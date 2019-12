DHA YURT BÜLTENİ-8 

'Kıran-10' operasyonunda teröristlerin sığınak ve barınakları imha ediliyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Türkiye'nin Irak sınırındaki bölgede 'Kıran-10 Kazan Vadisi' operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında terör örgütü üyelerinin kış üslenmesi için kulandığı sığınak ve barınaklar imha ediliyor. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, operasyon kapsamında ele geçirilen malzemelerle ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı, PKK'lı teröristlerin kış üslenmelerini engellemek, teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanılan sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla terör örgütü PKK'ya yönelik, bugün Şırnak'ta 'Kıran-9 Cudi Dağı', Hakkari'de ise 'Kıran-10 Çukurca ilçesi Kazan Vadisi' operasyonlarının başlatıldığını açıkladı. Bu kapsamda, 730 personelden oluşan 48 operasyonel timin katıldığı Irak sınırındaki Çukurca ilçesinin Kazan Vadisi'ndeki operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucuları görev yapıyor. Operasyonlar kapsamında teröristlerin kış üslenmesi için kulandığı veya kullanacağı sığınak ve barınaklar tek tek imha ediliyor.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık da İl Jandarma Komutanlığı'ndan 'Kıran-10 Kazan Vadisi' ile ilgili açıklamalarda bulundu. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte operasyon hakkında bilgi veren Vali Akbıyık, Kıran-10 operasyonunu İl jandarma komutanlığının koordinesinde yürütüldüğünü belirterek, "Kazan bölgesindeki operasyon devam ediyor. Amacımız, hedefimiz Hakkari bölgemizde 1 terörist kalmayıncaya kadar operasyonlara devam etmektir. Kazan Vadisi terör örgütü açısından önemli bir bölge. Operasyon kapsamında, haklarında 'Terör örgütüne üye olma suçundan aranan H.Ö ve S.G isimli örgüt üyeleri yakalandı. Yapılan sığınak ve barınak aramasında 1 Bixi makineli tüfek, 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 mavzer tüfeği, 568 adet Bixi makineli tüfek mühimmatı,10 kilo amonyum nitrat ele geçirilmiştir" dedi.

DEAŞ'ın sözde emir ve savaşçı timi adliyede

OSMANİYE'de, terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'ye bağlı olarak faaliyet gösteren ve hücrelerden sözde sorumlu olan Hüseyin el-Hasan'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Osmaniye Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yılbaşında meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesi kapsamında, Suriye'deki çatışma bölgelerinde irtibatlı olarak faaliyet gösteren şüphelilerin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda ekipler, 18 Aralık günü saat 06.00 sıralarında, önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Suriye'de bulunduğu sürede, DEAŞ içinde sözde 'emir' ve 'savaşçı' düzeyinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu Hüseyin el-Hasan, D.E., M.M., M.K., U.H. ve H.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan 6 cep telefonu, 2 bilgisayar ve 1 hafıza kartına incelenmek üzere el koyuldu.

Şüphelilerden örgütün öldürülen lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'ye bağlı olarak çalıştığı ve sözde hücre sorumlusu olduğu öne sürülen Hüseyin el-Hasan'ın, örgüte ait kamplarda sözde sağlık personeli olarak faaliyet yürüttüğü kaydedildi. Diğer şüphelilerin de yaralanan örgüt mensuplarını tedavi ettiği belirtilen U.H. ile birlikte hendek ve tünel kazma faaliyetlerinde yer aldığı saptandı. Jandarmadaki sorgularının ardından 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

DMD hastası Ahmet, 17 bin dolar bulursa sağlığına kavuşacak

AFYONKARAHİSAR'da 6 ay önce, bir kas hastalığı türü olan DMD teşhisi konulan 8 yaşındaki Ahmet Bostan'a iyi haber Hindistan'dan geldi. Ahmet'in kalça kemiğinden alınacak ilik, laboratuvar ortamında çoğaltılarak tekrar kalça kemiğine enjekte edilerek, tedavi edilecek. Baba İsmail Bostan, oğlunun tedavisi için 17 bin dolara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Afyonkarahisar'da ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Ahmet Bostan'a 6 ay önce, çoğunlukla erkek çocuklarında gözlenen bir kas hastalığı olan DMD teşhisi konuldu. Teşhisin ardından Ahmet Bostan tedavisi için ailesi tarafından hastane hastane dolaştırıldı. Bu süreçte benzer hastalıkla mücadele eden diğer hasta yakınlarıyla bağlantı kuran 4 çocuk babası İsmail Bostan, DMD hastası pek çok çocuğun Hindistan'da bir hastanede tedavi edildiğini öğrendi.

