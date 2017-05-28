DHA YURT BÜLTENİ-7

1)KELEBEKLER VADİSİ'DE 10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞEN TATİLCİ KURTARILDI

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'ndeki Kelebekler Vadisi'nde 10 metre yüksekliğindeki şelaleden kayalıklara düşen 27 yaşındaki İdris Nas, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) ekiplerinin 2 saat süren operasyonuyla düştüğü yerden kurtarılarak hastanede kaldırıldı.

Fethiye'nin Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'ne sabah saatlerinde tekneyle gezmeye giden İdris Nas, 3 arkadaşıyla birlikte yürüyüşe çıktı. Saat 13.00 sıralarında vadinin sonundaki kayalıklara ulaşan Nas, setler halinde yükselen kayalara tırmanmaya başladı. Sarp kayalıklarda 100 metre ilerledikten sonra şelaleye tırmanmak isteyen Nas, yosunlu taşlarda ayağı kayınca 10 metre yükseklikten kaya parçalarının üzerine düştü. Başından yaralanan ve sol ayak parmaklarında kırık oluşan Nas, yerde hareketsiz kaldı.

2 SAAT SÜREN OPERASYONLA KURTARILDI

Olayı gören arkadaşları 112 Komuta Kontrol Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Arazinin sarp oluşu nedeniyle bölgeye UMKE ekipleri sevk edildi. Botla Belceğiz Plajı'ndan hareket eden UMKE görevlileri, Kelebekler Vadisi'ne ulaştı. Vadide 1,5 kilometrelik yürüyüşün ardından kayalıklara tırmanan ekipler, Nas'a ilk müdahaleyi yaptı. Sedyeye alınan Nas, kayalıklardan vadiye indirilerek tekneyle Belceğiz Plajı'na, oradan da ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 2 saat süren operasyonun ardından hastanede tedaviye alınan Nas'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Teknenin Belceğiz Plajı'na gelişi

-Nas'ın tekneden indirilişi

-Nas'ın ambulansa taşınması

-Genel ve detay görüntüler

(Haber_Kamera: Ergün TOS / FETHİYE, )

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2) ADANA'DA NEFES KESEN UYUŞTURUCU OPERASYONU

ADANA'da İl Emniyet Müdür Osman Ak'ın helikopterden yönettiği operasyonda, fıstık tarlası içine gizlice ekilen 15 bin 240 kök hintkeneviri ele geçirildi.

Adana polisi uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında tarlalara ekilmiş hintkenevirlerini bulmak için harekete geçti. İl Emniyet Müdürü Osman Ak, polis helikopteri ile merkez bağlı Solaklı, Doğankent, Havutlu, Ali Hocalı ve Bahçelievler mahallerinde bulunan tarlaları havadan taradı. Ak, Bahçelievler Mahallesi'nde bir fıstık tarlasının içine ekilmiş hintkenevirlerini fark edince aşağıda bekleyen polis ekiplerini yönlendirdi. Özel Harekat polisleri bölgeyi emniyet altına aldıktan sonra Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçerek helikopterin altında bulunan tarlaya ulaştı.

Tarlada yapılan aramada yer fıstığının içine ekilmiş, 15 bin 240 kök hintkeneviri ele geçirilirken Emniyet Müdürü Ak, helikopterle tarlaya inip incelemelerde bulundu. Operasyona katılan polislere teşekkür eden Ak, tekrar polis helikopterine binerek bölgedeki incelemelere devam etti. Ele geçirilen hintkenevirleri sökülüp imha edilmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyonların aralıksız devam edeceği açıklandı.

Görüntü Dökümü

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- Operasyona araçlarla giderken

- Özel harekat polislerinin araçlardan inmesi

- Özel harekat polisinin emniyet alması

- Operasyon noktasına koşarken

- Helikopterin havadan destek vermesi

- Polisin keneviri toplaması

- Emniyet müdürü Osman AK'ın helikopterden inişi

- Emniyet müdürü Osman AK'ın kenevir ekili tarlayı denetlemesi

- Hava destekli uygulama noktasından görüntü

- Operasyonun havadan görüntüsü

SÜRE: 05'26" BOYUT:332 MB

SÜRE: 31" BOYUT:33 MB

Haber-Kamera:Salih ÜÇTEPE/ ADANA,()

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3 )HAKEMİN BABASINA TAŞLA SALDIRAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde eski Süper Lig hakemlerinden Serdar Akçer'in babası 66 yaşındaki Metin Akçer'in başına parke taşıyla vurup yaralayan 3 şüpheli, Konya ve Karaman'da yakalandı. Şüpheliler Alanya'da polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Alanya Çarşı Mahallesi'nde 24 Mayıs günü meydana gelen olayda, kimliği belirsiz 3 kişiden biri gözcülük yaparken 2 kişi girdikleri apartmanda hakem Serdar Akçer'in babası Metin Akçer'in oturduğu dairenin ziline bastı. Kapıyı evde bulunan başka biri açarken, Metin Akçer'i soranların durumundan şüphelenen kişi Akçer'in evde olmadığını söyledi. Aşağı inen bu kişiler kafalarına 'Çığlık' filminde kullanılan siyah beyaz maske takıp beklemeye başladı.

Kapıyı açan kişinin haber vermesi üzerine evde olan Metin Akçer ise eline sopa alarak aşağı indi. Bahçe kapısının önüne geldiği sırada şüphelilerden biri Metin Akçer'e yaklaşarak kafasına parke taşıyla vurdu. Akçer, aldığı darbeyle yere düşerken saldırganlar plakası belirlenemeyen ciple kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Akçer, tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarındaki görüntülerden saldırganların 21 yaşındaki Fırat K., 20 yaşındaki Caner T. ve Yasin B. olduğunu belirledi. Polisin takibi sonucu Fırat K. gizlendiği Konya'da, Caner T. ve Yasin B.'yi de Karaman'da yakalandı.

Alanya'ya getirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- 2 şüphelinin maskeyle bahçeye girişi (güvenlik kamerası)

- Şüphelilerden birinin Metin Akçer’e saldırı anından görüntü (güvenlik kamerası)

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

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4)MAHALLELİ EV YANGINI İÇİN SEFERBER OLDU

ANTALYA'da sahiplerinin işte olduğu evde çıkan yangını mahalleli söndürdü.

Olay, saat 15.30 sıralarında Doğuyaka Mahallesi 1201 Sokak üzerindeki Ali Hamuryutan'a ait 6 numaralı müstakil evde yaşandı. Eşi ile birlikte işte olan Hamuryutan çiftine ait evden duman çıktığını görenler önce itfaiyeye, ardından polise haber verdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar hortum ve kovalarla yangına müdahale eden mahalleli yangını kısa sürede söndürdü. Daha sonra gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri söndürülen evde soğutma çalışması yaptı. İşten gelen Ali Hamuryutan'ın eşi yanan evini görünce sinir krizi geçirdi. Mahalleli evi yanan komşuları için gözyaşı döktü. Yangında 3 odalı evde 2 oda kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye araçlarının gelişi

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmeleri

- Evin içinde itfaiye ekibinin soğutma çalışmasından görüntü

- Mahalle sakinlerinden görüntü

- Fenalık geçiren ev sakinlerinin görüntüsü

- Detaylar

115 MB /// 01.15ö

HABER-KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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