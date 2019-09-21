DHA YURT BÜLTENİ - 8

Saldırıya uğradılar, bir buket çiçekle teşekküre gittiler

ARICILAR BİRLİĞİ BAŞKANI: ARILAR KORUMA GÜDÜSÜYLE SALDIRDI

Van'ın Bahçesaray İlçesi'nde oldukça verimli bir sezon geçiren ve son 17 yılın en iyi bal verimini aldıkları için 'şükür duası' yaparken protokol üyeleri ile birlikte arıların saldırısına uğrayan Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, bir grup arıcı ile birlikte saldırıya maruz kaldıkları bölgeye giderek arılı kovana bir buket çiçek bıraktı. Tandoğan, verimli bir sezon geçirdikleri için arılara minnettar olduklarını söyledi.

Yüksek rakımlı yaylaları ve zengin bitki örtüsüyle arıcılık için önemli bölgeler olan Van ve çevresinde, geçen yıl sezon verimsiz geçti. Bununla ilgili çözüm önerileri ve yapılacaklar konusunda Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan arıcılarla Bahçesaray ilçesinde bir toplantı yaparak fikir alışverişinde bulunuldu. Arıcılar, bunu mevsim şartlarının zamanında yaşanmamasına ve küresel ısınmanın etkilerine bağladı. Bu yıl da aynı şeylerin yaşanmaması için toplanan arıcılar, Haziran ayında sezonu açarken, bereketli olması için 'bal' duasına çıktı. Oldukça verimli bir sezon geçiren arıcılar, 2 gün önce de 'şükür duası' yapmak istedi.

Ancak İlçe Müftüsü Mustafa Kaya, tam dua edileceği sırada arıların saldırısı yaşandı.Arıların ani saldırısı nedeniyle aralarında İlçe Kaymakamı Muhammet Öztabak, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Abdullah Başer ile Van Tarım Müdürü İbrahim Görentaş'ın da bulunduğu protokol üyeleri oldukça zor anlar yaşamış ve bu koşuşturma yaklaşık 5 dakika sürmüştü. Bunun üzerine protokol üyeleri ve arıcılar da yaklaşık 100 metre kadar uzaklıkta dua etmek ve açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan ve bir grup arıcı, bugün yine kovanların bulunduğu bölgeyi ziyaret etti. Ancak bu ziyarete, bu kez bir buket çiçekle gidildi. Takım elbise giyip, kravat takan, Tandoğan, arılara kesinlikle kızgın olmadıklarını söyledi. Son 17 yılın en iyi bal verimini aldıklarını belirten Tandoğan, velinimetleri olan arılara teşekkür ettiklerini ve anlamlı olması için de kovana çiçek bıraktıklarını belirtti.Tandoğan, "Küresel ısınmanın son yıllarda kendini iyi hissettirdiğinde bal yok gibiydi. Özellikle geçen sene kurakla beraber arı ölümleri de yüzde 70 ile 80 sevyelerinde oldu ve arı kaybı yaşandı.Sezonun başında Mayıs ayında arıya baktığımız kadarıyla bir gelişme olmadığı, sezonun kurak geçebileceğini gösteriyordu. Bugün aynı yerde yaklaşık 5 ay önce bir grup arıcı ve imam eşliğinde sezonun bal hasadının verimli geçmesi için dua etmiştik ve bu yıl iyi bir sezon geçirdik"dedi.

Yaşanan saldırı ile ilgili bal arılarının hassas olduğu dönemlerin olduğunu ifade eden Tandoğan, " Duadan sonra inanılmaz bir bal sezonu geçirdik diyebilirim. Uzun zamandır böyle bir sezon görülmedi. Hasat zamanı da böyle bir dönemdir. Bu dönemlerde arılar inanılmaz bir refleks içine girerler. Bu da koruma güdüsünden kaynaklanıyor ve arılar bu dönemde kimseyi kovana yaklaştırmamaya çalışır. 2 gün önce de bundan dolayı saldırı olayını yaşadık. Ama ne olursa olsun bizler arılarımıza minnettarız"diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Ellerinde çiçeklerle tepeden inmeleri

-Arı kovanlarının olduğu alana gelmeleri

-Arı kovanlarına bir buket çiçek bırakmaları

- Muhabirinin anonsu

-Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan ile röportaj

-Arı kovanların içinde gezen arıcılarn

-Arı kovarlar

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, ()-

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Kızını köpeklerden korumak için arıcı kıyafeti giydiriyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Halil Çalış, ilkokul öğrencisi kızını, başıboş köpeklere karşı 'köpeksavar' adını verdiği arıcı kıyafeti giydirip, okula yolluyor.

