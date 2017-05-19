DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ATATÜRK'ÜN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül, hazırlattığı pastayı protokol üyeleriyle keserek, Atatürk'ün doğum gününü kutladı. Kemer İlçesi'ndeki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi törenle başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Mustafa Özkaynak'ın öğrencilerle Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan törene, Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan, Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Kağan Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yasin Berçin, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, İlçe Emniyet Müdürü Tevfik Karayakalı, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Mustafa Gül, üzerinde Atatürk'ün imzasının bulunduğu pastayı alana getirterek, "Bugün aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü" dedi.

Başkan Gül, yaptığı konuşmada, "Yaşın zamanı ve yeri yokmuş. Sabah haberlerde dinlerken Atatürk, annesine 'Ben hangi gün dünyaya geldim' diye soruyor. Annesi Zübeyde Hanım da 'Ilık bir mayıs günü dünyaya geldin' diye cevap vermiş. Atatürk bunun üzerine 'Benim doğum günüm neden 19 Mayıs olmasın' diyor. Ben bunu haberlerde duyunca ilk defa Atatürk'ün doğum gününü kutlama onuruna nail olmak istedim. Belki bu Türkiye'de bir ilktir" dedi.

Başkan Gül daha sonra protokol üyeleriyle pastayı keserek Atatürk'ün doğum gününü kutladı.

Görüntü Dökümü

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Yağmur nedeniyle beklenilen noktadan detay

Atatürk Anıtına Çelenk Sunumu

Saygı Duruşu

Pasta detayı

CHP'li Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül konuşma

Pastanın kesilmesi

Pastanın kesilmesi el detayı

02:08 dakika ve 68,2 MB

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()

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2)KONYA'DA 19 MAYIS COŞKUSU

KONYA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, Gençlik Yürüyüşü'nün ardından Kültür Park'ta devam etti. Törene Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile askeri erkan ve protokol üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Selçuk Üniversitesi Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi sunuldu. Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından, öğrenciler spor gösterileri sundu. Program uluslararası spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile son buldu.

(Görüntü Dökümü

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- Tören alanından detay

- Öğrencilerin gösterileri

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ KONYA ))

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3)DERİNCE'DE 19 MAYIS COŞKUSU

KOCAELİ'nin Derince İlçesi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşku ile kutlandı. Bando eşliğinde yürünmesinin ardından öğrencilerin spor gösterileri ilgiyle izlenildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Derince'de coşkuyla kutlandı. Sabancı ve Ortakları İlköğretim Okulu önünde bando eşliğindeki yürüyüşe İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Derince Garnizon Komutanı Deniz Albay Şenol Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Yürüyüş Derince Kent Meydanı'nda son bulurken, öğrencilerin masa tenisi, uzak doğu sporları gösterisi, kick boks, dart ve güreş gösterileri ilgiyle izlenildi.

Görüntü Dökümü

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-Yürüyüşten görüntü

-Spor etkinlikleri

(Haber: Ergün AYAZ-Kamera: Orhan UZUN-DERİNCE(Kocaeli), () -

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4)MERSİN'DE ŞEHİT AİLESİNDEN ÖĞRENCİLERE ANLAMLI HEDİYE

SİİRT- Pervari karayolunda 20 Ağustos 2015'de PKK'lı teröristler tarafından yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan jandarma er Emre Kaan Arlı'nın ailesi, oğullarının adını taşıyan kütüphanenin bulunduğu Mersin'in Mut İlçesi'ndeki okulda öğrencilere ayakkabı dağıttı.

Şehit Emre Kaan Arlı'nın Kocaeli'de yaşayan annesi Emine Arlı ve babası Şaban Arlı, oğullarının adını yaşatmayı sürdürüyor. Mut'a bağlı Dağpazarı Mahallesi'ndeki Ere Dağpazarı İlk ve Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrencilerin ayakkabı numaralarını okul yöneticilerinden alan Arlı Ailesi, gerekli hazırlıkları yaparak Dağpazarı Mahallesi'ne geldi. Emine Arlı, babası Şaban Arlı ile kardeşi 6 yaşındaki Elif Hilal, Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz ve eşi Nuran Yılmaz ile birlikte okuldaki 139 öğrenciye ayakkabı dağıttı. Şehidin isminin verildiği kütüphaneye de kitap getiren aile, duygulu anlar yaşadı.

Emine Arlı, çocuğunun çok güzel olaylara vesile olduğunu belirterek, "Hiç tanımadığımız bir yere gelmeyi nasip etti. Allah herkese hayırlı evlat nasip etsin. Benim evladım da çok hayırlı bir evlattı. Vatan sağ olsun" dedi. Baba Şaban Arlı da oğullarının isminin verildiği kütüphanenin açılmasına vesile olanlara teşekkür etti.

