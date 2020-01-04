DHA YURT BÜLTENİ - 8

Çatı yangınına TOMA'lı müdahale

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ve emniyetin toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA'nın müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Şemdinli ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde üç katlı binanın çatısından dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, binadaki kişileri tahliye etti, yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerine emniyetin toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA da destek verdi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ile Belediye Başkanı Tahir Saklı bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını izledi. Belediye Başkanı Saklı, zarar gören binanın çatı katının onarılması için destekte bulunacaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Söndürme çalışmaları

-TOMA ve itfaiye aracının müdahalesi

-Yapılan çalışmalar

-Kaymakam ve Belediye Başkanını olay yerine gelmesi

-Çevreden detaylar

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), ()-

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Fare zehri içerek intihar etti, eşini sorumlu tuttu (2- Yeniden)

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde futbol saha komiseri Muzaffer P. (66), sosyal medya hesabında kimyasal madde kullanarak intihar edeceğine dair paylaşımda bulunduktan sonra yaşamına son verdi. Yapılan incelemede evde kimyasal madde bulunmazken, ölümünden ayrı yaşadığı eşi Z.P.'yi sorumlu tutan Muzaffer P'nin fare zehri içerek yaşamına son verdiği belirlendi.

Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın giriş katından oturan futbol saha komiseri Muzaffer P., dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kimyasal madde kullanarak intihar edeceğini belirtti. Bir süredir eşinden ayrı yaşayan Muzaffer P'nin yaptığı paylaşımı gören arkadaşları ve yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine sabah saatlerinde Muzaffer P.'nin evine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kimyasala madde şüphesi üzerine binayı tahliye etti. Apartman sakinleri evlerinden çıkarak olay yerinden uzaklaştı.

SPİRAL MAKİNESİYLE DEMİRLERİ KESİP KAPIYI AÇTILAR

Dairenin ziline basan ekipler, içerden ses gelmemesi üzerine itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri dairenin balkon kapısını, demirlerini spiral makinesiyle keserek açtı. Olay yerindeki sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri özel kıyafetler giyerek girdikleri dairede Muzaffer P.'yi salondaki kanepede yatarken buldu. Yapılan incelemede Muzaffer P.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

KİMYASAL MADDE İZİNE RASTLANMADI

AFAD ekipleri evde yaptıkları incelemede kimyasal madde izine rastlamadı. Yapılan incelemede Muzaffer P.'nin fare zehri içerek intihar ettiği tespit edildi. Evde yapılan incelemede cesedin yanında bir miktar fare zehri bulundu. Muzaffer P'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

'ÖLÜMÜMDEN BİRİNCİ DERECE MESUL VE SORUMLU EŞİMDİR' PAYLAŞIMI

Muzaffer P., 25 Aralık 2019 günü saat 01.24'te 'Sevgili eşim kıymetli karıcığım. Değerli hayat arkadaşım' başlığıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Eşi Z.P. ile evlendikleri gün başından geçenleri anlatan ve dert yanan Muzaffer P., nikah gecesini bir otel odasında tek başına geçirdiğini kaydetti. Evlilik macerasının bir otel odasında başlayıp, yine bir otel odasında sona erdiğini aktaran Muzaffer P., mektubun devamında, şu ifadelere yer verdi:

"Aldatılan ve dolandırılan ve elinde avucunda ne varsa sahte duygularla dolandırılan bir gerçek nikah hikayesi. Ölümümden birinci derece mesul ve sorumlu biricik eşim kıymetli karım hayat arkadaşım Z.P.'dir. Kendisine Allah ve kul hakkı olmak üzere hiçbir hakkımı helal etmiyorum. Ölümümden birinci derece mesul ve sorumlu eşim Z.P.'dir."

'SANA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'

Muzaffer P., sosyal medyadaki kişisel hebasından 3 Ocak saat 07.12 sıralarında 'Veda, elveda, Allahaısmarladık' başlığıyla 18 maddelik bir veda mektubu paylaştı. Dostları, arkadaşları ve sevdiklerine veda zamanı geldiğini belirten Muzaffer P., eşi Z.P. hakkında, "Sevgili eşim biricik karım hayat arkadaşım sana da veda etme zamanı geldi. Gerçi bana bir gün bile karılık bir eş bir hayat arkadaşı olamadın. Senin en yakın arkadaşların viski, soda, buz ve sözüm ona sahte dost ve arkadaşların oldu. Sana hakkımı helal etmiyorum. Sana isteyerek elveda biricik karım eşim hayat arkadaşım Sayın Z.P. Allahaısmarladık" sözlerine yer verdi.