İlçeye bağlı Topraktepe Köyü Çalışlar Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Halil Çalış'ın, ilköğretim 5'inci sınıf öğrencisi kızı, okula gitmek için evleri ile yol arasındaki 500 metrelik patika alanı yürümek zorunda kalıyor. Kızına bu yolda eşlik eden baba Halil Çalış, geçtiğimiz günlerde tarlada çalışırken ayağını burktu. Baba yol yürüyemeyince de küçük kızı, yolu tek başına geçmek zorunda kaldı. Ancak, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Baba Çalış da kızını yeni bir köpek saldırısından korumak için ilginç bir yönteme başvurdu. Baba, kızını, arıcı kıyafeti giydirerek, okula yolluyor. Ana yoldan servis aracına binen küçük kız, böylelikle patika yolda köpekler yanına yaklaşmadan yürüyebiliyor.

Yolların bozuk olması nedeniyle servisin mahalleye gelemediğini söyleyen baba Çalış, "10 yıldır yolumuz bozuk. Başvurmadığım ilgili kurum kalmadı. çok sayıda dilekçe verdim ama çözüm yok. Servis gelemediğinden çocuğumu okula götürüyordum, ayağım burkuldu. Eşim de sabah tarlaya gidiyor. Çocuk tek başına yürümek zorunda kaldı. Asfalt yola kadar köpekler saldırıyor, korkudan gidemiyor. Ben de çözüm olarak böyle bir kıyafet hazırladım. Köpekler bu kıyafetten korkuyor. Çok da sağlam diş geçmez. Uzun çizmeler de ayağını koruyor. Ben iyileşene kadar böyle gidip gelecek" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Halil Çalış'ın elinde kıyafet ile konuşması

- Kızına arıcı kıyafeti ve çizme giydirmesi

- Kızın gidişi

- Halil Çalış'ın konuşması

SÜRE:01'15" BOYUT:139 MB

Haber:Efendi ERKAYIRAN-Kamera: KADİRLİ,(Osmaniye),()

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Kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki 3 araca çarptı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç park halindeki 3 otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, ilçeye bağlı Taşağıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre T.B. idaresindeki 42 ZG 163 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak park halinde bulunan 3 araca çarptı. Sürücü T.B. kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Kaza anı olay yeri yakınında bulunan bir rehabilitasyon merkezinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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- Hafif ticari aracın park halindeki araçlara çarpması

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

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Şifalı olduğuna inandıkları suyu bidonlarla evlerine taşıyorlar

Muğla'nın Menteşe ilçesinde şifalı olduğuna inanılan kaynak suyunu yöre sakinleri, bidonlarla evlerine taşıyıp, tüketiyor.

Menteşe'nin Bayır Mahallesi Yumaklı mevkisinde bir hayırsever tarafından, dağdan inen kaynak suyun yüzeye çıktığı noktaya çeşme yaptırıldı. Otomobil, motosiklet ve traktörleriyle çeşme başına gelen yöre sakinleri, böbrek taşını düşürdüğüne inandıkları suyu yanlarında getirdikleri bidonlara doldurarak evlerine taşıyıp, tüketiyor. Su doldurmaya gelen evli ve 2 çocuk annesi Sevcan Aslan Karaışık (36), "Böbreklerimde taş var. Buradaki suyu tavsiye ettiler. Suyu kullanıp şifa bulan çok kişi duydum. Ben de fayda göreceğime inanıyorum" dedi.

Yatağan'da yaşayan Hasan Kapkaç (64) ise, "Ülkemizin dört bir yanından bu suyu doldurmaya geliyorlar. Daha önce böbrek hastasıydım. Sürekli bu suyu içerek böbreklerimdeki taşlardan kurtuldum. Onlarca tanıdığım sağlığına kavuştu. Kime sorarsanız sorun suyun şifalı olduğunu söylüyor" diye konuştu.

