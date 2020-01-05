istanbul escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ- 8 

Sivas'ta Kızılırmak buz tuttu, 280 yerleşim yeri ulaşıma kapandı Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'dan doğan ve Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak'ın bazı bölümleri buz tuttu. Ayrıca il...

GÜNDEM 05.01.2020, 14:08
DHA YURT BÜLTENİ- 8 

Sivas'ta Kızılırmak buz tuttu, 280 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'dan doğan ve Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak'ın bazı bölümleri buz tuttu. Ayrıca il genelinde 280 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.
İmranlı ilçesinde iki gündür devam eden kar yağışının ardından soğuk hava, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığı sabah saatlerinde sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü. Soğuk havanın etkisiyle Türkiye'nin en uzun nehri olan ve İmranlı ilçesindeki Kızıldağ eteklerinde doğup Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın ilçe içerisinden geçen bölümü kısmen buz tuttu. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu ilçede vatandaşlar karın keyfini çıkardı. Karın ilçelerine çok yakıştığını söyleyen Sercan Dervişoğlu, "Burası mikrobun kırıldığı yer. Biz temiz insanlarız. Biz burada çayımızı bile karlı içiyoruz. Bu kar çayı soğutmuyor, daha da çok ısıtıyor. Burası Sivas'ın çatısıdır. Yüksek yerlere daha fazla kar yağıyor. Karın muhteşem olduğu yerdeyiz. Kızılırmak dondu ve kartpostallık görüntüler oluştu. Biz de yaz ve kış Kızılırmak'ı görmeden yapamıyoruz. Çayımızı da manzaramıza karşı içiyoruz. Belki bazı insanlar bu görüntüler için milyarlar harcıyor. Biz çok şanslıyız. Herkesi ilçemize bekliyoruz" dedi. 

280 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPALI
Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar nedeni ile il genelinde 280 köy ve mezra ile ulaşım kesildi. İl Özel İdare ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. 

Görüntü Dökümü:
-Kızılırmak görüntüleri
-Buz tutan kısımlar
-Röporaj
-Detay görüntüler
Haber-Kamera: Yasin KIRAS/İMRANLI(Sivas), ()
=======================
Adana'da kurtuluş coşkusu
 
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü, coşkuyla kutlandı.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilk tören Atatürk Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın anıta çelenk koymasının ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Uğur Mumcu Meydanı'nda yapılan kutlama töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Başkan Karalar, "5 Ocak, Adana'nın gurur günü. Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep kadar bir unvan almayı hak etmiştir. Umarım çok kısa sürede buna sahip olur" dedi.

Konuşmaların ardından Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün bisiklet sporcuları, Pozantı Kaymakamlığı'ndan alınan Türk bayrağını Vali Mahmut Demirtaş'a teslim etti, öğrenciler tarafından şiirler okundu. Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi tarafından gösteriler sunuldu. Etkinlik, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği'nin konseriyle son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------------
- Protokolün Atatürk Anıt'ı önünde saygı duruşu
- Atatürk Anıt'ı önüne çelenk bırakılması
- İstiklal Marşı'nın okunması
- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın konuşması
- Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün bisiklet sporcuları, Pozantı Kaymakamlığı'ndan alınan Türk bayrağını Vali Mahmut Demirtaş'a teslim etmesi
- Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi tarafından gösteriler
- Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği'nin konseri
- Vatandaş görüntüsü
Haber-Kamera: MALİK GÖDELİNER/ADANA, ()
=======================

Ulukışla'da yaralı bulduğu baykuşu, Ereğli'de polise teslim etti (ÖZEL)
 
Kahramanmaraşlı TIR şoförü Ahmet Yalçın, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yol kenarında yaralı bulduğu nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuşu, Konya'nın Ereğli ilçesindeki kontrol noktasında trafik polislerine teslim etti.

Mersin'den aldığı yükü İzmir'e teslim etmek için yolan çıkan Ahmet Yalçın, Niğde'nin Ulukışla ilçesinden geçerken dinlenmek için TIR'ı sağa çekti. Yalçın, bu sırada uçamayan baykuşu fark etti.

Ahmet Yalçın, bir aracın çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen boynuzlu baykuşu aracına alarak yoluna devam etti ve Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrol noktasında trafik polislerince durduruldu. Kendisi gibi Kahramanmaraşlı olan trafik polisi Bülent Kara'ya kuşun yaralı olduğunu anlatan Ahmet Yalçın, tedavisi için yardım istedi. Bülent Kara da Ahmet Yalçın'a gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, boynuzlu baykuşu alıp Ereğli Belediyesi veteriner hekimlerine teslim etti. Belediye yetkililerinin, boynuzlu baykuşu tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parlar Konya Şube Müdürlüğü'ne teslim edeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------
- Şoför koltuğunda baykuş
- TIR şoförü Ahmet Yalçın
- Polis Bülent Kara'nın teşekkür etmesi
- Yalçın'ın baykuşu kutuya bırakması
Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-)
========================

