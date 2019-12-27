DHA YURT BÜLTENİ - 8 

Yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı

Mersin'in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda 5 gün önce kaybolan çiftçi Ali Kaçar'ı (63) arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı.

Mersin-Karaman il sınırındaki 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık günü Ali Kaçar ve beraberindeki 3 kişi, yoğun kar yağışı sırasında yollarını kaybedince kayboldu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma, AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3 kişiyi buldu, ancak Ali Kaçar'a ulaşılamadı. Dün gün boyu devam eden arama ve kurtarma çalışmalarına akşam saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ara verildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Mersin AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi personelinden oluşan yaklaşık 30 kişilik ekip, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmalarına yeniden başladı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 1 greyder, 1 dozer, 2 binek araç ve kurtarma personelleri ile çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, arama- kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşması için kapanan yolları açıyor. Bölgeye sevk edilen araçlar arama kurtarma sonuçlandırılıncaya kadar çalışmalarına devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaybolan Ali Kaçar'ın fotoğrafı

-Bölgeye giden yol

-Arama ekipleri giderken

-İş makinesi görüntüsü

-Alana getirilen arama köpeğinin görüntüsü

-Köpeğin kar üzerinde koşturması

-Ekiplerin ilerlemesi

-İş makinelerinin gece yol açması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Mehmet DOĞANER/MERSİN, ()

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4'üncü çift kol nakilli Oğuz: Elimi kolumu sallayarak yürümek hayalim (2) - Yeniden



Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakilli hastası Yusuf Oğuz Şimşek (25), ameliyat sonrası ilk defa basın mensuplarının karşısına çıktı. Yeni yaşına, yeni kollarıyla giren Şimşek, "Elimi kolumu sallayarak yürümek, en büyük hayalim" dedi.

Yusuf Oğuz Şimşek, Antalya'da 4,5 yıl önce güneş enerjisi montajı yaparken, elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybetti. Yıllarca kol nakli olmak isteyen Şimşek'e sevindirici haber, 25 Kasım'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden geldi. Hastanede tedavi gördüğü sırada beyin ölümü gerçekleşen ve ailenin isteğiyle adı açıklanmayan gencin kolları, Şimşek'e nakledilmek üzere alındı. Akdeniz Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın da aralarında bulunduğu 25 kişilik ekip tarafından 10 saatlik operasyonla çift kol Şimşek'e nakledildi.

YENİ YAŞTA YENİ KOLLAR

Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakillisi Yusuf Oğuz Şimşek, doğum günü olan 22 Aralık'ta, yeni yaşına, yeni kollarıyla girdi. Araba kullanacağı günün hayalini kuran Şimşek, bugün AÜ Hastanesi'nde düzenlenen toplantıyla basın mensuplarının karşısına geçti. Toplantıya AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan ve eşi Prof. Dr. Ömer Özkan, AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, AÜ Organ Nakil Koordinatörü ve öğretim görevlisi Nilgün Bilal'in katıldı. Toplantıda Rektör Ünal, organ bağışının önemine vurgu yaptı. Bağışlanan organlarla hastaların hayata tutunduğunu belirten Rektör Ünal, "33 gün öncesinde paylaştığımız hastamız şimdi karşınıza çıktı. Çok şükür, iyi bir süreç geçirdi ve artık taburcu sürecine de girdi. Çift kol bağışlayan donörün diğer organları da başka hastalara nakledildi" dedi.

6 AYA İHTİYACI VAR

Prof. Dr. Ömer Özkan, naklin ardından geçen ilk 10 günün riskli olduğunu, bu süreci çok güzel geçirdiklerini belirtti. Şimşek'in taburcu süresine girdiğini; ancak kollarının fonksiyon kazanabilmesi için 6 ayın gerekli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özkan, "Hastamızın bugün itibarıyla taburcu olmasında hiçbir sorun yok. Kullanacağı ilaçlarla ilgili kendisini uyardık. Hareketlenmesi için 6 aylık süreç gerekiyor. O kollar görüntü için değil hayati fonksiyonlarını yerine getirmesi için bu süreç gerekli" diye konuştu.

'KOLLARI HEDİYE OLDU'

Prof. Dr. Özlenen Özkan ise güzel haberlerle basının karşısına çıkmanın çok keyifli olduğunu belirterek, Yusuf Oğuz Şimşek'in yeni kollarıyla doğum gününü geçirdiğini söyledi. Prof. Dr. Özkan, "Yakın zamanda doğum günü kutlanmıştı ve kolları ona hediye oldu. Sanırım bundan sonraki süreçte çok sorun olmayacak ve fizik tedavisi devam edecek" dedi.

Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı da organ naklinin yaşamsal önemine değindi. Şimşek'in donörünün bağışladığı diğer organlarının da başkalarını hayata bağladığını belirten Aydınlı, "Karaciğeri Ege Üniversitesi'nde bir tıp fakültesi öğrencisine nakledildi" diye konuştu.

