DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ŞIRNAK'TA YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU



ŞIRNAK'taki Küpeli Dağı'nda, araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan askerlerden Tankçı Uzman Çavuş 43 yaşındaki Musa Vuruşkan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.Şırnak'ın Küpeli Dağı Görmeç Bölgesi'nde geçen Pazartesi günü arazi arama ve taraması sırasında, PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaralanan 3 askerden Tankçı Uzman Çavuş Musa Vuruşkan, Şırnak'taki ilk müdahalesinin ardından helikopterle Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Uzman Çavuş Vuruşkan, bu sabah yaşam mücadelesini kaybedip şehit oldu.Şehit Uzman Çavuş Vuruşkan'ın acı haberi, memleketi Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi'nde yaşayan yakınlarını yasa boğdu. Eşi Fatma, annesi Hüsne ve babası Mehmet'in Ankara'da bulunduğu, 3 çocuk babası şehit Uzman Çavuş Vuruşkan'ın cenazesi, memleketi Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi'ne bağlı Hamzalar Köyü'nde yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

TSK'DAN BAŞSAĞLIĞI

Genelkurmay Başkanlığı, Şırnak'ın Küpeli Dağı'nda, araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanıp bu sabah şehit olan Tankçı Uzman Çavuş 43 yaşındaki Musa Vuruşkan ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şehidin ailesi ve yakınlarına başsağlığında bulunularak, şöyle denildi: "15 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak/Akçay, Görmeç Üs bölgesine bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan bir kahraman silah arkadaşımız tedavi gördüğü Ankara Gülhane Araştırma ve Eğitim Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Mayıs 2017 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

Ahmet KORKMAZ/ GÖLBAŞI(Adıyaman) ()-

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2)KONYA'DA KOCA DEHŞETİ, EŞİNİ, KAYINVALİDESİNİ VE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ

KONYA'da şoför Erdal Atlı, 4 ay önce boşandığı ve ailesinin yanında yaşayan 2 çocuğunun annesi 41 yaşındaki Yasemin Yıldız, eski kayınpederi 72 yaşındaki Behram Yıldız ve kayınvalidesi 59 yaşındaki Fatma Yıldız'ı, av tüfeğiyle öldürdü. Ardından 7 yaşındaki kızı Sudenaz Atlı, yanına alıp kaçtı. Atlı'nın kaçarken de 17 yaşındaki oğlu Yunus Emre Atlı'ya, cep telefonundan, "Oğlum eve koş, anneni, dedeni ve nineni vurdum. Belki yetişirsin"diye mesaj attığı öğrenildi. Polis, kaçan Atlı'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 09.40 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahallesi Akif Sokaktaki 5 katlı Olcay Kent Sitesi'nin son katında meydana geldi. Erdal Atlı, 1 yıldır ayrı yaşadığı, 4 ay önce boşandığı ve ailesinin yanında yaşayan eşi Yasemin Yıldız'ın, yanına geldi. Atlı, evdeki eşi Yasemin Yıldız, kayınvalidesi Fatma Yıldız ve kayınpederi Berham Yıldız ile evin girişinde belirlenemeyen nedenle tartıştı. Atlı, kızı Sudanez Atlı'nın gözleri önünde, kapının girişindeki koridor da kayınvalidesi, kayınpederi ve kapının arkasına saklanan eşinin göğüs kısımlarına yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı. 3 kişi kanlar içinde yere yığılırken Atlı da, kızı Sudenaz'ı, yanına alıp araçla kaçtı. Silah sesini duyan komşuları polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri 3 kişini öldüğünü belirledi.

OĞLUNA KOŞ YETİŞ DİYE MESAJ ATMIŞ

Erdal Atlı'nın cinayet ardından lise öğrencisi oğlu Yunus Emre Atlı'yı, cep telefonundan "Oğlum eve koş, anneni, dedeni ve nineni vurdum. Belki yetişirsin"diye mesaj attığı öğrenildi. Atlı çifti boşandıktan sonra Sudenaz Atlı ve Yunus Emre Atlı'nın velayetinin anne Yasemin Yıldız'a verildiği öğrenildi. Annesi'nin yanında kalan Yunus Emre Atlı'nın, bir ay önce evden kaçıp, babası Erdal Atlı'nın yanına gittiği ve bir süre babasıyla birlikte kaldıktan sonra tekrar eve döndüğü belirtildi.

