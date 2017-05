DHA YURT BÜLTENİ-7

SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ (EK)

1)ORAYA GÖNÜLLÜ GİTTİ

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi Tendürek Dağı Bölgesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyon sırasında çıkan

çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Özdemir'in Terme İlçesi'ndeki baba evine Türk Bayrağı asıldı. Evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehit haberini alan baba Hicabi ve anne Ayşe Özdemir ile şehidin kız kardeşi Esra Özdemir gözyaşlarına boğuldu. Acı haberi alan yakınları şehidin baba evine koştu. Fenalaşan şehit annesi Ayşe Özdemir'e 112 sağlık ekipleri evde müdahale etti. Şehidin baba evinin önünde ambulans bekletildi. Şehidin erkek kardeşi Musa Özdemir'in çalışmak için il dışında bulunduğu acı haberi aldıktan sonra yola çıktığı belirtildi. Şehidin eşi Ebru ve çocukları 7 yaşındaki Burak ve 2 yaşındaki Kağan Özdemir'in ise Ağrı'da olduğu belirtildi. Taziyeleri kabul eden şehit babası Hicabi Özdemir, "Komutanlar geldi oğlumun şehit haberini verdi. Ne diyeyim Allah mekanını cennet etsin En son 9 ay önce buraya geldi. Sürekli telefonda görüşüyorduk. Operasyona gittiği biliyorduk ama 2-3 gündür haber alamıyorduk. Gönüllü olarak gitti oraya zaten 'cenabı Allah'ın takdiri ilahisi ne ise o şekilde ben görevimi yapacağım' demişti. Cenabı Allah'ın takdiri ilahisi buymuş. Ağrı 5'inci görev yeriydi. En son Ağrı'ya tayini çıkmıştı. 1 yıldır Ağrı'da görev yapıyordu. Vatan sağ olsun" dedi.

ŞEHİTİN VASİYETİ YERİNE GETİRİLECEK

3 kardeşten en büyüğü olan şehit Uzman Çavuş Mustafa Özdemir'in en son geçen hafta sonu operasyona gitmeden önce anne ve babasıyla telefonda görüştüğü, 9 ay önce de baba evine geldiği belirtildi. 11 yıllık asker olan şehit Uzman Çavuş Özdemir'in yakınlarına şehit olması halinde Sakarlı Mahallesi Mezarlığı'ndaki dedesinin mezarının yanına defnedilmeyi vasiyet ettiği belirtildi. Şehidin vasiyeti doğrultusunda yarın Sakarlı Mahallesi'nde ikindi namazı sonrasında cenaze töreni düzenleneceği ve vasiyeti üzerine dedesinin mezarının yanına defnedileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Evden detayalar

-Şehit babası Hicabi Özdemir'in açıklamaları

(Süre: 03.10) - (Boyut: 101,56 MB)

Haber-kamera: Yaprak KOÇER/TERME(Samsun), ()

=============================================

2)KAYSERİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

AĞRI'nın Tendürek Dağı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abuzer Doğan'ın baba evine acı haber ulaştı.Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesi Gesi bölgesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki şehidin baba evine sağlık görevlileriyle birlikte gelen askeri yetkililer, şehit annesi Fatma Doğan'a ve 3 kardeşine acı haberi verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de şehidin babasının evinin bulunduğu binaya Türk bayrakları astı. Binanın bahçesine taziye çadırı da kurulurken, şehidin babasının çalışmak için şehir dışında bulunduğu öğrenildi. Yeni evli olan şehidin yarın öğle namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Şehidin babasının evinin bulunduğu binadan görüntüler

-Evin balkonuna Türk bayrağı asılmasından görüntüler

-Şehidin opak fotoğrafı

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ )

DV 1 DOSYA, 1 dakika 15 saniye/40,1 MB

===============================================

POMPALI TÜFEKLE GİRDİĞİ EVDE KATLİAM YAPTI: 3 ÖLÜ (EK)

