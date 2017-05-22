DHA YURT BÜLTENİ-7

Yıldırım düşmesiyle şehit olan asker toprağa verildi

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi kırsalında PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar esnasında yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Elazığ'lı Uzman Erbaş Enes Sakınç, memleketinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şemdili İlçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyon esnasında Habeşli Jandarma Karakolu Koraytepe Üs Bölgesi'nden araziye çıkan askerlerin bulunduğu bölgeye yıldırım düşmesi sonucu şehit olan 24 yaşındaki Uzman Erbaş Enes Sakınç için memleketi Elazığ'ın Baskil İlçesinde cenaze töreni düzenlendi. Vali Murat Zorluğlu, 8'nci Kolordu komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, şehidin annesi Zeynep Sakınç, Babası Bedri Sakınç, kız kardeşi Nazlı Sakınç, şehidin yakınlarının katımı ile düzenlenen törende şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Hükümet konağı meydanında Elazığ müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı askeri tören eşliğinde yakınlarının gözyaşları ile Baskil İlçesi'ne bağlı Aşağı Kuluşağı Köyü'ndeki Beyler mezrasında toprağa verildi.

Şehidin toprağa verilmesi ardından Vali Zorluğlu, aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

-Şehidin naaşının getirilişli

-Şehidin kız kardeşinin feryatları

-Babası ve kardeşlerinden detay

-Babasının asker olan kardeşine sarılması

-Cenaze namazı

-Duaların okunması

-Şehidin uğurlanması

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, () -

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Şehit ateşi Malatya’ya düştü

OSMANİYE'de PKK'lı töreristlerle çıkan çatışmada yaralı olarak getirildiği hastanede şehit düşen 27 yaşındaki Jandarma Özel Hareket Uzman Çavuş Hasan Sevinç'in acı haberi Malatya'daki ailesine ulaştı.

Tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Özel Hareket Uzman Çavuş Hasan Sevinç'in şahadet haberini Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Bindallı Mahallesi'nde oturan baba ocağına askeri yetkililer bildirdi. Acı haberi alan şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Yeşilyurt kaymakam vekili Vedat Yılmaz tarafından şahadet haberini babası 2 yıl önce vefat ettiği için amcasına söylendi. Haberi alan yakınları sinir krizleri ve baygınlıklar geçirirken, konvoy eşliğinde gelen 112 sağlık ekipleriyse hemen müdahale etti.

5 yıldır evli ve 4 yaşında bir kız çocuk babası olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Hasan Sevinç 6 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Adıyaman doğumlu olan ancak ailesinin Malatya’da yaşadığı belirtilen şehit için Osmaniye’de yapılacak törenin ardından, Şehit düşen 27 yaşındaki Jandarma Özel Hareket Uzman Çavuş Hasan Sevinç'in yarın öğle namazına müteakip Malatya Şehir Mezarlığında kılınacak cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlanacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Mikail PELİT/MALATYA, () -

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Atatürk anıtına baltayla saldıran kişiyi linçten zabıta kurtardı (2)

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR

Adapazarı'nda Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın etrafına tiner döküp ateşe veren, ateşin sönmesinin ardından elindeki balta ile anıta vuran kişi vatandaşlarca linç edilmeye çalışıldı. Saldırgan meydandaki zabıta karakoluna alınırken, vatandaşlar zabıta karakolunun önünde toplanınca polis önlem aldı. Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekiplerinin önlem almasının ardından saldırgan zabıta karakolundan çıkarılarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan kişinin psikolojik tedavi gören 37 yaşındaki Muhammed Faruk Temizel olduğu belirlendi. Muhammed Faruk Temizel'in 18 Mart 2010 yılında da meydanda bulunan anıta balta ile saldırdığı, anıta boya ile "Yeter, Kudüs Çanakkale" yazdığı belirlendi. Muhammed Faruk Temizel'in bipolar bozukluk teşhisi ile tedavi gördüğü öğrenildi. Adapazarı'nda yaşayan Muhammed Faruk Temizel gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş olayla ilgili olarak, "Görgü şahitlerinden bilgi aldık. Yakalandı, hakkında yasal işlem başlatıldı. Bu şahsı yakalamak için çaba gösteren vatandaşlarımızdan birkaç kişinin yaralandığını öğrendik. Olaya tüm yönleriyle bakılıyor. İlk belirlemelere göre 2010 yılında benzer bir hadiseyi gerçekleştirmiş. Bundan dolayı hakkında devam eden soruşturma var. Rahatsızlığının olduğu yönünde raporu var. Bu bilgiler çerçevesinde soruşturma yapılıyor. Olayın gerisinde herhangi bir kişi var mıdır, yok mudur araştırılıyor. Suriyeli olduğu yönünde söylentiler var. Bunlar doğru değil. Türk vatandaşı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vatandaşların çektiği görüntüler