"ABLAM SÜREKLİ ŞİDDET GÖRÜYORDU"

Yasemin Yıldız'ın, kardeşi Turan Yıldız, ablası Yasemin Yıldız'ın, eşinden sürekli şiddet gördüğü için boşandığını ileri sürdü.

DÜN EV KİRALAMIŞ

Boşandığı eşi tarafından öldürülen Yasemin Yıldız'nın dün aynı sitedeki başka bir bloktan ev kiraladığı ortaya çıktı. Komşuları Gülay Danışmaz, "Yasemin, babasının yanında yaşıyordu. Ancak oğlu ve kızıyla ayrı yaşamak için dün diğer bloktan ev kiraladı. Hatta emlakçı, evi kiralayabilmek için kefil istemiş. Bu duruma üzülmüştü. Sonra iş tatlıya bağlandı ve evi kefilsiz kiraladı. Evi kiralayınca çok mutlu olmuştu, adeta havalara uçuyordu. Kaymakamlıktan falan yardım alacaktı."diye konuştu.

AĞABEYİNİ KURTARDIM, KIZIM SENİDE EN ZAMANDA KURTARACAĞIM

Erdal Atlı'nın facebooktaki sayfasında, geçen 26 Nisan Çarşamba günü, kızı Sudenaz Atlı'nın fotoğrafıyla birlikte, "Seni çok seviyorum canım kızım tam bir yol önce bugün kopardılar seni benden. Ama Allah büyük kızım, abini kurtardım aldım inşallah senide en kısa zamanda kurtarıp alacağım vicdansızların elinden sabırla inşallah" mesajını paylaşması dikkat çekti. Ayrıca Atlı'nın yeni sosyal paylasım sitesindeki sayfasında geçen 2 Nisan günü, bir tabanca resmiyle 'Suskunluğu zayıflıkla karıştırmayın, kimse yüksek sesle cinayet planlamaz' mesajını yayınladığı görüldü. Polis, tüm kent genelinde kaçan Erdal Atlı’nın yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Evin dışından detay

- Cesetlerin çıkartılması

- Komşular röp.

- Polisin incelemesi

- Yakınlarından detay

- Anons

- Ölenlerin ve zanlının fotoğrafı

(haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA ))

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KÖMÜR OCAĞINDA METAN GAZI 2 CAN ALDI (EK)

3)ZONGULDAK'TA TOPRAĞA VERİLECEKLER

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde dün akşam kömür ocağında metan gazı sızıntısı sonucu yaşamını yitiren işçiler Levent Korkmaz ile Esen Çavuş'un, Zonguldak'ta toprağa verileceği kaydedildi. Levent Korkmaz'ın Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Çatalağzı Köyü'nde, Esen Çavuş'un ise Devrek İlçesi Çavuşoğlu Köyü'nde toprağa verileceği açıklandı. Diğer yandan İş Sağlığı Güvenliği Teftiş Kurulu uzmanlarının, madende inceleme yaptığı kaydedildi. İşçilerin yaşamını yitirdiği bölüme ise temiz hava basıldığı belirtildi.

