DHA YURT BÜLTENİ-8 

Kazıda bulunan top mermileri böyle imha edildi



Zonguldak'da, Kilimli Emniyet Müdürlüğü binası inşaatında iki top mermisi bulundu. Top mermileri imha edildi.

Kilimli Emniyet Müdürlüğü binası yapımı için temel kazısı yapan işçiler, iki top mermisi buldu. Toprakla kaplı iki top mermisinin ne olduğunu anlamayan işçiler, satmak için hurdacıya götürdü. Hurdacının top mermisi olduğunu söylemesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri eski yıllardan kalma top mermilerini koruma altına aldı.

İki top mermisinin, 1. Dünya Savaşı sırasında Zonguldak'ı işgal etmek için savaş gemileriyle limana gelen Rus askerlerinden kaldığı tahmin ediliyor. Mermiler polis gözetiminde boş bir arazide imha edildi

Görüntü Dökümü:

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-Patlama anı

-Polisler

-Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğlü

-Top mermisin bulunduğu inşaat

-Şantiye şefi Mehmet Lostar ile röp.

-Anons

-Hurdacı Veysel Türker ile röp.

-Hurdacı Türker'in çalışması

-Topların fotoğrafları

Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/KİLİMLİ(Zonguldak) ()-

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Üniversiteli Gizem'in öldüğü kazada karar onandı

Burdur'da 2016 yılında üniversite öğrencisi Medine Gizem Çakal'ın (19), kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazada tutuksuz yargılanan sürücü Ramazan Altınsoy, 2 yıl 1 ay hapse mahkum edildi. Sanığın cezası, 15 bin 20 lira para cezasına çevrildi. Antalya İstinaf Mahkemesi, kararı onadı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencisi Medine Gizem Çakal, 7 Aralık 2016 tarihinde Halk Pazarı Caddesi'nde Burdur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait Ramazan Altınsoy'un kullandığı kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili Altınsoy hakkında dava açıldı. Burdur 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonunda tutuksuz sanık Ramazan Altınsoy, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapse mahkum oldu. Sanığın cezasını 2 yıl 1 aya indiren mahkeme, hapis cezasını günlüğü 20 liradan olmak üzere 15 bin 200 lira para cezasına çevirdi. Sanığın bu bedeli 24 eşit taksitte ödemesine ve ehliyetine 6 ay süreyle el konulmasına karar verildi.

EŞİT KUSURLU

Medine Gizem Çakal'ın ailesi kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı. Mahkeme kararında, "Dairemizce soruşturma ve yargılama aşamasında aldırılan bilirkişi raporlarındaki kusur durumunun derecelendirilmesine ilişkin görüşlere itibar edilmemiştir" denildi. Kararda, şu ifadelere yer verildi: "Ancak 15 DT 301 plakalı arkasında silindir yüklü römork takılı yol bakım kamyonunun sürücü, aracının uzunluğunu ve yol kenarında yürümekte olan yayaları dikkate almadan dar kavisle ve kontrolsüzce sola dönüş yapmış, o sırada solunda, yol kenarında, kaplama içerisinde kendisi ile aynı istikamette yürümekte olan yaya Medine Gizem'e çarpmıştır. Sanık ile olay yerindeki kaldırımı kullanmayıp, kendi can güvenliğini tehlikeye atacak tarzda, yol kenarında ancak kaplama içerisinde yürüyen ve arkadan gelen araçtan korunma tedbirini almayan Medine Gizem Çakal'ın, olayın meydana gelmesinde eşit kusurlu olduğu dairemizde kanaat oluşturmuştur. Bu nedenle ilk derece mahkemesince sanık hakkında takdir edilen temel ceza miktarında bir isabetsizlik bulunmamıştır."

BABADAN KARARA TEPKİ

Medine Gizem Çakal'ın babası Ömer Çakal, karara tepki gösterdi. Kızının kaldırımı olmayan caddede yürürken arkadan gelen ehliyeti yetersiz bir sürücünün kullandığı resmi plakalı asfalt kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini belirten Ömer Çakal, "Burdur'da 3 yıldır adalet aradım. Adalet gerekli cezayı verir diye hep umudumuz vardı ama kızımın hayatına 25 ay ceza verildi. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi de kararı onadı. Bu kararla hem adalet hem de kamu vicdanı derinden yaralandı. Yargı kaldırım kenarında öldürülmeyi eşit kusurlu bulmuş" dedi.