Anıttan görüntü

Vali ile röp.

Haber-Kamera: ADAPAZARI (Sakarya) ()

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Düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 8 yaralı

SAMSUN'un Terme İlçesi'nde bir minibüsün kırmızı ışıkta duran TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Minibüste bulunanların İstanbul'daki bir yakınlarının düğün törenine katıldıktan sonra memleketleri olan Ordu'ya döndükleri belirtildi.

Kaza saat 12.00 sıralarında Samsun’un Terme İlçesi Samsun-Ordu Karayolu Evci Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Haydar Karayiğit yönetimindeki 34 EU 0257 plakalı minibüs, duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen Kerim Tekin'in kullandığı 42 YU 150 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada Karayiğit'in annesi Bağdat Karayiğit olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüste bulunan 8 kişi yaralandı. 7 yaralı olay yerine çağırılan ambulanslarla Terme ve Ünye'deki Devlet Hastaneleri'ne götürülerek tedavi altına alındı. AIdı belirlenemeyen yaralı bir kadın ise olay yerine gelen helikopter ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Minibüste bulunanların İstanbul'da bir yakınlarının düğün törenine katıldıktan sonra memleketleriOrdu Çaybaşı İlçesi'ne döndükleri belirtildi. TIR şoförü Kerim Tekin ise olay yerine gelen jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden detaylar

-Helikopter ambulansın havada gidişi

-TIR şoförünün görüntüsü

Haber-Kamera:Hakan ÇELİKBAŞ- Mücahit GÜREL/ TERME(Samsun), ()

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Çayırova'da cam elyaf fabrikasında yangın ucuz atlatıldı

KOCAELİ'nin Çayırova İlçesi'nde bulunan cam elyaf fabrikasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bugün öğle saatlerinde, Çayırova'da bulunan bir cam elyaf fabrikasının çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrika yetkililerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Çatıdan dumanlar yükselirken itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Fabrikadan ve itfaiye ekibinden görüntü

Haber-Kamera: Erol POLAT / ÇAYIROVA(Kocaeli), () -

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FETÖ'den gözaltına alınan 7 eski maliye müfettişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği FÖTÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve mesleklerinden ihraç edilen birisi kadın 7 maliye müfettişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 gün önce Samsun merkezli Ankara, Çorum ve Ordu'da eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında daha önce mesleklerinden ihraç edilen eski maliye müfettişleri Mahmut T. E., Mustafa G., Belgin E., Selçuk K., Burak B., İskender B. ve Ferda D. Ş. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere el kondu. Şüpheliler hakkında yapılan soruşturmada bir kısmının ByLock kullandığı ortaya çıktı.

Emniyet Müdürlüğünde 5 gün boyunca sorgulanan 7 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şahısların emniyetten çıkışı

-Emniyet dışından detay

Haber-Kamera:Hakan ÇELİKBAŞ/ SAMSUN, ()

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Vagonun üzerinde fotoğraf çektirirken 30 bin voltluk akıma kapılan liseli Ebru kurtarılamadı

ESKİŞEHİR'de fotoğraf çektirmek için çıktığı yük treni vagonunun üzerinde 30 bin voltluk elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 16 yaşındaki Ebru Demir kurtarılamadı.

