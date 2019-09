DHA YURT BÜLTENİ - 8

Mardin'de çatışma: Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu, 1 korucu yaralı (2)

ÇATIŞMADA, MARDİN POLİS ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEHİT OLDU

Mardin Valiliği, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan güvenlik görevlisinin İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva olduğu açıklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ömerli ilçesi Ömeryan kırsalında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak, tahrip etmek maksadıyla 7 Eylül 2019 günü İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen 'Şafak 127 Operasyonu' kapsamında yapılan arama tarama ve yer gösterme faaliyetleri esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürümüz Tufan Kansuva ve bir güvenlik korucumuz yaralanmıştır. Yaralılarımızın süratle Mardin Devlet Hastanesi'ne intikali sağlanmıştır. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva kurtarılamayarak, şehit olmustur. Yaralı güvenlik korucumuzun tedavisi ise halen devam etmektedir. Bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimizin kararlılıkla devam edeceği bilinmelidir."

HDP önündeki oturma eyleminde 5'inci gün; aile sayısı 13'e çıktı (2)

23 STK'DAN DESTEK ZİYARETİ

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia edip, HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan aileleri, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen 23 sivil toplum kuruluşunun üyeleri, ziyaret etti. Aralarında KADEM, TÜGVA ve Ensar Vakfı'nın da bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, anne babalarla sohbet edip, desteklerini bildirdi.

KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Zehra Can Kaya, eylemle ilgili söylenecek her şeyin aileler tarafından söylendiğini belirterek, "Bizim sorulacak sorulara cevabımız, buradaki annelerin güçlü duruşu. Aslında mikrofonu buraya gelemeyen, burayla ilgili söz söylemeyenlere de uzatmak lazım. Onlar susuyorlar. Biz buradayız, onlara destek veriyoruz. Yürekli duruşlarına, dirençlerine sonuna kadar destek verdiğimizi ifade etmek istiyoruz. Her zaman da yanlarındayız. Grup grup geliyoruz. Onlara olan desteğimiz artarak sürecek inşallah. Destek vermek için buradayız. Sonuna kadar da yanlarındayız. Anneler direnişleriyle evlatlarına kavuşacak. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bundan sonra da güçlü bir şekilde başka STK'larla birlikte burada olmaya devam edeceğiz. Onlara desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Ayının açtığı iddia edilen mezara fotokapan kuruldu

Bartın’ın Ulus ilçesinde 40 gün önce hayatını kaybeden Niyazi Ak'ın (62), mezarı baş tarafından kazıldı. Mahalle sakinlerinin ayının açtığını iddia ettiği mezarlıkta inceleme yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgeye fotokapan yerleştirdi.

Saz Mahallesi'nde yaşayan Niyazi Ak, 40 gün önce yaşamını yitirince Sümenler Mezarlığı'na defnedildi. 20 gün önce mezarlığın kazıldığı gören vatandaşlar durumu önemsemeyerek, üzerini kapattı. Bundan 10 gün sonra yeniden mezar açıldığını gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek Saz Mahallesi Muhtarı Alaattin Sümen’e bilgi verdi. Muhtar Sümen mezarlıkta inceleme yaptıktan sonra durumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler mezarlıkta yaptığı incelemede, bir ayının kazdığını söyledi. Ekipler, mezarlığa ayının tekrar gelme olasılığına karşı, fotokapan kurdu.

Mahalle sakinlerinin tedirgin olduğunu söyleyen Mahalle Muhtarı Alaattin Sümen, “Niyaz Ak isimli arkadaşımız hastalıktan dolayı 40 gün önce vefat etmişti. Yaklaşık 20 gün sonra mezarlığın kazıldığını duyduk, bizd e pek olayı önemsemeyerek, üzerini kapattık. Sonrasında 4 gün yeniden kazıldığını vatandaşlar bana haber verdi. Biz de durumu Doğa Koruma Milli Parklara haber verdik. Çok korktuk. Ekipler mezarlıkta inceleme yaptı. Mezarın ayı tarafından kazılabileceğini söyledi. Ve sonrasında 30 gün önce ölen ve ayının dokunmadığı mezarın karşısına fotokapan kurdu. Şimdi sonucu bekliyoruz. Hepimiz tedirgin olduk. İlk kez mahallemizde böyle bir şeyle karışlaştık" dedi.

Okula başlayacak öğrencilere ücretsiz saç tıraşı

Adana Yüreğir Belediyesi, okula başlayacak öğrencilere ücretsiz saç tıraşı hizmeti verdi.

Yüreğir Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, düzenlediği etkinlikle 9 Eylül günü okula başlayacak 500 öğrenciye ilçede belirli noktalarda ücretsiz saç tıraşı hizmeti verdi. Sabah erken saatlerde aileleriyle kültür merkezlerine gelen öğrenciler sıraya girerek tıraş olmayı bekledi. Öğrencileri istedikleri modele göre tek tek tıraş eden erkek kuaförü Yalçın Akgül, güzel bir etkinliğin içinde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ve çocukların okula güzel bir saç tıraşıyla gideceğini söyledi. Okul dönemi öncesi saçını kestirmeye gelen Hüseyin Koç (11), saçını ücretsiz kestirdiği için mutlu olduğunu ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’e teşekkür ettiğini dile getirdi.

