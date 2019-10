DHA YURT BÜLTENİ - 8

PKK'lı terörist, Konkurs füzesiyle birlikte ölü ele geçirildi

Şırnak'ta, güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada, 1 terörist, taşıdığı Konkurs füzesiyle ölü ele geçirildi.

Merkeze bağlı İkizce köyü yakınlarında Cudi Dağı bölgesinde bir grup PKK'lı teröristin bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Dün akşam saatlerinde teröristlerle temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 terörist, taşıdığı Konkurs füzesi ve M-16 tüfeğiyle birlikte ölü ele geçirildi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

Uzungöl'de kaçak yapı sahiplerinin yıkım nöbeti

Trabzon'un Çaykara ilçesinde imar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, imar barışına uygun olmayan yapıların yıkımı için sahiplerine verilen süre 5 Ekim’de doldu. Ancak 118 yapı sahibinin yapıları boşaltmaması ve itirazları nedeniyle yıkımlar yapılamadı. Bazı yapı sahipleri, tepkili oldukları yıkımlar için Uzungöl girişindeki yol üzerinde çadır kurup nöbete başladı. Aralarında değişim yaparak bekleyişlerini sürdüren yapı sahipleri, yıkımların durdurulmasını istedi.

Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl'de, otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artış göstermesi, bölgede uzun süredir devam eden imar kirliği sorununu da artırdı. Bölge turizminin göz bebeği konumunda olan ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğrayan Uzungöl'de, imar sorununa çözüm bulunamadı. Uzungöl'de, yıkım kararı bulunan 862 kaçak yapı sahibi, imar barışından yararlanmak için başvuru yaptı. Bu yapıların 118'inin imar barışına uygun olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Trabzon Valiliği'nce kaçak ve çarpık yapıların yıkılmasına karar verildi. Kararın ardından Çaykara Belediyesi tarafından, bahse konu yapı sahipleri tebligatlarla bilgilendirdi, yıkım yapılacak yapıların boşaltılması ve 5 Ekim'e kadar yıkıma uygun hale getirilmesi istendi.

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

İmar barışına uygun olmayan yaklaşık 118 yapının yıkımı için sahiplerine yapılarını boşaltmaları için tebligatla verilen süre doldu. Ancak sahipleri yapılar boşaltmayınca, yıkım çalışmalarına başlanamadı. Uzungöl'de bekleyiş sürerken, bu ay içerisinde yıkımın başlayacağı bildirildi. Yıkımı planlanan bahse konu yapılar içerisinde otel ve apart otellerin yanı sıra, konut ve bazı kafeterya- restoran gibi işletmelerin yer aldığı, yapı kayıt belgesi aldıktan sonra sahiplerince ilaveler yapılarak bölgede kaçak yapılaşmaya gidildiği belirtildi.

İŞ MAKİNESİ NÖBETİNE BAŞLANDI

Uzungöl'de apart, pansiyon ve otel gibi yıkılması planlanan bazı yapıların sahipleri, yıkımlar için Uzungöl'e 2 kilometre mesafede yol kenarına çadır kurup nöbete başladı. Aralarında gece gündüz nöbet değişimi yaparak iş makinesi bekleyişini sürdüren yapı sahipleri, yıkımların durdurulmasını, mağdur edilmemelerini istiyor.

‘BİZE SÖZ HAKKI VERİLMEDİ'

Yıkımlarda kendilerine söz hakkı tanınmasını isteyen turizm işletmecisi Halil İnci, bölgede 13 gündür iş makinesi nöbeti tuttuklarını ifade ederek, "Uzungöl’de 57 yıldır imarsızlık problemi var. İnsanlar doğayı tahrip ettiğimizi düşünüyor. Bize kimse burada nasıl yaşadığımızı sormadı. Alınan karar afaki bir şekilde alındı. İhtiyaçlarımız dâhilinde bir yapılaşmaya gittik. Burada bir ölçü bize verilmediği için, biz de bu yapıları yapmış bulunduk. Sonra bize boşaltmamız için yapılarımızı tebligat gönderdiler. Burada bize söz hakkı verilmedi. Yıkımlara müsaade etmemek için 13 gündür iş makinesi nöbeti tutuyoruz. İlk etapta 60 yapının yıkılacağını biliyoruz. Toplamda 118 yapı var. Buradaki insanlara bu yıkımların geri dönüş maliyeti 70 milyon civarında. Buradaki insanlar bankadan aldıkları kredilerle burada yapılar yaptı. Bunları yıkmak demek, hayatlarını borç batağına itmek demekö dedi.