Olay dün Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Enveriye Tren İstasyonu'nda meydana geldi. Makinistliğini İsmail Alkaya'nın yaptığı 23 bin 2 sefer sayılı yük treni istasyon yakınında beklerken, fotoğraf çektirmek isteyen Eskişehir Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Ebru Demir, vagonlardan birinin üzerine çıktı. Demir, bir anda 30 bin voltluk yüksek gerilim hattına kapıldı. Arkadaşı Ekrem Lale, giysileri alev alan arkadaşı Ebru Demir'i kurtarmaya çalışırken hafif şekilde yaralandı. Olay sırasında hareket eden tren çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine yaklaşık 150 metre kadar gittikten sonra Enveriye tren İstasyonu'nda durdu. Ebru Demir ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Demir ambulansla Ankara Numune Hastanesi'ne sevk edilirken Polatlı İlçesi yakınlarında yoldayken hayatını kaybetti.

Ebru Demir'in cenazesinin yapılacak otopsinin ardından Eskişehir'e getirilerek toprağa verileceği belirtildi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili soruşturmanı sürdüğünü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(GEÇİLEN GÖRÜNTÜ)

-Olayın meydana geldiği istasyondan,

-Hafif yaralanan Ekrem lale'nin görünütüsü,

-Ekrem Lale'nin ambulansa götürülmesi,

-Görgü tanığı Serhat Kömürcü'nün konuşması,

-Yük treninin görüntüsü

Haber-Kamera: Kemal ATLAN /ESKİŞEHİR, ()-

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Herkesin merak ettiği Etiyopyalı çocuk müsteşarın evlatlığı

ANTALYA'da Bilim ve Sanat Merkezleri Festivali açılışında protokolün en ön sırasında oturan ve herkesin kim olduğunu merak ettiği Etiyopyalı 3 yaşındaki Adem'in, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili tarafından evlat edinildiği ortaya çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde Turkcell'in desteğiyle başlatılan 'Zeka Küpü Projesi' kapsamında Türkiye'nin 4 bir yanında Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) eğitim gören özel yetenekli çocuklar, Antalya'da buluştu. BİLSEM'de eğitim gören çocukların ürün ve eserlerinin sergilendiği teknoloji, düşünce, proje paylaşımlarının sağlandığı Bilim ve Sanat Merkezleri Festivali'nin açılış programı, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Enerji ve Tabi Kaynaklar eski Bakanı ve Turkcell yönetim kurulu üyesi Hilmi Güler'in katılımıyla yapıldı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİ BEŞERİ SERMAYE

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'nin en büyük zenginliğinin beşeri sermayesi olduğunu söyledi. "Ne petrolümüz ne doğalgazımız ne de madenlerimiz var" diyen Bakan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Türkiye bugünkü gücünü beşeri sermayesiyle yakaladı ve dünyada en büyük ekonomi olarak 16'ncı sırada. Yeter mi, yetmez? Eksikliğimiz var. 860 trilyon değil 2 katrilyon dolar milli gelir istiyoruz, ihracatın 500 milyar dolar olmasını istiyoruz ve bunlar için eğitime daha çok önem vermemiz gerekiyor. Eğitimi ihmal ederseniz her şeyi ihmal ediyorsunuz demektir. Milli gelirden ayrılan paydan eğitime yüzde 5.8'ini ayırmaktayız. OECD üyesi kalkınmış ülkelerin ortalaması 5.7 ve OECD ülkelerinden daha çok kaynak aktarmaktayız."

Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve dünyanın en genç profesörü unvanına sahip Prof.Dr. Oktay Sinanoğlu'nun Türkiye'deki ilk ve ortaokullardan mezun olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"'Asılacaksan bile İngiliz ipiyle asıl' denen bir dönemden kendi tankımızı, kendi uçağımızı, kendi uydumuzu yapıyoruz, kendi füzemizi yaptığımız bir döneme geldik. İstiyoruz ki burada yetişen evlatlarımız geleceğin Türkiye'sinin yöneticisi olsun. Özel yetenekli çocuklarla inşallah Türkiye'nin yarını bugünden çok daha iyi olacaktır."

