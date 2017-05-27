DHA YURT BÜLTENİ-7



Şehit Uzman Çavuş Özdemir, baba ocağında gözyaşlarıyla karşılandı

AĞRI'nın Tendürek Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş 35 yaşındaki Mustafa Özdemir için baba evinin önünde helallik alındı. Burada eşi Ebru Özdemir, Türk Bayrağına sarılı tabuta dokunarak, "Kuzum sen çok güzel bir yerdesin biliyorum. Peyganberimize komşusun sen biliyorum" diye ağıt yaktı.

Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi'ndeki Tendürek Dağı bölgesinde terör örgütü PKK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda çıkan çatışmada şehit olan evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Özdemir'in Türk Bayrağı'na bayrağına sarılı ceazesi Terme Devlet Hastanesi morgundan alınıp baba ocağı olan Sakarlı Maallesine getirildi. Şehidin ceazesini baba evinin önünde silah arkadaşlarının yanısıra yüzlerce kişi karşıladı. Okunan duaların ardından şehidin babası Hicabi, anne Ayşe, eşi Ebru, kardeşi Musa, kızkardeşi Esra ile oğulları 7 yaşındaki Burak ve 2 yaşındaki Kağan Özdemir tabutun başında gözyaşı döktü. Eşinin tabutuna dokunarak kucağına aldığı 2 yaşındaki oğlu Kaan'la birlikte gözyaşı döken Ebru Özdemir, "Kuzum sen çok güzel bir yerdesin biliyorum. Peyganberimize komşusun sen biliyorum" diye ağıt yaktı. Anne Ayşe Özdemir ise oğlunun tabutu başında, "Çocuklarını da büyütüp senin yoluna göndereceğim. Sen dik durmamızı isterdin. Ağlamayacağım, dik duracağım" dedi. Evin önünde alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi tören için Sakarlı Mahallesi'ndeki Merkez Camiine götürüldü.

Görüntü Dökümü :

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- Şehidin baba ocağına getirilmesi

- Detaylar

- Eşi ve çocuklarından detay

- Anne ve babasındandetay

- Dua edilmesi

- Vatandaşlardan detay

(SÜRE : 6.41- BOYUT : 213 MB)

Haber-Kamera : Hakan ÇELİKBAŞ-Hakan AKGÜN/TERME,(Samsun),()



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FETÖ’cü 7 Hacker tutuklandı

Siber Suçlar Daire Başkanlığı ve Kayseri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak olarak 7 il’de gerçekleştirdiği operasyonda FETÖ’cü hacker olarak bilinen 7 kişi çıkardığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Kayseri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu Kayseri merkezli İstanbul, İzmir, Bursa, Hatay, Aksaray ve Çankırı illerinde eş zamanlı yapılan operasyonda 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisine siber saldırı gerçekleştirerek birçok Bakan ve Milletvekillerine ait kurumsal e-posta adreslerini ve sosyal medya hesaplarını ele geçiren, Devletin Güvenliği veya İç, Dış Siyasal Yararları Bakımından Niteliği İtibarıyla Gizli Kalması Gereken Bilgileri sosyal medya hesapları ve sitelerde yayınlayan, birçok sanatçı ve gazeteciye ait sosyal medya hesaplarını ele geçiren ve kişisel bilgilerini ifşa eden, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve milletvekillerine tehdit ve hakaret içerikli, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılayan paylaşımlar yapan, 15 Temmuz Darbe girişimi sonrası WhatsApp programında 'Yurtta Sulh Konseyi' isimli grup oluşturan ve grup yöneticisi Albay isimli şahsın, darbe girişimi sonrası yakalanan FETÖ mensuplarının serbest bırakılması aksi halde tekrar darbe girişiminin başlayacağı konusunda mesaj yayınlayan hacker grubuna yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalanan hackerlerden Çağrı E. isimli şahıs Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçundan, Yusuf E., Alp Can Ö., Yusuf Y., Osman D., Alparslan Ç. ve Seyit Cem Y. Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçlamasıyla tutuklandı. Yasin Y. ve Ali Y. çıkarıldığı mahkemece yurtdışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hackerlerin Emniyet Müdürlüğünden çıkarılışı

- Hackerlerin adliyeye getirilişi

- Detay

Haber - Kamera: KAYSERİ,

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CHP'li Sındır: "Paçavrayla CHP'ye çamur bulaştıramayacaklar"

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, CHP İl Danışma Kurulu taplantısında yaptığı konuşmada, TBMM Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek'e "Paçavrayla CHP'ye çamur bulaştıramayacaklar" yanıtı verirken, kongre süreciyle ilgili de partililere "Saçma sapan nedenlerle ayrışarak, küskünlükler üzirenden siyaset yapmayım" dedi.

