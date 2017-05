DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ZEYNEL BEY TÜRBESİ YENİ YERİNE YERLEŞTİRİLİYOR

BATMAN'nın tarihi Hasankeyf İlçesi'nde bulunan ve Ilısu Barajı sulları altında kalmaması için 12 Mayıs'ta Türkiye'de ilk kez uygulanan bir yöntemle yeni yerleşim birimine taşınan 550 yıllık Zeynel Bey Türbesi'nin yerleştirilme işlemine sabah saatlerinden itibaren başlandı. Türbeyi taşıyan 8 adet "Kendinden Tahrikli Modüler Taşıyıcı" (SPMT) dün akşam türbenin altından çekilirken, türbe altındaki beton blokla beraber hidrolik krikolar vasıtasıyla zemine 70 santim kadar yaklaştırıldı. Türk ve Hollandalı firmaların ortaklaşa yaptığı çalışmayla 12 Mayıs günü Zeynel Bey Türbesi'nin yeni yerine taşıma işlemi başarıyla sonuçlanmasının ardından bugün türbe yeni yerine yerleştirilecek. Dün gece saatlerinde 44 kişilik ekiple başlatılan çalışmalarda önce Türbeyi taşıyan 8 adet "Kendinden Tahrikli Modüler Taşıyıcı" (SPMT) dün akşam türbenin altından çekilirken, türbe altındaki beton blokla beraber hidrolik krikolar vasıtasıyla zemine 70 santim kadar yaklaştırıldı. Bugün saat 14.00'da itibariyle Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun Ankara'dan katılacağı telekonferansla türbenin yerine yerleştirilmesi planlanıyor.

TÜRBEYE DENGE ALARMI TAKILMIŞ

Şu ana kadar yerleştirilme çalışmalarının başarıyla sürdürüldüğünü anlatan Türk firmasında görevli mühendis Mesut Yılmaz, türbenin taşıma ve yerleştirilmesinde her hangi bir sorunun yaşandığını söyledi. Türbenin Türkiye'de ilk kez uygulanan bir yöntem ile taşınmasını sağlayan Türk ve Hollanda'lı firmanın, türbenin taşınması ve yerleştirilmesindeki denge unsurunu gözeten bir alarm cihazını türbeye taktığı belirtildi. Mühendis Mesut Yılmaz, türbeye taktıkları dengeye duyarlı alarmın çalmamasının zaten bir sorun yaşanmadığını gösterdiğini ifade ederek, yerleştirilme çalışmalarının başarıyla devam ettiğini aktardı.

Görüntü Dökümü

-------------------------:

-Krikoların açılması

-Türbeden görüntü

-Ekiplerin alanda çalışması

-Denge alımından görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN, () -

=========================================================

2)MİDİLLİ'YE KAÇMAYA HAZIRLANAN 49 MÜLTECİ YAKALANDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nin Acıdere Mevkii'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 49 kaçak, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup kaçağın yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için hazırlık yaptığını öğrenince, Bademli Köyü Acıdere Mevkii'ndeki dağlık alana operasyon düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Eritre, Küba, Suriye ve Çin uyruklu 49 kaçak, operasyonda yakalandı. Kaçaklar, minibüslerle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Yakalanan 49 kaçak, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İlçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Kaçaklardan görüntüler

Haber- Kamera: İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale), ()

========================================================

3)KÜTAHYA'DA ÇOCUKLAR KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİNDEN EL BOMBASI BULDU

KÜTAHYA'da bir sitenin yanındaki otomobil park alanında oynayan çocuklar patlamamış el bombası buldu. Kurtuluş Savaşı döneminden olduğu sanılan el bombası polis tarafından boş arazide imha edildi.

Fatih Mahallesi Ela Çeşme Sokak'ta meydana gelen olayda, bir sitenin yanında otomobillerin park ettiği, etrafı açık, üzerinde sadece çatı olan garajda oyun oynayan çocuklar toprağı kazdıklarında bir el bombası buldu. Çocukların durumu ailelerine bildirmesinin ardından yapılan ihbar üzerine bombanın bulunduğu yere polis ekipleri sevk edildi. Kurtuluş Savaşı yıllarından kalma olduğu belirtilen İngiliz yapımı el bombası, incelemenin ardından bomba uzmanı tarafından kent merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Hacı Azizler mevkiindeki boş arazide patlatılarak imha edildi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-El bombasının görüntüsü,

-Polislerin bombanı bulunduğu yerde inceleme yapması,

-Bombanın boş arazide imha edilmesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,()

======================================================

4)OTOMOBİLE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI, AT ARABASINA ÇARPTI

AMASYA’da kırmızı ışık ihlali yapan araca çarpmamak için manevra yapan minibüs yol kenarında seyir halinde olan at arabasına çarptı.

Amasya-Samsun karayolunda seyir halinde ilerleyen minibüs, kırmızı ışık ihlali yapan minibüse çarpmamak için manevra yaptı. Manevra yapan minibüs, at arabasıyla yolda ilerleyen vatandaşlara çarptı. Kent merkezinde ışık ihlali yapan diğer yönden çıkan minibüse çarpmamak için kontrolden çıkarak önünde ilerleyen vatandaşların üzerinde olduğu at arabasına çarpması sonrası yaşananlar da Mobese kameralarına yansıdı. Şehrin değişik noktalarında meydana gelen kazalar ile tedbirsiz sürücülerin ters yön, hatalı sollama ve aşırı hız ihlali de kazaya davetiye çıkardıkları anları Mobese kameraları tarafından kayıt altına alındı.

