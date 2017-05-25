DHA YURT BÜLTENİ-7

1)TENDÜREK DAĞI'NDA ÇATIŞMA; 2 ŞEHİT 4 ASKER YARALI



AĞRI'nın Doğubayazıt ve Van'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı'nda bu sabah operasyon yapan güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker ile 1 güvenlik korucusu şehit oldu. 4 asker yaralandı. Doğubayazıt- Çaldıran karayolunu dün öğleden sonar kesip TIR'ları ateşe veren PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için helikopterlerin desteğinde operasyon başlatılmıştı. Bölgede operasyon devam ediyor.

DOĞUBAYAZIT (Ağrı), () -

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2)SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN BAŞHEKİM GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

ELAZIĞ'da, Fırat Üniversitesi Hastanesindeki makamında dün uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Başhekimi Prof.Dr. Muhammed Sait Belirgen için görev yaptığı hastanenin morgu önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törenden önce öğrenciler, doktorlar, hemşire ve hastane çalışanlarından oluşan yüzlerce kişi, Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Muhammet Sait Belirgen'e yapılan saldırıyı kınayarak, açtıkları döviz ve pankartlarla polikiniklerden törenin düzenlediği morga kadar yürüdüler. Fırat Üniversitesi Hastanesindeki makamında dün uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Hastane Başhekimi Prof.Dr. Muhammed Sait Belirgen için bugün görev yaptığı hastanenin önünde tören düzenlendi. Törenden önce sabah saatlerinde hastanenin polikliniği önünde toplanan Tıp fükültesi öğrencileri, doktorlar, hemşire ve hastane çalışanlarından oluşan yüzlerce kişi, Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Belirgen'e yapılan saldırıyı kınayarak, açtıkları döviz ve pankartlarla polikiniklerden törenin düzenlediği morga kadar yürüdüler.

Hastane morgu önünde Prof.Dr.Muhammed Sait Belirgen için düzenlenen törene, Milli Savunma Bakan Yardmcısı Şuay Alpay, Vali Murat Zorluğlu, Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Başsavcı Habip Korkmaz, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Kutbettin Demirdağ, hastanede çalışanları ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Kutbettin Demirdağ,

çeyrek asırlık bir arkadaşını kaybettiğini belirterek, "Adam gibi adamdı, kimseye borcu yoktu. Üniversiteyi çok iyi bir şekilde yönetiyordu. Alacağı olan varsa ben kefilim"dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Belirgen'in naaşı Üniversite kampüsü içerisinde bulunan Camiye götürdü. Tören sırasında bazı hastane çalışanlarının gözyaşlarını tutumadığı görüldü. Burada kılınacak öğle namazının ardından Belirgen'in canazesi, Harput Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

Görünt Dökümü:

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-Polikiniklerin önünde toplanan kalabalık

-Yürüyüşten görüntü

-Hastana önünde ağlayanlar

-Morgun önünden görüntü

-Uğurlama törenine katılanlar

-Rektörün konuşması

-Cenazenin morgtan alınıp cenaze aracına bindirilmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, () -

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3)ABD'NİN BM TEMSİLCİSİ, HATAY'DAKİ SURİYELİ KAMPINI BEĞENDİ

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Hatay'ın Altınözü İlçesi'ndeki Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'deki Suriyeliler'i ziyaret ederken sığınmacıların yaşam koşullarının çok iyi olduğunu söyledi. Haley, merkezde kalan Suriyeliler hakkında Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur'dan bilgi aldı. Merkezdeki sağlık biriminde inceleme yapan Haley başkanlığındaki heyet, ardından anaokulunu ziyaret etti. Kapmtaki Suriyeli izci takımını da ziyaret eden Haley, daha sonra Kızılay Çocuk Dostu Korosu ve dikiş nakış atölyesindeki çalışmaları yerinde gördü. Büyükelçi Nikki Haley, Türkiye Futbol Federasyonu ile Altınözü Kaymakamlığı işbirliğiyle yaptırılan futbol sahasını da gezerek Suriyeli çocuklarla futbol oynadı. Ziyaret sonunda Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'nin yaşam koşullarının çok iyi olduğunu ifade eden Nikki Haley "Türkiye'nin Suriyeli misafirlere yaptıkları için minnettarız, Türk halkına teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.



