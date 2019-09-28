DHA YURT BÜLTENİ - 8

Bakan Kurum, Bodrum'da yıkım için süre verilen o yapıları denetledi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırı bölümlerinin yıkımı için bir ay süre verilen kentteki projeleri denetledi. Bakan Kurum, "Doğal yapıya ve bölgeye zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak. Bunların tespiti yapıldı" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'da yıkımı süren imara aykırı kaçak yapıları incelemek üzere ilçeye geldi. Sabah ilk olarak Bodrum Belediyesi ekiplerince yıkımı devam eden Gümbet'teki bir otelin yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Kurum, daha sonra Göltürkbükü'ndeki 365 villa ve 80 odalı bir oteli içeren The Bo Viera projesini, ardından da Yalıkavak'taki Epique İzland isimli otel inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum'a Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ise eşlik etti.

'54 BAĞIMSIZ BÖLÜM YIKILACAK'

The Bo Viera projesinin yıkım çalışmalarını yakından takip eden Bakan Kurum, ardından projenin olması gerektiği halinin yer aldığı fotoğrafı göstererek, "Biz geldiğimizde burada 108 bağımsız bölüm vardı. 54 bağımsız bölüm yıkılacak. Yıkıldıktan sonra proje elimde gösterdiğim fotoğraftaki duruma gelecek. Bu süreçte bize vermiş olduğu destekten ötürü de yüklenici firmaya teşekkür ediyoruz. 54 bağımsız bölümü yıkarak tüm Türkiye'nin bu noktadaki hassasiyetlerini dikkate aldılar. Yıkım işlemini hızlı şekilde 6 iş makinesiyle gerçekleştiriyoruz. Bir ay içerisinde bütün yıkımlar tamamlanacak. Bölgede fazla olan hafriyatların alınmasıyla bu alan da, diğer alanlarda olduğu gibi doğal yapısına kavuşmuş olacak" dedi.

Bakan Kurum, gazetecilerin 'Denizin 36 metre doldurulduğu gerçeği var. Doldurulan deniz boşaltılacak mı? sorusu üzerine, şöyle dedi:

"Doğal yapıya zarar veren, bölgeye zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak. Bunların hepsinin tespiti yapıldı. Yüklenici firmaya bildirildi. Onlar da sırayla bu tespitler doğrultusunda hem kaçak yapıların yıkılmasını hem de deniz dolgusu, hafriyat dolgusu, izinsiz iskele alanları gibi yapıların yıkımlarını gerçekleştirecek."

Bakan Kurum, daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekne ile kıyılarda inceleme yapmak üzere denize açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Kurum'un sırasıyla imara aykırı olması nedeniyle yıkımı yapılan inşatlarda incemelerde bulunması

-Bakan Kurum'un The Bo Viera projesi hakkında açıklamada bulunması

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN - Mehmet Can Meral - Aykut KURT / BODRUM, (Muğla)

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3 çocuklu çift, koruyucu ailesi oldukları Furkan'a umut oldu

Kayseri'de 3 çocukları olan Hüsne-Mevlüt Yılmaz çiftçi, 4 yıl önce yüzde 70 gelişim geriliği olan Furkan'ın 1 yaşında koruyucu ailesi oldu. 18 yıllık evli Yılmaz çifti, 6 ayrı yerde tedavi süreci devam eden Furkan'a sevgiyle bakıyor.

Hüsne-Mevlüt Yılmaz çifti, 4 yıl önce komşularından etkilenip, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvurarak, kimsesiz bir çocuğa koruyucu aile olmak istediklerini iletti. Yapılan incelemelerin ardından şartları uygun bulunan Yılmaz ailesi, yüzde 70 gelişim geriliği, göz, pediatri ve metabolizma rahatsızlıkları olan Furkan’ın, koruyucu ailesi oldu. Vesile (16), Remzi (14) ve Resul (10) isminde üç çocuğu bulunan Yılmaz ailesi, 4 yıldır öz evlatlarından ayırmadıkları Furkan’ı sevgiyle büyütüyor. Gelişim geriliği rahatsızlığı nedeniyle yürümekte ve konuşmakta zorlanan Furkan'ın zorluklar karşısında yol kat edebilmesi için büyük çaba sarf eden Yılmaz çifti, gösterdikleri ilgiyle küçük Furkan'ın gelişim kaydetmesini sağladı.

'SEVGİNİN SINIRI YOK'

Özel bir şirkette güvenlik görevlisi olan baba Mevlüt Yılmaz (41), binadaki komşularının koruyucu aile olduğunu, eşinin aileyi ziyaretinde bu durumdan çok etkilendiğini söyledi. Eşinin koruyucu aile olma teklifi ile geldiğini belirten Yılmaz, "Komşumuz da bize referans oldu. Sevginin sınırı yok. Yeter ki benimse, önemli olan benimsemek. Zaten vicdanı ve merhameti olmayan bir insan bu işi yapamaz, vicdan, merhamet işi. Seveceksin ve kabulleneceksin. O da bizi çok seviyor. Ben geç saatte işten geliyor zile basıyorum, kapıda beni bekliyor, boynuma sarılıyor" şeklinde konuştu.