Hastaneyle bağlantı kuran Bostan'a muayene ve tedavi için randevu verildi. Afyonkarahisar'da bir branda üretim firmasında çalışan İsmail Bostan'a yol ve tedavi masraflarının yaklaşık 17 bin dolar (100 bin TL) tutacağı bilgisi verildi. Oğlunun sağlığının bu parayı bulmasına bağlı olduğunu belirten İsmail Bostan, yardım istedi.

Erken teşhis döneminde Türkiye'den 36 hastanın Hindistan'a giderek tedavi olduğunu, sağlıklarına kavuştuğunu belirten İsmail Bostan, "Ahmet'in tedavisi için çok sayıda hastaneye gittim. Ancak sonuç alamadık. Tedavi için umudumuz Hindistan'da. Maddi destek bulursak oğlum sağlığına kavuşacak" dedi.

Hastalığın tedavisinin Hindistan'da bir hastanede yapıldığını öğrendiklerini dile getiren İsmail Bostan, "DMD Kas Hastaları Derneği bizimle iletişime geçti. Tedavi için Hindistan'daki hastaneyi önerdi. Araştırmalarımızda bu hastaneye, Türkiye'den 35-36 hastanın gittiğini öğrendik. Hatta gidenlerle iletişime geçerek görüştüm. Yürüyen hastalara yüzde 80 faydası oluyormuş. Bu hastanede tedavi için ilk etapta 10 bin dolara, ikinci seans için de 7 bin dolara ihtiyacımız var" diye konuştu.

'İMKANLARIM BİR YERE KADAR'

Hindistan'daki hastane yetkilileri ile iletişime geçtiğini aktaran baba Bostan, "Hastanın kalça kemiğinden ilik alınıyor. Laboratuvar ortamında birtakım işlemlerden geçirilen ve çoğaltılan ilik daha sonra hastanın kalçasına enjekte ediliyor. Şimdi tek umudumuz Hindistan. Ben oğluma elimden geleni yapmak için uğraşıyorum. Ama bir yere kadar. Tüm hayırseverlerden ve yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu.

İsmail Bostan, oğlunun Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde fizik tedavi gördüğünü anlattı.

Kat görevlileri, otel odasında poşet dolusu para buldu



ŞANLIURFA’da, otelde temizlik görevlisi olarak çalışan Yonca Közü ve İbrahim Sargıcı, bir odadaki gardırobun üstünde poşet içinde gizlenmiş, üzerlerinde ‘Britanya Merkez Bankası’ ibaresi bulunan 1926 basımı 2 bin 280 adet madeni para buldu. İkili, paraları otel yönetimine teslim etti.

Şanlıurfa'da bulunan bir otel, kısa süre önce satıldı. Yeni sahipleri tarafından onarım yapılan otelde Yonca Közü ve İbrahim Sargıcı odaların temizlik işine başladı. İki temizlik işçisi, bir odadaki dolabın üzerine konulan poşeti açtıklarında ise ‘Britanya Merkez Bankası’ ibaresi bulunan 1926 basımı altın renkli 2 bin 280 adet madeni para olduğunu gördü. Temizlikçiler, parayı otel yönetimine teslim etti. Kim tarafından ve ne zaman bırakıldığı bilinmeyen paralar, otel yönetimince de polise verildi.

Yonca Közü, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyleyerek, "Gardırobun üzerinde en dip köşeye gizlenmiş halde bulduk" dedi. Otelde 5 yıldır asgari ücretle çalışan temizlikçilerden İbrahim Sargıcı da poşet dolusu parayı otel yönetimine teslim ettiklerini belirterek, "Hemen amirimizin yanına götürüp, teslim ettik. Amirimiz de gereğini yaptı. Tahminim Suriye'deki savaştan kaçan biri getirip, sakladı. Poşet yaklaşık 7 kilo vardı" diye konuştu.

PERSONELLER ÖDÜLLENDİRİLECEK

Otelin Genel Müdürü Hakan Gürsoy ise personellerinin gördükleri paraya dokunmamalarının kendileri için önem taşıdığını söyledi. Personellerini ödüllendireceklerini vurgulayan Gürsoy, "Bizim için önemli olan, bulunan şeyin değeri değil, görüldükten sonra personelin nasıl davrandığıdır. Onlar için gerekli ödüller yönetimimiz tarafından verilecektir" şeklinde konuştu.

Otelin Genel Koordinatörü Ömer Faruk Karınca da kısa süre önce oteli devraldıklarını ifade ederek, "Çalışanlarımızın hal ve davranışları şirket politikamız açısından son derece önemlidir. Bu şekilde cefakar, kendinden emin olan, maneviyatı yüksek çalışanlarımız olduğu için gurur duyuyoruz" dedi.