Ramazan ÇELİK/HATAY, () -

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(ÖZEL HABER)

4)BUĞDAY TARLASINA DİNAMİT DEPOSU İZNİ MAHKEMELİK

EDİRNE'nin Uzunköprü İlçesi'ne bağlı Saçlımüsellim Köyü yakınındaki tarım arazisine, özel bir firmanın başvurusu üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 140 tonluk dinamit deposu için imar değişikliği yapılarak izin verildi. Çevredeki arazi sahipleri imar değişikliğine yönelik İdare Mahkemesi'ne iptal davası açarken, Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği de davaya müdahil olarak tarım arazisine patlayıcı madde deposu yapılmasına karşı çıktı.

Kayseri merkezli özel bir şirket, Uzunköprü İlçesi'ne bağlı Saçlımüsellim Köyü'ne 5 kilometre mesafede buğday tarlaları bulunan Demircili çiftliği mevkiinde 737 metrekarelik bir arazi kiraladı. Ardından patlayıcı madde deposu yapabilmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na imar değişikliği başvurusunda bulundu. Bakanlık, tarım arazisine patlayıcı madde deposu yapılabilmesi için 1/1000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında değişiklik yaparak şirketin başvurusunu onayladı.

İMAR DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTI

Patlayıcı madde deposunun yapılması planlanan mevkide organik tarım yapan Mustafa Caniklioğlu, avukatı Önder Barlas aracılığı ile Edirne İdare Mahkemesi'ne başvurarak imar değişikliğinin iptalini talep etti. İdare Mahkemesi dosyayı inceledikten sonra bölgede keşif yapılmasına ve aralarında akademisyen ve ziraat mühendisinin de bulunduğu 5 kişilik heyeti bilirkişi raporu hazırlamasını istedi. Şirket temsilcileri, dava açan Mustafa Canikoğlu, davaya müdahil olan Uzunköprü Çevre Gönülleri Derneği üyeleri ve Edirne İdare Mahkemesi heyeti, patlayıcı madde deposu yapılması planlanan arazide keşif yaptı.

DOĞA MANZARASI HAYALİNE, PATALYICI DEPOSU YAPILACAK

Bilirkişi heyeti bölgede inceleme yaparken, bitişik arazilerin sahibi Prof. Dr. Mustafa Caniklioğlu, bir çiftlik kurarak doğa manzarası izleme hayaline karşılık patlayıcı madde deposu yapılacağı için çok üzgün olduğunu ifade ederek, "Biz patlayıcı madde deposu konusunu yaklaşık 1 yıl önce duyduk. Yerel yöneticilerden kime gittiysem, 'böyle bir yerde patlayıcı madde deposu olur mu?' denildi. Bizde biraz gevşedik tabi ki, peşini bıraktık. Firma ticari gaye ile herhalde toprak reformundan bir gedikle burada böyle bir iş yaptı. Benim Trakya'da bir çiftlik kurma hayalim vardı. Şuan bin dönümün üzerinde bir arazim var ve hayalimi gerçekleştirmek için çalışmalarıma devam ediyorum. Karşı tepeye bir ev yapıp oradan doğa manzarası göreceğim derken, patlayıcı manzarası görmek insanı tezat bir şekilde sinirlendiriyor. Bizim yapabileceğimiz şey hukuki olarak dava açtık, sonucunu takip edeceğiz. Ben depodan sonra arkası gelir diye endişe ediyorum. Sonrasında bir patlayıcı madde fabrikası açılır, üretim olursa etrafına bir şeyler kurulur. Burası tarım arazisi, böyle kalsın istiyoruz" dedi.