HABER: ANTALYA-)

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4)UŞAK'TA MİNİKLERE TAKKELİ VE TÜRBANLI EĞİTİME SORUŞTURMA

UŞAK Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 4- 6 yaş arasındaki çocukların takkeli, sarıklı ve türbanlı fotoğrafları ile camide imamın arkasında saf tuttukları fotoğrafları sosyal paylaşım sitesinde yayınlayan özel kreş ve gündüz bakımevi hakkında soruşturma başlattı.Türkiye genelinde faaliyet gösteren dini bir vakıfın sahibi olduğu Uşak kent merkezindeki özel kreş ve gündüz bakımevi, Facebook sayfasında, 4- 6 yaş grubundaki çocukların cami ziyaretine ilişkin fotoğrafları paylaştı. Erkek ve kız çocukların sarıklı, takkeli, türbanlı ve gelinlikli fotoğrafları ile camide imamın arkasında saf tuttukları fotoğrafları sosyal medyada görenler tepki gösterdi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Uşak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, henüz 4- 6 yaşındaki çocuklara tarikat kıyafeti giydirip bunu sosyal medyadaki hesabından yayınlayan özel kreş ve gündüz bakımevi hakkında soruşturma başlattı.Soruşturmasının başlatılmasının ardından özel kreş ve gündüz bakımevi, Facebook'taki sayfasını kapattı.

EĞİTİMCİLERDEN TEPKİ

Özel kreş ve gündüz bakımevinde, henüz 'kalem tutmasını bilmeyen' çocuklara dini eğitim adı altında böyle kıyafetler giydirildiğini söyleyen Eğitim-Sen Uşak Şube Başkanı Burak Yavaş, bunu yapanların 'şeriat özlemi' içinde olduğunu savundu.Atatürkçü Düşünce Derneği Uşak Şube Başkanı Arif Güvenir de çocukların 'ortaçağ zihniyeti' ile eğitilmesinin kendilerini üzdüğünü belirerek, "Öncelikle zihniyeti değiştirerek, İslami yaşantıyı herkesin kendi vicdanında yaşaması gerektiği öğretilmelidir. Çocukların bir kısmına laik ve bilimsel eğitim, bir kısmına da mezhepsel ve dinsel eğitim verildiğinde bu çocuklar büyüdüklerine birbirine düşman olur" dedi.

Görüntü Dökümü;

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- Çocukların sınıfta ilahi okuması

- Çocuklara kreşte uygulanan dini istismarı gösteren fotoğraflar

- Eğitim Sen Uşak Şube Başkanı Burak Yavaş'ın konuşması

- Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Arif Güvenir'in konuşması

(Haber- Kamera: Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, ()

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5)FOTOKAPANLAR MANİSA'DA İLK DEFA KURT GÖRÜNTÜLEDİ

MANİSA'da biyoçeşitliliğinin tespiti için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'nce belirli bölgelerine yerleştirilen fotokapanlar ilk defa kentte kurt görüntüledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Uğur Bayil, kurdun insanlara saldırmadığını belirtti, ancak dağda çobanlık yapan ve arazileri olan vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'nün il genelinde yürüttüğü biyoçeşitliliğinin tespitine yönelik çalışmalar kapsamında doğaya yerleştirilen fotokapanlar ilk defa bir kurt görüntüledi. Ahmetli İlçesi Haciköseli Mahallesi'nde fotokapan aracılığı ile görüntülenen canis lupus türü kurt, sevindirdi. Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Uğur Bayil, ilk defa kurt görüntülediklerini belirterek, bu hayvanların koruma altında olduğunu, zarar verenlerin 1363 lira para cezası ile cezalandırılacağını söyledi.