Bayır Mahallesi Muhtarı Serkan Avcı da, "Suyumuzun şifalı olduğunu duyan herkes buraya geliyor. Günde yaklaşık 40- 50 araç ile mahallemezi bu çeşmeden su doldurmak için gelen oluyor. Tahlil yaptırdık, suda herhangi bir zararlı madde yok. Zaten kullananların yüzde 90'ını böbrek taşlarından kurtulduğunu söylüyor. Suda zararlı bir madde olsaydı bugüne kadar bir şikayet gelirdi" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()-

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Ölüme terk edilen yavru kedilere, milli sporcu sahip çıktı

Karaman'da milli atletizm sporcusu Figen Aşık (27), karton kutu içerisine kapatılan ve üzerine taş koyularak çöpün kenarında ölüme terk edilen gözü açılmamış yavru kedilere sahip çıktı. Aşık, özel olarak hazırladığı mamayı enjektör yardımı ile yavru kedilere vererek hayatta kalmaları için mücadele başlattı.

Figen Aşık, antrenmandan Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'ndeki evine geldiğinde kapının önündeki çocukların kutu içerisinde daha gözleri bile açılmamış yavru kedilerle oynadığını fark etti. Aşık, çevrede yaptığı araştırmada yavru kedilerin ağzı kapatılmış kutu içerisinde çöp kutusunun yanına bırakıldığını ve kutunun üzerine taş koyularak kedilerin ölüme terk edildiğini fark etti. Yavru kedileri evine alan Aşık, özel olarak yaptığı mama ile yavruları beslemeye başladı.

Yavru kedileri çöp konteynerinin yanında bulduğunu söyleyen Figen Aşık, “Ben antrenmandan gelirken üst komşumuzun kızının elinde bir kutu fark ettim. Kutunun içinden yavru kedi sesleri geliyordu. Sonradan öğrendim ki bu yavru kedileri karşı binamızın güvenlik görevlisi ve kapıcısı kutu içerisinde çöpün kenarına atmış ve üzerine taş koymuş. Anne kedi yine o binada kalmış. Anne kediyi beslemeye devam ediyorlar, yavrularını dışarıya atmışlar bu çok yanlış bir şey. O binadaki bir kişi yavru kedilerden rahatsız olmuş o nedenle dışarıya atmışlar. Bu yavru kedilerin nesinden rahatsız olunabilir ki, zaten ufacık bir şeyler. Madem yavru kedileri dışarıya koyuyorsunuz annesini de yanına koyun ki yavrular hayatlarına devam edebilsin. Biz kardeşimle birlikte özel mama hazırladık ve enjektör yardımı ile bu yavruları beslemeye çalışıyoruz. Bu çok üzücü bir durum. Ben güvenlik görevlisine 'bu vicdana sığar mı? diye sorduğumda benim 3 tane çocuğum var. Ben bana söyleneni yaptım diyor. İşsiz kalırım çocuklarıma bakamam diyor. Sonuçta bu kediler de bir can ve bunlar da bir yavru. Ben evime getirdim ama bu şekilde annesi olmadan ne kadar bakabilirim. Anneleri gelene kadar biz bu şekilde enjektör ile beslemeye devam edeceğizö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Milli sporcu Figen Aşık röportaj

-Sokakta bulunan yavru kedileri beslemesi

-Yavru kedilerden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera:Muammer ŞEN/KARAMAN, ())

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DEAŞ'ın infazcısı tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın infazcısı Muhammed Ramadan, tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın infazlarını gerçekleştirdiği belirtilen Muhammed Ramadan'ın, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti. Teröristin İzmir'e geldiği istihbaratı üzerine Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmasıyla Buca ilçesinde saklandığı adres belirlendi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla Muhammed Ramadan'ı yakaladı. Gözaltına alınan Ramadan, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖÇMEN GRUBUN ARASINA KARIŞMIŞ

DEAŞ'lı terörist Muhammed Ramadan'ın, bir süre önce Türkiye'ye, göçmen grubun arasına karışarak, giriş yaptığı, ardından İzmir'e gelerek, Buca ilçesindeki evde kalmaya başladığı belirtildi. Polisin teknik ve fiziki takibinin ardından bulunan Ramadan'ın, yurt dışına geçmek için yasa dışı geçiş organizatörleriyle irtibatta olduğu belirlenince operasyonla gözaltına alındığı kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramadan, dün gece çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Davut CAN/İZMİR, ()-