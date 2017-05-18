DHA YURT BÜLTENİ-7

1)SAVAŞ UÇAKLARI, CUDİ DAĞI'NI BOMBALADI



ŞIRNAK yakınlarındaki Cudi Dağı'nda tespit edilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla dün başlayan hava harekatı kapsamında savaş uçakları, teröristlerin olduğu bölgeleri ve kaçış güzergahlarını bombaladı. Şırnak ile Cizre ve Silopi ilçeleri arasında bulunan, Kuzey Irak sınırı boyunca uzanan Cudi Dağı'nda güvenlik güçlerinin tespit ettiği silahlı bir grup teröristin etkisiz hale getirilmesi amacıyla savaş uçakları tarafından başlatılan bombardıman bugün de sürüyor. Köstreli, Derebaşı ve Koyunöğren bölgelerindeki sarp, kayalık bölgede oldukları öğrenilen ve sürekli hareket eden PKK'lı teröristlerin kaçış güzergahları F-16 savaş uçakları tarafından yoğun şekilde bombalanıyor. Savaş uçaklarının yaptığı sorti ve bombardıman sonrası yaşanan patlamalar, Cizre ve Silopi ilçe merkezlerinden de duyuluyor.

Görüntü Dökümü

--------------------(İKİ GÜN ÖNCE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER)

-Bölgeden görüntü

Ramazan İMRAĞ/CİZRE (Şırnak), ()-

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2)DİYARBAKIR SUR'DAN GELEN PATLAMA SESİ KORKUTTU

DİYARBAKIR merkez Sur İlçesinden gelen patlama sesi kentte paniğe neden oldu. Patlamanın sokağa çıkma yasağının sürdüğü alanda bulunan 2 piknik tüpü içerisine yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) kontrollü imhasından kaynaklandığı öğrenildi.Sur İlçesinde daha önce çatışmaların yoğun olarak meydana geldiği ve halen sokağa çıkma yasağının sürdüğü Bardakçı sokak sonunda 2 piknik tüpü bulundu. Yapılan incelemede tüplerin el yapımı patlayıcıya çevrildiğini belirleyen polis, durumu bomba imha uzmanlarına haber verdi. Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Sur ilçesinde bulunan iki adet piknik tüpü bomba uzmanlarının müdahalesiyle imha edildi.İmha sırasında kentin bir çok noktasından duyulan patlama sesi paniğe neden oldu. Ancak, patlamanın kontrollü patlama olduğunu duyan vatandaşlar rahatladı. Sokağa çıkma yasağının bulunduğu alanlarda güvenlik güçlerinin patlayıcı arama çalmalarının sürdüğü belirtildi.

Canan ALTINTAŞ/ DİYARBAKIR,()-

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3)RUS TURİSTLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 18 YARALI (EK)

"YARALANANLAR RUS DEĞİL UKRAYNALI"

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, 2'si Türk 18 kişinin yaralandığı midibüs kazasındaki yolcuların Rus değil Ukraynalı kafile olduğu açıkladı. Dr. Tekin, "Olay yerine giden sağlık görevlilerimiz, kaza yerindeki yaralıların konuşmalarından Rus olduklarını zannetti. Bunu olayın sıcaklığına bağlıyoruz. Şu anda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 13, Muğla Özel Yücelen Hastanesi'nde ise 4 ve aracının başından ayrılmayan, kaza yerinde tedavisi yapılan midibüs şoförü olmak üzere 18 yaralı var. 3'ünün sağlık durumu ciddiytini koruyor, diğerlerinin ise sağlık durumları iyi" dedi.

KAZA NEDENİ YAĞIŞ

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ise kazayla ilgili açıklama yaptı. Kazanın yağıştan meydana geldiğini açıklayan Kaymakamı Yıldız, "Bodrum'dan Pamukkale istikametine gitmekte olan bir tur aracı. Kazada 18 kişi yaralı var. Aşırı yağıştan dolayı virajı alamamış ve yan yatmış. Biraz durumu ciddi olan yaralılar var. Hepsi hastanelere sevk edildi. Gerekli tedbirler alındı. Yol trafiğe açıldı" dedi.Kazayla ilgili olarak Kaymakam Yıldız'a bilgi veren midibüsün şoförü Taner Güngör ise, "Bodrum'dan Pamukkale'ye tur yapıyoruz. Araç şirkete ait. Ben şoförüyüm" diye konuştu.

MUĞLA/

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4)İKİ BİNA ARASINA DÜŞEN MARTILARI İTFAİYE KURTARDI

İZMİT'te, iki bina arasındaki boşluğa düşen iki martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İzmit Kozluk Mahallesi Zobuoğlu Sokak üzerinde yan yana bulunan 2 katlı iki binanın arasına düşen iki martının seslerini duyan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir insanın giremeyeceği kadar dar alana düşen martıları kurtarmak için binanın tavanına çıktı. İtfaiyeciler file kepçe ile martıları bulundukları yerden aldı. Bir martı uçarken, yorgun düşen martı ise bir süre sonra doğaya salındı.

