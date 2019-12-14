DHA YURT BÜLTENİ - 8

Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı



KIRŞEHİR'de, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kırşehir merkeze bağlı Özbağ beldesi Erevik yolunda meydana geldi. Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, kavşakta otomobil ile çarpıştı. Otobüsün önünde metrelerce sürüklenen otomobil hurda yığınına döndü. Otomobilde bulunan 3 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Ölenler ile yaralının kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, ()-

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Gaziantep'te ulaşıma sis engeli

GAZİANTEP'te etkili olan sis ve yağış nedeniyle görüş mesafesi 20 metrenin altına düşünce, hava ve kara ulaşımında aksamalar yaşandı.

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ve yağış nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarının sis lambalarını yakarak yollarda ilerlemeye çalıştı. Hava sıcaklığının 6 dereceye düştüğü kentte sis nedeniyle bazı uçak seferlerinde iptaller oldu. Havalimanına bazı uçaklar ise gecikmeli olarak iniş yaptı. Polis ekipleri, trafikte önlem alarak, sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yoğun sis

- Siste ilerleyen araçlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 132 MB

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Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'prezervatif' tartışması

MERSİN Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, prezervatif tartışması yaşandı. AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Emin Kurt, belediyenin prezervatif dağıtmasını eleştirdi. CHP'li Belediye Başkanı Vahap Seçer ise, Sağlık Bakanlığı ile yürüttükleri proje kapsamında dağıtım yaptıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Mersin Üniversitesi tarafından Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezleri (GDTM) için 'İşbirliğini Geliştirme ve Danışmanlık Desteği Çalıştayı' düzenlendi. Dünya AIDS Günü dolayısıyla üniversitede düzenlenen çalıştaya, alanında uzman isimler konuşmacı olarak katıldı. AIDS ve HIV ile mücadele yöntemlerinin masaya yatırıldığı çalıştayda, ayrıca prezervatif dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen Meclis Toplantısı'nda ise üniversitede, prezervatif dağıtımı eleştirildi. AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Emin Kurt, "Sağlık Daire Başkanlığımız sağ olsun gitti, Mersin Üniversitesi'nin içinde prezervatif dağıttı. Bu bizim toplumumuzun örf ve adetlerine uygun mudur?" diye sordu. Belediye Başkanı Vahap Seçer de, Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları projenin ardından prezervatifleri dağıttıklarını söyledi.

Bunun üzerine Sağlık Daire Başkanı Dr. Hülya Atila, proje hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Projeyi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte yürüttüğünü belirten Atila, şunları söyledi:

"HIV, AIDS alanında Mersin Üniversitesi, Birleşmiş Milletler ve özellikle de Sağlık Bakanlığı bizimle işbirliği protokolü yaptı. Burada kullanılan tüm materyaller belediye dışında bize hibe olarak geldi."

Dr. Hülya Atila'nın bilgilendirmesinin ardından bir kez daha söz alan Başkan Seçer, "Bundan sonra protokol yapmayız. Sağlık Bakanlığı gelir standı kendi kurar. Arkadaşlarımız söylenecek sözleri o zaman söyler. Bizi de kurtarın bu işten. Cahil insanlar bize her şeyi söylüyor. Ama siz meclis üyesisiniz, araştırın da gelin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Meclis toplantısının açılışı

-AK Partili meclis üyesi Mehmet Emin Kurt’un konuşması

-Belediye Başkanı Vahap Seçer'in konuşması

-Sağlık Daire Başkanı Dr. Hülya Atila'nın konuşması

-Genel görüntüler

SÜRE: 04'14" BOYUT: 474 MB

Haber-Kamera: Soner AYDIN, MERSİN, ()

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Atatürk Anıtı'na çirkin saldırıya tepki

MERSİN'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda bulunan, Atatürk'ün 'Cumhuriyet Erdem ve Namustur' sözü ve imzasının sökülmesi tepki topladı.

Silifke ilçesinde 5 Ekim 2013'de dönemin Belediye Başkanı Ali Şahin tarafından Taşucu Belediyesi hizmet binası önüne yaptırılan Atatürk Anıtı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Anıta zarar veren saldırganlar, Atatürk'ün 'Cumhuriyet Erdem ve Namustur' sözü ve imzasını söktü. Saldırıyı kınadıklarını ve bunu yapanların Atatürk düşmanı olduğunu söyleyen emekli öğretmen Hakkı Burgut, "Yazıyı ve imzayı özelikle söküp, kazımışlar. Bunlar vatan haini. Vatana millete hainlik yapanlardır. Bunu yapanlar Atatürk ve Cumhuriyet düşmanıdır. Bunların mutlaka önlenmesi lazım. Buranın korunması lazım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Atatürk anıtının görüntüsü

-Yerinden sökülen yazıların görüntüsü

-İki kişi anıttaki tahribatı gösterirken

-Yasin Tarakçı konuşurken

-Hakkı Burgut konuşurken

-Genel ve detay

(BOYUT:523 MB) (SÜRE:4,40 DK)

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin), ()

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