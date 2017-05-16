DHA YURT BÜLTENİ-7

1)MAÇKA'DA ŞEHİT OLAN UZMAN ÇAVUŞUN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

TRABZON Maçka'da devriye gezen jandarma ekipleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş 24 yaşındaki Osmangazi Çetingöz şehit düştü. Osmangazi Çetingöz'ün Kocaeli'nin Körfez İlçesi Sipahiler Köyü'nde yaşayan ailesine acı haber verildi.Bugün sabah saatlerinde Trabzon Maçka'da devriye gezen jandarma ekibi ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz şehit düştü. Osmangaz Çetingöz'ün Kocaeli'nin Körfez İlçesi Sipahiler Köyü'nde cami imamı olan 3 çocuk babası Kerim Çetingöz ile annesi Huriye Çetingöz'e acı haberi Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan, Körfez Garnizon Komutanı Yüzbaşı Cem Erduvan ve askeri yetkililer verdi. Fenalık geçiren Huriye Çetingöz'e 112 Acil ekipleri ilk müdahalede bulunurken, komşuları şehit annesini teskin etmeye çalıştı. Osmangazi Çetingöz'ün ailenin tek erkek çocuğu olduğu öğrenilirken, Çetingöz ailesinin yaşadığı ev köy sakinlerinin akınına uğradı. Şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.

Mart ayında ilk görev yeri olan Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nda göreve başlayan Osmangazi Çetingöz'ün 19 Nisan'da sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında şehit cenazelerinin fotoğrafını paylaşarak, "Bazen konuşamazsın kelimeler düğümlenir boğazında. Eğer tabutların içinde olan silah arkadaşınsa o an sadece susarsın saygı durursun. Kahramanlara ruhları şad olsun" yazdığı görüldü.

Şehidin babası Kerim Çetingöz, "Oğlum iki gün önce beni aradı. 'Baba dağa gidiyoruz, arama tarama yapılacak. Telefonlar kapalı olacak, bana ulaşamazsınız. Ben döndükten sonra çağrı atarım görüşürüz" dedi. Telefonda durumunun iyi olduğunu söyledi. İzmir Foça eğitim gördü, sonra 15 gün izin kullandı. daha sonra da tayininin çıktığı Trabzon'a gitti" dedi.

Şehidin Yozgat'ın Sarıkaya İlçesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Şehidin evinden görüntü

Şehidin babası ile röp

Şehidin facebook'ta paylaştığı görüntü

(Haber: Ergün AYAZ-Nabi YAZICI/Kamera: Orhan UZUN-KÖRFEZ(Kocaeli), () -

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2)DEMİRTAŞ’IN VİRANŞEHİR'DE YARGILANMASINA BAŞLANDI

EDİRNE F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan milletvekilliği düşürülen HDP'li Selahattin Demirtaş'ın, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2013 yılında işlediği 'görevli memura hakaret ve görevi yaptırmama için direnme' suçlarından yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı. 2013 yılı Ağustos ayında kapatılan BDP ve DTP tarafından Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da Suriyeli Kürtlere destek yürüyüşü yapılması planlandı. Valiliğin yasakladığı yürüyüş için Ceylanpınar'a gitmek isteyen aralarında Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu kalabalığa güvenlik güçlerince izin verilmedi. Bunun üzerine çıkan gerginlikte grupta bulunanların taşlı saldırısına güvenlik güçleri gazla müdahale etti.Yaşananların ardından dönemin Viranşehir Emniyet Müdürü ile bazı polisler, kendilerine hakaret eden Selahattin Demirtaş hakkında şikayetçi oldu. Bunun üzerine hakkında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ üyesi olarak tutuklanan savcı Yusuf Balar tarafından fezleke hazırlanan Demirtaş'ın 3 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açıldı.

Bugün Viranşehir 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılmayı reddeden Demirtaş'ın avukatları Muhsin Karaman ve Mustafa Vefa katıldı. Duruşmada söz alan avukatlar, sanık Demirtaş'ın salonda hazır edilmesi talebinde bulundu. Avukatların bu isteğinin davayı sürüncemede bırakma amaçlı olduğunu söyleyen savcının görüşü üzerine mahkeme başkanı talebi reddetti. Mahkeme heyeti sanık Demirtaş'ın ve şikayetçi olan ancak darbe girişiminin ardından FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin Viranşehir Emniyet Müdürü Selami Ermiş ile polis memuru Alper Erdem'in SEGBİS ile katılmalarına karar vererek duruşmayı 22 Haziran tarihine erteledi.