3)ZANLININ EŞI: BENİ VE ÇOCUĞUMU ÖLDÜRECEKTİ, KAÇTIK

Edirne'de Nedim Merdin'in öldürdüğü ailenin kız kardeşi, eniştesi ve yeğeni olduğu anlaşıldı. Eniştesi Salih, eşi Hanife ve çocukları Elena Mal'ı öldüren katil zanlısı Nedim Merdin'in karısı İpek Merdin, kucağındaki oğlu minik Menderes ile ölümden kurtulduklarını söyledi. Eşinin ölüm tehditleri üzerine oğlu ile birlikte İstanbul'a kaçtığını anlatan İpek Merdin, "Dün akşam saatlerinde yine tartışma yaşanında beni ve oğlumuzu öldüreceğini söyledi. Bende oğlumu alıp İstanbul'a gittim. Telefonla arayıp dönmemizi istedi. Bende dönmeyeceğimi söyledim. Ben onunla tartışınca 'seni keseceğim' diye tehdit ediyordu. Biz buradan İstanbul'a gidince, oda geldi yeğenimi, ağabeyimi, kardeşimi vurdu. Ben eğer evde olmuş olsaydım, bende ölmüş olurdum. İstanbul'a kaçarak kurtuldum. Kendi çocuğumu da aldım, eğer çocuğumuzda burada olsaydı onu da vururdu. Hap kullanıyordu. Ben kendi evimde dayak yediğimde silahı olmadığı için kemerle dövüyordu" dedi.

Öldürülen Salih Mal'ın kız kardeşi Türkan Mal, katil zanlısının gece eve elindeki silahla ateş açarak girdiğini belirterek, "Ağabeyimin ve yengemin hiç bir suçu yoktu. Ne istedi, ağabeyim ve yengemden. Onun idam edilmesini istiyorum" dedi.

Bu arada Edirne polisi, kaçan ve üzerinde pompalı tüfek bulunan katil zanlısı Nedim Merdin'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------------

muhabiri Ali Can Zeray'ın anonsu

Olayın yaşadığı evden detaylar

Ölen Mal'ın kardeşi Türan Mal'ın açıklaması

Mahallelilerin açıklaması

Katil zanlısı Nedim Merdin'in karısı ve oğlu

Zanlının eşi İpek Merdin'i röportaj

Detaylar

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

=======================================================

4)TUR MİDİBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 17 YARALI



BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde, tatilcileri taşıyan tur midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Yaralılar, İvrindi, Edremit ve Havran'daki hastanelerde tedaviye alındı.

İstanbul'dan Balıkesir'in Ayvalık ilçesine tatilcileri götüren Cem Gönder'in kullandığı 34 VT 9851 plakalı tur midibüsü, bugün saat 06.00 sıralarında Balıkesir-Edremit Karayolu'nun 44'üncü kilometresinde, İvrindi ilçesi, Yeşilköy Göleti yakınlarında şarampole devrildi. Midibüs şoförü Cem Gönder ve 16 yolcu yaralandı.

yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesiyle olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İvrindi, Havran ve Edremit Devlet Hastaneleri'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma, yoldaki sis nedeniyle meydana geldiği sanılan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, ()

================================================

5)İZMİR POLİSİ, AYAKKABI USTASI OLAN SURİYELİ'NİN İNSAN KAÇAKÇILIĞI ŞEBEKESİNİ ÇÖKERTTİ

İZMİR'de Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı yapan şebekeye yönelik operasyonunda, 6'sı Türk vatandaşı 22 kişi gözaltına alındı. Şebekenin Suriyeli lideri F.F.'nin, geçen yıl bir kez Edirne'deki kara sınırından Yunanistan'a girmek istediği sırada, iki kez de Bodrum ve Dikili'den deniz yoluyla adalara geçmek için açıldığında yakalandığı ortaya çıktı. Bu kaçışlar sırasında bağlantı kurduğu insan kaçakçılarından yöntemleri öğrenen ayakkabı ustası F.F.'nin, kendi şebekesini kurduğu saptandı.

