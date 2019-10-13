DHA YURT BÜLTENİ-8 

SİLİFKE’DE KORKUTAN YANGIN



Mersin’in Silifke ilçesinde, sabaha karşı çıkan yangın yerleşim yerleri yakınındaki arazide çıkan yangın, korku dolu anlar yaşatırken, aelvler ekiplerin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Sabaha karşı Yeni Mahalle'de bulunan DSİ eski lojmanları ve Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksek Okulu yakınındaki arazide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın Orman İşletme Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürülürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), ()

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BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 5'İNCİ GÜN (3)



SURUÇ’A HAVANLI SALDIRI

'Barış Pınarı Harekatı' devam ederken, sabah saatlerinde terör örgütü PYD/YPG işgalindeki Ayn el Arab bölgesinden atılan havan mermisi, Suruç'un Çaykara köyüne düştü. Havan mermisi, evin bulunduğu sokağa düşerken, saldırıda 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı, Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

PYD/YPG'li teröristlerce 11 Ekim Cuma günü Ayn el Arab bölgesinden atılan havan mermisi, yine Çaykara köyüne düşmüş, saldırıda 3 sivil şehit olmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çaykara köyünden görüntüler

- Havan topunun düştüğü yerden görüntüler

- Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

Semih ÇALIŞKAN- Güven USTA- Can EROK/SURUÇ (Şanlıurfa), ()

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KAYSERİ DEAŞ OPERASYONU: 3 GÖZALTI



Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda, Suriye ile Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün sözde savaşçı birliğinden olduğu iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda, Suriye ve Irak'ta örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen A.S.H., İ.E. ve M.H.M.'nin Kayseri'de olduğunu belirledi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında Suriye ve Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, örgütünün sözde savaşçı birliğinden olduğu iddia edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada örgütsel materyaller ele geçirildi. 3 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yakalanan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğüne getirilişi (polis kamerası)

- Diğer görüntüler

Haber- Kamera: KAYSERİ ()

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KAMYON TIR'A ARKADAN ÇAPTI: 2 YARALI



Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kamyonun TIR'a arkadan çapması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 09.00 sıralarında Gelibolu ilçesi Sanayi mevkiinde meydana geldi. Boş cam şişe yüklü M.S. yönetimindeki 45 E 2074 plakalı TIR'a, arkadan gelen M.T.'nin kullandığı 49 DB 896 plakalı kamyon çarptı. Kazanın ardından TIR'ın dorsesinde bulunan boş cam şişeleri yola saçıldı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sürücüler M.S. ve M.T. ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yola dökülen boş cam şişeleri, Gelibolu Belediyesi temizlik ekiplerince temizlendikten sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yerinden görüntüler.

Haber-Kamera: Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), ()