Görüntü Dökümü:

---------------

Kavşak ihlali sonrası kaza detay

-Yoldan karşıya geçen yayaya aracın çarpması detay

-Kırmızı ışık ihlali sonrası manevra yapan aracın at arabasına çarpması detay

-Diğer detaylar

(SÜRE: 1:50-BOYUT 72 MB)

Haber: Sinan HARMANCI/AMASYA,()-

===========================================

5)ÜNİVERSİTELİ AŞÇILAR, TENCERE ÜSTÜNE YEMİN ETTİ

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu'nda eğitimini tamamlayan 105 öğrenciden Aşçılık Bölümü mezunu 23 kişi, tencere üstüne el basıp aşçılık mesleğinin şeref ve haysiyetini koruyacağına dair yemin etti.

Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu'nun Datça Amfi Tiyatro'da düzenlenen mezuniyet törenine, Kaymakam Vehbi Bakır, Hava Radar Mevzi Komutanı Hava Albay Abdulkadir Solmaz, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yusuf Ziya Erdil, Okul Müdürü Doç. Dr. Yaşar Ayrancı, öğrenci ve veliler ile vatandaşlar katıldı. Kuruluşunun 10'uncu yılında, Aşçılık, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı olmak üzere 105 öğrenciye diplomaları verilirken, Aşçılık Bölümü mezunları için özel bir yemin töreni yapıldı. Sahneye çıkarak yemek tenceresi üzerine el basıp yemin eden 23 Aşçılık Bölümü mezunu, izleyiciler tarafından coşkuyla alkışlandı. Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yaşar Ayrancı 10'uncu mezuniyet döneminde bu yıl mezun olan 105 öğrenci ile birlikte toplam 700 öğrenciyi, turizm sektörünün çeşitli dallarında hizmete kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Aşçılık Bölümü öğrencilerinin bu yıl yapılan yarışmalarda önemli başarılara imza attıklarını belirten Doç. Dr. Ayrancı, "Antalya'da yapılan 9'uncu uluslararası Altın Kep yarışmasında; öğrencilerimiz 3 altın madalya ile Türkiye birinciliği kupası alarak Türkiye şampiyonu oldu. Fethiye'de düzenlenen aşçılık yarışmasında ise 3 altın, 9 gümüş, 10 bronz madalya kazanarak gururumuz oldular. Kendilerini huzurlarınızda kutluyorum" dedi. Okul birincisi olarak yaş kütüğüne anı plaketini çakan Gamze Savut ise konuşmasında, zorlu bir eğitim sürecini geride bıraktıklarını söyledi. Savut, "Ülkemiz, turizm sektöründe her zaman öncü olmuş, birçok pazar açmış, sayısız istihdam sağlamıştır. Bu değerli sektöre ve ülkemize en iyi hizmeti verebilmek için canla başla çalışacağız" dedi.

Konuşmaların ardından okul birincisi Gamze Savut diplomasını, ilçe kaymakamı Vehbi Bakır'ın elinden aldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yusuf Ziya Erdil, okul ikincisi Elif Nur Aslan'a, Hava Radar Mevzi Komutanı Hava Albay Abdulkadir Solmaz ise okul üçüncüsü Sinan Bayar'a diplomalarını verdi. Tören, yeni mezunlara diplomalarının dağıtılması ile sona erdi.

AŞÇILIK YEMİNİ

Tencere üstüne el basan Aşçılık Bölümü mezunları şu yemini okudu:

"Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Otel-Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı öğrencisi olarak insan sağlığı ile ilgili mesleğimi icra ederken, bana öğretilen mesleki ve etik kurallara göre hareket edeceğime, çalışmalarımda insan sağlığını ve yaşamını ön plana çıkararak, yetenek ve becerilerimi en iyi şekilde yerine getireceğime, Atatürk ilke ve inkılaplarının bekçisi olarak, laik Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyacağıma, ülkeme yararlı bir meslek mensubu olarak, bana duyulan güvene layık olacağıma, din, dil, ırk gözetmeksizin aşçılık mesleğinin şeref ve haysiyetini koruyacağıma, okulumuz mezunu olmanın gururunu daima taşıyacağıma and içerim"

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Mezuniyet töreninden detay görüntü,

-Tencere üstüne el basıp yemin eden mezunlardan görüntü.

Haber - Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla),()

==================================================

6)BURDUR'DA GENÇLİK HAFTASI KUTLAMASI

BURDUR'da Gençlik Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Gençlik Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İl Özel İdaresi Salonu'nda Gençlik Merkezi'nde açılan kurslarda eğitim görenlerin eserlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Vali Şerif Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran tarafından açılan sergide 60 kursiyerin kağıt rölyef, telkari, dövme keçe, kağıt oyma sanatı, hat sanatı ve dokumadan oluşan 150 eseri bir hafta süreyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergide Vali Yılmaz'a kendi fotoğrafının yer aldığı 3 boyutlu kağıt rölyef eser hediye edildi.

Görüntü Dökümü

---------------

- Çelenk sunma töreni

- Saygı duruşu, istiklal marşı

- Sergi açılışı

- Serginin gezilmesi

- Detay

Haber/Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,()