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, ()

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(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

3)ESKİ BAKAN ENİS ÖKSÜZ'ÜN KARDEŞİNİ, KİRACISI ÖLDÜRDÜ



MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde, eski Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün kardeşi 66 yaşındaki Abdulvahip Öksüz, kiracısı 44 yaşındaki Nurettin K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. Kiracı Nurettin K. ile ev sahibi eski bakan Enis Öksüz'ün kardeşi Abdulvahip Öksüz arasında kira uyuşmazlığı konusunda yaşanan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Nurettin K, mutfaktan aldığı bıçakla Abdulvahit Öksüz'ü vücudunun 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan 5 çocuk babası emekli işçi Öksüz, ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Polis, olaydan sonra kaçan Nurettin K.'nin yakalanması çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Öldürülen Abdulvahip Öksüz'ün fotoğrafı

-Katil zanlısı Nurettin Külahlı'nın fotosu

-Cinayetin meydana geldiği ev

-Evin önünde bekleşen akrabalar

-Evin içindeki kan izleri

-Detay

-İlçe Emniyet Müdürlüğü tabelası

-Ambulans görüntüsü (gece görüntüsü arşiv)

-Tarsus Adliyesi görüntüsü



(BOYUT: 47.8 MB) (SÜRE: 1'30 DK)

(Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), ()

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4)POLİSTEN GÜVENLİ KASK HEDİYESİ

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, trafik kazalarında sürücülerin başından fırlayarak ölüme kadar varabilen yaralanmalara neden olan yarım kasklı motosikletliler trafik polislerince durduruldu. Polisler, başındaki yarım kaskları çıkardıkları sürücülere, güvenliği yüksek kasklar hediye etti.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yol kontrolü yaptı. Motosiklette kask kullanımının önemine dikkat çekmek isteyen trafik polisleri, yoldan geçen motosiklet sürücülerini durdurdu. Tüm sürülerin kask taktığı görüldü. Ancak kullanılan kaskların 'Polisten kaçma kaskı' olarak anılan ve trafik kazalarında sürücülerin başından fırlayarak ölüme kadar varabilen yaralanmalara neden olan yarım kasklar olduğu gözlendi. Yüksek güvenlikli kask takanlara karanfil verilirken, kullanılan yarım kasklar polis tarafından sürücülerin başından çıkartıldı. Sürücülere üzerinde 'Kask hayattır' yazılı, başı tamamen saran güvenlikli kasklar hediye edildi.

Trafik Denetleme Büro Amiri Mehmet Zeybek, sürücülerin başından aldığı yarım kaskların içini sökerek, kazalarda hiçbir işe yaramayacağını anlattı. Bu kaskları takan sürücülere trafik kontrollerinde ceza yazmadıklarını anlatan Zeybek, kaza anında ise baştan fırlayan bu tarz kaskların yaralanmalara neden olduğunu kaydetti. Uygulamada 50 sürücüye kask hediye edildi.

"SÜREKLİ TAKACAĞIM"

Hediye kask alan motosiklet sürücüsü Dilek Kocatepe, kasksız dışarıya çıkılmaması gerektiğini belirtti. Kısa mesafelerde aşırı sıcak nedeniyle bazen kask takmadan motora binildiğini anlatan Kocatepe, bundan böyle polis tarafından hediye edilen kaskı sürekli takacağına söz verdi. Kurallara uyulduğu zaman polisten korkmaya gerek olmadığını kaydeden Mehmet Yılmaz ise "Özellikle Fethiye'de motosiklet kullanan gençler dikkat etsinler. Trafik kazalarında hayatları yanmasın. Bana da kask hediye ettikleri için çok mutlu oldum. bunu hiç unutmayacağım ve sürekli kaskımı takacağım" dedi.

'POLİSTEN KAÇMA KASKI' OLARAK ANILIYOR

Fethiye'de yaşanan motosiklet kazalarında sürücülerin başından fırlayarak yaralanmalara neden olan yarım kasklar 'Polisten kaçma kaskı' olarak anılıyor. 95 liralık cezadan kurtulmak isteyen motosiklet sürücüleri, 20 ila 50 lira arasında satın aldığı bu kasklarla trafik denetiminden rahatça geçiyor. Kaza anında ise kelepçeleri kopan yada kendiliğinden sürücünün başından fırlayan bu kasklar ölüme kadar varabilen yaralanmalara neden oluyor.

Görüntü Dökümü

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- Sürücülerin durdurulması

- Sürücülerin başındaki yarım kaskların çıkarılması

- Sürücülere kask hediye edilmesi

- Trafik polislerinin parçaladıkları kaskların güvenli olmadığını anlatması

- Sürücülerle röp.

Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()

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5)BURDUR'DA ŞİİR VE MÜZİK GECESİ

BURDUR'da Mavi Kanat Grubu tarafından şiir ve müzik gecesi düzenlendi.

Burdur'da ve ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin oluşturduğu Mavi Kanat Grubu tarafından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'ndaki programa İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Şube Müdürü Sinan Şahin ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaş katıldı.

Mavi Kanat Grubu konserde Mehmet Akif Ersoy, Attila İlhan, Ahmet Arif, Mehmet Demir, Fatih Kısaparmak, Mehmet Emin Yurdakul, Yılmaz Odabaşı, Nazım Hikmet ve Dursun Ali Erzincanlı'nın şiirlerini seslendirdi. Şiirlerin arasında Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserleri de yer aldı.

Program sonunda İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı ve Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram grup üyelerini tebrik etti.

Görüntü Dökümü

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- Şiir okuyan öğretmenler

- Salondan detay

- Türküler

7,20"-230 mb

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,()



