Kemer ilçe merkezindeki Yeni Mahalle'de bulunan bir işletme, iş yerini büyütmek için inşaat çalışması başlattı. Bu sırada kırılan duvardan 10 santimetre büyüklüğünde örümcek çıktı. Önce korkan işletme sahibi İsmail Embiyaoğlu, çalışanlarıyla birlikte örümceği üzerine cam kavanoz kapatarak, yakaladı. Spatula yardımıyla da kavanoza koydu. Embiyaoğlu, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nü arayıp, bilgi verdi. Ardından büyük ve sarı renkteki örümceğin fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı. Embiyaoğlu, fotoğrafa yapılan yorumlardan örümceğin 'Sarı Ömer' ya da 'Sarı kız' diye adlandırılan zehirli 'Camel Spider' cinsi olduğunu öğrendi. Et yiyen ve 'Böğ' olarak da bilinen örümceği beslemeye karar verdi. İsmail Embiyoğlu, örümceğe 'Hüsamettin' adını verdi.

'KEMER'DE HİÇ KARŞILAŞMADIK'

Demirören Haber Ajansı'na () açıklama yapan İsmail Embiyaoğlu, "İşimiz endüstriyel mutfak malzemeleri üzerine. İş yerimizi büyütmek için tadilata başladık. İnşaatta kırma işlerini yaparken duvardan böyle bir hayvan düştü. Kavanozu üzerine kapattık ve spatulayla içine yerleştirdikten sonra kutuya koyduk. Böyle bir örümcek türüyle Kemer'de hiç karşılaşmadık. Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü aradım ve 'Böyle bir örümcek türü yakaladık. 10 santimin üzerinde bir büyüklüğü olduğunu gördük' dedim. Bir kadın geldi, görünce bıraktı kaçtı, o da korktu. 'Böyle bir hayvanı ben hiç görmedim' dedi. Daha sonra bunu Facebook'tan paylaştık. 'Sarı kız', 'Sarı Ömer' gibi isimlerle paylaşımın altına yorumlar geldi. En çok Güneydoğu'da gözüktüğü ve çok zehirli olduğu söylendi" diye konuştu.

'HER GÜN ET VERİYORUZ'

Örümceği 5 gündür iş yerinde tuttuklarını aktaran İsmail Embiyaoğlu, "Her gün et veriyoruz. Etin hepsini yiyor. İncelenmesi için Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nden yetkilileri bekliyoruz" diye konuştu.

Örümcekle ilk karşılaşan çalışanlardan Umutcan Aslan da "Kırdığımızda yere bir şey düştüğünü fark ettik. Önce fare olduğunu zannettik. Kavanozun içine aldık. Adını Hüsamettin koyduk. Etle besliyoruz. Bir de arı yakalarsak öldürüp içine atıyoruz" dedi.

Çıralıyı Sevenler Derneği Başkanı Mustafa Köylüoğlu ise örümceğin, Çıralı'da 'dana böğü' olarak bilindiğini belirtti. Bu örümcek türünün sıcak alanlarda yaşadığını anlatan Köylüoğlu, "İnsanlara pek zarar vermez. Zarar verdiğini bu güne kadar hiç duymadık, görmedik. O konuda halkımız duyarlı. Solucan ve diğer böceklerle besleniyorlar" şeklinde konuştu.

Turizmci Ahmet Kütle ise "1972'den beri burada yaşıyoruz. Bu örümceğe 'Sarı Kız', 'Sarı Zeynep' derler. Çeşitli isimlerle anılıyor. Bölgedeki kayalık ve dağlık alanda sık sık görüyoruz. Daha çok gece ortaya çıkar. Şu ana kadar herhangi bir zararını görmedik" diye konuştu.

ETLE BESLENİYOR

'Camel Spider'ın, dünyada çöl bölgelerinde, Türkiye'de ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşadığı biliniyor. Zehriyle bir insanı öldürebildiği belirtilen, akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle beslenen örümcek, sıcak iklimlerde gece ortaya çıkıyor. Güçlü çene yapısıyla et parçalarını kolayca koparabilen örümcek türü, bir insan eli boyutuna ulaşabiliyor. Zıplama yeteneğiyle de avını kolayca yakalayabiliyor. Ağzından deriye, eti sıvı kıvama getiren bir zehir akıtan örümcek, ısırdığı zaman deriyi uyuşturuyor ve av ısırıldığının farkında olamıyor. Zehir deriye yayıldıktan bir süre sonra avı yemeye başlayan örümcek, insana saldırmaya pek cesaret edemiyor ama bir kez soktuğunda, tedavisi yapılmazsa et parçalarını eritmeye devam ediyor.