DOĞAYA VE YASAYA AYKIRI

Davaya müdahil olan Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği üyesi avukat Bülent Kaçar da tarım arazisine patlayıcı madde deposu yapılmasına karşı çıktıklarını belirterek şunları söyledi:

"Verimli tarım topraklarına kurulmak istenen patlayıcı madde deposu, ileri de bir üretim merkezi haline gelebileceği gibi, Çakmak Barajı sulama sahası içerisinde. Bu bölge binlerce dönüm buğday, özel orman ve bahçeleriyle ünlü bir bölge. Buralarda ana fonksiyon tarımsal faaliyetlerdir, burada herhangi bir sanayi faaliyeti asla yapılamaz. Patlayıcı madde depolarının sayısını ve miktarlarını düşürerek kanuna karşı bir takım değişiklikler yaptıklarını iddia ederek 737 metrekarelik bir parselde 140 tonluk patlayıcı madde depolanması, bölge güvenliği, tarımı hayvancılığı için doğaya, yasaya aykırıdır."

"TARIMA VE ÇEVREYE ZARARIMIZ YOK"

Bölgeye 140 tonluk dinamit deposu kurmak isteyen şirketin avukatı Celil Altıntaş ise 3 yıllık çalışması sonucu yerin tespit edilerek 28 resmi kurumdan izin alındığını söyledi. Depoculuk faaliyeti dışında şirketin herhangi bir patlayıcı madde üretimi planlaması olmadığını kaydeden Altıntaş, "740 metrekarelik bir alanı tel örgü içerisine alacağız. Geriye kalan tüm arazi tarım arazisi olarak kalacak. Burada sadece 4 depo ve 1 idari bina olacak, başka bir şey yapılmayacak. Depolar arası 82 metre mesafede tarıma, çevreye en ufak bir zararımız yok. Elektrik dahil olmayacak bir depolama olacak" şeklinde konuştu.

TAŞ OCAKLARINA DİNAMİT SAĞLAYACAK

Edirne İdare Mahkemesi heyetinin incelemesinin ardından 5 kişilik bilirkişi heyetine rapor hazırlanması için 60 günlük süre verildi. Şirketin yapmak istediği depolarda bölgedeki taş ocaklarına, maden ocaklarına, karayolları yol çalışmalarında kullanılmak üzere dinamit satacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Saçlımüsellim Köyü

-Köydeki çevreciler

-Mahkeme heyeti

-Depo planlanan arazi

-Mahkeme heyeti ve şirket temsilcileri

-Bilirkişinin bölgeyi incelemesi

-Tarafların açıklaması

-Mustafa Caniklioğlu röp.

-Bülent Kaçar röp.

-Çevrecilerle röp.

-Köylülerle röp.

-Buğday tarlaları

-Çevreden görüntüler

-Şirketin avukatının açıklaması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

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5) BU DA ENGELLİ DAYANIŞMASI

Kars'ta Dolunay Derneği'nin engelli üyeleri, katıldıkları bir programdan çıkarken birbirlerine verdikleri destekle rampayı indi. Dolunay Derneği'nin engelli üyeleri Durbaba Satılmış, Ergün Doğrukartal ve Engin Aktaş, Spor ve Sergi Sarayı'nda engelliler için düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Etkinliğin sonunda salondan çıkan Durbaba Satılmış akülü aracıyla bir lokomotif gibi Ergün Doğrukartal ve Engin Aktaş'ın tekerlekli sandalyelerini çekti.

Görüntü Dökümü

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Engellilerin salondan çıkışı ve konuşmaları

(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

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6)BURDUR'DA 'HUZUR' OPERASYONU

BURDUR'da polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan huzur operasyonunda aranan 1 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün akşam Organize Sanayi Bölgesi, Otogar ve Manastır kavşaklarıyla Göl Lojmanları önünde trafik ve asayiş kontrolleri yaptı. Operasyon kapsamında umuma açık yerlerde de şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. Yol uygulamalarında otomobillerin iç ve bagaj kısımları da arandı.

Yapılan denetimlerde aranan 1 kişi gözaltına alındı. Trafik yönünden 241 araç denetlendi ve eksik evraktan dolayı 2 araç trafikten men edildi. 2 umuma açık işyerine ise 1933 TL ceza uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yol denetimlerinden



Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,()