‘NÖBET TUTMAYA BAŞLADIK’

Yıkım ekiplerinin ne zaman geleceğinin bilgisinin verilmediğini anlatan İhsan Özkan ise, "Buradaki imar kirliliğinin biz de farkındayız. Bu bizim için de bir sorun. Bu soruna çözüm getirilmesi gerekiyor. Bizler de yasal zemine oturmak istiyoruz. Bugün yıkımlarla bize geliyorlar. Kimse sormuyor ki o insanların durumu nedir. Hangi aşamalarla bu hale geldiler. Yıkımların yapılacağı bu yapılardakiler hayatları boyunca çalışıp, borçlanıp bina yaptılar. Bu adamların evlerini, yapılarını yıkmak onların hayatlarını yıkmaktır. Bize 5 Ekim'de tebligatlar yapıldı. Her an yıkım için gelebilirler diye biz de burada gece gündüz nöbet tutmaya başladık. Sonuçta benim burada hayatımı yıkmaya geliyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz ve kararlıyızö diye konuştu.

‘118 YAPININ YIKILMASI SORUNU ÇÖZMEZ’

Günlerdir nöbet tuttuklarını, evlerinden uzak kaldıklarını belirten Teyfik Şahin de, “Halkın haklı olduğunu anlatmak ve haksız yıkıma karşı gelmek için günlerdir burada gece gündüz nöbet tutuyoruz. Ailemizi göremiyoruz, doğru düzgün beslenemiyoruz. İnsanlar burada uyuyamıyorlar. Bütün birikimlerini buraya yatırmışlar. İnsanların büyük borçları var. Biz burada bekleyeceğiz. Buraya imarın gelmesini biz de çok istiyoruz. Ama uygulanabilir bir imar gelsin. Kısa vadede yıkımların bir sonuç getirmeyeceğini biliyoruz. 118 yapının yıkılması Uzungöl’deki bu sorunu çözmez. Burada uzun vadede bir plan yapılması gerekiyorö ifadelerini kullandı.

UZUNGÖL TURİZM MERKEZİ

Çaykara ilçesine 20 kilometre mesafede bin 250 metre yükseklikte yer alan ve eşsiz doğal güzellikleri ile Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ve sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikteki Holdizon Dağları'nda, Balıklıgöl çevresinde yaya yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor. Son yıllarda otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artışına bağlı olarak ortaya çıkan imar kirliği sorunu ile tartışılan Uzungöl'de kentsel dönüşüm projesi gündeme geldi. Bunun üzerine Uzungöl'de, Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 ili kapsayan, 15 maddelik 'İklim Değişikliği Eylem Planı' kapsamında kentsel dönüşüm hazırlıklarının başlayacağı belirtildi.

Cam silerken 6'ncı kattan düşen genç kız öldü

Erzurum'da, üniversite mezunu Fatma Özgün (22), cam silmek için çıktığı 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden düşerek, hayatını kaybetti.

Olay, 15 Ekim saat 10.30 sıralarında Yakutiye ilçesinin Şelale Evler Semtindeki Onur Sitesi'nde meydana geldi. Başka bir şehre giden annesi döneceği için temizlik yapmaya başlayan Fatma Özgün, pencereye çıkarak camı silmek istedi. Ancak Özgün, dengesini kaybederek, 6'ncı kattan beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özgün, doktorların tüm müdahalesine rağmen aynı gün saat 17.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Site görevlisi Ekrem Yalçın, "Cam silerken düşen Fatma'yı ambulansla hastaneye kaldırdık. Altıncı kattan beton zemine düşmesi nedeniyle vücudundaki birçok kemik kırılmıştı. Hastaneye götürdüğümüzde doktorlar müdahale etti ama kurtulamadı. Fatma melek gibi bir kızdı. Annesi Ankara'dan gelecekti. O da ev temiz olsun diye temizlik yapmak istemiş. Camı silerken dengesini kaybedip, düşmüş. Hepimiz çok üzüldük" diye konuştu.

Türkan- Paşabey Özgün çiftinin 4 kız çocuğundan en küçüğü olan, inşaat bölümü mezunu Fatma Özgün, Erzurum'un Uzundere ilçesinin Gölbaşı köyünde toprağa verildi.

Suriyeli aile, ülkelerine dönmeyi bekliyor

Suriye'deki iç savaştan savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve İzmir'in Bornova ilçesindeki Pınarbaşı semtine yerleşen 5 çocuklu El Allaviy Ailesi, yaşam mücadelesi veriyor. Aile, Barış Pınarı Harekatı sonuçlandıktan sonra ülkelerine dönmek istiyor.