Havaların ısınmasıyla, Ege Denizi'nden Yunan adalarına mültecilerin kaçış çabaları da sıklaştı. İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de, insan kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonlarını sıklaştırdı. İzmir polisinin Ege Bölgesi genelinde faaliyet gösteren şebekelere yönelik son 14 operasyonunda, Suriye, Afganistan, Eritre, Filistin, Senegal, Kenya, Ruanda, Kongo, Kamerun ve Gine olmak üzere toplam 528 mülteci yakalandı. Mültecilerle de, 6 araç, 5 bot, 5 bot motoru, 76 can yeleği, 9 can simidi ve 2 pompa ele geçirildi. Bu operasyonlarda, 13'ü Türk olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı. 11'i tutuklandı.

KENDİSİ İNSAN KAÇAKCISI OLDU

İzmir polisi, son zamanlarda göçmek kaçakçılığı yapmaya başlayan bir şebekeyi daha takibe aldı. Gerekli araştırmalardan sonra Türk Vatandaşları H.B.(48), M.G.(28), M.Z.Z.(46) , C.D.(53), A.Ç.(44) M.A.(41), Suriye Vatandaşları F.F.(29) , M.M.(33), M.A.(37), H.Ş.(21), M.A.A.(39), A.A.(28), Z.A.(22), M.H.(39), E.A.(19), M.A.(26), M.Z.(42), A.M.(30), H.M.(48), A.E.A.(41), U.E.(29) ve M.A.(49) gözaltına alındı. Bu kişilerden H.M. ve A.M. savcının kararıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer zanlılar ise adliyeye gönderildi. Şebekenin liderliğini de Suriyeli lideri F.F.'nin, yaptığı belirlendi. F.F.'nin yaklaşık üç yıl önce Suriye'den önce Kilis'e geçtiği oradan da Antep'e gittiği tespit edildi. Ayakkabı ustası olan F.F.'nin burada bir süre imalathanelerde çalıştıktan sonra İstanbul'a gittiği orada da aynı sektörde, hizmet verdiği saptandı. Para biriktiren F.F.'nin, geçen yıl bir kez Edirne'deki kara sınırından Yunanistan'a girmek istediği sırada, yakalandığı ve Türkiye'ye geri gönderildiği ortaya çıktı. Buradan geçmeyi başaramayan F.F., bu kez İzmir'e geldi ve deniz yoluyla Yunan adalarına geçmeyi denedi. Bu kez de Bodrum ve Dikili'de denize açıldıktan sonra yakalandı. Bu kaçışlar sırasında bağlantı kurduğu insan kaçakçılarından yöntemleri öğrenen ayakkabı ustası F.F. de, kendi şebekesini kurup mültecileri kaçırmaya başladığı ortaya çıktı. Son zamanlarda Yunan adalarına geçmek isteyen mülteci sayısında düşüş olduğu için de şebekenin, eskiden bin 500 Dolar iken şimdi kişi başı 500 ile 600 dolar para aldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Sanıkların emniyet binasından çıkartılmasından görüntü.

İZMİR/

========================================================

6)BAKAN ÖZHASEKİ, “FETÖ’CÜLER ŞEYTANDAN BİLE 2 TIK ÖNDELER"