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, DEAŞ terör örgütü üyeleri ve faaliyetlerine yönelik operasyonlar başlattı. Başiskele ilçesinde terör örgütü DAEŞ ile bağlantısı olan yabancı uyruklu 4 kişi tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonda Suriye'nin Deyrizor kentinde savaştıkları belirlenen H.E., A.E., E.E. ve M.M. gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Nisan ayında yakalanan terör örgütü DEAŞ'ta eğitim veren ve esir alınan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyelerinin kafalarını kesen Fehed El Sacır ile beraber Türkiye'ye geldikleri ve ondan eğitim aldıkları öğrenildi.

Ürettiği makarnayı Tayvan'a ihraç edecek

Balıkesir'in Manyas ilçesinde 5 yıl önce KOSGEB’den aldığı kredi ile endemik otlarla makarna üreten girişimci Serap Karakaş, gelen taleplere yetişemiyor. Karakaş'ın evinin bahçesinde ürettiği makarnaya, Tayvan'dan talip olan bir firma, 4 ton makarna siparişi verdi.

Manyas ilçesi Kulak Mahallesi'nde 5 yıl önce KOSGEB'den aldığı 10 bin liralık krediyle küçük çapta başladığı endemik otlarla makarna imalatında bugün taleplere yetişemeyen Serap Karakaş, ürün çeşidi yelpazesini genişletiyor. Serap Karakaş son olarak yosun, zerdeçal ve üzüm çekirdeğini ilgili kişiler ve gıda danışmanlarıyla istişare ederek makarnalarına kattığını söyledi. Hedefinin yurt dışına ihracat yapmak olduğunu belirten Serap Karakaş, Tayvanlı bir firmanın yetkilileriyle görüştüklerini kendilerinden ürün istendiğini dile getirerek, "İlk etapta 4 ton istendi. İnşallah bu bir başlangıç olur, devamında diğer ülkelerden de talepler gelir, bunun onurunu yaşarız. Şu anda çok heyecanlıyız" dedi.

KİŞİYE ÖZEL MAKARNA

Ürettikleri makarnaların Türkiye’deki en önemli alışveriş merkezlerinin organik üretim raflarında yer bulduğunu ve neredeyse taleplere cevap vermekte zorlandığını aktaran Karakaş, "Kişiye özel makarna üretimi de yapıyoruz. Isırgan otu, kırmızı pancar, bal kabağı, kapya biber, domates ve dut yaprağını bakliyat unlarıyla buluşturarak ürettiğimiz makarnalar aşırı talep görüyor. Kendi tarlamızda ve bahçemizde yetiştirdiğimiz endemik bitkileri, yine bir kısmını yetiştirdiğimiz, bir kısmını ise dışarıdan temin ettiğimiz bakliyatları kendi makinelerimizde un haline getiriyoruz. Yumurtaları da evimizin bahçesinde yetiştiğimiz tavuklardan sağlıyoruz" diye konuştu.

VETEJETERYANLAR İÇİN YUMURTASIZ MAKARNA

Karakaş, son zamanlarda özellikle bebekli annelerin organik olması nedeniyle çorbalarına rağbet gösterdiğini ifade ederek, günlük üretiminin 250- 300 kilo civarında olduğunu dile getirdi. Talep geldiği takdirde üretim kapasitelerini iki katına çıkarabileceklerini vurgulayan Serap Karakaş, "Yedikten iki saat sonra acıktıran değil, fonksiyonel, vücut için faydalı, her şeyi içinde barındıran makarna yapıyoruz. Kıymetli sebzeleri makarnalarımızda kullanıyoruz. Bakliyatı hiç kimyasal kullanmadan, kendi makinemizde öğütüyoruz. Elde ettiğimiz unun içine balkabağını katıyor, ona bir rayiha vererek şahane bir bakliyat makarnası yapıyoruz. Kırmızı mercimeği alıyoruz, kendi domates püremizi katıyor, içine bol yumurta koyuyoruz. Vejeteryanlar için yumurtasız yapıyoruz, ete eşdeğer yeşil mercimek unu ile makarna yapıyoruz. Bu şekilde 50’ye yakın makarna ve çorba üretiyoruz, bebek yaş guruplarına kadar, spor yapanlara, yaşlılara göre üretimler yapıyoruz" dedi.

İskenderun'da uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ve yağma suçlarına karıştığı tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği’ne bağlı Narkotik ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı ve yağma suçlarına karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalamasına yönelik çalışma başlatıldı. Gültepe ve Buluttepe Mahallesi'ndeki adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