CHP İzmir İl Danışma Kurulu toplantısı Kültürpark'taki İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde yapıldı. CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, il yönetim kurulu üyeleri, İzmir milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları, Parti Meclisi, Yüksek Disiplinl Kurulu üyeleri, il gençlik ve kadın kolları başkanları, il eski başkanları, delegeler, kentteki sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda partili toplantıya katıldı. Toplantının ilk bölümünde gerçekleşen açılış konuşmaları basına açık yapıldı. Referandum ve 3 Mayıs'ta başlayan CHP Kurultay'ının da konuşulduğu zirve başlamadan, partililer her koltuğa bırakılan Sözcü gazetesini havaya kaldırarak, bu gazeteye yönelik operasyon ve tutuklamalara tepki gösterdi. Danışma Kurulu'nda konuşan CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, TBMM 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek'e sert tepki gösterdi. FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğunu, daha sonra farkına varılarak kontrollü darbeye dönüştürüldüğünü söyleyen Sındır, "TBMM'deki oluşturulan komisyon uzun dönemdir bir çalışma içinde. Raporu yayınlandı. Komisyon Başkanı AKP'li Reşat Petek rapor üzerine yaptığı açıklamalar sırasında partisinin yıllardır alışkın olduğu toplumsal algı yönetimi çabalarına sahte bir belgeyle yenisini eklemiştir. FETÖ'nün devlet içinde yıllardır özellikle kendi iktidarı döneminde yapılandırılması veya yapılanmasına göz yumulması gerçeğinin üstünü örtülmesi için nafile çaba sarfetmiştir" dedi. Sındır, Petek'in salt çamur atmak, FETÖ yapılanmasının siyasi sorumluluğunu kendi üzerlerinden atmak, sorumluluklarını örtmek ve bunu başkalarına bulaştırma adına ne olduğu belli olmayan sahte belgeyle TBMM çatısı altında açıklama yaptığını söyledi. Komisyon Başkanı Petek'in millete Fethullah Gülen'in 1967 yılında CHP'ye bağışta bulunduğunu iddia etme cüretinde bulunduğunu dile getiren Sındır şöyle devam etti: "Belge diye ortaya koyduğu o kağıt parçası, internet sitesinde satılan boş makbuzun birileri tarafından satın alınarak doldurulmasıyla oluturulmuştur. Buna alet olmuştur. Bu çabalar, darbe girişimi operasyonunda çaycı, baklavacı alınmasına karşın siyasi yönünün bulunmamış olmasındandır. Gerçekliği ve kaynağı olmayan bu paçavrayla devletin kurucu iradesi ve onun şahsında CHP'ye bu çamuru yapıştıramayacaktır. Kendi üzerlerini temizlemeyecek, kendi çamurlarını CHP üzerine yapıştıramayacaklardır. Bu komisyon darbe girişimini araştırmaktan çok geçiştirmek, AKP ile ilgili gerçekleri gizlemek çabasıyla Gazi Meclis'in tarihine kara leke olarak geçecektir. Komisyon raporunda Fethullah Gülen'i ziyaret eden AKP milletvekilleriyle ilgili bilgi yok."