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 21 yıldır iftiralarla boğuştuğunu belirterek, Türkiye’ye içeride ve dışarıda en büyük zarar veren örgütün FETÖ terör örgütü olduğunu söyledi. “Bunlar ABD’den Fethullah Gülen’i Humeyni gibi getireceklerdi. Allah yüzümüze baktı ve oyunları bozuldu. FETÖ’cüler şeytandan bile 2 tık öndelerö dedi. İncesu ilçesinde toplu temel atma törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, belediyelerin yıllar önce ideolojik belediyecilikte yönetildiğini buralarda bankamatik ve memur ve işçiler çalıştırıldığını söyledi. 21 yıllık belediyeciliği döneminde duyulmayan ve atılmayan iftira kalmadığını söyledi. Özhaseki, “Türkiye’de ideolojik belediyecilik dönemi bitti. Büyükşehir Belediyeleri günümüzde ilçe belediyelerinin zengin ortağıdır. Bu ilçe belediyeleri zengin ortaktan ellerinden geldiğince yararlansın. Herşeyin başı iyi niyet ve gayrettir. Artık ideolojik belediyecilik dönemi bitti. Bakanlığım dönemimde belediyelerde yanlışları parti gözetmeksizin belediye başkanlarını uyarıp düzeltmeye ve yardım etmeye çalışıyoruz. Belediyelerimizin işlerini takip ediyoruzö şeklinde konuştu.

Özhaseki, Ramazan öncesi yürek dağlayan şehit haberiyle ilgili olarak da, “PKK son 2 yıldır azmıştı. 4 devletin bir araya getirdiği Kürt devleti oluşturma ve PYK yapma fikrini hayata geçiremediler. Bu PYK devleti kurulsaydı o 4 devlete uşaklık yapacaktı. Türkiye’den de 15-20 ili koparıp akılları sıra bu PYK devlete bağlayacaklardı. Dağlarda saklı gizli kalmış PKK’lıları devletimiz güvenlik güçlerimiz kararlıklı ve büyük fedakarlıklarla temizliyor. Devletimizin iki eli var. Birincisi kötüye, bölücüye ve şamar olarak gerçekleşir. Diğer kolu da mazluma yardım eli uzatır. Şimdi biz Güneydoğu’da mazlumların evini yapıyoruz. Güneydoğudaki vatandaşlar (Bize siz ve devletimizin güvenlik güçleri buralardan gitmesin. Bizi bu çakalların eline bırakmayın. Güvenliğimizi sağlayın) diyorlar. Bakın dağlara şimdi buralardan adam gitmiyor. Son 1 yılda dağlara giden sayısı 40 kişi. İnşallah bu olaylar son olur

FETÖ ŞEYTANDAN 2 TIK ÖNDE

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye’nin içeride ve dışarıda en büyük mücadeleyi FETÖ örgütü ile verdiğini, bu örgütün ülke aleyhine çalışan en önemli örgüt olduğunu belirterek, “Allah yüzümüze baktı. Bunlar darbe başarılı olsaydı ABD’den Humeyni getirir gibi getireceklerdi. Millet sokağa dökülecekti. İç çatışma olacaktı. Bugüne kadar uçaklarımıza hatalı hedefler veren boş tarlaları bombalatan operasyonlarımızı haber verenlerin bunlar olduğu ortaya çıktı. Bunlar Türkiye’nin aleyhine Ermeni terör örgütleri, DHKPC ve bazı yabancı ülkelerde daha fazla zarar verdiler ve vermeye devam ediyorlar. Yani şuanda en önemli örgüt FETÖ örgütüdür. Liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı ve cesur tutumu ve vatandaşlarımızın duyarlılığı sonucu bunların oyunu bozuldu. Bu adamların hepsi çok zekiler. Hatta şeytandan bile 2 tık öndelerö diyerek sözlerini tamamladı.

İncesu Belediyesinin 2017 yılı yatarım programında yer alan toplu temel atma ve Bakanlıkça temin edilen 8 adet temizlik aracının tanıtım törenine, Bakan Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İncesu Kaymakamı Barış Demirtaş, Belediye Başkanı Zekeriya Karayol ve protokol mensupları katıldı. Toplu temel atma töreni içinde mezbaha, hayvan satış yeri, mini futbol sahası, muhtar evleri ve çeşitli sosyal tesislerin bulunduğu 17 milyon 534 bin liralık yatırım yer aldı. Belediye Başkanı Zekeriya Karayol bakanlık tarafından kendilerine tahsis edilen araçlar için teşekkür ederken, ilçede devam eden yatırımlar ve yeni yapılacak yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Karayol, 17 milyon TL’lik yatırımın dışında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, KASKİ ve Kayserigaz tarafından bu yıl ilçeye yapılacak yatırımların tamamının 50 milyon TL’yi bulduğunu bildirdi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Bakan Özhaseki'nin konuşması