HAYVAN SAHİPLERİNİ UYARDI

Kurtun çok aç ve yaralı olmadığı sürece insanlara saldırmadığını belirten, ancak dağlarda çobanlık yapan ve arazileri olan vatandaşları tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyaran Bayil, "İlimizin biyolojik çeşitliliğinin tespiti için geçmiş yıllarda aldığımız fotokapanlar ile ciddi çalışmalar yapıyoruz. İlimizin çeşitli bölgelerine kurduğumuz fotokapanlar aracılığı ile yaban hayatını gözlemliyoruz. Ahmetli İlçesi Hacıköseli Mahallesi'nde kurduğumuz fotokapandan ilk defa kurt görüntüsü elde etmiş olduk. İlimizde kurdun yaşadığını görmek, biyoçeşitlilik anlamında bizi mutlu etti. Kurt ülkemizde nesli tehlike altında ve tükenmekte olduğundan dolayı koruma altında olan türümüz. Nesli tükenmekte olan türlerin mutlaka korunması ve bu türlerin biyoçeşitliliğin artması ve eko sistemin dengesi için ülkemizde ve dünya üzerinde var olması lazım. Kurtlar yaklaşık 20 yıl ömrü olan 3 veya 5 birey halinde gezen yaban hayvanlarıdır. Bunlar et ile beslenen hayvanlardır. Bu sebepten dolayı dağlarda arazileri olan ve çobanlık yaban insanların daha dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunuyoruz. Hayvan sahiplerinin hayvanlarını kurtların yaşam alanlarına göndermemelerini konusunda uyarıyoruz. Bu hayvanlar etle beslendiği için sahipsiz gördükleri hayvanlara saldırabilirler. İnsanlara çok aç ve yaralı değilse saldırmazlar. Dağda çobanlık yapan kişiler müdürlüğümüze müracaat ederlerse hayvanlarını korumak için ücretsiz av tüfeği taşıma ruhsatı verebiliyoruz" diye konuştu.

"DAĞLARA KURT SALMADIK"

Vatandaşların, kurum tarafından doğaya kurt salındığına yönelik söylentilerine de açıklık getiren İl Müdürü Bayil, "Zaman zaman vatandaşlar tarafından kurumumuz tarafından dağlara kurt salındığı yönünde şikayet almaktayız. Bizim kurum olarak kurt üretme çiftliğimiz yok. Bunlar dedikodudan ibarettir. Bu kurtlar doğanın dengesi içinde kendi kendine üreyen canlılardır. Her canlıdan doğanın dengesi için bir miktar doğada olması lazım. Bu anlamda ilimizde görülen kurt bizi mutlu etti" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Dağdaki kurttan görüntü

- Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Uğur Bayil röp.

Haber- Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ()

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6)GAZİANTEP'TE ASFALTTA MODİFİYE DÖNEMİ

GAZİANTEP'te, Büyükşehir Belediyesi tarafından ana arterlerde modifiye asfalt çalışması başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi, kentte ilk kez modifiye asfalt serimi yaptı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri; İstasyon Caddesi’nden Burç Kavşağı’ndan kadar olan 10 kilometrelik alanda modifiye asfalt serimine başladı. Kentin en işlek bölgelerinden Muammer Aksoy, Zübeyde Hanım, Bahriye Üçok, Abdülkadir Aksu ve Üniversite bulvarlarındaki eski asfalt, trimer ile sökülüp yerine yenisini yapıldı.Asfaltın binder tabakasının serimi tamamlandıktan sonra aşınma tabakası olarak Gaziantep’te ilk kez modifiye asfalt serimi gerçekleştirildi. Ana arterlerin yanı sıra tramvay güzergahında da çalışmalar yapan ekipler, yeni asfalt ile birlikte kaldırımları da yenileyerek araç ve yaya trafiğine daha kullanılır hale getirileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Ekiplerin çalışması

- Asfaltın sökelmesi

- Modifiye asfalt çalışması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: MB

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7)YÜKSEKOVA'DA BAHAR MANZARASI

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi baharla birlikte farklı bir güzelliğe büründü.

Hakkari'ye 80 kilometre uzaklıkta bulunan ve çevresi dağlarla çevrili düz bir ovaya kurulu olan Yüksekova İlçesi, bahar aylarıyla birlikte hayat buldu. İlçe merkezinin çevresindeki düz ovanın yeşil örtüsü, baharla birlikte boy vermeye başlayan sarı çiçekler ve 4 bin 200 rakımlı Cilo Dağları'ndaki beyaz kar örtüsünün oluşturduğu renk cümbüşü doyumsuz bir manzara sunuyor.

Görüntü Dökümü

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-Ovadan detaylar

-Ova'da açan sarı çiçekler

-Kadınların ot toplaması

-Çocuk detaylar ve çiçek toplan çocuklar

-Çevreden detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()