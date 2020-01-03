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DHA YURT BÜLTENİ - 8

Tekirdağ'da deniz 30 metre çekildi   Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, deniz, kıyıdan yaklaşık 30 metre çekilirken, bazı balıkçı kayıkları karaya oturdu. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, "Mevsimsel bir durum olduğunu...

GÜNDEM 03.01.2020, 12:30
DHA YURT BÜLTENİ - 8

Tekirdağ'da deniz 30 metre çekildi
 
Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, deniz, kıyıdan yaklaşık 30 metre çekilirken, bazı balıkçı kayıkları karaya oturdu. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, "Mevsimsel bir durum olduğunu düşünüyoruz. Panik yapacak bir durum söz konusu değil" dedi.
Marmara Ereğlisi'nde halk plajının bulunduğu bölgede deniz, kıyıdan 30 metre çekildi. Denizin çekilmesiyle bazı balıkçı tekneleri de karaya oturdu. Denizin çekildiğini görenler, oluşan adacıklarda bol bol fotoğraf çektirdi. Zaman zaman yaşanan deniz çekilmesinin bugün de olduğunu belirten Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, bu durumun mevsimsel olduğunu söyledi. Ata, "Denizin çekilmesinin mevsimsel olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de panik yapacak bir durum söz konusu değil" dedi.
İlçede 30 yıldır balıkçılık yapan İsmail Topçu, doğanın bozulmasıyla bu durumların yaşandığını belirterek, "Bizim bu denizimizin çekilmesi havanın karayel esmesinden dolayıdır. Korkulacak bir durum yok. Doğanın da bozulmasında bu kum böyle toplanıyor burada. Bu kum yığıldı ve sahilimiz bozuldu. Çünkü doğa bozuldu. Doğa ile oynadın mı doğa da deniz de seninle oynar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Çekilen denizden görüntü
-Muhabir Mehmet Yirun'un anons
-Teknelerden görüntü
-Karaya oturan tekneler ve deniz
-Balıkçı İsmail Topçu ile röp.
-Detaylar

Haber-Kamera:Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),()

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Beslediği kedi asılarak öldürülen Tuğba Yurttaş: Bu gözdağı
 
Antalya'da site bahçesinde besledikleri kedinin çelik telle demir korkuluğa asılarak öldürülmesine isyan eden Tuğba Yurttaş, "Sitede kedi bakmamızdan rahatsız olan bazı kişiler bizimle uğraşıyor. 'Sizi bu siteden attıracağız' diye tehdit ediyorlar. Bunun bir gözdağı olduğunu düşünüyorum. O caninin bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi.
Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayanlar tarafından beslenen kedi, 31 Aralık günü site bahçesindeki demir korkuluğa çelik telle asılarak öldürüldü. Site sakinlerinden kediyi her gün besleyen Tuğba Yurttaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis sevk edildi. Asılı bulunduğu çelik telden alınan kedi, site sakinlerinden Tuğba Yurttaş ve annesi Nuray Yurttaş tarafından gömüldü. Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, kediyi öldüren kişi ya da kişileri bulmak için özel ekip oluşturdu. Özel ekip, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
'BUNUN GÖZDAĞI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'
Kedinin çelik telle asılıp canice öldürüldüğü olayı anlatan Tuğba Yurttaş, "Bazen araçlar kedi ezebiliyor. Kazadır olur, ama bu bambaşka bir şey. Resmen kediyi asmışlar. Sanki gözdağı verilmiş. Sitede kedi bakmamızdan rahatsız olan bazı kişiler bizimle uğraşıyor. 'Sizi bu siteden attıracağız' diye tehdit ediyorlar. Komşularımdan birkaçı dışında kimse burada kedi istemiyor. Kediler kısırlaştırıldı zaten doğum yapamaz. Kediler kimseyi rahatsız etmiyor. Sitenin arkasında kuru mama veriyoruz. İnsanın vicdanı sızlar. Bir kutu mama bir tas su vermeyelim mi? Kendi can güvenliğim için emniyete gideceğim. Bunun bir gözdağı olduğunu düşünüyorum. Öldürülen kedi için polis ekip kurmuş, Allah razı olsun onlardan. O caninin bir an önce yakalanmasını istiyoruz" diye konuştu.
'ALLAH'A HAVALE EDİYORUM'
Site yakınlarında oturan Fatma Kavak (60) da sokak hayvanlarına yapılan eziyete tepki gösterdi. Evinde 10 kedi beslediğini belirten Kavak, hayvanların da insanlar gibi canlı olduğunu hatırlattı. Kavak, "Kediyi asan her kimse onu Allah'a havale ediyorum. Artık hayvanların canı yanmasın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Site dış plan
- Kedilerden görüntü
- Kedinin asıldığı yerden görüntü
- Röp: Tuğba Yurttaş
- Röp:  Fatma Kavak
- Kedilerden görüntü
- kedileri sevenlerden görüntü

Haber: Aslı DURAN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-()

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İzmir'de 2 kişinin öldüğü pusunun altından uyuşturucu çeteleri çıktı
 
