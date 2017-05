DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ASKERİ BİRLİKLERE AKARYAKIT TAŞIYAN FİRMALARA PKK OPERASYON: 46 KİŞİ GÖZALTI

JANDARMA Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimlerinin İl Jandarma Komutanlıkları ile 7 ilde Doğu ve Güneydoğu'daki askeri birliklere akaryakıt taşıyan firma yönetici ve çalışanlarına yönelik gerçekleşterilen PKK/KCK operasyonunda 46 şüpheali gözaltına alındı. Batman il Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Batman İl Jandarma Komutanlığı KOM birimlerince bugün Batman, Hakkari, Şırnak, Mardin, Bitlis, Siirt ve Sivas'ta eşzamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı (ANT) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde askeri birliklerin akaryakıtını taşımak üzere ihale alan firma yönetici ve çalışanlarının aralarında bulunduğu 46 şüpheliye yönelik PKK/KCK bölücü terör örgütüne finansman sağlamak, edimin ifasına fesat karıştırmak, 5 bin 607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varılğı değerlerini aklama suçlarından operasyon devam etmektedir."

BATMAN,()

2)BARTIN'DA ET KAMYONU DEVRİLDİ: 1 YARALI

BARTIN'da, virajda kontrolden çıkarak devrilen et yüklü kapalı kasa kamyonda 1 kişi yaralandı.Kaza saat 11.00 sıralarında Bartın-Karabük yolunun Kirazlık Köprü Barajı mevkisinde meydana geldi. Bartın yönüne giden 29 yaşındaki Tarık Kara’nın kullandığı 37 BE 468 plakalı et yüklü kamyon, virajda kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Tarık Kara yara almadan kurtulurken yanında bulunan 28 yaşındaki Mesut Çatal yaralandı. Çatal, sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3)MARKETE GİREN ÇAKAL BÖYLE GEZİNDİ

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, aç kalan çakal, müşterilerin bulunduğu sırada markete girdi. Reyonlarda dolaşan ve kasanın üzerine çıkan çakal daha sonra müşterilerin şaşkın bakışları arasında marketten ayrıldı. Çakalın markette dolaşması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.Mudanya'da 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Oğuzhan Akay’a ait markete 12 Mayıs Cuma günü sabahın erken saatlerinde aç kalan bir çakal girdi. Reyonlarda müşterilerin arasında dolaşan çakal, kasanın üzerine de çıktıktan sonra yiyecek bir şey bulamayınca marketten ayrıldı. Market sahibi Oğuzhan Akay, "Sabah ben markette yoktum. çalışanların bulunuyordu. Çakal gelip markette gezmiş. Kasanı üzerine de çıkıp bazı eşyaları devirdikten sonra kaçmış" dedi..Çakalın markete girişinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendiğini söyleyen Akay, "Normal şartlarda doğal ortamlarında gördüğümüz çakal ilçe merkezine inip markete girince gözlerimize inanamadık." dedi.

4)VELİLER KOROSU KONSERİ BEĞENİLDİ

ZONGULDAK'ta, Yayla Ortaokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin velilerinden oluşan Türk Halk Müziği korosunun konseri beğeni topladı.3 yıl önce müzik öğretmeni Şadiye Cırık önderliğinde kurulan Yayla Ortaokulu Velileri Türk Halk Müziği Korosu, Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi. Doktor, mühendis, işçi, ev kadını ve memurlardan oluşan 32 velinin bulunduğu koro, 20 türkü seslendirdi. 'Veliler türkü söylüyor' sloganıyla gerçekleştirilen koserde velilerin performansı büyük beğeni topladı. Salonu dolduran kalabalık, zaman zaman türkülere eşlik etti.

Okul Müdürü Ahmet Bozdemir, Yayla Ortaokulu’nun Zonguldak’ın en gözde en başarılı okulların başında geldiğini belirterek, "Bu başarı gerek akademik başarıda gerek sosyal faaliyetlerde gerek sportif faaliyetlerde gerekse veli, öğretmen okul yönetimi kaynaşması sonucu olmuştur" dedi.