'FURKAN'I SEVİYORUZ VE ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Anne Hüsne Yılmaz (41) da koruyucu aile olan komşusundan çok etkilendiğini anlattı. Yılmaz, "Ben çocukları çok seviyordum. Komşumuz da bakıyordu ondan etkilendik. Şimdi çok memnunuz. Furkan'ı seviyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Furkan’ı aldığımızda 15 aylıktı. 'Yürümez' diyordum, yürüdü, 'konuşmaz' diyordum konuştu. Yaşıtlarına yetişti, bir şeyi kalmadı. Furkan şuan 5 yaşında anaokuluna gidiyor. Özel eğitime götürüyorum, çok gelişme var. Çok başarılar elde ettik" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Aile ile röportaj

-Ailenin Furkan ile ilgilenmesi

-Genel detay

Süre:784 MB

Haber-Kamera:İsmet KÖZELO/KAYSERİ,

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Adıyaman'da kıyıya vuran balıklara inceleme

Adıyaman'da, Atatürk Barajı Gölü'nde kıyıya vuran binlerce ölü balık korkuya neden oldu. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerinin sebebini öğrenmek için sudan ve balıklardan örnek alarak çalışma başlattı.

Atatürk Barajı Gölü'ne kıyısı olan Kızılcapınar Köyü'ne önceki gün balık tutmak için gelen amatör balıkçılar, binlerce ölü balığın kıyıya vurduğunu gördü. Balıkçıların ihbarı ile olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaparak durumu Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Baraj kıyısına gelen Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri ölümlerin sebebini belirlemek için sudan ve balıklardan numune alarak laboratuvara gönderdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan ise ölümlerin, baraj çevresindeki fabrikalarının arıtma tesisinin kapalı olması ile alakalı olabileceğini söyledi. Alan, "Göle yakın fabrikalarda arıtma tesisinin birkaç gün çalışmadığı gibi bir duyum aldık ve kimyasal atıklardan ötürü ölmüş olabileceklerini düşündük. Ama kesin sonuç olarak yapılan incelemenin ardından balıkların ölüm nedeni ortaya çıkacaktır. Sonuçların ardından kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Barajdan görüntü

-Ölü Balıklardan görüntü

-Ölü balıkların suyun üstüne çıkması

-Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 190 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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Kiraladıkları otomobilleri çaldılar

DÜZCE'de oto kiralama işi yapan Bahattin Korkmaz'dan 2 otomobil kiralayan, tanıdıkları Burhan Diktaş'tan da bir otomobili emanet alan 3 kişi kayıplara karıştı. Aynı kişiler tarafından araçlarının çalındığını karakolda öğrenen ikili, şikayetçi oldu.

Düzce'de oto kiralama işi yapan Bahattin Korkmaz, otomobil kiralamak için gelen 3 kişiye 1 aylığına 2 otomobil kiraladı. Kira süresi bitmesine rağmen otomobiller geri gelmedi.

Burhan Diktaş da tanıdığı olan aynı 3 kişiye otomobilini emanet verdi. Diktaş'ın otomobili de geri getirilmedi.

Kiralanan otomobillerin araç takip sistemlerinin söküldüğünü tespit eden Bahattin Korkmaz ile Burhan Diktaş, şikayetçi oldu. Birbirlerinden ifade için geldikleri karakolda haberdar olan ikiliden Bahattin Korkmaz, "Üç kişi 2 aracımı bir aylık kiraladı. Parayı sonradan vereceklerdi. Bunlar gelmedi. Aradan birkaç zaman geçtikten sonra arabaların takip cihazları yok oldu. Ben arabaları takip edemez oldum. Savcılığa şikayet ettim. Arabalarımın değeri yaklaşık 150 bin lira. Arabalarım 7 haftadır yok. Kendilerine ulaşamadım, telefonları kapalı. Sözleşmem de var. Bir an önce arabalarımın bulunmasını istiyorum" dedi.

Burhan Diktaş da kucağındaki bebeğini göstererek, çocuğunun geleceğinin çalındığını söyledi. Diktaş, "Benim de 60 bin lira değerindeki arabamı 40 gün önce emanet aldılar. Aile dostlarımızdı. Mesaj yazıyorlar, 'getireceğiz' diyorlar ama aracım hala gelmedi. Ben de savcılığa gittim başvuru yaptım. Şu anda hiçbir sonuç yok. Bu şahıslar halen ortalıkta geziyorlar. Çocuğumun geleceğini çaldılar. Diğer mağdurla karakolda karşılaştık. İkimizin de arabalarını götürmüşler. Toplamda 3 araç var." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Bahattin Korkmaz ve Burhan Diktaş ile röp

Birbirilerinden bilgi almaları

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Müslüm Baba'nın benzeri: 10 numara bir insana benzemişim

Adana'da 2 çocuk babası Bülent Şevik (46), sesi ve görüntüsüyle Müslüm Gürses'e benzetilirken, çevredekiler tarafından "Müslüm baba" olarak çağırılıyor. Çevre illerde sahne alan Şevik, Müslüm Gürses'in ölümsüz şarkılarını seslendiriyor.