Ülkelerindeki savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan İbrahim El Allaviy (34) ve Vezire Ütmedi (31) çifti, 5 çocuklarıyla birlikte 6 yıl önce Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi. Buradan da İzmir'e gelen aile, Bornova'nın Pınarbaşı semtine yerleşti. Bir yıl önce geldikleri kentte kendilerine bir düzen kurmaya çalışan aile, yokluk içinde hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Baba İbrahim El Allaviy, geçici olarak mermerle ilgili işlerde çalışırken, anne çocuklarına bakıyor. Bir odada yere serdikleri yer yatağının üzerinde oturan anne Ütmedi, her şeye rağmen çocuklarının okumasını istiyor. Türkçe bilmeyen, büyük oğlu Halil aracılığıyla kendisini ifade edebilen anne, hayırseverlerden destek beklediklerini ve kalbinde doğduğu topraklara dönmek olduğunu söylüyor. Çocuklarını ülkesinde büyütmek istediğini belirten anne, heyecanla Barış Pınarı Harekatı'nın sonuçlanmasını bekliyor.

MUTLULUKLARI YÜREKLERİNE SIĞMADI

Ailenin çocukları 10 yaşındaki Halil, 8 yaşındaki Casim, 5 yaşındaki İsmail, 4 yaşındaki Muhammed ve 2 yaşındaki Ravas'a dönem dönem hayırseverler ve Türk Kızılayı İzmir Şubesi, gıda ile giyim yardımı yapıyor. Son olarak Kızılay ekibinin getirdiği hediye paketlerini görünce gözleri gülen çocuklar, bir yandan yeni boya ve defterlere sahip olmanın sevincini yaşarken, bir yandan da yeni ceket ve montlarını giydi.

Türk Kızılayı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, çevrede gıda kartı dağıtımı yaptıkları sırada aileyi fark ettiklerini söyleyerek, "Bu aileye hem gıda kartı yardımı hem de çocuklara kıyafet, kırtasiye malzemesi getirdik. Hayırseverlerle birlikte eve eşya yardımında da bulunacağız. Evde eski bir çamaşır makinesi, buzdolabı ile bir televizyon var. Ancak yatacak bir yatakları bile yok. Bağışçılarımız aracılığıyla eşya yardımında bulunacağız" dedi.

Alaşehirliler Mehmetçiğe kuru üzüm gönderdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda terörist unsurlara yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe gönderilmek amacıyla 3 ton kuru üzüm toplandı.

Ülkü Ocakları Alaşehir İlçe Başkanlığı, terör örgütleriyle mücadele kapsamında Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek olmak için kampanya başlattı. Üzüm üretiminde öne çıkan ilçede halk, kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. Bir hafta süren kampanya kapsamında kentte 3 ton kuru üzüm toplandı. Toplanan üzümler, kentteki özel bir kuru üzüm işleme ve paketleme tesislerinde, 150'şer gramlık paketler haline getirildi. Ambalajlanan üzümler, kolilere doldurulup Suriye'deki askerlere ulaştırılması amacıyla, Urfa'daki askeri birliğe yollandı. Alaşehir Ülkü Ocakları Başkanı Uğur Güzel, "Bizler Alaşehirli gençler olarak askerlerimize enerji gücü vermek, manevi destekte bulunmak için bu kampanyayı başlatmış bulunmaktayız. Paketlenen kuru üzümlerimizi, Mehmetçiğimize gönderdik" dedi.

Edirne'de havan ve top mermisi bulundu

Edirne'de restorasyonu yapılan tarihi Süleymanpaşa Camii'nin giriş bölümünde yapılan kazıda, Balkan Savaşı ya da 1'inci Dünya Savaşı'nda kalma olduğu tahmin edilen havan ile bir patlamamış top mermisi bulundu. Mühimmatlar, uzman polisler tarafından imha edilmek üzere camiden alındı.

Edirne'de Tunca Nehri kenarında dönemin padişahı 2'inci Beyazid vezirlerinden Süleyman Paşa tarafından kendi adıyla 529 yıl önce yaptırılan tarihi Süleymanpaşa Camii, 2012 yılında onarımı alındı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sürdürdüğü restorasyon çalışması sırasında cami girişinde merdiven basamakları kazı çalışması sırasında yaklaşık yarım metre toprağın altında işçiler tarafından patlamamış mühimmat bulundu. Patlamamış mühimmatı gören işçiler, olay yerinden kaçarak uzaklaşırken durumu polise bildirdi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nden bomba uzmanı ekipleri olay yerine gelerek patlamamış havan ile top mermisi olduğu anlaşılan mühimmata el koydu. Balkan Savaşı ya da 1'inci Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu tahmin edilen mühimmatların imha edileceği öğrenildi.

Silopili öğrencilerden Barış Pınarı'na komando marşıyla destek

Şırnak’ın Silopi ilçesinde öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na destek için komando marşı okudu.

Başverimli Beldesi'ndeki Verimli Ortaokulu'nun öğrencileri, TSK'nın gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek için okul bahçesinde komando marşı okudu. Üzerlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün siluetinin bulunduğu kırmızı renkli tişört giyen öğrenciler, daha sonra öğretmenleriyle birlikte askeri selamı verdi.