"ARTIK BENİM CUMHURBAŞKANIM DEĞİL"

CHP Genel Sekreteri Sındır, referandumun mühürsüz, tam kanunsuzluğun ortaya konulduğu bir seçim olduğunu, buna karşın halkın demokrasiyle sahip çıktığını söyledi. Sındır, "Bir Cumhurbaşkanı var. Başkanımız demiyorum çünkü artık benim Cumhurbaşkanım değil. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk birliğini temsil eder. TBMM adına başkomutanlık görevini yürütür. Bu tanıma bir de yürütmenin başı olduğu konuldu. Siyasi parti üyeliği eklendi. Tarafsızlık yemini ettiği halde bir siyasi partinin genel başkanı olarak görev yapan Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden, tarafsızlık yeminini bozmuş bir şahsiyettir benim gözümde. Artık 'Bakanlarıma talimat verir şunu yaparım' deme cüretini henüz yürütmenin başı olmadığı halde gösteren bir Cumhurbaşkanı. Siyasi parti kimliğiyle tarafsızlığını yitirmiş bir Cumhurbaşkanı" dedi.

"SAÇMA SAPAN NEDENLERLE KÜSKÜNLÜKLER ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAYALIM"

CHP'de kongre sürecinin başladığını, takvimin belirlendiği belirten Sındır, "Parti içi küslükler, ayrılıklar, gayrılıkları bu dönemde aklımıza getirmemiz gerekiyor. 'Hayır' bloğunu korumamız gerektiğini söylüyoruz .Sağcısı, solcusuyla demokrasi ve özgürlükler adına bu ilke ve değerler etrafında güçlü duralım derken kendi içimizde saçma sapan nedenlerle birbirimizle ayrışarak, kırgınlık, küskünlükler üzerinden siyaset yapmayalım. Önce bizim güçlü olmamız omuz omuza olmamız gerekir. Örgütlülük anlayışımız diri, bir olmalı. Seçimleri yönlendirmek adına konuşmak istemiyorum. CHP işte böyle olmalıdır şeklinde hareket etmeyi arzu ediyoruz. Farklı düşünceler çıkabilir, yeter ki birbirimizi kırmadan, kızmadan süreci yaşayalım. Örgütün kendi iradesiyle bu kongre sürecinin yürütülmesi lazım" diye konuştu.

AKSÜNGER: "SELİN HANIM'I O ZAMAN KORUDUM"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger de ilginç açıklamalar yaptı. CHP'nin eski sözcüsü Selin Sayek Böke'nin istifasıyla sonuçlanan süreçle ilgili konuşan Aksünger sine-i millet tartışmasının parti içinde uğultuya neden olduğunu, o süreçte olayın spontane geliştiğini düşündüğünü ve Selin Sayek Böke'yi koruduğunu söyledi. Bir muhabirin Böke'ye "Her türlü yolu deneyecek misiniz" surusu yönelttiğini, her yolun deneneceği yanıtı üzerine, "Sine-i millet" dahil mi diye sorunca, Böke'nin "Evet" dediğini beliten Aksünger, "Yanlış değil ama eksik. Çünkü CHP'nin sine-i millete dönme kabiliyeti yok. CHP milletvekillerinin hepsi de istifa etse erken seçime götüremiyorsun. Böyle bir kabiliyetin varsa sine-i millete dönersin, yoksa dönemezin. Niye tartışma açıyoruz. Bu durumda CHP'li milletvekillerinin koltukları terketmiyor algısı oluşuyor. Bu tartışma yanlıştır, halk yanlış bilgilendirlimiştir. Sine-i millete dönmenin ne matematiğine ne de kabiliyetine sahip değiliz. Bu böyle bilinmeli" dedi. Partili Cumhurbaşkanı'na karşı çıktıklarını belirten Aksünger, gelecek süreçte de böyle bir sevdaları olmaması gerektiğini, CHP içinden çıkacak bir adayın ise partiden istifa etmesi gerektiğini söyledi.

"KÜRT POLİTİKASINI AÇIKÇA TOPLUMUN ÖNÜNE KOYMAK DURUMUNDAYIZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise konuşmasında önce ülkenin durumu ve siyaset üzerine analiz yaptı. Türkiye'nin sorunlarını tek tek değerlendiren Kocaoğlu, "Kürt sorunu kim çözecek? Amerika mı çözecek? Biz çözeceğiz. Kürt kardeşlerimize oturup çözmek zorundayız. Biz Kürt sorunun AKP'nin elinden, siyasi rant için kullanılacak meta olmaktan çıkartmak durumumdayız. Uygulayacağımız Kürt politakısını açık şekilde toplumun önüne koymak durumundayız" dedi. Dış politika konusunda da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış dünyada barış' sözünün benimsenmesi gerektiğini vurguladı. CHP'nin anayasa değişikliği referandumunda da son derece başarılı bir politika izlediğini belirtti.