5)BİSİKLET FESTİVALİ MERSİN’İ TANITTI

MERSİN Büyükşehir Belediyesi ve Bisikletli Gezginler Derneği’nin işbirliğinde düzenlenen 3 günlük 4’ncü Mersin Caretta Bisiklet Festivali’ne 150 bisikletli gezginin katılımı ile tamamlanırken bölgenin da tanıtımına büyük bir destek sağladı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Hatay, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Antalya, Karaman, Adana, Şanlıurfa’dan bisikletçilerin kalarak pedal bastığı Caretta Bisiklet Festivali’ne renkli görüntülerle tamamlandı. Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Başkanı Ahmet Salih Özenir, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen festivalin bölgenin tarihi, kültürel ve doğa güzellikleri ile kentin lezzetlerinin tanıtımına katkı sunduğunu söyledi. Festival ile ilgili bilgi veren Özenir, Erdemli İlçesindeki Alata ve Kayacı Vadisinde toplam 44 kilometrelik Kanyonlar Parkuru'nda 150 bisiklet sevdalısının yağmura rağmen pedal çevirdiğini dile getirdi. Bisiklet gezginlerinin tıpkı doğa gezginleri gibi bölgenin güzelliklerini keşfedip zaman zaman adrenalin yaşadığını ifade eden Özenir, 321 kilometre sahil şeridine sahip kentin tanımına katkı vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Festivali ile Mersin’in Akdeniz’deki simgesi carettaların tanınırlığını da bu şekilde sağladıklarını vurgulayan Özenir, çevre illerden gelen bisikletli sporcular için Erdemli Talat Göktepe Çamlığı'nda çadırlı kamp kurduklarını, hem gece hem de parkur süresince çam ağaçlarından orman havası teneffüs ettiklerini belirterek, caretta carettalarla ilgili festivale katılan konuklara Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi tarafından bilgi verdiğini vurguladı. Özenir, bu festivali ileriki yıllarda Mersin Büyükşehir Belediyesinin de destekleri ile uluslararası yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.Beraberinde küçük çocuklarıyla parkurları heyecanla geçitliklerini dile getiren Habip Erdur, tüm aileleri bu tür gezilere katılmaya davet ettiklerini vurgulayarak, "Bisikletli gezginlerle dağlara pedal çevirmek isteyenlere yanlarına çocuklarını da almalarını tavsiye ediyoruz. Eğer çocuklarının doğa sevgisiyle büyümesini istiyor aynı zamanda sosyalleşmesini de istiyorlarsa bisikletle gezi biçilmiş kaftandır. Yağmura rağmen parkuru tamamlamak çok güzel" dedi.

Festivale Şanlıurfa’dan katılan Şenay Kanat, ilk kez katıldığı uzun mesafeli bisiklet turunda günün doya doya geçirdiğini söyledi. Fadime İrfan da ilk kez bisiklet turuna katıldığını belirterek bu tür etkinliklerin devamının gelmesini beklediğini kaydetti.

6)MÜFTÜ SÜRGEÇ'TEN GÖRMEZ'E DESTEK

KAHRAMANMARAŞ İl Müftüsü Celal Sürgeç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'e mektup yazdığı iddia edilen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Gazetecilerle bir araya gelen İl Müftüsü Celal Sürgeç, gerek müftülük, gerekse de tüm camilerin Ramazan ayına hazır olduğunu belirterek, bu süre içerisinde yapılacak faaliyetler hakkında açıklamalarda bulundu. Sürgeç, son zamanlarda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yıpratılmaya çalışıldığını savunarak, Diyanet'in çok önemli bir kurum olduğunu ve artık eskisi gibi sadece camilerde hizmet vermek yerine sahaya indiğini, bu durumun da bazı çevrelerde rahatsızlık yarattığını kaydetti. Sürgeç, şöyle dedi:

"Bize şöyle görev biçilmişti; 'Siz, camide insanlara abdest nasıl alınır, boy abdesti nasıl alınır, namaz nasıl kılınır bunu anlatın' dediler ama şimdi biz insanın olduğu her yerde varız, her tarafa gidiyoruz. Özellikle yurt dışında çok büyük küresel projelerimiz var, yani büyük devasa camilerimiz var. Bu şekilde olmamız sebebiyle içeride ve dışarıda Diyanet İşleri Başkanlığımızın önünü kesmeye çalışan bir takım faaliyetler var. Biz bunun farkındayız. Özellikle Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın şahsında diyanetimiz böyle yıpratılmaya çalışılıyor. Allah kendisinden razı olsun başkanımız gerçekten bu ülke bir şanstır. Düşünün; bir yerde namaz kıldıran, hutbe okuyan, aynı zamanda hem alim bir insan hem de hekim hikmet sahibi bir insan, arif bir insan. Öyle olan bir insanın yıpratılmaması lazım ve onun şahsında Diyanet yıpratıldığı zaman gerçekten biz bunun altından kalkamayız. Hep beraber Diyanet'imize sahip çıkalım."

Mehmet Görmez tarafından FETÖ liderine yazıldığı iddia edilen mektupların da önceden yazıldığını ifade eden Sürgeç, "Bu mektuplar çok önceden yazılmış mektuplar. Şimdi o mektuplar durdu durdu da yeni niye ortaya çıkarıldı? Yani etik bulmuyorum ben. Daha önceden varsa da o zaman çıkarılsaydı şimdi niye ortaya çıkarılıyor? Bir de 2013'ün martında ve nisanında olan bir mektup. Onun için bu durumu çok etik bulmuyorum. Bu mektuplar varsa o zaman çıkarılıp teşhir edilip gösterilseydi" diye konuştu.