Kaderine terk edilen 'Masum'a sahip çıktılar
 
Mersin’de Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Müftü Deresi’nin yakınlarında hasta ve bitkin şekilde kaderine terk edilen sahipsiz ata sahip çıktı. 'Masum' adı verilen at, Tarsus Hayvan Parkı’na götürülerek tedaviye alındı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahipsiz bir atın, Müftü Deresi yakınlarında hasta ve bitkin düştüğü ihbarını aldı. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi, İtfaiye Dairesi ve Fen İşleri Dairesi ekipleri, Piri Reis Mahallesi sınırları içerinde yer alan bölgeye kısa süre içinde ulaştı. Atın, açlıktan ölmek üzere olduğu, bu nedenle hasta ve bitkin düştüğü belirlendi. Ata, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Büyükşehir ekipleri gelene kadar atın başında bekleyen vatandaşlar, aç ve susuz olan ata, ekmek, ot ve su verdi.

ADINI 'MASUM' KOYDULAR
'Masum' adı verilen at, Tarsus Hayvan Parkı’na götürülerek tedaviye alındı. İlk müdahalede hayvanın yaşlı olması nedeniyle kas ve kemik sisteminde yetersiz beslenmeden kaynaklanan güçsüzlük tespit edildi ve deformasyona bağlı olarak ayağa kalkamadığı görüldü. Kalça bölgesine ısıtıcı krem uygulandı. Ağrı kesici, vitamin, antibiyotik ve serum verilen ‘Masum’un tedavisinin, nakledildiği Tarsus Hayvan Parkı’nda devam edeceği kaydedildi.

'GÜÇSÜZ DÜŞMÜŞ'
Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi’nde biyolog ve veteriner sağlık teknikeri olarak görev yapan Altay Atlı, Müftü Deresi yakınlarında bulunan ata ilk müdahaleyi yaptıklarını belirterek, "Hayvan ambulansımızla acil bir şekilde olay yerine geldik. Hayvanın ayağının kırık olduğu bilgisi verilmişti. Yaptığımız incelemelerde ve muayenede kırığının olmadığı, Hayvanın aşırı derecede yaşlı ve zayıf olduğunu yetersiz beslenme nedeniyle kas ve sinir sisteminde güçsüzlük ve deformasyona bağlı olarak ayağa kalkamadığını tespit ettik. Öncelikle ihbarı veren vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz gelene kadar hayvanla hem ilgilenmişler hem de önüne yemek ve su koymuşlar. Biz geldiğimizde hayvan yemeğini, suyunu yiyor ve içiyordu" dedi.

TEDAVİSİ SÜRECEK 
Öncelikle hayvanın kalça bölgesine müdahale ettiklerini ifade eden Atlı, şunları söyledi:
"Ağrı kesici ve ısıtıcı kremlerle o bölgeyi masaj yaparak yumuşattık. Daha sonrasında hayvanda aşırı zayıflık olduğu için kendine gelmesi için vitamin ve ağrı kesici uyguladık. Serum yaptık. Tüm bunları alan hayvan biraz kendini toparladı. Çeşitli yerlerinde yaralar tespit ettik. Büyük ihtimalle yıllarca at arabasında kullanılmış. Uzun süre insanlara hizmet etmiş bir hayvan. Yaralarına müdahale ettik. Bir antibiyotik uyguladık. Arkadaşlarımızın da yardımıyla hayvanı ayağa kaldırdık. Yürürken hafif bir sekmeye uğruyor. Bunu daha sonrasında tedaviye alacağız. Tarsus Hayvan Parkımıza götüreceğiz. Orada veteriner arkadaşlarımız tedavilerini devam ettirecek."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------------------------
-Sahipsiz at yerde yatarken
-Vatandaşlar ata yemek verirken
-Belediye ekipleri atı tedavi ederken
-Veteriner hekim Altay Atlı ile röp
-Sahipsiz at barınağa götürülürken
Haber-Kamera: MERSİN, () 

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 05 Ocak 2020
İmsak 06:51
Güneş 08:22
Öğle 13:15
İkindi 15:36
Akşam 17:57
Yatsı 19:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 17 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Fatih Karagümrük 17 23
12. Giresunspor 17 21
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 20 58
2. Leicester City 21 45
3. Man City 21 44
4. Chelsea 21 36
5. M. United 21 31
6. Tottenham 21 30
7. Wolverhampton 21 30
8. Sheffield United 21 29
9. Crystal Palace 21 28
10. Arsenal 21 27
11. Everton 21 25
12. Southampton 21 25
13. Newcastle 21 25
14. Brighton 21 24
15. Burnley 21 24
16. West Ham 20 22
17. Aston Villa 21 21
18. Bournemouth 21 20
19. Watford 21 19
20. Norwich City 21 14
Takımlar O P
1. Barcelona 19 40
2. Real Madrid 19 40
3. Atletico Madrid 19 35
4. Sevilla 19 35
5. Real Sociedad 18 31
6. Valencia 19 31
7. Getafe 19 30
8. Athletic Bilbao 19 29
9. Levante 19 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 19 21
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 19 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 19 14
20. Espanyol 19 11
izmir escort