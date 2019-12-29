DHA YURT BÜLTENİ-8 

Kocaeli’nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Kocaeli’de kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Körfez ve Kartepe ilçelerinde kar kalınlığı 40 santime ulaştı.

Kocaeli’de hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından kent merkezinde yağmur etkili olurken, kentin yüksek kesimlerine kar düştü. Körfez ilçesinin yüksek kesimleri ve Kartepe ilçesinde kar kalınlığı bazı noktalarda 40 santime ulaştı. Yüksek kesimlerde bulunan köy yolları karla kaplanırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait ekipler yolların ulaşıma kapanmaması için çalışma yaptı. Körfez’de bazı aileler, araçlarını yol kenarında bırakarak çocuklarıyla beraber karla kaplı yeşil alanlarda oynayarak zaman geçirdi.

Görüntü Dökümü

-Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı

-Karda oyun oynayan aileler

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),()

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Ahır yangınında hayvanları telef olan çiftçiye küçükbaş desteği

Konya'nın Kulu ilçesinde, elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında 242 hayvanı telef olan Serhan Özdemir'e, bölgedeki diğer çiftçiler 372 küçükbaş vererek, destek oldu.

Atılar Mahallesi'nde oturan Serhan Özdemir'e ait ahırda, pazartesi günü çıkan yangında, 200'ü küçükbaş olmak üzere 242 hayvan telef oldu. Özdemir, elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın nedeniyle yaklaşık 1 milyon lira zararının olduğunu söyledi. Yangının ardından çiftçiler Hamit Seçici ve Mustafa Kaydalı, sosyal medyadan 'Sende bir koyun bağışla' adıyla küçükbaş desteği için kampanya başlattı. Kulu ve Cihanbeyli ilçesindeki çiftçiler de bu kampanyaya destek oldu. Seçici ve Kaydalı, topladıkları 372 küçükbaşı Serhan Özdemir'e götürüp, teslim etti. Bağışlanan hayvanlar, ahır yandığı için Özdemir'in komşusunun bahçesine bırakıldı.

Hamit Seçici, telef olan hayvanların sayısının çok olması nedeniyle Serhan Özdemir'in mağduriyetinin giderilmesi için sosyal medyadan kampanya başlattıklarını belirtti. Seçici, "Hedeflediğimiz koyun sayısı 250 kadardı, 372 hayvan topladık" dedi.

Mustafa Kaydalı da "Kulu ve Cihanbeyli üreticilerine teşekkür ediyoruz. Bu kampanyayı sadece bu arkadaşımız için düşünmüyoruz. İleriki zamanda mağduriyet durumunda Konya'daki diğer üreticiler için de yapacağımızı söylemek isterim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Küçükbaş hayvanların araçtan indirilip, bahçeye alınması

- Küçükbaşhayvanlardan detay

- Yangın sonrası ahır ve telef olan hayvanlar detay

- Hamit Seçici ve Mustafa Kaydalı röp.

Haber- Kamera: Mehmet YILMAZ KULU KONYA ))

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Şeker hastasını kurtarmak için seferber oldular

Karabük’te, şeker hastası Ali Türkkan(80), yalnız yaşadığı evinde rahatsızlandı. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Türkkan’ı hastaneye götürdü.

Olay, Bahçelievler Mahallesi 115 Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Ali Türkkan’ın yalnız yaşadığı 3’üncü kattaki evinden gelen ses üzerine üst kat komşusu Cem Kadir Ovalı, aşağıya inip kapı ziline bastı, ancak açan olmadı. Haber verilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, levye ve balyoz ile kapıya yönelirken çağrılan çilingir geldi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Ali Türkkan’a müdahalede bulundu. Ali Türkkan’ın şekerinin çok düştüğü için yere düştüğü anlaşıldı. Şekeri normal seviyeye getirilen Türkkan, kontrol amaçlı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Cem Kadir Ovalı, "Bir ses duyduk. Hemen kapıya koştuk ama açan olmadı. Sağolsun 112 Acil, polis, itfaiye ekipleri seferber oldu. Ali amcamızın şekerinin düştüğünü söylediler. Sağlık durumu iyi." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri detay

-Çilingirin gelmesi ve kapıyı açma çalışması

-Kapının açılması ve eve girilmesi

-Ali Türkkan’ın şekerinin ölçülmesi

-Ali Türkkan’ın evden çıkarılıp ambulansa götürülmesi

-Cem Kadir Ovalı’nın açıklaması

Haber-Kamera:Okan ŞİMŞEK/KARABÜK,()

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Bingöl'de hasta almaya giden ambulans, kara saplandı

Bingöl'de hasta almaya gittiği bölgede kara saplanan ambulans, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Dikme köyünde rahatsızlanan kişiyi almak için bölgeye sevk edilen ambulans kayıp, yol kenarındaki kara saplandı. Sağlık görevlileri, İl Özel İdaresi'ni arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı çalışmayla ambulansı kurtardı. Dikme köyüne giden ambulans, hastayı alarak Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Görüntü Dökümü

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Kara saplanan ambulans

Ambulansın kurtarma çalışmaları

Genel ve detay görüntüler

Genel ve detay görüntüler

Haber:Aziz ÖNAL-Kamera: BİNGÖL,()