-Genel detaylar

(Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ )

7 dakika 33 saniye/ 241 MB

========================================================

7)1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KUYUMCU SOYGUNU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

GAZİANTEP'te, 1 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kuyumcuda soygun girişiminde bulunan 6'sı yabancı uyruklu 9 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

Olay, geçen Çarşamba günü sabah saatlerinde 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Ekinci'ye ait kuyumcu dükkanını soymaya kalkışan, 2 yıldır Gaziantep'te yaşayan ve daha önce de 3 kez gasp olayına karıştıkları ileri sürülen Ürdün uyruklu kardeşlerden Şerif Ayad çatışmada ölürken, kız kardeşi Ayda Said Ayed ise yaralı halde kaçtı. Kuyumcunun oğlu Şükrü Ekinci'nin de yaralandığı olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla 6'sı yabancı uyruklu 9 şüphelinin Deniz Mahallesi'nde izlerine ulaştı. Polisler, belirledikleri adreslere gece saatlerinde düzenlediği operasyonda olayda yaralı halde kaçan Ürdünlü Ayda Said Ayed'i ve ona yardım ettiği ileri sürülen 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2'si kadın 9 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Olay sırasında kolundan yaralanan ve bir evde tedavi olduğu belirlenen Ayda Said Ayed'in, adliyeye sevk edildiği sırada kolunun sarılı olduğu görüldü.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Adliye

- Şüphelilerin adliye getirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 113 MB

========================================================

8)KAHRAMANMARAŞ'TA PKK OPERASYONU: 6 GÖZALTI

KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Merkez Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin PKK terör örgütü adına mahalle komisyonu ve halk mahkemeleri kurduğu, örgütüne finans ve malzeme desteğinde bulunup sosyal medyada propagandasını yaptığı ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, kimlikleri belirledikleri şüphelileri takibe aldı. 3 aylık takip ve çalışma sonunda Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ve Pazarcık ilçesi ile Gaziantep'te birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler C.D., H.S., C.T., M.A.B., A.Ö. ve T.O.'yu gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülerek sorgulanan 6 kişi, işlemlerinin ardından Kahramanmaraş Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Jandarma aracının gelişi

- Şüphelilerin araçtan indirilişi

- Şüpheliler askerler arasında

- Şüphelilerin adliyeye götürülmesi

- Jandarma araçları

- Adliye binası

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 93 MB

======================================================

9)BURSA'DA 62 BİN İNCİYLE YAPILAN KAFTAN GUİNNESS ADAYI

BURSA'da girişimci Vildan Yolcu tarafından, Vildallı markası bünyesinde hazırlanan ‘Osmanlı Nilüfer Hatun’ adlı kaftanın Guinness Rekorlar Kitabı’na adaylığı kamuoyuna tanıtıldı. 62 bin 23 adet beyaz inci bulunan ve 35 bin liraya mal olan kaftan, Bursa Kent Müzesi'ne hediye edilecek

Bursa'da girişimci Vildan Yolu tarafından tasarlanan ve üretilen 'Osmanlı Nilüfer Hatun' adlı kaftan, Guinness Rekorlar Kitabına aday oldu. Kaftanın lansmanı, Tophane Saltanat Kapı'da halka açık düzenlenen etkinlikle yapıldı.Tanıtıma, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Karadağ, ve çok sayıda Bursalı katıldı.

Bursa Mehter Takımının gösterisiyle başlayan tanıtımda, 62 bin 23 adet inciden oluşan, 7 kişilik ekipler hazırlanan ve 35 bin lira malolan kaftanı, manken Sibel Kara sundu. Bursalılar, büyük alkış ve beğeni toplayan kaftanla fotoğraf çektirdi.

