DHA YURT BÜLTENİ -8 

Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, yeğeni komada



Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Asiye Yurtseven (71) hayatını kaybetti, yeğeni Güler Akdoğan (57) ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Mazirgit ilçesine bağlı Karabulut köyünde yaşanan olayda, Asiye Yurtseven ve çocukları ile yılbaşı kutlaması için misafirliğine gelen yeğeni Güler Akdoğan, gece yarısı sobayı yakıp, yattı. Sobanın olduğu odada yatan Asiye Yurtseven ve Güler Akdoğan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabah kalktıklarında anneleri ile Akdoğan'ı hareketsiz yatarken bulan Asiye Yurtseven'in çocukları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık görevlileri, Asiye Yurtseven'e müdahale etti. Ancak kadın, hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Güler Akdoğan ise ambulansla götürüldüğü Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Akdoğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Asiye Yurtseven'n cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Karabulut Köyü Muhtarı Soner Bulat, Güler Akdoğan'ın yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığını ve hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi.

Görüntü Dökümü

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Tunceli Devlet Hastanesi

Köy Muhtarı Sonel Bulat ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,()

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Bitlis’te kar 50 köy yolunu ulaşıma kapattı

Bitlis’te, aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolları açmak için 90 personel ve 70 iş makinesi ile çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'te, bir haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetre olurken, yüksek kesimlerde ise bir metreye ulaştı. Kar nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresine ait ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bitlis Valiliği, kapanan 50 köy yolunun İl Özel İdaresine ait 9 ayrı şantiyedeki 90 personel ve 70 iş makinesi ile açılmaya çalışıldığını belirtti. Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının hafta sonuna kadar yine aralıklarla devam edeceğini belirtti. Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde eksi 6-8 dereceye kadar düşeceğini kaydeden yetkililer, sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kar altındaki araçlardan detaylar

-Karlı sokaklardan görüntü

-Belediyeye ait araçların karla mücadele çalışması

-Kar birikintilerinin kaldırılmasından detay

-Kar küreme araçlarından detay

-Özel ve genel detaylar

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()

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Cami inşaatının duvarı yağmur nedeniyle çöktü

İZMİT'te, yeniden yapılan bir caminin taş örme duvarı yağmur yağışı nedeniyle çöktü.

İzmit Cedit Mahallesi'ndeki Urgancı Ahmet Çelebi Camii, 2018 yılında riskli yapı olduğu gerekçesiyle Kocaeli Valiliği tarafından ibadete kapatıldı. Daha sonra İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından caminin yıkılarak yeniden inşa edilmesi için ihale edildi. İhaleyi 2 milyon 394 bin 202 TL bedel ile kazanan yüklenici firma 2018 yılının Kasım ayında temel kazılarını yaparak inşaata başladı.

Yanında bulunan tarihi çınar ağacı sebebiyle halk arasında 'Çınarlı Cami' olarak bilinen Urgancı Ahmet Çelebi Camii'nin inşaatında taş örme usulüyle örülen duvar, saat 05.30 sıralarında büyük bir gürültü ile çöktü. Yoğun yağış sebebiyle çöken duvarın enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Çökmenin sabaha karşı yaşanması olası bir faciayı önledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Çöken duvarın drone görüntüsü

- Enkazdan aktüel görüntüler

- Mahalleli ile röp.

- Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()

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Büyük ikramiye talihlisinden barınaklara destek istedi

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi sonrası, 80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi ve bu biletlerin de İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul'da satılmasının ardından, gözler yeni yılın milyonerlerine çevrildi. Biletleri alanların kim olduğu merak konusu olurken, İzmir Milli Piyango Satıcıları Odası Başkanı Paşa Çakmak'tan, talihliye, hayvan barınaklarına yardım yapması için çağrı geldi.

İzmir Milli Piyango Satıcıları Odası Başkanı Paşa Çakmak, 80 milyonun isabet ettiği dört çeyrek biletten birinin İzmir'den çıkmasının, kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Biletin, Milli Piyango satıcısı Vedat Yiğit tarafından Balçova veya Narlıdere civarlarında satıldığını tahmin ettiklerini ancak biletin Ege'nin diğer illerinde de satılmış olabileceğini, çünkü Yiğit'in toptan olarak bu kentlere bilet sattığını belirten Paşa Çakmak, "İkramiye isabet eden biletin, büyük marketlerden çıkmamasına sevindim. Bir de yüksek oranda bilet satan bir bayi var. İnsanlar orada kuyruğa girerek sıra bekledi. O insanlara üzüldüm. Soğukta sıra beklediler ama ikramiye çıkmadı. Seyyara çıkması, alt gelir grubunun bu bileti satması bizi memnun etti. Ege açısından bu durum iyi oldu. Marka olduk. Biletin Konak şubesinden çıkması çok iyi oldu" dedi.

'HAYVANSEVER DERNEĞİNE DESTEK OLSUN'

Bileti alan talihliye de seslenen Çakmak, "Arkadaş, biletin arkasına adını soyadını, adresini ve TC'sini yazarak Milli Piyango Genel Müdürlüğü'ne gitsin. Orada her türlü yardımı yaparlar. Bizim bileti alan kişiden bir ricamız var. Alacağı ikramiyenin bir kısmını hayvansever derneğine bağış yapsın. Çünkü tek sahipsiz varlıklar onlar. Dernekler veya vakıflara destek olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Milli Piyangocular Odası'ndan görüntü

- Oda Başkanı Paşa Çakmak'tan görüntü

- Paşa Çakmak iler röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, ()

