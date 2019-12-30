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DHA YURT BÜLTENİ - 8

Torbalı'da dehşet gecesi; İlçe Sağlık Müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı (4) OTELE GİRERKEN KAPÜŞONUYLA YÜZÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞMIŞ İzmir Torbalı'da, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Devlet...

GÜNDEM 30.12.2019, 12:23
DHA YURT BÜLTENİ - 8

Torbalı'da dehşet gecesi; İlçe Sağlık Müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı (4)
OTELE GİRERKEN KAPÜŞONUYLA YÜZÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞMIŞ

İzmir Torbalı'da, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in tabancayla öldürmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, katil zanlısı olduğu belirlenen Enver Y.'nin, çifte cinayet sonrası gittiği, Yazıbaşı Mahallesi İzmir Caddesi'ndeki otelin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Enver Y.'nin, montunun kapüşonunu başına geçirerek, otele girdiği ve telaşlı olduğu görüldü. Enver Y.'nin, doğrudan resepsiyona yöneldiği ve bankoya parmaklarıyla vurarak, görevliyi çağırdığı anlar görüntülerde yer aldı. Enver Y.'nin, bir ara kapüşonunu çıkardığı; ancak güvenlik kamerasını fark edince tekrar başına geçirdiği anlar da görüntülere yansıdı. Görüntülerden Enver Y.'nin, otele saat 00.55'te giriş yaptığı belirlendi. Enver Y.'nin otele girişinden yaklaşık 15 dakika sonra da polislerin geldiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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- Oteldeki görüntüler

HABER: İbrahim DANIŞ / TORBALI (İZMİR), ()

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Denizli'de, patlama olan evde 4 kişi yaralandı
 
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede, doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana gelirken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, bina da tedbir amacıyla boşaltıldı.
Olay, saat 11.00 sıralarında, Pamukkale'ye bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede, doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi yaralanırken, evde hasar meydana geldi. İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Bina, tedbir amacıyla tahliye edildi.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR)

HABER: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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Biga'da fırtına nedeniyle 5 katlı binanın çatısı uçtu
 
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, fırtına nedeniyle 5 katlı apartmanın çatısı uçtu, cadde üzerinde bazı iş yerleri düşen parçalardan isabet etmesiyle zarar gördü. 
Çanakkale ve ilçelerindeki fırtına, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Fırtına nedeniyle Biga ilçesi Kurtuluş Caddesi üzerinde 5 katlı apartmanın çatısı uçtu. Çatının cadde üzerine düşme anında bina çevresinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Çatının parçalarının uçtuğu cadde üzerinde bazı iş yerleri zarar gördü. İş yeri sahipleri durumu Biga Belediyesi Zabıta ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, parçaları toplayıp, götürdü.
Çatının uçtuğu sokak üzerinde iş yerinin camları kırılan Ali Konak, "Rüzgar nedeniyle uçan çatı dükkanımızın camlarına zarar verdi. Allah'tan ağaç vardı, eğer ağaç olmasaydı birkaç kişiye zarar verebilirdi" dedi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), ()

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Devlet desteğiyle kurduğu mantar tesisiyle kendi işinin patronu oldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ev kadını Meral Demir (44), aldığı 30 bin liralık hibe desteği ile evinin bahçesinde istiridye mantarı tesisi kurdu. Demir, kilosu 15 TL'den alıcı bulan mantar üretimini aylık 300 kilodan 800 kiloya yükseltmeyi hedefliyor.
İlçeye bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Meral Demir, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün açmış olduğu mantar kursuna katılarak mantar yetiştiriciliği sertifikası aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayınlar Daire Başkanlığı'nın 'Kadın çiftçiler yeniliklerle buluşuyor' programı kapsamında 'Eğit, Donat Mantar Üret Projesi'ne başvuran Demir, aldığı 30 bin liralık hibe desteği ile evinin bahçesinde mantar tesisi kurdu. 100 metrekarelik serada istiridye mantarı yetiştirmeye başlayan Demir, 2 günde bir hasat yaparak ayda yaklaşık 300 kilo istiridye mantarı topluyor. Hem üretip hem de pazarlama yaparak aile bütçesine katkı sağlayan Demir, "Hedefim ayda 750- 800 kiloya çıkarak yılda 9 ile 10 ton istiridye mantarı üretmek. Ailemin desteği ile evimizin bahçesine sera kurduk. Zamanımın büyük bölümünü ekmek kapısı olan mantar üretim tesisinde geçiriyorum. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün açmış olduğu kursa katılarak sertifika aldım. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projesine başvurdum. Bakanlık başvurum üzerine kaymakamlık aracılığıyla 30 bin lira hibe desteği verdi. Bu parayla kurduğumuz serada istiridye mantar çeşidi yetiştirmekteyiz. Kazancı iyi ailemizin tüm geçimini buradan karşılıyorum. 2 günde bir 15 ile 20 kilogram arasında hasat yapmaktayız, kilosunu 15 liradan satıyoruz" dedi.
Serayı ziyaret eden Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekibi ise Demir'i kutlayarak, üretim ve hasat dönemi hakkında bilgilendirme yaptı.

Görüntü Dökümü
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- Boğaziçi Mahallesi
- Mantar serası
- Teknik ekibin serada inceleme yapması
- Teknik ekibin üreticiye bilgi vermesi
- Meral Demir ve kızının hasad yapması
- Meral Demir ile röp
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-()

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