Kaftanın tasarımcısı Vildan Yolcu, Osmanlı Nilüfer Hatun Kaftanı’nın mor kadife kumaştan üretildiğini belirterek, “Desenli ve nakışlı kaftan üzerinde tam olarak 62 bin 023 adet beyaz inciyi taşıyor. İnciler kaftanın fesine, kolye, kemer, kollar ve apoletleri ile kadife kumaş üzerine özel olarak işlendi. Kaftan üzerindeki desen ve nakışlara da 5 bin adet mor kristal taş işlendi. Projeye 17 Kasım 2016 tarihinde başladık ve eserimiz 16 Mayıs 2017 tarihinde tamamlandı. Çok yoğun ancak keyifli bir çalışma dönemi geçirdik. 7 kişilik ekibimizle titizlikle çalıştığımız projenin maliyeti de toplam 35 bin lira. Gururlu ve mutluyuz. Dünya rekoruna ve Guiness Rekorlar Kitabı'na aday olduk. Kaftanımızı Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi’ne hediye edeceğizö diye konuştu.

Yolcu, Guinness Rekorlar Kitabı ile ilgili resmi prosedürlerin önümüzdeki günlerde başlatılacağını sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Kaftandan görüntüler

İncilerden ve kumaştan detaylar

Lansman gösterisinden görüntüler

Mehter takımından ve katılımcılardan görüntü

Tasarımcı ile röportaj

Berktuğ ÖNCÜ/Hüseyin TÜCCAR/BURSA,()

SÜRE: 2 dakika 15 saniye

BOYUT:149 MB

======================================================

10)MOTOSİKLET KAZASINDA FELÇ OLAN TEMMUZ, YENİDEN DOĞDU

ANTALYA'da motosiklet kazasında vücudunda birçok kemik kırılan ve sol tarafında felç gelen 25 yaşındaki Temmuz Yılmaz, 36 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra, doktor ve fizyoterapistlerin yoğun tedavisiyle 1 yıl sonra hem okuluna, hem de çok sevdiği motosikletine geri döndü.Antalya'da geçen yıl 26 Mayıs tarihinde kullandığı motosikletle bir araçla çarpışan Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü öğrencisi Temmuz Yılmaz, kazadan sonraki 3 ayı çok net hatırlayamadığını; doktorları, fizyoterapistleri ve ailesinin yoğun çabasıyla hayata döndüğünü söyledi. Vücudunun sağ tarafında çok sayıda kırık, sol yanının felç olduğunu belirten Temmuz Yılmaz, 45 gün hastanede kaldığını, bu sürenin 36 gününün ise yoğun bakımda geçtiğini belirtti.

"HERKES ÇOK ÇEKTİ"

Taburcu olduktan sonra Atatürk Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Evde Sağlık Hizmeti kapsamında evde fizik tedavi gördüğünü anlatan Yılmaz, şimdiyse fizik tedavi için haftada 5 gün motosikletiyle hastaneye geldiğini söyledi. Ailesine, doktorlarına ve arkadaşlarına teşekkür eden Temmuz Yılmaz, “Herkes çok çekti. Doktorlarım, ailem, arkadaşlarım. Ama iyileştim. Artık okuluma da motosikletime de geri döndüm" dedi.

"MOTOSİKLET KULLANAN İKİ KEZ DÜŞÜNMELİ"

Gerekli tüm tedbirleri almasına ve normal hızda gitmesine rağmen böyle ağır bir kaza geçirdiğini söyleyen Temmuz Yılmaz, Türkiye'de motosiklet kullanmanın tehlikeli olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, kendisi gibi motosiklet tutkunu olanlara ise “Motor kullananlar yapacakları şeyi iki kez düşünsün. Bir kez düşünmek yetmiyor" diye seslendi.

