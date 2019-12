DHA YURT BÜLTENİ - 8

Erzurum'a şehit ateşi düştü (2)

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan askerin tedavi gördüğü hastanede şehit düştüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde 29 Aralık 2019 tarihinde, PKK/YPG’li teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 31 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Adıyaman’da su borusu patladı, yol çöktü

Adıyaman'da, içme suyu borusu patladı, yolda göçük meydana geldi.

Adıyaman-Malatya karayolunun 10'uncu kilometresinde kentin içme suyunu karşılayan ana şebekelerden birinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası çevre göle dönerken, yolda da kısmi çökme meydana geldi. Sürücülere zor anlar yaşatan olay sonrası ihbarla olay yerine giden belediye ekipleri, suyu kesti ve onarım için çalışma başlattı.

PKK elebaşı Karayılan’ın kardeşi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi HDP İl Genel Meclisi eski üyesi Bozan Karayılan gözaltına alınıp, 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.

Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 3 gün öce düzenlenen operasyonla bölücü terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi Bozan Karayılan gözaltına alındı. Kardeş Karayılan, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. HDP İl Genel Meclisi eski üyesi olan Bozan Karayılan, çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Yangında yaşlı anne-baba ile yatalak oğulları dumandan etkilendi



Trabzon’da bir binanın 3’üncü katındaki dairede çıkan yangında, Zakire Orhon (78) ve Teoman Orhon (80) çifti ile yatalak oğulları Derya Orhon (52) dumandan etkilendi. Aile hastanede tedaviye alınırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ortahisar ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir binanın 3'üncü katındaki Teoman Orhan’a ait dairede, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden bina sakinleri, Zakire -Teoman Orhon çifti ile yatalak oğulları Derya Orhon'u evden çıkartıp, itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen aile, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan anne- baba ve oğullarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye tarafından söndürülen yangında ise ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Teoman Orhon’un kardeşi Mehmet Orhon, "Alt katta oturuyorum. Gürültü duyup, dışarı çıktım. Dumanların çıktığını gördüm. İtfaiyeye haber verildi. Evi duman sarmıştı. Bir arkadaş içeriye girip onları kurtardı. Ağabeyim ve yengemi dışarıya çıktı. Hasta yeğenim içeride kalmıştı, onu da dışarıya çıkardı" dedi.

Diyarbakır'da obezite ve diyaliz merkezi açıldı



Diyarbakır'da, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde obezite ve diyaliz merkezi açıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin'in katılımıyla açılan obezite merkezinin, Türkiye'deki 7 merkezden biri olma özelliğine sahip olduğu belirtildi.

Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurulan obezite ve diyaliz merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, vatandaşa çok daha iyi sağlık hizmeti vermeyi hedeflediklerini söyledi. Obez hastaların, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen ve uzman hekimler eşliğinle sağlıklı bir şekilde kilo vermelerini sağlamak için çalışma yürüttüklerini anlatan Tekin, "Türkiye'de var olan 7 obezite merkezinden bir tanesini açtık. Sağlık Bakanlığımızın özellikle son dönemlerde uygulamaya geçirmiş olduğu hizmet kapsamında Diyarbakır olarak bu konudaki gayretli çalışmaları için arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Bu hizmetin de Diyarbakır halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

140 DİYALİZ HASTASINA HİZMET EDECEK

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan diyaliz merkezinin ise 140 hastaya hizmet vereceğini anlatan Tekin, şunları söyledi:

"Bu güne kadar 34+1 cihazla hizmet veren diyaliz merkezimiz cihaz sayısını artırarak 39+1 olarak hizmeti yenilemişti. Bu kapsamda da daha önce ayrı odalar halinde olan merkezimiz bizim arena tipi diye tabir ettiğimiz şekle dönüştürülmüş, böylece daha hızlı müdahale edilebilir konuma getirilmiştir. Aynı zamanda su sisteminde de bir iyileştirme yapılmış, cihaz kapasitemizin 50'ye kadar çıkmasına imkan verecek şekilde su sistemi yine yenilenmiştir. Burada temel amaç, hali hazırda yaklaşık 140 civarında olan diyaliz hastalarımıza da en iyi sağlık hizmeti vermektir. Tabi gelecekte ihtiyaç halinde de insanlarımıza faydalanabileceği su sisteminin de burada yapılmış olması hizmet anlamında önemli bir gelişmedir diye düşünüyorum."