Kurtulmuş: Siyasetin esası iddia, irade ve ahlaktır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş siyasetin, toplumsal çalışmaların esasının iddia, irade ve ahlak olduğunu belirterek, "Bu üçü bir arada olmadan çalışmaların başarılı olması, ileriye doğru gitmesi mümkün değildir" dedi.

Balıkesir'de Gençlik Kuruluşları Birliği (GKB) tarafından 20 sivil toplum kuruluşunun ve 500 gencin katıldığı Gençlik Zirvesi’nin ikinci gününün açılış toplantısına AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir ve Yavuz Subaşı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GKB Genel Sekreteri Fatih Erhan, "Türkiye’nin dört bir köşesinden burada buluşan tüm değerli genç kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum. Bugün nasip olursa açılış oturumunun ardında 5 ayrı oturum düzenleyerek ülkemizin 1 yıllık gençlik STK’ları eylem planını ortaya çıkarmaya çalışacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkanı Vekili Numan Kurtulmuş ise, efeler diyarı Balıkesir’de olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Her siyasi fikrin, her medeniyet iddiasının, her büyük toplumsal hareketin bazı temel özelliklere sahip olması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, siyasetin, toplumsal çalışmaların esasının iddia, irade ve ahlak olduğunu belirterek, "Bu üçü bir arada olmadan çalışmaların başarılı olması, ileriye doğru gitmesi mümkün değildir. Ahlaktan kastımız sadece bireysel ahlak değil, sistem ahlakıdır. Temel bir iddiası olmayanın, toplumlarına söyleyecek bir sözü olmaz. Günlük faaliyetler arasında, devinimler içerisinde debelenir durur ve maalesef bir sonuç elde edemez. Dolayısıyla öncelikle olarak her birimizin temel iddiaları olması lazım. Bizim bugünün Türkiye’sinin şartlarında, geçmiş ve geleceği birleştirdiğimiz zaman 5 tane temel iddiamıza mutlaka sahip olmamız lazım" diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, temel iddialarının en başında Türkiye’nin istikrarlı ve güçlü bir ekonomiye sahip olması için mücadele etmek olduğunu kaydetti. İkinci iddialarının güçlü bir demokrasinin olması olduğunu, diğer 3 temel iddialarının ise toplumsal istikrar, devlet ve millet kaynaşması olması; güçlü ve etkili bir dış politikaya sahip olmak ve millet varlığına sahip çıkma, içeride birlik ve dışarıda dostlarla ittifak içinde olunması olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Türkiye diyerek üzerinde konuştuğumuz coğrafya sadece 82 milyondan ibaret, sadece 786 bin kilometreden ibaret bir alan değildir. Türkiye dediğimiz, bu millet varlığı tabirini de bugünden itibaren altını çizerek hafızalarımızda tutalım, büyük bir millet varlığına sahip olan bir ülkeyiz. Adriyatik’ten Çin Seddi'ne kadar, Fas’tan Endonezya’ya kadar dünyanın her yerinde dostlarımız, yurttaşlarımız, dindaşlarımız ve aynı istikamette yürüdüğümüz mazlum milletlerin olduğu yüz milyonlarca insanın gözünün içine baktığı bir ülkeyiz, o ülkenin evlatlarıyız. Dolayısıyla millet varlığımıza sahip çıkacağız. Sivil toplum kuruluşları faaliyetleri de genel hedeflerin, büyük iddiamızın bir parçasıdır ve millet varlığına sahip çıkmanın önemli araçlarından bir tanesidir."

GÖÇMEN MESELESİ

Göçmen meselesine de değinen Kurtulmuş, "Göçmenler meselesinde ortak bir çözüm yolu bulalım, Türkiye gayrisafi milli hasıla bakımından dünyada göçmen meselesine en çok para harcayan ülkedir. Bizden çok zengin ülkeler var. Çok güçlü ülkeler var. Haydi bir karar alalım. Birleşmiş Milletler Göçmenler Yüksek Komiserliği'ne her ülke gayrisafi milli hasılasının binde biri, on binde biri oranında para verilsin, dünyada göçmen meselesi kalmaz. Ama bunu yapamazlar. Çünkü, adalete, hakkaniyete dayalı bir sistem dünyada yoktur. Bunu korumak Türkiye’nin boynunun borcudur. Hedefimizi, iddiamızı inşallah biz görmesek de siz göreceksiniz. Yeni bir dünya sisteminin kurulduğunu, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere dünyanın bütün küresel mekanizmalarının yeniden yapılandığını Allah’ın izniyle göreceksiniz. Çünkü başka çıkış yolu, başka kurtuluş yolu yoktur" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

Aracında silahlı saldırıya uğrayan Akkaya'nın katil zanlıları tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Bayram Akkaya'nın (42) katil zanlıları Rıdvan ve Aykut Aldoğan ile babaları Selman Aldoğan yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 3 Eylül günü, saat 01.30 sıralarında, Umut Mahallesi 3869 sokakta meydana geldi. Hafif ticari aracıyla seyir halinde olan 4 çocuk babası, kamyon şoförü Bayram Akkaya'ya, daha önce trafikte kavga ettikleri için aralarında husumet oluştuğu iddia edilen Aykut ve Rıdvan Aldoğan kardeşler ile babaları Selman Aldoğan tarafından tabancayla ateş açıldı. Akkaya, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde kalırken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, aracı bir evin duvarına çarparak duran Akkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölgedeki mobese ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, eşkalleri belirlenen şüphelileri, önceki gün yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