GÜVEN: "AKP'DEN HESAP SORACAĞIZ"

CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven toplantıda yaptığı konuşmada, "16 Nisan'ı hep birlikte yaşadık. CHP İzmir örgütü tüm yöneticileriyle gücünü ortaya koymaya çalışarak, iyi niyetli şekilde genel başkanımızın doğru önderliğiyle güzel bir mücadele verdi. Sonuçları resmiyette farklı ama bizim için daha farklı olan bir sonuçla karşılaştık. Bu sonucu içimize sindirmemiz çok zor ve sindirmeyeceğiz. Bunun hesabını ilk seçimde hayır bloku ve CHP olarak AKP'den soracağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Bize referandumda hile yapan, seçimin sonucunu değiştiren bu siyasi iktidardan mutlak hesabını soracağız. Sormak da zorundayız. Bu sorumlulukla siyaset yapmamız lazım. Elde ettiğimiz bir güç ve grup var. Hep birlikte büyük bir mücadele başlattık ve bunun ana omurgası olarak CHP bu işi taşımıştır. Bu bizim için çok büyük bir kazanım olmuştur. İzmir'de de büyük kazanım elde ettik. Bunu devam ettireceğiz" dedi. Güven İzmir özelinde anayasa değişikliği referandumu sonuçlarını da değerlendirdi, başarılı olunduğunu dile getirdi. İlk yerel seçimlerde 30 ilçeden CHP'li olmayan belediyeleri de kazanacaklarını öne sürdü.

"CHP KURULTAYLAR PARTİSİ DEĞİLDİR"

Güven olağan kurultay dönemi hakkında parti içi mesajında ise, "CHP kurultaylar partisi değildir. Artık bu iş bitmiştir. CHP mücadele eden, iş yapan Türkiye siyasetine damga vuracak partidir. Türkiye'nin geleceğini belirleyecek partidir. Kendi iç mücadelemizi artık istemiyoruz. Önümüzde kongreler süreci var. Bu süreçten bizim olumsuz çıkmamızı bekleyen unsurlar var. Bunlara pirim vermemiz gerekiyor. İktidarın uşaklarına, imkan tanımayalım. Bu dönem özel bir dönemdir. Bu dönemi demokratik bir şekilde, güzel bir havada, en güzel şekilde atlatalım. Delegelik sisteminde mümkün olduğu kadar koşan, emek veren, mücadele eden, işinden, zamanından, evinden her türlü fedakarlığı yapmış insanlara önem ve değer verelim. Koşan kadınlarımıza sahip çıkalım. Gençlerimize sahip çıkalım ve önlerini açalım. Yaş ortalamasını yukarı çıkarmaya çalışanlar var ama biz aşağıya çekelim. İlçe kongresi ve tabi ki il kongresi olacak. Bunları kardeşçe yapabileceklere devredelim" diy ekonuştu. Danışma Kurulu daha sonra basına kapalı devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kamil Okyay Sındır'ın konuşması

- Salondan görüntü

Haber-Kamera: Utku BOLULU - Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

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Ayvacık'ta 35 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 35 kaçak, jandarma tarafından yakalandı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behramkale Köyü Yeşil Liman Mevkii'ndeki zeytinliklerin bulunduğu bölgede bir grup kaçağın yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak için hazırlık yaptığını öğrendi. Harekete geçen ekipler, bugün öğle saatlerinde düzenlenen operasyonla, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33'ü Afganistan, biri Somali ve biri de Pakistan uyruklu 35 kaçağı yakaladı. Kaçaklar iki minibüsle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

- Kaçaklardan görüntü

Haber-Kamera: İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale), ()

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Atatürk'ün annesine hakarete yürüyüşlü tepki

MANİSA'da yaşayan 86 yaşındaki Kani Topluca, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesine hakaret eden Hasan Akar'a tepki göstermek için Atatürk posterli Türk bayrağıyla yürüyerek Zübeyde Hanım'ın İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki anıt mezarına gidecek.