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yol kenarında pusu kuran silahlı grup tarafından açılan ateş sonucunda yoldan geçen otomobil sürücüsü ile motorlu kuryenin hayatını kaybettiği olayın iki uyuşturucu çetesi arasındaki anlaşmazlık sebebiyle meydana geldiği öğrenildi. Olay ilgili gözaltı sayısı, 12'ye çıktı.
Güvenlik kameralarına da yansıyan olay, geçen Çarşamba günü gece saatlerinde İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir grup, cadde üzerinde pusu kurarak bir otomobili beklemeye başladı. Bu sırada sokaktan çıkan beyaz renkli otomobili gören grup, tabancaları art arda ateşledi. Saldırıya uğrayan otomobilin sürücüsü hızını artırarak bölgeden uzaklaşırken, caddeden geçen motorlu kurye Sadullah Serkan Kara (32) ve bir başka otomobilde bulunan Lokman Çakır (40), grubun açtığı ateş sonucunda ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Ambulansa alınan Çakır ve Kara, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede hayatlarını kaybeden Çakır ve Kara toprağa verildi.
ÇEVREDEKİ KAMERALAR İZLENDİ
İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bölgede bulunan güvenlik kameraları tek tek izlenirken, şüpheliler de tespit edildi. Yapılan operasyonla dün 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde çatışmanın uyuşturucu satışı anlaşmazlığı yüzünden çıktığı belirtildi. Zanlıların ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı genişleten ekipler, bu sabah olayla bağlantısı oldukları belirlenen 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin sorguları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

HABER: Tolga TAHÇI/İZMİR, ()

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Çukura düşen köpek kurtarıldı
 
Mersin'in Silifke ilçesinde yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşen köpek, ekipler tarafından kurtarıldı.
Olay, Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçenler, köpek sesini gelmesi üzerinde çevrede araştırma yapınca 2 metre derinliğindeki çukurda bir köpeğin olduğunu fark etti. Bunun üzerine yetkililere haber verilmesinin ardından olay yerine Büyükşehir Belediyesi Silifke İtfaiye Grup Amirliği ekipleri geldi. Ekipler çukura bir merdiven indirerek kurtarma çalışması yaptı. Görevlilerden bir kişi çukura inerek köpeği olduğu yerden çıkartmaya çalıştı. Çukurdan çıkarılan köpek, daha sonra görevliler tarafından salıverildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Çukura inen itfaiyeci
-Çukurdaki köpeğin görüntüsü
-Görevli köpeği çıkartmaya çalışırken
-Çukurdan çıkartılan köpek
-Köpek görevliler tarafından bırakılırken
-Köpek giderken

Haber:Atike CEYLAN KAÇAR-Kamera: SİLİFKE(Mersin), ()

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İslahiye'de çilek fideleri toprakla buluşuyor

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Kaymakamlık Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 20 çiftçiye verilen hibe destekli albion (yediveren) cinsi çilek fideleri toprakla buluşmaya başladı.

İslahiye Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bölge halkının ekonomik düzeyini arttırılması amacıyla 20 çiftçiye 100 bin albion cinsi çilek fidesi dağıtıldı. Geçen yıl 100 dekar alanda üretimi yapılan ve yaklaşık 5 ton rekolte elde edilen çileğin yaygınlaştırılması amacıyla Amanos dağları eteklerinde bulunan Yağızlar, Tandır, Boğaziçi, Köklü ve İdilli Mahallesinde 20 çiftçi aldığı hibe desteğindeki 7 ay ürün alınan albion cinsi  çilek fidelerini hazırladığı arazisinde toprakla buluşturmaya başladı.

İdilli Mahallesi'nde aldığı hibe desteğiyle çilek fidelerini toprakla buluşturan Bülent Yakar, "Devlet tarafından verilen çilek fidelerimizi toprakla buluşturuyoruz. Bulunduğumuz bölge itibarıyla iklim şartları ve suyu nedeniyle aroması yüksek olması yanında pazar sorunun olmadığından Çileği tercih ettik. Bize ekimden, yetişmesine ve hasadına kadar takip ederek teknik destek veren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerine teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- İdilli Mahallesi
- Çilek tarlası
- Çilek fide ekimi
- Teknik ekibin üreticiye bilgi vermesi
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK / GAZİANTEP ()

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Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı

MERSİN'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü, coşkuyla kutlandı. Temsili milislerin tren garında karşılandığı kutlamalarda, binlerce vatandaş, Toroslar'dan Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Mersin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen '3 Ocak Kurtuluş Günü' iki ayrı noktada kutlandı. Resmi tören, yer yıl olduğu gibi bu yıl da sabah saat 09.00'da tren garında başladı. Toroslar Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen 'Zafer Yürüyüşü' için vatandaşlar, Toroslar Anıt Kavşağı'nda toplanarak, yağmura rağmen Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Tren garında düzenlenen törene Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile protokol üyeleri, askerler ve öğrenciler katıldı. Törende, gazilerin oluşturduğu temsili milis kuvvetlerini taşıyan tren, Vali Su, Tuğamiral Kireçtepe, Başkan Seçer, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları tarafından karşılandı. Vali Su, trenden inen gazinin öperek uzattığı Türk bayrağını öperek teslim aldı. Gazilere çiçeklerin sunulmasının ardından törene katılanlar buradan Cumhuriyet Meydanı'na geçti.

Kutlamaların Cumhuriyet Meydanı'ndaki bölümü Vali Ali İhsan Su, Tuğamiral Önder Kireçtepe ve Başkan Seçer'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol Kültür Merkezi'ne geçti. Burada yapılan konuşmaların ardından Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği mini konser verdi. Konserin ardından Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi temsili kurtuluş gösterisi yaptı. Gösteriler, protokol ve vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı. Tören, hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Tren Garında temsili karşılama
-Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören
-Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN, ()

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