DHA YURT BÜLTENİ-7

Ak Parti kongresine gidenlerin otobüsü kaza yaptı: 40 yaralı (2)

SÜRÜCÜ DİREKSİYONDA UYUKLAMIŞ

AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kingresi'ne İzmir'den katılacak partilileri taşıyan Mehmet Cingöz yönetimindeki 35 ZJG 80 plakalı otobüs, Polatlı merkezde Gazitepe Alt Geçidi'nin aydınlatma direğine çarptı. Sürücünün direksiyonda uyuklaması nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada, yaralananlar arasında 18 aylık bir bebek de bulunuyor.

Polatlı Devlet Hastanesi ile Özel Can Hastanesi'nde tedavi gören yaralılardan 1 kişinin ayağının kırıldığı, 6 kişinin 24 saat süreyle hastanede tutulacağı belirtilirken diğerleri öğle saatlerinde taburcu edildi,

AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, kazanın ardından Polatlı Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret ederken tedavilerinin sürdüğünü, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Delican, "Kongremize katılmak üzere 45 otobüs olarak yola çıktık. Beydağ İlçe teşkilatımızı taşıyan otobüs Polatlı'da kaza yaptı, ölüm olmaması teselli kaynağımız oldu" dedi.

Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ve Ankara İl Sağlık Müdürü Kamil Türkmen, hastanedeki yaralıları ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongredeki konuşmasında kaza yapan partililerine acil şifalar diledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Metin ÖZDEMİR/POLATLI(Ankara), ()

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Çocuklarını odaya kapattı karısını yatak odasında öldürdü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyon şöförlüğü yapan 36 yaşındaki Cihan Eren bugün tartıştığı 23 yaşındaki eşi Hatice Eren' ile tartıştı. Evde bulunan 5 yaşındaki Kızı Sıla ile 3 yaşındaki Ela'yı, oturma odasınakapatan Cihan Eren, yatak odasındaki 6 yıllık eşini başına tabanca ile ateş ederek öldürdü. Yakınlarına telefon ile haber veren Cihan Eren jandarmaya teslim oldu.

İneğöl'ün Hasanağa Mahallesi'nde oturan Cihan Eren bu sabah saat 07.00'de ailevi nedenlerden dolayı eşi Hatice Eren ile tartıştı. Gürültü üzerine kalkan kızlarını oturma odasında koyup kapıyı kapatan Cihan Eren daha sonra ruhsatsız olduğu öne sürülen tabancası ile yatak odasında bulunan eşi Hatice Eren'i başına yakın mesafeden ateş ederek öldürdü. Cinayet sonrası cep telefonu ile aynı mahallede oturan akrabalarına haber veren Eren, tabancayı dereye atıp jandarmaya teslim oldu. Bu sırada gelen Eren'in akrabaları evlerinin oturma odasında oynayan ve yaşananlardan haberdar olmayan Sıla ve Ela isimli kardeşleri evden uzaklaştırırken, Hatice Eren'in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.Cihan Eren'in dereye attığı tabanca İnegöl İtfaiye ekipleri tarafından bulunup jandarmaya teslim edildi. Verdiği ifadesinde, "ailevi nedenlerden dolayı eşimi öldürdüm" diyen Cihan Eren, ifadesi alındıktan sonra "kasten adam öldürmek" suçundan adliyeye çıkartılacak.

Görüntü dökümü

Evden görüntü

Çocukların görüntüsü,

Cenaze aracı

Detaylar

Ciftin ailesi ile çektirdiği foto görüntü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () -

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Çeşme'de 187 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek isteyen toplam 187 göçmen yakalandı.

