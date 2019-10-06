DHA YURT BÜLTENİ-8 

AHIRDA YANGIN ÇIKTI, 17 BÜYÜKBAŞ ÖLDÜ

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki ahırda çıkan yangında 17 büyükbaş yanarak öldü.

Dün gece ilçeye bağlı Helete Mahallesi'nde, Mehmet Tatlıgül'ün evinin yanındaki ahırda yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını gören Tatlıgül ile komşuları kendi imkanlarıyla alevlere müdahale ederken, itfaiyeden yardım istendi. Yangının büyüyüp eve sıçramaması için ahırdaki samanlar dışarı çıkarıldı. Alevler olay yerine gelen 1 itfaiye aracı ve itfaiye eri ile mahalle sakinlerinin saatler süren söndürme çalışmaları sonunda söndürülebildi. Yangında, ahırdaki 17 büyükbaş yanarak öldü.

Mahalle Muhtarı Ali Solak, Helete'nin Çağlayancerit'e 20 kilometre uzaklıkta 5 bin nüfuslu bir mahalle olduğunu ve nüfusun yaz aylarında 14 bine kadar çıktığını söyledi. Mahallede sadece tek bir itfaiye personeli ile itfaiye aracının olduğunu, onun da yetersiz kalması nedeniyle yangını vatandaşların söndürdüğünü belirten Solak, "Mahalledeki itfaiye binasında sadece tek bir personel var o da şoför. Yangına geldi mahalle sakinleriyle birlikte müdahale etmeye çalıştı alevlere ama tek olduğu için başarılı olamadı. Mahalle sakinleri olarak bizler söndürdük yangını. Çağlayancerit'ten itfaiye geldiğinde alevler sönmüşü. Allah'a şükürler olsun ki yangında can kaybımız olmadı. İtfaiyedeki personel eksikliğini daha önce İtfaiye Daire Başkanlığı'na ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör'e de söyledik. Tek bir itfaiye aracı ile personelinin yetersiz olduğunu belirttik ama bir sonuç alamadık. Umarım bu dan sonra bu sorun bir an evvel çözüme kavuşur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

- Ahır dışındaki samanlar

- Yanan ahır

- Telef olan hayvanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

============================

PANCARIN ŞEKERE YOLCULUĞU BAŞLADI



Kayseri'de 1954 yılında kurulan Kayseri Şeker Fabrikası'nda, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Tokat ve Nevşehir illerine bağlı 450 köyden getirilen pancarların, çeşitli işlemlerden geçirilip şekere dönüştürülmesi yolculuğu başladı.

Kayseri'de, Ankara yolu üzerinde bulunan Kayseri Şeker Fabrikasında 450'ye yakında köyde 14 bin 500 çiftçinin ürettiği pancarlar oluşturulan randevu sistemiyle tarladan sökülüp kamyonlara yüklenerek fabrikaya getiriliyor. Ürünlerini tarttıran çiftçiler, ürettiklerin şeker pancarının kalite kontrolü için ekspertizlere ürünlerini teslim ediyor. Pancardaki şeker oranının tespit edilmesinin ardından kamyonlar yük boşaltma alanına gönderiyor. Bantlı sistemle tesis içine alınan şeker pancarları tazyikli su ile temizlendikten sonra ot ve kök kalıntılarından arındırılıp, kıyım bıçaklarıyla kıyılarak üretim bandına alınıyor. Büyük kazanlarda çeşitli işlemlerden geçirilerek kristalleştirilen şeker daha sonra çuvallama işleminin yapıldığı bölgeye götürülüyor. Şeker pancarının şekere dönüşümü 24 saat sonra çuvallanıp depolanmasıyla son buluyor.

'ŞİMDİ HASAT ZAMANI'

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker'in Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker fabrikaları olmak üzer 3 tane fabrikasının bulunduğunu söyleyerek, "Fabrikalarımızın hepsinde üretim yapılıyor. Şimdi hasat zamanı. Şeker pancarının şekere doğru olan yolculuğu başladı. Şeker pancarı tarladan sökülmek suretiyle çiftçilerimizin 6 aylı bir süre içinde büyük gayretle emek vererek yetiştirdiği şeker pancarı kamyonlarla fabrikalarımıza getiriliyor. Bu pancarlar fabrikalarımıza şekere dönüşüyor. Bu yolculuğun mutluluğunu taşıyoruz. Kayseri Şeker 3 fabrikasında günlük yaklaşık 35 bin ton şeker pancarı işliyor. Buradan da 5 bine tona yakın bir şeker elde ediyor" dedi.

3 FABRİKADA 3 MİLYON 200 BİN TON ŞEKER PANCARI İŞLENECEK

Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal fabrikalarında bu sene 3 milyon 200 bin ton şeker pancarının işlenecek, yaklaşık 460 bin ton şeker elde edileceğini vurgulayan Akay, şunları söyledi: "Üretilecek 460 bin ton şeker Türkiye'nin toplam şeker ihtiyacının yüzde 17'sini karşılıyor. Böyle bir kapasiteye sahip. Bunların sonucunda ticari değeri de bu sene için 1 milyar 800 milyon civarında olmasını bekliyoruz. Bu tabi 15 bin çiftçi ailesi , çalışanlar, nakliyeciler geniş bir kitleye hitap ediyor ve bunların geçimini sağlama aracıdır. Kayseri Şeker'in Türkiye ekonomisindeki yeri daha şekilde anlaşılmış oluyor. Kayseri Şeker İSO 500 çerçevesinde yapılan değerlendirmelerde ilk 100 arasında yer alan bir şirkettir. Biz bu uygulamalarımızla bu özelliğimizi hem korumak hem de geliştirmek niyetindeyiz. İstihdama önemli katkı sağlıyoruz. Kayseri Şeker bu ekonomik büyüklüğü ile yatırım yapıyor. Yatırımla anlamında önemli adımlar atılıyor."

Görüntü Dökümü:

-Kayseri Şeker Fabrikası drone görüntüsü

- Pancarın şeker yolculuğu aşama aşama görüntüsü

- Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay röportaj

-Detaylar

Haber: Yasin DALKILIÇ-Kamera: İsmet KÖZELO /KAYSERİ,

============================

FIRINDAKİ SADAKA KUTUSUNU ÇALDI

Yalova'da, ekmek fırınına gelerek tezgahtaki sadaka kutusunu çalan kişi, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, Fatih Caddesi üzerinde bulunan ekmek fırınında dün gece meydana geldi. Fırına gelen kimliği belirsiz kişi, fırın çalışanına sandviç ekmeği satın almak istediğini söyledi. Çalışanın, siparişi getirmek üzere kasanın başından ayrılmasını fırsat bilen şüpheli, tezgahın üzerinde duran sadaka kutusunu çalarak hızlıca iş yerinden kaçtı. Ekmeği alarak tezgaha dönen iş yeri çalışanı, durumu farkederek polise haber verdi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.

Hırsızlık anı, fırında bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

------------

-Olay anı güvenlik kamerası

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()

============================

ÇEKİRDEK YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çekirdek yüklü TIR devrildi.

Kaza, Dinar- Çivril karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Denizli istikametine giden Ramazan Dağıstan'ın (33) kullandığı 20 AAT 181 çekici plakalı çekirdek yüklü TIR, sürücünün virajlı yolda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Şoförün yara almadan atlattığı kazada, TIR'ın dorsesindeki çekirdekler yola saçıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, çekirdekler ise başka bir araca aktarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Devrilen TIR'dan görüntüler

- Olay yerinden görüntüler

HABER- KAMERA: Tahsin BAYTAR/DİNAR, ()