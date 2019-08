DHA YURT BÜLTENİ - 8

Suriye sınırında 30 Ağustos coşkusu

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

Suriye'nin kuzeyine Türkiye ve ABD tarafından kurulması planlanan Güvenli Bölge için Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyet yürüttüğü Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşku içerisinde kutlandı. Akçakale Hükümet Konağında yapılan kutlamalarda; Akçakale Kaymakam vekili Ömer Faruk Çelik, 3'üncü Hudut Alay Komutanı Albay Yaşar Kaya, Belediye Başkan vekili Cuma Yıldık tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. İstiklal Marşı okunan ve gaziler ile vatandaşların da ilgi gösterdiği törende, Yarbay Erdal Böcüoğlu günün anlamına ilişkin konuşma yaptı.

Güvenlik güçlerinin zırhlı araçlarla önlem aldığı tören, protokol üyelerinin tebrikleri kabulü ile sona erdi.

İzmir'de Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

İzmir'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü coşku dolu görüntülere sahne oldu. Sıcak havaya karşın Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi töreni izlemeye gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla geçit törenini takip etti.

İzmir'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi töreni saat 09.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Valilik makamında saat 10.15'de tebrik töreni düzenlendi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer burada tebrikleri kabul etti. Törene, hava eğitim komutanı, general ve amiraller ile Cumhuriyet Başsavcısı, Adalet Komisyonu Başkanı, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, farklı üniversitelerden rektörler ve çeşitli kurum müdürleri katıldı. Saat 10.45'de Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama ve geçit töreni gerçekleştirildi. Tören Vali Erol Ayyıldız, Ege Garnizon Komutanı Ali Sivri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, üstü açık askeri araçla halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Kutlamalara CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, AK Parti İzmir milletvekilleri Cemal Bekle, Alpay Özalan ile birlikte çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı'na gelen her yaştan İzmirli vatandaş tören alanına kurulan tribünlerin altında ve gölge yerlerde töreni izledi. Çocuklar ellerinde Türk bayrakları ile coşkuya ortak oldu.

KURTULUŞ DESTANINI ANLATTI

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Topçu Yüzbaşı İsa Çoker, 30 Ağustos zaferinin 97'nci yıl dönümünde büyük bir gurur yaşadıklarını belirterek, "Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusu ile birlikte 97 yıl önce bugün kahramanlık ile şeref dolu tarihinden aldığı kudretle tarihinde az rastlanır bir zafer kazanmıştır. 26 Ağustos'ta Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapılarını Türklere açan kahraman ordumuz 30 Ağustos zaferiyle bu toprakların Türk vatanı olduğunu kanıtlamıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan Türk ulusunun kurtuluş destanının son aşaması olan 30 Ağustos zaferi ile yüce Türk milleti yokluk ve imkansızlıklara karşın istiklal ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. İşgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz zaferin her safhası tek tek düşünülmüştür. Bu zafer vatanı ve bağımsızlığı yok edilmek istenen milletimizin kadın erkek genç yaşlı demeden verdiği yaşam mücadelesinin en büyük göstergesidir" dedi.

Türk milletinin sadece düşmanı mağlup etmekle kalmayıp Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atarak ulusun özgür yaşaması için gerekli koşulları sağladığını ifade eden Çoker, şöyle devam etti:

"Canları pahasına bağımsız yaşamamızı sağlayan büyük kahramanlara karşı en büyük sorumluluğumuz milletimizin birlik ve beraberlik olarakTürkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar var olmasını sağlamaktır. Yüce Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin disiplin, üstün vazife anlayışı damarlarında hissettiği vatan millet bayrak sevgisi ile üstlendiği her görevi başarıyla yerine getireceği bilinmektedir. Atatürk ilkeleri bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne rehber olmaya devam edecektir. Başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan, millet ve bayrak için hayatını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz."

Konuşmadan sonra geçit töreni başladı. Geçit törenine katılan, kentteki çeşitli birliklere bağlı askerlere vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu. Askerlerin elinde taşıdıkları dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri de katılımcılardan büyük alkış aldı. Töreni izleyenlerin kimisi yöresel kıyafetler giydi kimisi de üzerinde 'Atam İzindeyiz' ve 'Kemal Atatürk' yazılı bandanalar taktı.

Bingöl'de, Zafer Bayramı törenle kutlandı

Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, Valilik önünde düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Bingöl'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları, Valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Sağanak altında Atatürk Anıtı'na Valilik, Belediye ve Garnizon Komutanlığı'nın çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programında konuşan Binbaşı Hasan Özgürbüz, "30 Ağustos zaferi, vatanı korumak maksadıyla başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, büyük Türk milletinin her türlü olumsuz şartlar karşısında ordu, millet kaynaşması içerisinde, özgürlük ve bağımsızlık yolunda sarsılmaz azmini, kararlılığını, vatanseverliğini ve kahramanlığını ortaya koyarak kazandığı büyük bir zaferdir" dedi.

Törene, Vali Yardımcısı Taner Bolat, Belediye Başkanı AK Parti'li Erdal Arıkan, 49'uncu Komando Tugay Komutanı Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, çeşitli sevil toplum kuruluşu temsilcilerdi, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Elazığ'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Elazığ'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen programlarla coşkuyla kutlandı.

Elazığ'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları, düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Elazığ Valiliği önünde yapılan kutlamalar, Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın Atatürk Anıtı'na çelen bırakmalarıyla başladı. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Vali Kaldırım'ın makamda tebrikleri kabulüyle devam etti.

Kutlama programı, Valilik önünde askeri bando eşliğinde tören geçişinin yapılmasıyla sona erdi.

Siirt'te 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü, Siirt'te düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan kutlamalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Törene, Vali Ali Fuat Atik, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Murat Güzelcan, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, mülki ve askeri erkan ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağının göndere çekilmesiyle devam eden tören, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Valiliği temsilen yapılan günün anlam ve önemini belirten konuşmalardan sonra, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ülke genelinde turnuvalarda dereceye giren başarılı sporculara Vali Atik tarafından ödülleri törenle verildi.

Coşku içinde kutlanan törenler, 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı askeri birliklerin tören geçidinin ardından program son buldu.

İzmit'te Zafer Bayramı'nın 97'inci yılı törenlerle kutlandı

İzmit'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yılı törenle kutlandı. Tören vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Kocaeli Valiliği yanında bulunan tören alanında düzenlenen Zafer Bayramı kutlamalarına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, siyasi partilerin başkanları ve vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait mehteran takımı konser verirken, İzmit Halk Eğitim Merkezi'nin halk oyunları ekibi çeşitli yörelerin halk oyunlarını sergiledi. Tören askeri birliklerin geçişiyle devam ederken 3 Sea Hawk helikopterin tören alanı üzerinden alçak uçuş yapması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

=====================

Hafif ticari araçta tehlikeli taşımacılık

Konya'da metrelerce uzunluğundaki demir malzemenin, yoğun trafik akışının olduğu caddede hafif ticari aracın arka ve yan kapıları açılarak taşınması kameralar tarafından kaydedildi.

Görüntüler, merkez Selçuklu ilçesi Veysel Karani Caddesi üzerinde kaydedildi. Hafif ticari aracın, trafik akışının yoğun olduğu cadde üzerinde araca sığmayan metrelerce uzunluğundaki demir malzemeyi arka ve yan kapıdan uzatarak seyretmesi dikkat çekti. Bu tehlikeli yolculuk ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Sürücünün yan kapıdan uzanan demir malzemenin bir yere çarpmaması için yolu ortalayarak ilerlediği görüldü.