Görüntü Dökümü

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İtfaiyecilerin kurtarma çalışmaları

Martıların alınması

Martıdan görüntü

Vatandaş ile röp

HABER: Faruk KIYAK/KAMERA: Orhan UZUN-İZMİT/

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5)MEZUNİYET TÖRENİ YOLUNDA KAZA: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

KARAMAN'da Kazımkarabekir ilçesindeki Meslek Yüksek Okulu’nda öğrenim gören 22 yaşındaki Muazzez Karaburun'un mezuniyet törenine gelen ailesi trafik kazası geçirdi. Kazada Muazzez Karaburun'un eniştesi 32 yaşındaki Mehmet Germen, olay yerinde hayatını kaybetti, annesi, babası, ablası ve 4 yaşındaki yeğeni yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında Karaman- Konya karayolunun 38'inci kilometresinde meydana geldi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kazımkarabekir Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama bölümünde öğrenim gören Muazzez Karaburun'un bugün akşam mezuniyet töreni vardı. Manisa'nın Alaşehir İlçesi'ndeki ailesi, kızlarının törenine katılmak için yola çıktı. Muazzez Karaburun'un eniştesi Mehmet Germen'in kullandığı 01 R 9378 plakalı hafif ticari araç, Kazımkarabekir İlçesi'ne 15 kilometre kala, iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp şarampole takla attı. Kazada sürücü Mehmet Germen olay yerinde hayatını kaybetti. Muazzez Karaburun'un annesi 43 yaşındaki Makbule Karaburun, babası 52 yaşındaki Süleyman Karaburun, ablası 25 yaşındaki Mukaddes Germen ve 4 yaşındaki yeğeni Pelinay Germen de yaralandı.

Kaza haberini duyan Muazzez Karaburun, olay yerine giderek, ailesine yardım etti. Yaralılar ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muazzez Karaburun da ailesinin yanında ambulansla hastaneye geldi. Genç kız, yeğeni Pelinay'ı, ambulanstan alıp, kucağında acil servise kadar taşıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Yaralıların ambulansla hastaneye getirilmesi

- Acıl servise alınması

- Muazzer Karaburun'an yeğenini acil servise taşıması

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN ))

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6)KAYSERİ'DE FETÖ ŞÜPHELİSİ 8 ESNAF VE İŞADAMI ADLİYEDE

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen hafta gözaltına alınan biri kadın 8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerini esnaf ve işadamlarına yönelik FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Terörün finansmanını sağlama' suçundan 12 Mayıs'ta gözaltına aldığı Ahmet B., Ahmet Osman B., Süleyman Ü., Sami G., Nagihan B., Nuri K., İbrahim Hakkı G., Halil K. polisteki sorgularının ardından adiliyeye götürüp, Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Polis, firari Bayram G.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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- İş adamlarının adliyeye getirilişi

- Detay

Haber - Kamera:Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, )

ÖZEL

DV 1 DOSYA, 40 saniye /26 MB

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7)BENTONİT KUYUSUNA DÜŞEN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde bentonit çamuru dolu kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Sandıklı'ya bağlı Koçhisar Köyü Seralar mevkiinde büyükbaş hayvan otlatan çoban Mehmet Görür, saat 09.00 sıralarında hayvanlardan birinin içerisinde bentonit malzeme karılmış kuyuya düştüğünü fark etti. Mehmet Görür'ün haber vermesi üzerine gelen hayvanların sahibi Mustafa Çırağ'ın oğlu 23 yaşındaki Mehmet Çırağ, itfaiyeden yardım istedi.Olay yerine kısa sürede gelen Sandıklı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kuyuya inerek ineğin boynuzlarına halat bağladı. Sıvı haldeki harca bulandığı için çıkamayan inek, itfaiye erleri tarafından halat yardımıyla kuyudan çıkarıldı. Mehmet Çırağ, "Çobanımız ineğin kuyuya düştüğünü telefonla bildirdi. Yaklaşık 5 metre derinlikteki bu bentonit kuyusundan ineği çıkartamayacağımızı anlayınca itfaiyeden yardım istedik. Sağ olsun itfaiye ekipleri de kısa sürede buraya gelerek ineğimizi kurtardı. Teşekkür ederim" dedi.