'ÜZÜNTÜDEN İŞİMİ KAYBETTİM'

Ömer Çakal, "Ben ve eşim 3 yıldır adalet arıyoruz. Üzüntüden işimi kaybettim. Eşim ana yüreği, her gece ağlıyor. Akciğerine pıhtı attı, tedavi görüyor, üzülmemesi lazım. Ocağım söndü. Hangi din, hangi vicdan okula giderken öldürülen Medine Gizem'e verilen adaleti kabul eder" diye konuştu.



ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Mesut MADAN/BURDUR, ()-

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Tamir ettiği midibüsle kapı arasına sıkışan usta yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tamir edildiği sırada viteste çalıştırılması sonucu hareket eden midibüsle işyerinin kapısı arasına sıkışan oto elektrik ustası Özden Yavaş (41) yaralandı.

Olay, Malkara Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. Malkara'da seyir halinde arıza yapan midibüs, tamir için oto elektrik ustası Özden Yavaş'ın sanayideki işyerine getirildi. Özden Yavaş, midibüsün ön kaputunu açıp arızayı gidermek için çalışmaya başladı. Yavaş, park halindeki midibüsün sürücüsünden aracı çalıştırmasını istedi. Viteste çalıştırılan midibüsün hareket etmesi sonucu Yavaş, araçla işyeri kapısı arasında sıkışarak, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ bacağında ve vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Özden Yavaş, ambulansla kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, midibüsün sürücüsünü ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Görüntü dökümü

-Sağlık ekiplerinin gelişi ve yaralıya ilk müdahale yapılışı

-Yaralının ambulansa taşınması

-İçeri göçen işyeri kapısından ve midibüsten detay

-Olay yerinden detay

-Yaralının hastaneye getirilişi ve indirilişi

Haber-Kamera: Murat YAYIN /MALKARA(Tekirdağ),()-

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İzmit'te masaj salonuna fuhuş baskını

İZMİT'te internet üzerinden reklam yaparak masaj salonunda fuhuş yaptırdığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

İzmit'te, internet üzerinden reklam verilerek fuhuş yapıldığı iddia edilen masaj salonu polis tarafından takibe alındı. Salona müşteri olarak giden çok sayıda kişinin ifadesini alan ekipler, takibin tamamlanmasının ardından operasyon düzenledi. Operasyonda C.Ö., A.A. ve Ç.A. 'Fuhuşa aracılık ve yer temin etmek' suçundan gözaltına alındı. Fuhuş yaptığı tespit edilen 2 kadın emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 2'si kadın 3 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin asayişten çıkışı

- Detay

HABER: Dinçer AKBİR - KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

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13 gündür kayıp Mücahit, her yerde aranıyor

ÇORUM'da çarşıya gitmek için evinden ayrılan ve 13 gündür haber alınamayan Mücahit Bolat (21) için jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Kent merkezinde Akkent Mahallesi'nde oturan Mücahit Bolat, 29 Aralık'ta çarşıya gitmek için evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Bolat'ın yakınları jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp Mücahit Bolat'ın bulunması için bölgede jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Mahalle çevresinde süren arama çalışmalarına, iz takip köpeği de eşlik etti, ekipler drone görüntülerinden de destek aldı. Bolat'ın cep telefonu sinyalinin son alındığı yeri tespit eden ekipler, aramalarını bu bölgeye yoğunlaştırdı. Ancak ekipler, sürdürdüğü çalışmalarında, kayıp gence ait bir ize ulaşamadı.

'GÖRENLER, LÜTFEN POLİSE BİLDİRSİN'

Kayıp gencin babası Cihat Bolat, "Aramadığımız, sormadığımız yer kalmadı. Şuana kadar da oğlumla ilgili bir ize rastlayamadık. Arıyorlar. Oğlumu gören veya yerini bilen varsa lütfen en yakın polis ve ya da jandarma ekiplerine haber versin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Arama çalışmaları

-Ekiplerden detaylar

-Baba konuşma

-Drone görüntüleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR /ÇORUM, ()