TEK TEK VEDA ETTİ

Adana'da oturan kayınvalidesi ve kayınpederiyle onların çocuklarına da veda mektubunda yer veren Muzaffer P., "Elveda Antalya'da oturan anadan babadan şansız oğlum K.B.P. Sana da veda etme zamanı geldi. Sana iyi bir babalık yapamadım ama maddi ve manevi desteklerim oldu. Sana da Allahaısmarladık güzel oğlum K.B.P. Elveda Adana'da oturan anadan babadan şansız oğlum Z.C.G. Sana da veda etme zamanı geldi. Sana maddi ve manevi desteklerim oldu. Seni çok sevdim fakat annenin kronik olarak içki sigara hastalığı tüm bu güzellikleri yok etti gitti. Sana istemeyerek de olsa veda etme zamanı geldi. Sana da Allahaısmarladık güzel oğlum Z.C.G. Elveda eski eşim S.A. Bana 17 sene baktın. Hem annelik hem ablalık hem de değerli bir dost arkadaş gibi beni sahiplendin. En kötü günümde bana bir dost bana bir arkadaş bana bir kardeş oldun. Çok çalıştın çok didindin. Senin bana hakkın geçmiştir. Önce haklarını helal et ben senin haklarını ödeyemem. Sana da veda etme zamanı geldi. Sana da Allahaısmarladık hoşça kal" ifadelerini kullandı.

'BİR KARŞILIKSIZ KARA SEVDA'

Muzaffer P., dün saat 05.39'da yaptığı başka bir paylaşımında ise "Bir karşılıksız kara sevda ve aşk uğruna canını malını evini işini eşini sağlığını arabasını tüm dost ve arkadaşlarını kaybeden kimsesizin kimsesi olan Muzaffer P." ifadelerine yer verdiği görüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Tolga YILDIRIM- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-)

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Narkotik köpeği tepki verdi, yolcunun ağzından eroin çıktı

DİYARBAKIR'daki denetimlerde durdurulan minibüste arama yapan ekipler, narkotik köpeğinin tepki verdiği yolcunun ağzına gizlediği 5 gram eroin ile uyuşturucu hap ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayapınar ilçesi Şanlıurfa karayolundaki Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol uygulaması yaptı. Ekipler durdurdukları bir yolcu minibüsünde yarama yaptı. Arama sırasında narkotik köpeği 'Engel' yolculardan F.Ş.'ye tepki verdi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, F.Ş.'nin üzerinde yaptıkları aramada ağzının içerisine gizlediği özel olarak paketlenmiş jelatine sarılı ve içime hazır vaziyette 5 gram eroin ile 1 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Uyuşturucuya el konulurken, F.Ş. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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Minibüste yapılan arama

Narkatik köpeğinin yolcuya tepki vermesi

Şüphelining gözaltına alınması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Emrah KIZIL-Kamera: DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 8 MB

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Datça'da izinsiz kazı yapan 6 şüpheli serbest

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kaçak kazı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli, sevk edildiği savcılıktan serbest bırakıldı.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Mandalya mevkisinde kaçak kazı yapan bir grubun bulunduğunu öğrendi. Dün saat 13.00 sıralarında operasyon yapan ekipler E.G (42), Ş.Ç (38), B.Ç (23), C.T. (46) ve Y.A.'yı (33) suç üstü yakaladı. Ayrıca sonradan şüphelilerde bağlantılı olduğu belirtilen A.Ç. (43) de gözaltına alındı. Şüphelilerin, altın aramak maksadıyla kayalıklar arasında 6 metrelik bir çukur kazdıkları öğrenildi. Operasyonda ise 1 jeneratör, 2 hilti, kazma, kürek, balyoz ve benzin bidonları ele geçirildiği kaydedildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, sevk edildiği savcılıktan serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şüpheliler adliyeye getirilirken

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()