Şevik, "Allah'a çok şükür mükemmel bir insana; karakteriyle, kişiliğiyle 10 numara bir insana benzemişim. Allah rahmet eylesin, yattığı yer nur olsun" dedi.

Şanlıurfa'da doğan ve Adana'da büyüyen arabesk müziğinin babası Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken Bülent Şevik, TIR şoförlüğü yaparken arkadaşları tarafından keşfedildi. Şehir merkezinde gezerken görenlerin fotoğraf çektirdiği Şevik, sesinin Müslüm Gürses'e benzerliğiyle de dikkat çekiyor. Adana başta olmak üzere çevre illerde sahneye çıkan Şevik, dinleyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Kentte çekilecek filmlerden teklifler alan Şevik, kendisinin de sıkı bir Müslüm Gürses hayranı olduğunu anlattı.

'TIR SÜRÜCÜSÜ, BANA BAKACAĞIM DİYE KAZA YAPTI'

Başından geçen ilginç olaylardan bahseden Şevik, "Rastladığım birçok ilginç olay var. Bu benzerliğin bana çok konuda faydası oldu. TIR sürerken trafik polislerimizden, yükleme yaptığım fabrikalardan çok tolerans tanıyanlar oldu. Aksaray'dan Adana'ya gelirken ışıklarda durdum, karşımdan gelen TIR sürücüsü bana bakarken önündeki başka bir TIR'a çarptı. Buna benzer birçok olay yaşadım. Restoranda kadın elinde çay bardağıyla çıkarken beni görünce çayı elinden fırlattı. Duygulananlar, gözleri dolanlar var. Bazı insanlar da bakıp gülüyor, onlara 'ben bir komedi insanına değil, ağır bir insana, bir babaya benziyorum' diyorum. Buna gülmenin anlamı yok. Müslüm Baba'nın eserlerinin tamamını severim" diye konuştu.

'HERKES FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR'

Müslüm Gürses'e benzerliğinden gurur duyduğunu anlatan Şevik, "Müslüm Gürses'e müthiş bir benzerliğim var. Allah'a çok şükür mükemmel bir insana; karakteriyle, kişiliğiyle 10 numara bir insana benzemişim. Allah rahmet eylesin, yattığı yer nur olsun. 10 kişiden 9'u mutlaka benimle fotoğraf çektiriyor. Kıramadığım insanlar oluyor, şarkılarını okuyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Bülent Şevik'in şarkı söylemesi

-Bülent Şevik ile röp.

-Şevik'in sahne aldığı videolar

SÜRE:04'03" BOYUT:448 mb

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

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Evinin bodrumunda istiridye mantarı yetiştiriyor

Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan Ferhat Tezel (41), evinin bodrum katında istiridye mantarı yetiştirmeye başladı. Bu işte başarılı olan Tezel şimdi de ürettiği mantarları satışa sunmaya hazırlanıyor.

Başkale'nin Yeni Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk babası Ferhat Tezel, eşinin önerisiyle evinin bodrum katında istiridye mantarı yetiştirmeye karar verdi. Konuyla ilgili araştırmalar yapıp mantar tohumu edinen Tezel çifti, bunun üzerinde mantar yetiştiriciliği yapmaya başladı. Bu konuda başarılı olan Tezel, şimdi de ürettiği mantarları satmayı hedefliyor. Bölgede istiridye mantarı üretiminin az olduğunu anlatan Tezel, "İstiridye mantarı üretmeye hobi olarak başladım. Şu an bütün işlemleri bitirdim. Buğday samanı ve ağaç talaşı kullanıyorum. 80 derecede kaynatıldıktan sonra tüm bakteriler ölüyor. Bu işlemden sonra poşetin içerisine koyuyorum. Mantar üretimi doğal yapıldığı için lezzeti de farklı oluyor. Tadı oldukça güzel, besin değeri de oldukça yüksek. Her türlü yemekte kullanılabiliyor. Mantarı, çevremizdeki insanlar tüketmeye başladıkça değerini ve lezzetini anladı" dedi.

Ürettikleri mantara gösterilen ilgiden memnun olduğunu da dile getiren Tezel, istiridye mantarı üretiminden keyif aldığını, zamanla üretimi daha da arttırmayı hedeflediğini anlattı. Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan da Organik Tarım Eğitimi Projesi kapsamında Başkale İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri ile birlikte Tezel’in evinde yaptığı çalışmayı inceledi. Öğrenciler, mantar üretimi yapan Tezel'den de bilgi aldı. Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan, mantar üreticisi Tezel’e destek vereceklerini belirterek, "Bu küçük yerde başlayan üretimin daha geniş alanlara ve ilçemizde diğer çiftçilere örnek olması için çalışacağız. Başkale’yi tarımda Türkiye’ye tanıtacağız. Çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ferhat kardeşimizin diğer çiftçilere de örnek olacağını düşünüyoruz. Kendisini tebrik ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Mantar yetiştirme alanında gezme

-Mantar yetiştiriciliğinin öğrencilere anlatılması

-Ferhat Tezel ve Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan ile röportaj

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Engin ÖZTÜRK/BAŞKALE,()-

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