Temmuz Yılmaz, tekrar motosikletine kavuştuğunu için mutlu olduğunu belirterek, “Sanki yeniden doğdum. Motosiklet kullanmayı bırakmayı asla düşünmüyorum" dedi.

OKULUNA GİDİYOR, SOSYAL AKTİVİTELERİ YAPABİLİYOR

Atatürk Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Dr. Zeynep Kılıç, Temmuz Yılmaz'ın 1 yıl önce motosiklet kazasına bağlı travmatik beyin lezyonu geçirmiş bir hasta olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Temmuz, uzun süre yoğun bakım sürecinde kalmış, daha sonra yatağa bağımlı tedavi görmüş, ardından fizik tedavi hizmetlerinden yararlanarak rehabilitasyon aşamasına geçilmiş bir hastamız. Bu tür vakalarda hastayı bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Hasta eğer fizik tedaviye uyum sağlayabiliyorsa bizim işimiz biraz daha kolaylaşıyor. Temmuz'da kırıklar vardı ve kırık iyileşmesinin olması gerekiyordu. Hastayı mobilize etmeden önce bu gerekiyordu. İlk başta evde fizik tedavi rehabilitasyon hizmeti verdik. Artık hastaneye geliyor fizik tedavi için. Temmuz rehabilitasyon aşamasının son kısmında. Tedavimiz tamamlanmak üzere diyebilirim. Çünkü istediğimiz amaca neredeyse ulaştık sayılır. Sağ omzunda biraz eklem kısıtlılığı mevcut ama onun iyileşmesini zamana bırakıyoruz. Diğer bölgede istediğimiz aşamaya geldik. Okuluna gidiyor, sosyal yaşamda istediği aktiviteleri çok rahat yapabiliyor."

HASTANIN İYİLEŞECEĞİNE İNANMASI ÇOK ÖNEMLİ

“Böyle ağır vakaların bu şekilde düzelebiliyor olması için fizik tedavi çok önemli ama beyinde gelişen hasarın düzeyi ilk başta aslında belirleyici" diyen Dr. Kılıç, “Çok yoğun bir hasar meydana gelmişse hastaya yardımcı olma şansımız biraz daha kısıtlı. Hastayı rehabilitasyonla gayretlendiriyoruz. Hasta iyileşeceğine inanıyorsa, moral ve motivasyon varsa çok daha güzel sonuçlara ulaşabiliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Doktor genci muayene ederken detay görüntüler

- Doktor röp

- Kazazede genç röp

- Hastane dış plan

- Kazazede genç hastaneden çıkıp motosikletine binmesi ve gitmesinden detay

659 MB - 5.53'

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

=========================================================

11)18 ÜLKEDEN 35 ORMANCIYA, MERSİN'DE EĞİTİM GEZİSİ

MERSİN’in Erdemli İlçesi'nde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından ortaklaşa yürütülen Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadelesi Sözleşmesi (UNCCD) Sekreteryası tarafından da desteklenen proje kapsamında, 18 ülkeden 35 ormancıya, eğitim gezisi düzenlendi.

Programa Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme Erezyonla Mücadele Genel Müdürü Hanifi Avcı, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gözükara, Mersin Orman Bölge Müdür vekili Yalçın Akın, Erdemli Orman İletme Müdürü İsmail Çelik ve 18 ülkeden 35 ormancı katıldı.

Gezi kapsamında Erdemli ormanlık alanları sınırları içerisindeki ormanlık ve ağaçlandırma çalışmalarının yapıldığı bölgeler ve tarım arazilerinin işlenmesi, çalışmaları ve iş makinelerinin çalışma teknikleri ile sulama suyu konuları arazi gezisinde anlatıldı.

Gezi ile ilgili açıklama yapan Genel Müdür Avcı, 2016’da yapılan Afrika ülkelerine yönelik Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) Hedef Belirleme Çalıştayı’ndan sonra Orta Asya, Kafkaslar ve Doğu Avrupa ülkelerine yönelik bir ATD çalıştayında, Uluslararası Çölleşme ile Mücadele eğitimine başladıklarını söyledi.