İzmir Tabip Odası'ndan 'bireysel silahlanmaya kontrol' çağrısı



İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Barlık Obuz, Torbalı'da İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in tabancayla öldürmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, bireysel silahlanmanın kontrol altına alınması için çağrıda bulundu. Obuz, "Olayın faillerinin hak ettikleri cezalara çarptırılmalarını ve başta sağlık ortamı olmak üzere ülkemizin her yerinde şiddetsiz ortam oluşturma görevi olan tüm yetkilileri, sorumluluğa davet ediyoruz" dedi.

İzmir Tabip Odası Başkanı Obuz, düzenlediği basın toplantısında, şiddetin evlere kadar geldiğini belirterek, Torbalı'daki cinayetler nedeniyle çok üzgün olduklarını söyledi. Her yıl sağlık kurumlarında, yüzlerce şiddet olayıyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Obuz, "Sağlık kurumlarında bizlere yönelen şiddetin, sadece sağlık ortamında değil hayatın her alanında herkese olduğu gibi biz hekimlere de artarak yönelebileceğinin her zaman farkında olduk. İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan bilgi veya veriyi üreten, değiştiren, gerçek veya tüzel kişilerden oluşan içerik sağlayıcılar, kullanıma sundukları her türlü içerikten sorumludurlar. Sosyal medya, doğru bilginin yanı sıra yanlış bilgilerin de hızla yayıldığı bir ortamdır. Kişiler bu bilgileri doğrulatmaya, araştırmaya gerek duymadan yayabilmektedir. Görevlerini sağlık muhabirliğinin etik kurallarına uygun yapan sağlık habercileri, kamusal bir hizmet olan sağlık hizmetini bütünleyen temel unsurlardan biridir. Sağlık habercileri ile sağlık alanında görev yapan mesleklerin etkin iş birliği, sağlıklı haber alma hakkına katkıda bulunacaktır" diye konuştu.

'BİREYSEL SİLAHLANMA KONTROL ALTINA ALINMALI'

Bireysel silahlanmanın kontrol altına alınması için çağrıda bulunan Funda Barlık Obuz, "Başta kamu otoritesi olmak üzere bütün toplum, silahlanmanın normal bir olgu gibi görülmesini sosyal bir sorun olarak ele almalı; bireysel silahlanma zaman kaybetmeden kontrol altına alınmalıdır. Torbalı'da yaşananlar hepimizi yasa boğmuş, üzmüş ve öfkemizi artırmıştır. Tüm hekim ve sağlık çalışanlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifa diliyor; 2020 yılına gireceğimiz yılın bu son gününde, geleceğe dair umudumuzu tüm bu olumsuzluklara karşın diri tutuyoruz. Olayın faillerinin hak ettikleri cezalara çarptırılmalarını ve başta sağlık ortamı olmak üzere ülkemizin her yerinde şiddetsiz bir ortam oluşturma görevi olan tüm yetkilileri sorumluluğa davet ediyoruz" dedi.

Dr. Harun Gülcemal'in, yakın zamanda bir hasta ile yaşadığı tartışma üzerine 'beyaz kod' uygulaması talep ettiğini; ancak bu iki olay arasında bağlantı olmadığını anlatan Obuz, "Genel sekreterimiz ve hukukçumuz aynı gün olayı takip ettiler. Bizler kanıta dayalı olan bilgileri paylaşıyoruz. Sosyal medyada ya da internet üzerinde yayılan bilgilerin bazıları doğru değil. 'Beyaz kod' verilen kişi bu cinayeti işleyen kişiyle ilgili değil. O olay sırası geçmiş bir hastanın öncelik talep etmesinden kaynaklanıyordu" diye konuştu.

Türk Tabipleri Birliği'nden Dr. Mustafa Vatansever de meslektaşı Fuat Mehmet Park'ı uzun süredir tanıdığını belirterek, hekimler olarak insanı yaşatmak için bu işi yaptıklarını söyledi.

