DHA YURT BÜLTENİ-7

1)İNDİĞİ MİNİBÜSÜN ALTINDA KALAN 88 YAŞINDAKİ KADIN ÖLDÜ



TOKAT'ın Erbaa ilçesinde indiği minibüsün çarptığı 88 yaşındaki Saadet Sayın, yaşamını yitirdi. Kaza, saat 10.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Gazi Bulvarında meydana geldi. Yunus Emre Mahallesi'nde oturan bir çocuk annesi Saadet Sayın, hastaneye gitmek için İlker Koç yönetimindeki 60 M 1906 plakalı minibüse bindi. Minibüs Erbaa Devlet Hastanesi önüne geldiğinde Sayın araçtan indi. Yolun karşısına geçmek isteyen Saadet Sayın'a az önce indiği minibüs çarptı. Aracın altında kalan Sayın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüs sürücüsü İlker Koç gözaltına alınırken, kazayla iilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Minibüs ve altında kalan kadın

-Cesedin götürülmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat),()

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2)DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

YALOVA'da araç kullanırken kalp krizi geçiren 45 yaşındaki TIR şoförü Mehmet Kılınç hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan Kocaeli istikametine giden Mehmet Kılınç'ın (45) kullandığı 16 ZB 202 plakalı iplik yüklü TIR, sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu Tonami Köprülü Kavşağı'ndaki bariyerlere çarptı. Kaza sonrası devrilen TIR, köprüde asılı kaldı. Çevredekilerin olayı bildirmeleri üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri ve Yalova İtfaiyesi'nden ekipler geldi. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonunda, araçta sıkışan şoför çıkarılabildi. Kılınç'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı

Görüntü dökümü

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Kaza yerinden görüntü

Olay yerinden görüntüsü

itfaiye ve ambulans görüntüsü

Şöförün çıkarntılması

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()-

(SÜRE: 1.00 DK)

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3)ELEKTRİK KONTAĞINDAN YANGIN ÇIKTI

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'ndeki bir ev, elektrik kontağından çıkan yangında büyük çaplı hasar gördü. Cumhuriyet Mahallesi Savaş Sokak 46 numarada bulunan Göbekli sitesinin zemin katında, Muharrem Uysal'ın yaşadığı dairede, bugün saat 11.00'de, elektrik kontağından yangın başladı. Yalnız yaşayan Uysal'ın evde olmadığı sırada çıkan yangını bina sakinleri fark edip, itfaiye ve polise bildirdi. Bina içine dolan duman nedeniyle üst katta oturanlar binayı boşaltamadı. Apartman sakinleri balkonlara çıkıp yangının söndürülmesini bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, maddi hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye ekipleri müdahalesi

(Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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4)ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KÜFÜR KAVGASI KANLI BİTTİ

KARAMAN'da ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Süleyman E., arkadaşına küfür ettiği iddiasıyla kavga ettiği aynı yaştaki ortaokul öğrencisi Mehmet Ç. tarafından sırtından ve karnından bıçaklandı. Olay Çeltek Mahallesi Kemal Reis İmam Hatip Ortaokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre 7'inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Süleyman E. aynı sınıfta okuduğu aynı yaştaki Fırat K. ile tartıştı. İddiaya göre, küfürleşme nedeniyle çıkan tartışma sonrası Fırat K. başka bir ortaokulda okuyan arkadaşı 13 yaşındaki Mehmet Ç.’yi arayarak durumu anlattı ve okul çıkışına gelmesini istedi. Dün öğle saatlerinde okuldan çıkan Süleyman E. küfür nedeniyle sınıfta tartıştığı Fırat K. ve Mehmet Ç.’nin kendisini beklediği gördü. Okulun yaklaşık 30 metre ilerisinde öğrenciler arasında yeniden tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ç. yanında taşıdığı bıçakla Süleyman E.’yi sırtından ve karnından yaralayarak arkadaşı Fırat K. ile birlikte kaçtı. Ağır yaralanan Süleyman E. ise okulun bahçesine girerek yardım istedi. Öğretmenler tarafından ilk müdahalesi okulda yapılan Süleyman E. çağırılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Süleyman E. cerrahi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan Mehmet Ç. ve Fırat K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralı Süleyman E.'nin hastaneye getirilmesi

-Ambulantan indirilerek acil sevise alınması

-Öğrencilerin okuduğu okulun görüntüsü

-Genel ve detaylar

(Haber-Kamera: Muammer ŞEN/KARAMAN, ())

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5)AVUKAT 'BYLOCK'TAN GÖZALTINA ALINDI

ANTALYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddia edilen avukat M.S.Ü. gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir süredir yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından avukat M.S.Ü.'yü Konyaaltı İlçesi'nde bugün sabah saatlerinde gözaltına aldı.

Antalya Barosu'na kayıtlı avukat M.S.Ü'nün örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddia edildi. Bank Asya'da parasal faaliyetleri de bulunduğu belirlenen zanlı, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Avukatın ekip otosundan indirilişi

-Birlikte yürümeleri

-Olay yeri inceleme girmesi

-Binadan çıkıp ekip otosuna yürümeleri

-Aracın hareket etmesi

"18 MB - 35 SN"

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULARI/ANTALYA()

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6)BONZAİ İÇİP KULLANDIĞI KAMYONLA NİZAMİYE DUVARINA ÇARPTI

EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde iddiaya göre madde bağımlısı 30 yaşındaki O.B., kullandığı sentetik uyuşturucu maddesi bonzainin etkisiyle kullandığı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu General Muzaffer Alankuş Kışlası'nın duvarına çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, kamyondan güçlükle indirilen O.B., polis tarafından gözaltına alındı. Olay, saat 10.30 sıralarında, İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi üzerindeki General Muzaffer Alankuş Kışlası’nda meydana geldi. Paşayiğit Caddesi’ni kullanarak, çarşı merkezinden Kurtuluş Caddesi yönüne giden ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen O.B. yönetimindeki 22 RP 894 plakalı kamyon, sürücüsünün kullanmış olduğu bonzainin etkisiyle fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu General Muzaffer Alankuş Kışlası nizamiye kapısının duvarına çarptı. Nizamiyenin duvarı ve panoları yıkılırken, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından araçtan inmek istemeyen sürücü O.B., polis tarafından güçlükle çıkartılarak gözaltına alındı. O.B.’nin yapılan üst aramasında cebinde bir miktar bonzai ele geçirildi. Keşan 4’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Albay Ersin Kaya ve İlçe Emniyet Müdürü Göksel Demiralp de olay yerine gelerek bilgi aldı. Kamyon, polis ve askeri yetkililerin incelemesinin ardından otoparka çekildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Nizamiye kapısına çarpan kamyon

-Sürücünün polis tarafından zorla indirilmesi

-Sürücünün gözaltına alınması

-Polis ve askeri yetkililerin incelemesi

-Yıkılan duvar ve pano

-Olay yeri genel gör.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-

(SÜRE: 04.41 - BOYUT: 149 MB)