Manisa'nın Yunusemre İlçesi kırsal Muradiye Mahallesi'nde yaşayan Kani Topluca, bir televizyon programında Mustafa Kemal Atatürk'ün annesine hakaret eden Hasan Akar'a tepkisini göstermek için ilginç bir eyleme imza atacak. Atatürk'ün resminin bulunduğu bayrağı eline alarak İzmir'e doğru yola çıkan Topluca, yürüyerek Zübeyde Hanım'ın, İzmirin Karşıyaka ilçesindeki anıt mezarını ziyaret edecek. Anıta çiçek bırakacak olan Topluca, eylemini burada sona erdirecek. Atatürk'ün annesini kendi annesi kadar sevdiğini dile getiren Topluca, Hasan Akar'ın sözlerinden sonra Zübeyde Hanım'ı iki defa rüyasında gördüğünü söyleyerek, "Atatürk için Manisa merkeze yaya olarak geldim. Buradan İzmir Karşıyaka'ya yaya olarak gideceğim. Atatürk'ün annesini iki defa rüyamda gördüm. Ben küçük yaşlardan bu yana onları çok seviyorum. Bu şahsa ne söylesem az. Hakaret etmek istemiyorum ama yazık etmiş. Atatürk'ün annesi benim annem sayılır" dedi. Gençliğinde garsonluk yapan, evli olan ancak hiç çocuk sahibi olmayan Kani Topluca, yaşına karşın eşiyle birlikte bağcılık işini halen sürdürdüğünü dile getirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kani Topluca'dan görüntü,

-Kani Topluca ile röp.

Haber- Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA, ()

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Yola bağlanan iple başı kopan motosikletli genç toprağa verildi

ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi'nde, bisiklet yolundaki ağaç ile aydınlatma direğine bağlanan ipe takılınca başı koparak can veren motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki Deniz Özkesiciler, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Meydan Mahallesi’nde bulunan Fırat Nehri kıyısındaki bisiklet yolunda dün motosikletiyle gezintiye çıkan Deniz Özkesiciler, bir ağaç ile aydınlatma direğine bağlanan ipe takılarak düştü. Korkunç kazada motosikleti kasksız kullanan Özkesiciler’in başı, gövdesinden ayrılarak olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi. Çocuklar tarafından bağlandığı ileri sürülen iple hayatını kaybeden Özkesiciler’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Özkesiciler, Ulu Cami'de öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene; ölen gencin babası Ömer, annesi Saniye, Ak Parti Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ile yakınları katıldı. Özekiciler, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze namazının kılınması

- Omuzlarda taşınan tabut

- Gözyaşlarına boğulanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 234MB

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Malkara'da dolu ve yağmurda 30 tavuk telef oldu

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde etkili olan yağmur ve dolu yağışı su baskınlarına neden olurken, 30 tavuk telef oldu.

Malkara'da dün etkili olmaya başlayan dolu ve sağanak yağışta metrekareye 35 kilogram yağış düştü. Aşırı yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı evler, karayolları ve ekili tarım arazilerini sular altında bıraktı. İlçenin Allıışık Mahallesi'ndeki su baskınında Hakan Şen'e ait 30 tavuk evlerinin bahçesindeki kümeste boğularak telef oldu. TREDAŞ'a ait bazı trafolarda yaşanan arızalar nedeniyle ilçede 1 saatlik elektrik kesintisi yaşandı. Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, yağışın etkili olduğu ve su baskınlarının yaşandığı Allıışık Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Yoğun bir yağışın olduğunu belirten Yurdakul, "Yoğun yağış sonrası kriz masası kurduk. İlçemizde etkili olan dolu ve yağışların zararlarını tespit edeceğiz. Gerekli çalışmaların yapılmaya başlandığını ve ivedilikle devam edecek" dedi. Belediye ekipleri de mahallelerde oluşan çamur birikintilerini tazyikli su ile temizledi.

Görüntü Dökümü

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Yağıştan detaylar

Su basan evler

Su altında kalan sokaklar

Yağış ve doludan detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()

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Fransız yazar Fethiye'yi tanıtacak

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'ne gelen Fransız magazin ve gezi yazarı 70 yaşındaki Christian Bex'e ilçenin tarihi ve doğal güzellikleri tanıtıldı. Bex'in gezi notlarının ise Fethiye ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sunması bekleniyor.