Avcı, "Özellikle tarım ve tarımsal ormancılık, kırsal kalkınma, yangınla mücadele çalışmalarını görme imkanımız olacaktır. Bu eğitim, ülkelerin birlikte hareket edip birlikte ortak çalışmak kültürü elde etmeleri anlamında da önemlidir. Türkiye’de güzel bir söz vardır. 'Hızlı gitmek isterseniz yalnız gidiniz, uzağa gitmek istiyorsanız birlikte gidiniz.' Bu sebeple bilginin etkin ve yaygın kullanımı için birlikte çalışmak ve bilgiyi paylaşmak zorundayız. Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü olarak benimsediğimiz bir prensip vardır. 'Çölleşmeyle mücadelede hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır ve o satıh tüm ülkemiz ve tüm dünyadır.' Bu sebeple dünyada çölleşmeyle mücadele için bilgi paylaşımını bir borç olarak görüyoruz."

Konuşmaların ardından Orta Asya, Kafkaslar ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen 35 ormancı çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------------------------

- Ormancılar Fidan sahasını gezerken

- Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Hanifi Avcı ormancılara bilgi verirken

- Ormancılar ormanlık alandaki fidanları incelerken

- Hanifi Avcı ile röportaj

- İş makinesi çalışırken ve ormancılar izlerken

- Genel görüntü

Süre 5'00" dakika Boyut:169 MB

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ ( MERSİN), ERDEMLİ, ()

==========================================================

12)MARMARİS'TE FETÖ'DEN 3 GÖZALTI

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda görevli bir kurmay binbaşı, bir süre önce görevden ihraç edilen bir astsubay ve öğretmen eşi, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bu sabah erken saatte iki eve operasyon düzenledi. Operasyonda, Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda görevli, 36 yaşındaki Deniz Kurmay Binbaşı U.P. (36), meslekten on gün önce ihraç edilen 35 yaşındaki Deniz Astsubay A.Y. ile öğretmen eşi S.Y. (34) yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda çeşitli elektronik cihazlar ile cep telefonlarına el konuldu. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 3 şüpheli işlemleri ardından karayoluyla İzmir'e gönderildi.

Görüntü Dökümü

-------------------

-Şüphelilerin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

(Toplam: 47 saniye-57,6 MB görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

==========================================================

13)KAYALIKLARDAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ

BARTIN'ın Amasra İlçesi'nde 24 yaşındaki Emine Çakmak, deniz kıyısında kayalıklardan aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Emine Çakmak'ın intihar edip etmediği araştırılıyor.

4 yıl önce eşinden boşanan, 5 yaşında çocuğu bulunan Emine Çakmak, sabah kimseye bir şey söylemeden evden çıktı. Onur Çakmak, evde ablasını bulamayınca telefonunu aradı. Telefonu açan kişi, Boztepe Mahallesi Fener Altı mevkisindeki kayalıklarda olduğunu, telefonu da kayalıklarda bulduğunu, ancak çevrede ablasının olmadığını söyledi. Telefondaki kişinin tarif ettiği kayalıklara arkadaşlarıyla giden Onur, yaklaşık 100 metre aşağıda ablasını kanlar içinde buldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Emine Çakmak'ın öldüğü belirlendi.

Polis ekipleri çevrede araştırma yaptı. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemeden sonra Emine Çakmak'ın cesedi, itfaiye ekipleri tarafından sedyeye konulup halat yardımıyla yukarıya çekilerek çıkarılıp Amasra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emine Çakmak'ın intihar edip etmediği araştırılıyor.

Görüntü dökümü

-----------------------------

-Kayalıklardan görüntü

-Ekiplerin çalışması

-Kurtarma ekipleri

-Halatlarla inilmesi

-Denizde bekleyen sahil güvenlik

-Cesedin yukarı çıkartılması

-Emine Çakmak fotosu

Süre: 3.36 Boyut: 110 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,()