İzmit'ten Mut'a kadar gelerek çocukları sevindirmelerinden dolayı şehit ailesine teşekkür eden Belediye Başkanı Yılmaz, "Biz de şehidimizin anısına buraya her zaman sahip çıkacağız. Burada gördüğümüz eksikleri gidererek çocuklarımızın daha iyi yetişmesini sağlayacağız. Kendi çocukları gibi buradaki çocuklara sahip çıkan aileye tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Araçlardan ayakkabılar okula taşınırken

- Okul tabelası yakın plan

- Sınıfta Şehit Jandarma Er Emre Kaan Arlı'nın annesi Emine Arlı sınıfta ayakkabı dağıtırken

- Şehidin babası Şaban ve annesi Emine Arlı öğrencilere ayakkabı verirken

- Sınıfta çocuklar topluca teşekkür ederlerken

- Şehidin annesi Emine, babası Şaban, kardeşi Elif Hilal Arlı şehidin adının verildiği kütüphaneyi ziyaret ederken

- Şehidin annesi Emine Arlı ile röportaj

- Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz'la röportaj

- Şehidin babası Şaban Anlı ile röportaj

- Şehidin babası Şaban Arlı, Belediye Başkanı Nebi Yılmaz ve okul yöneticileri kütüphaneye kitap getirirken

- Okul önünde toplu görüntü



(BOYUT: 234 MB) (SÜRE: 4 dk. 28 sn)

Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/MUT(Mersin)()

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5)SOKAK KÖPEKLERİ OKULDAKİ 6 TAVŞANI TELEF ETTİ

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde ilkokulun bahçesindeki kümeste öğretmen ve öğrenciler tarafından beslenen 6 tavşan, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu telef oldu. Anne tavşanların toprak altında sakladığı 6 yavru tavşan ise kurtuldu.

Sarıkorkmaz Mahallesi'ndeki Dikmen İlkokulu'nda öğretmen ve öğrenciler tarafından bahçede yapılan kümeste beslenen 6 tavşan, sabah ölü bulundu. Öğrencilerin büyük üzüntü duyduğu olayla ilgili okul idaresi, durumu polise bildirdi. Okulun güvenlik kameralarını inceleyen polis, tavşanların okulun bahçesine giren sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını belirledi. Görüntülerde, okul bahçesine giren köpeklerin, tel örgülerin üzerinden atlayıp tavşanların bulunduğu kümese girmesi yer alıyor. Öte yandan 6 yavru tavşanın, annelerinin toprağı eşeleyerek yaptıkları yuvalarda bulunduğu için saldırıdan kurtulduğu ortaya çıktı. Karton kutu içine alınan yavru tavşanlar, okul içindeki bir odaya alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anı güvenlik kamerası görüntüsü

-Dikmen ilkokulu

-Yavru tavşanların karton kutuya konması

-Öğrencilerin yavru tavşanları sevmesi

-Kovaya konan Ölmüş tavşanlar

Süre: (7.44) Boyut (237 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

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6)YÜKSEKOVA'DA HİNDİ VE TAVUK ÇİFTLİĞİ

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bir vatandaş, kurduğu çiftlikte organik hindi ve tavuk yetiştiriciliği yapmaya başladı. Günde 500 yumurta elde ettiğini söyleyen Hamit Yiğit, çiftliğini kompleks haline getirmeyi amaçladığını söyledi.

Yüksekova-Şemdinli karayolu üzerinde bulunan alanda kurduğu çiftlikle Hamit Yiğit yeni bir iş alanı oluşturdu. Çiftlikte 4 bin 500 hindi tavuk bulunduğunu belirten Yiğit, "Kurduğum çiftlikte bin 500 hindi, bin 500 tavuk ve bin 500 hindi yavrusu var. Çiftliğin yaklaşık 150 Bin TL'ye mal olduğunu söyleyen Yiğit, amacım bir günlük hizmet olmadığını uzun vadeli bir hizmet edebilmektir. Sabah geldiğimde hayvanları doğaya bırakıyorum. Günde 500 organik yumurta elde ediyorum. Topladığım yumurtaları piyasa satarak hayvanlar için yem alıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Çiftlikten görüntü

-Hindi,Tavuk ve hindi yavrularından görüntü

-Hindilere yem verirken

-Hamit Yiğit ile röp

-Genel Detaylar

Haber: Kamera Yaşar KAPLAN-Erkan ÇOBANOĞLU/YÜKSEKOVA(Hakkari),

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