ÇOK ÖZEL TASARLANMIŞ BİR PROJE

BİLSEM'in çok özel tasarlanmış bir proje olduğunu belirten Hilmi Güler, dünyada 4'üncü sanayi devriminin yaşandığını ifade ederken, "Büyük bir hareketlilik yaşıyor. Türkiye ise. öğrenci zenginliği ve tecrübeli öğretim kadrosuyla bu büyük kalkınmada önemli katkılarda bulunacaktır. Ülkeleri teknoloji kullanan ve teknoloji üreten ülkeler olarak ikiye ayırdığımızda Türkiye'nin de teknoloji üreten ülkeler sınıfında olmasını istiyoruz. Endüstri 4.0'la beraber 2040'da dünyanın en büyük ekonomisinin 3'ü Asyalı olacağı hesaplanıyor. Birinci Çin, ikinci Hindistan, üçüncü ABD ve 4'üncüsü Japonya şeklinde 2040 projeksiyonu var. Türkiye doğu ve batı arasında enerji, bilim ve teknoloji, eğitim gibi alanlarda çok avantajlı bir ülke" dedi.

MÜSTEŞAR YARDIMCISI ETİYOPYALI ADEM'İ EVLAT EDİNDİ

Toplantıda protokolde en ön sırada Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili ve eşi Hamide Bilgili'nin kucağındaki Afrika kökenli sevimli çocuk dikkat çekti. Salondaki herkesin merakla takip ettiği çocuğu, Ahmet Emre Bilgili ve eşinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 'Koruyucu Aile Projesi' kapsamında evlat edindiği kaydedildi. Türkiye'de bakıma ihtiyaç duyan, sahipsiz çocuklar olduğunu belirten Ahmet Emre Bilgili, "Bakanlık bu çocukları en güzel şekilde sahiplendirmeye çalışıyor. Onun için de koruyucu aile diye bir sistem geliştirdi. Biz de bu sistem çerçevesinde Adem Bilgili adını verdiğimiz çocuğu sahiplendik. 7 aydır bizimle. Ona gerçek bir anne-baba olmaya, gerçek bir aile olmaya çalışıyoruz. 3 yaşını 21 Haziran'da dolduracak" diye konuştu.

Müsteşar Yardımcısı Bilgili, çocuğun Etiyopya'dan Türkiye'ye nasıl geldiği konusundaki bilgilerin ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda saklı olduğunu söyledi. Koruyucu ailesine 'anne-baba' diye hitap eden Adem Bilgili, kendisine 'Nerelisin' diye soranlara ise Adanalı olan müsteşar yardımcısı Ahmet Emre Bilgili'yi kastederek 'Adanalıyım' diye yanıt verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakan ve beraberindekilerin salona girişi

Protokolün görüntüsü

Salondan görüntü

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konuşması

Bakan Yılmaz ve protokol üyelerinin öğrencilere ödüllerini vermesi

RÖP: Ahmet Emre Bilgili ( Müsteşar yardımcısı )

Bilgi ve evlat edindiği çocukla birlikte görüntüsü

Detaylar

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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Bursa'da alkol alan arkadaşların şakası cinayetle sonuçlandı

BURSA’da birlikte alkol aldığı arkadaşı 66 yaşındaki Behçet Yurtsever tarafından kalbinden bıçaklanan 52 yaşındaki Ali Sakarya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Osmangazi İlçesi'nde ikinci el eşya alıp satan Ali Sakarya, dün akşam kendisine ait depoda arkadaşı Behçet Yurtver ile alkol aldı. İddiaya göre iki arasındaki şakalaşma, küfürlü tartışmaya dönüşünce Barış Yurtsever, Ali Sakarya'yı kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ambulans ile Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 çocuk babası Sakarya doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan şüpheli Behçet Yurtsever ise polis tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Görütü dökümü

Şüpheli adliyeye çıkartılırken

Otomobilin içersinden görüntüsü

Ölenin kimlik fotosu

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, () -

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Rus çift motosikletle dereye yatağına uçtu

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde, Rus tatilci İurii Mindiiarov'un kullandığı elektrikli motosikletin kontrolden çıkarak dere yatağına uçması sonucu sürücü ve eşi Natalia Mindiiarova hafif yaralandı.