Polis ise teslim aldığı madeni paraların sahte mi yoksa gerçek mi olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

Yılbaşında 1 milyon tatilci



Akdeniz ve Ege sahilleri, kayak merkezleri, İstanbul ve Kıbrıs'taki oteller, bu yılbaşında en yüksek doluluk oranlarına ulaşacak. 1 milyona yakın kişinin tatile çıkması beklenen yılbaşında en büyük ilgi, ünlü sanatçıların akın ettiği Kıbrıs'a oldu.

Yılbaşında bu yıl 1 Ocak resmi tatil günü çarşambaya denk gelmesiyle birçok tatilci, pazartesi ve salı günlerini hafta sonu ile birleştirerek, 5 günlük tatil programı yaptı. Turizm sektörü temsilcilerine göre Türkiye genelinde 1 milyona yakın kişinin tatile çıkması bekleniyor. Bu yılbaşında ünlüler, en çok Kıbrıs otellerinde sahnede olacak.

KIBRIS'A SANATÇI AKINI

Sadece uçak fiyatlarının 3 bin lirayı bulmasına rağmen sanatçılı programları nedeniyle Kıbrıs'a ilginin iyi olduğu kaydedildi. Tarkan, Sibel Can, Volkan Konak, Linet, Murat Boz, Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Ebru Gündeş, Serdar Ortaç, Fatih Ürek, Hakan Altun, Gülşen, Yıldız Tilbe, Aşkın Nur Yengi, Selami Şahin, Bülent Ersoy, Hadise, Seda Sayan, Zara, Funda Arar, Murat Dalkılıç gibi birçok sanatçı, Kıbrıs'ta yılbaşı tatil dönemine konserleriyle renk katacak.

BEŞ GÜNLÜK TATİL PROGRAMI

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yurt içinde yılbaşı tatiline yönelik talebin önceki yıllara paralel seyrettiğini söyledi. Yılbaşının salı gününe denk geliyor olması nedeniyle hafta sonuyla birleştirilerek 5 günlük tatil programları yapıldığını belirten TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, hem yurt içi hem yurt dışı en çok talep gelen bölgeler hakkında bilgi verdi.

SAHİLLERDE ANTALYA İLK SIRADA

İstanbul, Ankara gibi metropollere yakın Abant, Sapanca, Bursa gibi destinasyonlar ve Afyonkarahisar, Yalova ile Denizli'deki termal tesislerin öne çıktığını söyleyen Bağlıkaya, kıyılarda ise Antalya'nın ön plana çıktığını dile getirdi. Bağlıkaya, "Açık olan tesislerde iç pazar rezervasyonları iyi gidiyor. Kıyılarda mevcut kapasitenin yüzde 35'e yakını bu dönemde açık ve yurtdışından da Antalya'ya talep devam ediyor. Bölge otelleri Aralık ayının ikinci haftası itibarıyla yurt dışından da talep alıyor. Otellerde yüzde 90'ın üzerinde doluluklar var. Özellikle Belek yoğun talep alıyor" dedi.

KAYAK MERKEZLERİ DOLUYOR

Sanatçılı ve sanatçısız otellerde fiyatların değişiklik gösterdiğine dikkat çeken Bağlıkaya, kayak merkezlerinde ise en önemli destinasyon Uludağ'ın yüzde 90 üzeri, Erciyes, Palandöken, Kartalkaya'nın yüzde 100 doluluğa doğru gittiğini kaydetti. Kayak merkezleri otellerinde kişi başı günlük fiyatların 1000 liraya yakın olduğunu da belirten Bağlıkaya, kültür turlarında ise yüksek doluluğa ulaşan Kapadokya'da talebin yüzde 80'e yakınını iç pazar payının oluşturduğunu, fiyatların gecelik 150 Euro civarı olduğunu kaydetti.

KUZEY IŞIKLARINI GÖRMEYE GİDİYORLAR

Yeni yıla yurtdışında girecek olanların ise Roma, Paris, Belgrad, Kiev gibi şehirlerin yanı sıra, bu yıl Finlandiya'da kuzey ışıklarının gözlemlendiği Lapland'a yönelik ilginin dikkat çekici olduğunu söyledi. Bağlıkaya, "Ayrıca Dubai, Tayland, Balkanlar, İtalya turları tercih ediliyor. Kıbrıs ise her zamanki gibi gözde bölgelerden biri. Sanatçı programlı oteller talep görüyor ve neredeyse bütün otellerde program var. Fiyatlara bakıldığında yurt içinde 500 TL'den 2 bin TL'ye kadar, yurt dışında ise 2-4 gece paket turlar 2 bin 500- 8 bin TL arasında değişiyor" diye konuştu.