Bentonit malzemenin yakın noktada su kuyusu açmakta kullanılmak amacıyla hazırlandığı belirtildi. Bentonit çamurunun kuyu açma ve betonlama işlemi süresince duvarların göçmesini önlemek amacıyla kullanıldığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- İnek kuyudayken

- İneğe kuyuda itfaiye halat bağlarken

- İnek kuyudan kurtarılırken

- İnek kuyudan kurtarıldıktan sonra

- RÖP: Mustafa Çırağ

57.6 MB /// 01.47"

HABER-KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), ()

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8)GÖKÇEADA RUM OKULU TURKCELL İLE HAYAT BULDU

TURKCELL eğitim ve teknolojiyi buluşturan sosyal sorumluluk faaliyetlerine bir yenisini daha ekliyor. Yarım asır sonra 2015 yılında yeniden açılan tarihi Gökçeada Rum Ortaokulu ve Lisesi, Turkcell'in destekleriyle daha da gelişiyor. Turkcell, okulda geleceğin kahramanı çocukların yararlanabileceği bir teknoloji sınıfı oluştururken, ayrıca, öğrencilerin eğitim süreçlerinde yararlanabilecekleri açık spor alanı, amfitiyatro ve botanik bahçesinin bulunduğu spor ve sosyal tesisi inşa etti.Türkiye'nin geleceğine değer katan ve sosyal fayda yaratan projeler geliştiren ve uygulayan Turkcell, 23 yıldır eğitime verdiği desteğine Gökçeada Rum Ortaokulu ve Lisesi ile devam ediyor. Yarım asırlık aradan sonra 2015 yılında tekrar eğitim hayatına başlayan tarihi Gökçeada Rum Ortaokulu ve Lisesi, Turkcell'in destekleriyle gelişmeye devam ediyor. Öğrencilerin eğitim imkanlarının en üst düzeye taşınması hedefiyle çalışan Turkcell, geleceğin kahramanları çocukların yararlanabileceği bir teknoloji sınıfı oluşturdu. Teknoloji sınıfında öğrenciler 3 boyutlu yazıcı, Arduino elektronik öğrenme kitleri ve yazılım ekipmanlarıyla teknoloji konusunda eğitim alabilecek, kendilerine hediye edilen kodlama kitleri ile kendi yazılımlarını oluşturarak geleceğin yerli yazılımlarını ortaya çıkartabilecekler. Bunların yanı sıra inşa edilen spor ve sosyal tesis ile öğrenciler eğitim süreçlerinde açık spor alanı, amfitiyatro ve botanik bahçesinden de yararlanabilecek.

KAAN TERZİOĞLU: DÜNYA GÖÇTEN KORKARKEN EVİNE DÖNEN İNSANLAR BİR UMUT VESİLESİ

Gökçeada Rum Ortaokulu ve Lisesi'ndeki spor ve kültür salonu ile teknoloji sınıfının açılışı nedeniyle, okulda düzenlenen törene, İmroz Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Laki Vingas, İstanbul Rum Patriği Bartholomeos ile Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ve Turkcell Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Okul müdürü İoakim Makis Kamburopulos, Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Gökçeada Kaymakamı Muhittin Gürel ve okulun eski öğrencilerinin de yer aldığı törende duygusal anlar yaşandı. Kendisi de mübadele sonrası Türkiye'ye gelen bir ailenin torunu olan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Bugün Gökçeadalı çocuklar için buradayız. Ve hakikaten ben şunu hissediyorum. Onlar, dedelerinden ninelerinden daha şanslılar aynı benim dedemden ninemden daha şanslı olduğum gibi. Birinci Dünya savaşı sonrası mübadeleyle Türkiye'ye gelmiş bir aile mensubu olarak, dünya göçten korkarken eve dönen insanların hikayelerini duymak bir umut vesilesi. Burada o kadar güzel konuşmalar dinledik, o kadar güzel videolar izledik ki bana, sizlere Turkcell'e bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür etmekten başka bir şey kalmadı" dedi.

LAKİ VİNGAS: MADDİYATTAN ÇOK MANEVİYATIMIZA DESTEK KATTINIZ

İmroz Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Laki Vingas ise şunları söyledi: "Şu an okullarımızda 33 öğrenci mevcuttur. Ailelerinin birçoğu Selanik, Girit, İstanbul ve Atina'dan göç etmişlerdir. Bu ailelerin aidiyeti Gökçeada ile doğrudan bağlantılıdır. Bu projedeki asıl amacımız tabii ki okullarda yetişen çocuklarımızın iyi ve kaliteli eğitim almalarıdır. Ama burada önemli olan iyi insan olarak yetişmeleri, hem yaşadıkları topraklarda hem dünya halklarına kültür, bilim, ilim alanında katkı sağlayan nesiller olabilmeleridir. Elbirliğiyle yapılan çalışmalar sonucu, Gökçeada eskiden olduğu gibi çok kültürlü geleneğine tekrar kavuşuyor. İçinde bulunduğumuz coğrafyada bunca acı yaşanırken, savaşın ortasında kalan insanlar evlerinden yurtlarından edilirken, Gökçeada'ya topraklarına geri dönen okullarına tekrar kavuşan, ait oldukları kültürde insanlar görmenin manevi hazzı ve gururu gerçekten çok büyük. Bu haz ve gururumuzun en büyük ortağı Turkcell'in maddiyattan öte maneviyatımıza kattığı destek kuşkusuz ki maneviyatımızı şevkimizi daha da artırıyor. Yapabileceklerimizle ilgili çıtayı daha da yükseltiyor."