Deniz Ticaret Odası (DTO) Fethiye Şubesi'nin davetlisi olarak Fethiye'ye gelen Christian Bex ve kızı 21 yaşındaki Camilla Devars Bex, guletle mavi tura çıkarıldı. Fethiye koylarını gezen Bex'in gezi notlarının ilçenin tanıtımına katkı sunması beklenirken, ziyaret edilen koylar Camilla Devars Bex tarafından fotoğraflandı. Fransız yazarın 1 haftalık gezi kapsamında ilçedeki ören yerlerini de gezerek notlar alacağı kaydedildi. DTO Fethiye Şube Müdürü Bülent Telli, geçen yıl Aralık ayında Paris Denizcilik Fuarı'na katıldıklarını belirterek, fuarda görüştükleri 7 gazeteciyi Türkiye'ye davet ettiklerini söyledi. Gelecek gazetecilerden 4'ünü Fethiye'de ağırlayacaklarını kaydeden Telli, "Daha önce bir gazeteci ağırlamıştık. Şimdi de Bex'i ağırlıyoruz. Amacımız Türkiye'nin cennet köşelerini Fransızlara tanıtmak" dedi.

"BÖLGE ÇOK GELİŞMİŞ"

Türkiye'ye daha önce de geldiğini, ancak bu turla Muğla sahillerini daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu anlatan Christian Bex ise bölgenin eşsiz tarih mirası ve doğasıyla dikkat çektiğini söyledi. Fethiye sahillerinin çok büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirten Bex, "Bölge geçmiş yıllara göre kendini çok geliştirmiş. Çok güzel restoran, kafe ve barlar hizmete girmiş. Fethiye sahilleri bu gelişmeye rağmen bakir kalmış ve doğal güzelliğini koruyor. Büyük bir tarih mirasını barındıran bölge turizm açısından çok değerli" diye konuştu. Fransız turistlerin geçmiş yıllardan gelen bir alışkanlık olarak tatil için genellikle İspanya'yı seçtiğini belirten Bex, "Birçok Fransız İspanya sahillerinde ev aldı. Tatillerini de genellikle buralarda geçiriyorlar. Ancak bu bölgenin İspanya'dan daha güzel olduğunu belirtmem gerek. Fransızların tatillerini burada geçirmemesi için hiçbir sebep yok. İlerleyen dönemlerde Muğla sahillerinin çok daha fazla Fransız turisti ağırlayacağını düşünüyorum" diye konuştu. Konuşmasının son bölümünde Fransa-Türkiye ilişkilerine de değinen Bex, şunları söyledi: "İki ülke ilişkilerinde Kanuni Sultan Süleyman dönemine varan bağlar var. Fransızların Türklere karşı iyi hisler beslediğini biliyorum. Ancak dönemsel olarak, siyasi gelişmelere bağlı gerilimler oluşabiliyor. Bunlar politik ve geçicidir. İki ülke halklarının dostluğu her zaman bakidir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Guletin Fethiye körfezinden hareket etmesi

- Geziye ilişkin notlar alan Bex ve kızının görüntüsü

- Fransız yazara Fethiye'ye ilişkin bilgi verilmesi

- Christian Bex ile röp.

- Bülent Telli ile röp.

Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()

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Gaziantep Turizm Derneği'nde Severoğlu dönemi

GAZİANTEP Turizm Derneği'nin 12'nci Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Bekir Sıtkı Severoğlu seçildi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurula; eski dernek başkanları ve dernek üyeleri katıldı. Genel Kurul, saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. Derneğin faaliyet raporunu okuyan Bekir Sıtkı Severoğlu, 1990 yılında kurulan derneğin Gaziantep turizmine katkı sağlamak için birçok faaliyette bulunduğunu söyledi. Dernek başkanlığına aday olan Bekir Sıtkı Severoğlu, derneğe hizmet verenlere teşekkür plaketi verdi. Hülya Akkaya'nın yeniden aday olmadığı listeyle gidilen Olağan Genel Kurul'da Bekir Sıtkı Severoğlu, oy birliğiyle dernek başkanı seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- İstiklal Marşı'nın okunması

- Severoğlu'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 91 MB