SON DAKİKA TATİLCİLER BEKLİYOR

Kayak bölgelerinde karla birlikte iyi talep oluştuğunu belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, kar yağışının devam etmesi halinde kayak bölgelerine ilginin artacağını kaydetti. Yılbaşına yaklaşık iki hafta süre olduğunu ve iç pazarda son dakika hareketlenmesi beklediklerini belirten Ayık, Kıbrıs ve Antalya'da sanatçılı otellerin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Ayık, Antalya'ya bu ayın ikinci haftasından itibaren Avrupa ve Rusya'dan da hareketlilik yaşandığını belirterek, "Özellikle Kundu, Belek gibi bölgelere Rus ve Almanların ilgisi var. Alanya, Manavgat, Kemer gibi bölgelerde açık olan tesislerin çoğu dolu" dedi.

1 MİLYONA YAKIN TATİLCİ VE YÜZDE 100 DOLULUK

Türkiye geneli otellerde üyesi bulunan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, yılbaşına yönelik ilgi ve rezervasyonların gayet iyi olduğunu belirtti. Atmaca, "Rezervasyonları almaya devam ediyoruz. Özellikle sanatçılı otellere büyük ilgi var. Avrupa ve Rus pazarında da rezervasyonlarımız geçen senelere göre daha iyi. Çok az yer kaldı, tüketicinin de acele etmesi gerekiyor. Türkiye geneli olarak da ciddi hareketlilik var. 1 milyona yakın yurt içi ve yurt dışı tatilci olacağını öngörüyoruz. Yılbaşında bütün otellerin yüzde 100 dolu olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

KAYAK MERKEZLERİNDE KAYAK BAŞLADI

Kayak merkezlerinde rezervasyonların iyi gittiğini belirten Uludağ Kayak Merkezi'ndeki Beceren Hotel sahibi ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Haluk Beceren, kayak merkezlerine ilginin kar durumuyla bağlantılı olduğunu söyledi. Erken rezervasyon döneminde yüzde 50'nin üzeri satış yapıldığını, kar yağmaya devam ederse yılbaşında doluluğun yüzde 100'e ulaşacağını belirten Beceren, "Erzurum, Sarıkamış ve Kayseri'de kayak başladı. Uludağ ve Kartalkaya'da bazı pistlerde kayak yapılabiliyor. Buralarda da tüm pistlerin açılması için kar yağması gerekiyor. Hava durumu da kar yağışını gösteriyor" dedi.

1.5 AYLIK YILBAŞI PROGRAMI

Antalya'nın Belek bölgesinde dünyanın en büyük tema parklarından biri olan The Land of Legends'de ise 1.5 aylık yılbaşı programı hazırlandı. Yılbaşı için çok yüksek talep aldıklarını belirten Genel Müdür Çetin Pehlivan, "Geçen sene yılbaşı döneminde 20 bine yakın misafirimiz olmuştu. Bu yıl da 31 Aralık gecesi düzenlenecek programlarımıza 20 binin üzerinde katılım bekliyoruz. Antalya'nın en alternatif, en renkli yılbaşı dönemi The Land of Legends'de gerçekleşiyor. Kutlama programımız 1 Aralık'ta başladı ve 15 Ocak 2020'ye kadar 45 gün sürecek. 45 gün boyunca gündüz ve akşam programlarıyla yine unutulmaz anlar yaşatıyoruz. Dünyanın birçok ülkesinden misafir yılbaşı için The Land of Legends'i tercih ediyor. Türkiye'nin en özel yeni yıl marketi de kuruldu" diye konuştu.

Hakkari polisi 'Ön yargılara çalım at' sloganıyla gençlerle maç yapıyor

HAKKARİ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından açılan üniversite hazırlık kursuna giden gençler için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Polisler ile öğrenciler, her hafta 'Ön yargılara çalım at' sloganı ile halı saha maçında buluşuyor.

Hakkari'de, polis- vatandaş ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Al Bayrağın Gölgesi-3' Projesi Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, üniversiteye hazırlık kursu başlattı. Polisler, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere kurs, kaynak, danışma ve bir çok konuda yardımcı olup, sınav stresinden uzaklaştırmalarını sağlamak için etkinlikler düzenliyor.

Bu kapsamda, kursa katılan öğretmen ve öğrenciler ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Ön yargılara çalım at' sloganı ile halı saha maçında buluştu. Maçın sonunda polisler, Hakkarili gençlerle hatıra fotoğraf çektirdi.

Halı saha maçının çok zevkli ve eğlenceli geçtiğini belirten öğrencilerden Lezgin Şam, eskiden polisleri sadece araç üzerinde gördüklerini söyledi. Şam, "Hakkari emniyetimizin düzenlediğini kursa gidiyorum. Bizi mutlu etmek için çeşitli etkinlikler düzenliyorlar. Polis abilerle aramız çok iyi ve her hafta halı saha maçında buluşuyoruz. Eskiden polis abilerimizi araçlarda görüyorduk. Aramızda çok mesafe vardı. Ama şu an çok iyi, hepberaber yemek yiyoruz, maç yapıyoruz" dedi.