Çeşme'deki Çiftlik Mahallesi açıklarında devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri, dün (cumartesi) saat 18.00'de şişme botla Sakız Adası'na kaçmaya çalışan kaçak göçmenleri müdahale ederek durdurdu. 16'sı Afganistan, 65'i Suriye uyruklu, toplam 81 kaçak göçmen Çeşme İskelesi'ne getirildi. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. İkinci operasyon ise, bugün (pazar) saat 06.30 sıralarında Karaabdullah Burnu açıklarında gerçekleştirildi. Devriye görevi yapan TCSG 24 gemisinin durdurduğu şişme bottaki kaçak göçmenler, Çeşme İskelesi'ne getirildi. 3'ü Eritre, 9'u Kongo, 37'si Suriye uyruklu göçmenlere, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek içecek yardımında bulunuldu. Son operasyon ise ikinci operasyondan bir saat sonra, TCSG 109 Sahil Güvenlik botu tarafından, Dalyan mahallesindeki Ali Bostan Koyu açıklarında gerçekleştirildi. Şişme botla Sakız Adası'na kaçmaya çalışan kaçak göçmenlere müdahale eden sahil güvenlik ekipleri, 1'i Gine, 56'sı Suriye uyruklu toplam 57 göçmeni Çeşme İskelesi'ne getirdi. Kaçak göçmenlerin can yelekleri imha edilmek üzere toplandı. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sahil güvenlik gemisinin Çeşme iskelesine yaklaşmasından görüntü,

-Göçmenlerin gemiden inişi ve iskeledeki görüntüleri.

Haber - Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), ()

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Adanaspor'un otobüsü taşlandı

SPOR Toto Süper Ligde deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un otobüsü taşlandı. Maçtan sonra Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'ndan ayrılan Adanaspor kafilesinin kavşakta Kayserisporlu taraftarlar tarafından taşlandığını ifade eden kulüp yetkilileri, olayla ilgili olarak gelen polislere şikayetçi olunduğunu açıkladılar. Sürücünün yaralandığı olayda otobüsün 3-4 camının kırıldığı, camların ise kartonlarla yapıştırılarak yola devam edildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Kayseri'de taşlanan otobüsün görüntüsü

- Etrafındaki kalabalık

- Otobüsün taşlanan bölümlerinden detay

- Kolundan yaralanan şoförün görüntüsü

- Koluna pansuman yapılması

- Çevik kuvvet polislerin görüntü

Haber:Adnan POYRAZ-Kamera:ADANA,()

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SP'li Öztek: Ülkede hiçbir şey değişmeyecek

SAADET Partisi Antalya İl Başkanlığı, Mayıs ayı İl Divan Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Parti binasında yapılan toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Latif Öztek de katıldı. Toplantı sonunda partililere seslenen Latif Öztek, hükümeti ve politikalarını eleştirdi.

Başta tarım ve hayvancılık olmak üzere ülkenin bir sorununa değinen Latif Öztek, referandum ile Anayasa değişikliği kabul edilmesine rağmen Türkiye'de hiçbir şeyin değişmediğini söyledi. Ülkede bundan sonra da hiçbir şeyin değişmeyeceğini, sorunların çözülmeyeceğini iddia eten Latif Öztek, “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partili cumhurbaşkanı olarak Ak Parti'nin başına geçse de, uyum yasalarının tamamı çıksa da bu ülkede yaşayan insanların hayatında çok fazla şey değişmeyecek. Milletimizin ekonomik ve sosyal sorunları çözülmeyecek, sıkıntıları ortadan kalkmayacaktır" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Öztek, 8 ay süren Fırat Kalkanı operasyonunun amacına ulaşmadığını da iddia ederek, basın özgürlüğünün önemine değindi ve basın üzerindeki baskıları eleştirdi. Toplantı sonunda bu ay partiye üye olan 101 kişinin rozetleri temsili olarak iki kişiye takıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Partililerin salondaki görüntüsü

- Gazetecilerin görüntüsü

- Genel Başkan Yardımcısı Latif Öztek konuşurken

- Partililerden detay görüntüler

- Genel Başkan Yardımcısı Latif Öztek konuşmasına devam ederken görüntü

HABER- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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