Yeni Mahalle'de kiraladığı 3 tekerlekli 07 GPB 65 plakalı elektrikli motosikletle seyreden Rus tatilci İurii Mindiiarov, saat 10.00 sıralarında Ahmet Çavuş Caddesi'ne geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, yaklaşık 3 metre derinliğindeki dere yatağına uçtu. Çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan İurii Mindiiarov ile Natalia Mindiiarova için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Çağrı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra İurii Mindiiarov kendi başına dere yatağından çıkarken, Natalia Mindiiarova ise sedyeye alındıktan sonra itfaiye ve sağlık görevlilerince dere yatağından çıkarıldı.

Ambulansla Kemer Yaşam Hastanesi'ne götürülen Rus çift, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olayın olduğu yerden ve alandan genel detay

İtfaiye aracının olay yerine gelmesi

Yaralının dere yatağından çıkartılarak ambulansa taşınması

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

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61 yaşında yüksekokuldan mezun oldu (2) (Yeniden)

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde 61 yaşındaki Abdurrahman Akbaba, iki yıldır eğitim gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümününden mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Yıldızeli Belediyesi'nde çalışan evli 3 çocuk babası Abdurrahman Akbaba, 2015 yılında girdiği üniversite sınavlarında 206 puan alarak Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümünü kazandı. İki yıllık eğitimini tamamlayan Akbaba, çocuğu yaşındaki arkadaşlarıyla birlikte kep ve cübbe giyerek mezuniyet sevinci yaşadı. Mutlu olduğunu söyleyen Akbaba, "1980'li yıllarda ihtilal nedeniyle okula gidemedim. Evin tek oğluydum. Ailem darbe nedeniyle korkup beni okula göndermedi. İçimde okuma hevesi vardı. Eğer okumadan ölseydim gözüm açık giderdim. En azından iki yıllık yüksek okul bitireyim dedim. Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksek okulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümünü kazandım. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'a, okul müdürüme, öğretim elemanlarına ve öğrenci arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Okula devam etmemde ve okulu başarı ile tamamlamamda bana çok destek oldular, Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Akbaba, mezuniyet töreninde okul arkadaşlarıyla birlikte kep atmanın heyecanını yaşadı.

Görüntü Dökümü:

-Mezuniyet töreninden görüntüler

-Akbaba'nın okul arkadaşları ile sahnede görnütüsü

-Diplomasını almaları

-Konuşması

-Kep töreni

Haber: SİVAS, ()

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Gaziantep'te basın mensuplarına eğitim

GAZİANTEP Gazeteciler Cemiyeti (GGC) ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) işbirliği ile kentteki basın mensuplarına yönelik düzenlenen 'Grafik tasarım-sayfa düzeni, haber yazım tekniği ile kamera ve fotoğraf çekimi teknikeri' eğitimleri başladı.

Cemiyette başlayan eğitimlere GGC Başkanı İbrahim Ay, Yönet Kurulu Üyeleri, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Gaziantep Temsilcisi Hüseyin Akkaya, akademisyenler ve gazeteciler katıldı. İlk verilen grafik tasarım ve sayfa düzeni eğitimi öncesinde konuşan İbrahim Ay, cemiyet olarak kentteki basın mensuplarının kendisini geliştirmesine katkı sağlamasına destek verdiklerini söyledi. Ay, "Cemiyet olarak daha öncede Arapça ve İngilizce eğitimlerimiz olmuştu. Üyelerimizin gelişen teknolojiye daha rahat ayak uydurması için desteklerimiz devam ediyor. 3 sürecek eğitimlerde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde görevli akademisyenler tarafından değerli üyelerimize çeşitli konularda bilgiler verilecek" dedi.

Hüseyin Akkaya ise, işbirliği ile çalışmaların devam edeceğini ifade ederek, "Cemiyetimiz ile daha öncede çeşitli çalışmalarımız olmuştu. Daha önceki ziyaretlerimizde üniversitemizi tercih edecek cemiyet üyesi arkadaşlarımızın yakınlarına yüzde 50'ye kadar indirim sağlayacağımızı ifade etmiştik. Eğitimleri başarılı geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından akademisyenler tarafından yerel gazetelerin tasarım bölümünde çalışanlara 'Grafik tasarım-sayfa düzeni' konulu eğitim verildi. 3 gün sürecek eğitimin ardından katılımcılara sertifika verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti

- Eğitime katılanlar

- İbrahim Ay'ın konuşması

- Eğitimin başlaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-)

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