'YENİ YAŞIMA YENİ KOLLARIMLA GİRMEK GÜZEL DUYGU'

Yeni kollarıyla çok mutlu olduğunu ve duygulandığını anlatan Yusuf Oğuz Şimşek ise "Ekibe çok teşekkür ederim. Sayelerinde mutlu bir hayat süreceğim. Heyecanlandım ameliyata girerken, biraz da duygulandım. Yeni yaşıma yeni kollarımla girmek güzel bir duygu. Elimi kollarımı sallayarak yürümek, hayalim" dedi.

Baba Mustafa Şimşek de oğluna yemek masasında yemek yedirmek zorunda kaldıkları için çok zor ve üzücü günler geçirdiklerini belirterek, "Hiçbir anne babanın istemediği bir süreci yaşadık. Sofraya oturduğunda annesi ya da benim yardımımla yemek yemesi bizi çok üzerdi. O psikolojiyle kendiniz bile yemek yiyemiyorsunuz. Sürekli bize 'Olacak' dediler ve sonunda oldu. İyi bir şekilde tamamlandı" diye konuştu.

Yusuf Oğuz Şimşek'in bugünden itibaren hastaneden ayrılabileceği, ailenin sosyal bazı nedenler ve fizik tedavi için bir süre daha hastanede kalmayı tercih ettiği kaydedildi.

Alparslan ÇINAR- Erol AKKIR/ANTALYA, () -

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Gazinin düşürdüğü cüzdanı, otobüs şoförü buldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, şehir içinde yolcu taşıyan Onur Alp Çıldan, otobüste gazi İsmail Taşgit'in (66) düşürdüğü içi para dolu cüzdanı buldu. Durumun bildirilmesi üzerine Taşgit, Ulaşım A.Ş.'ye gidip, cüzdanını aldı.

Tarsus merkezden gitmek istediği mahallenin toplu ulaşım aracına binen gazi İsmail Taşgit, farkında olmadan cüzdanını otobüste düşürdü. Mesaisi biten Tarsus Ulaşım A.Ş. şoförü Onur Alp Çıldan, otobüsünde temizlik yaparken, yolcu koltuğunda içi para dolu cüzdanı fark etti. Cüzdan bulduğunu Tarsus Ulaşım Hizmetleri A.Ş. Başkanı Hasan Kaya'ya bildiren Çıldan, sahibinin bulunması için yardım istedi. Telefonla ulaşılan Taşgit, Ulaşım A.Ş.'ye giderek, cüzdanını teslim aldı. İsmail Taşgit, "Hiç ummuyordum; ama helal süt emmiş bu arkadaşımız, değerli yöneticiler sayesinde cüzdanıma kavuştum. Başta şoför arkadaşıma ve Tarsus Ulaşım yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gazi İsmail Taşgit ile röp

-Cüdanı bulan şöfor Onur Alp Çıldan ile röp

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS, (Mersin), ()

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Arsuz'da, Mısır yapımı 'Mako' filminin çekimleri başladı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Kızıldeniz'de 17 Aralık 1991'de batan bir yolcu gemisi olan Salem Express'i konu alan Mısır yapımı 'Mako' filminin çekimleri başladı.

Mısırda dev prodüksiyonla çekilen, 1991 yılında batan ve 464 kişiye mezar olan Salem Express gemisinin gerçek hikayesini anlatan 'Mako' sinema filminde Türk oyuncu Murat Yıldırım’ın dışında, Mısırlı Menna Fadali, Sarah Elshamy ve Nahed Elsebai ile Suriyeli aktör Kosai Khauli de yer alıyor. Film ilk etapta Mısır’da ve Ortadoğu ülkelerinde gösterime girecek. Arsuz Gözcüler Sahili, Balıkçı Barınağı ve Arsuz’un birkaç yerinde çekimleri gerçekleştirilen film setini Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven ziyaret etti.

Son dönemlerde, özellikle sinema ve dizi alanında tercih edilen bir ilçe olduklarını belirten Başkan Güven, "İlçemiz kültür-sanata önem veriyor. Özellikle son yıllarda sinema ve dizi alanında ilçemizin tercih ediliyor olması bizi mutlu ediyor. Böyle uluslararası bir sinema filminin bir kısmının ilçemizde çekiliyor olması, ilçemiz adına çok güzel bir görüntü. Yazın turist akınına uğrayan ilçemizde bu tarz faaliyetlerin, özellikle bu kış aylarda gerçekleşiyor olması, yaz turizminin yanında kış turizmine de mutlaka katkı sağlayacaktır. Film setini ziyaret ederek hem oyuncuların hem de tüm set ekibinin bizlerden bir ihtiyacı olup olmadığını sorduk. Burada kaldıkları sürece her zaman destek vermeye hazırız" dedi.

Filmin yönetmeni Mohamed Hesham El-Rashidy ve set ekibi Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven ile belediye çalışanlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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-Arsuz belediye başkanı oyuncuların arasında

-Filmin başrol oyuncusu Murat Yıldırım'ın başkanla tokalaşıp sohbet etmesi

-Film çekimleri için tekneye binen ve tekne ile denizde açılan oyuncu ekibi

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),()