BARTHOLOMEOS: ADAMIZ YİNE ÇOK KÜLTÜRLÜ, ÜRETKEN VE MUTLU İNSANLARIN YAŞAM ALANI OLSUN

İstanbul Rum Patriği Bartholomeos ise şunları söyledi: "Bizler yanlış uygulamalarla en önemli ve değerli yaşam kaynaklarımızdan biri olan eğitimden yarım asır mahrum bırakıldık. Eğitimsiz kalan bir toplum, kendisine de, cemaatine de ülkesine de fayda sağlayamayacağı için adadaki Rum Toplumu göç etmek zorunda kaldı. Halbuki bu adada ilk kurumsal eğitim 19. Yüzyılın ilk yarısından beri sürmekteydi. İmrozlulara sesleniyorum, bu okullara sahip çıkın, verilen çabaları destekleyin ki adamız tekrar çok kültürlü üretken, misafirperver, mutlu insanların yaşadığı, doğanın ve kültür mirasının korunduğu eğitimli insanların var olduğu bir yaşam alanı olsun. Gelin hep birlikte ortak yaşamın en iyi örneğinin sağlam temeller üzerinde geliştiği Gökçeadamız, Yunanistan ve Anadolu arasında binlerce yıl var olmanın yanı sıra barış ve huzura da destek olarak toplumlarımıza ilham versin."

MAKİS KAMBUROPULOS: ŞU AN BULUNDUĞUMUZ YER SU BİRİKİNTİSİ VE ÇAMURDAN İBARETTİ

Gökçeada Rum Ortaokulu ve Lisesi Müdürü İoakim Makis Kamburopulos, adanın yıllar önceki sessizliğini hatırlatarak, "1968-1969 öğretim yılında tek kelime Türkçe bilmeden annemle bu binanın kapısından geçmişken, yarım asır sonra burada bu güzellikleri yaşayacağım aklımdan bile geçmezdi. Yılmadık, kadere teslim olmadık, uğraştık, çalıştık, hayal kurduk. Mesele hak adalet eğitim sevgi, saygı beraber yaşama kültürü ise gerisi teferruattır diye düşündük ve yılmadık. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın da gururunu taşıyarak devlet kurumlarının kapısını çaldık. Sağolsunlar, kimse bizi geri çevirmedi. Çocukluğumdan beri şimdi bulunduğumuz noktada suların biriktiğini ve kış aylarında bahçenin çamurdan ibaret olduğunu çok iyi hatırlıyorum. İmdadımıza yetiştiniz sağolun. Ne kadar gururlansak yeridir. Sevgili öğrenciler, siz yokken buralar sessizdi hüzünlüydü, geçen sene geldiniz ve hayatımızı şenlendirdiniz. Şimdi de okul bahçesinin heyecanı, coşkusu köyümüzü şenlendirecek ümitlerini dallandıracak, beklentilerini artıracak" diye konuştu.

BERABER YAŞAMA KÜLTÜRÜNÜ YAŞATACAK

Eski adı Tepeköy Rum İlkokulu, bugünkü ismiyle Gökçeada Rum Ortaokulu ve Lisesi, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine bağlı bir köy olan Tepeköy'de yer alıyor. 1954 yılında köylüler tarafından imece usulüyle inşa edilen okul, çocuklarını okula göndermek isteyen ailelerin birebir emekleriyle gerçekleşmiş. Bu sebeple bina gerek yapım kalitesi, gerekse detaylarıyla dikkat çeken bir özen içeriyor. Gökçeada Rum Okulu, burada eğitim gören öğrencilerin eğitim süreçlerinin iyileşmesinin çok ötesinde, Rumların evlerine tekrar dönebilmesi ve asıl evleri olan Gökçeada'da kalıcı bir hayat kurabilmeleri, coğrafi ve kültürel aidiyeti yaşatabilmeleri açısından da büyük değer taşıyor.

Görüntü Dökümü

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-Toplantıdan görüntü

-konuşmalar

-tanıtım filmi

-Gökçeada Rum Ortaokulu ve Lisesi'nden görüntü (arşiv)

Haber-Kamera: ÇANAKKALE ()

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