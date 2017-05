DHA YURT  BÜLTENİ-7

MUĞLA' DAKİ KAZA KURBANLARI UĞURLANIYOR

1)ANNELER GÜNÜ'NDE ANNENİN CENAZESİNE KIRMIZI KARANFİL

Kazada hayatını kaybedenlerden Selda Altay, Hatice Güllü, Ayşe Kolcu, Mübeccel Dedeoğlu, Mükerrem Salcan, Ayşenur Namlıerkan, Serpil Kaldırımcı'nın cenazeleri Buca'daki Eyüp Sultan Cami'ne getirildi. Cenazelerin başında dua eden yakınları gözyaşlarını tutamadı. Selda Altay'ın kızları Buse ve Sude Anneler Günü'nde cenazesine geldikleri annelerinin tabutuna bir buket kırmızı karanfil bıraktı. Hatice Güllü'nün yeğeni Yağmur da teyzesinin tabutu başında gözyaşı döktü. Ayşe Kolcu'nun kızı Seda Kolcu annesinin tabutuna sarılarak ağlarken komşuları teselli etmek için Seda'ya sarıldı. Mükerrem Salcan'ın eşi Erdoğan Salcan, önce tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Fenalaşan Erdoğan Salcan, biraz uzaktaki sandalyeye oturtuldu. Eşinden ayrı kalmak istemeyen Salcan sandalyesini tabutun yanına getirerek oturmaya devam etti. Öğle Namazı'nın ardından kılınacak cenaze namazı için bekleyiş devam ediyor.

- Camiye getirilen cenazeler

- Yakınlarının ağlayışı

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Timur TARLIĞ Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR

2)ŞOFÖR VE KAMYON SAHİBİ ADLİYEDE

DENİZLİ'de Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin bulunduğu otomobile çarparak ölümüne neden olan kamyon şoförü U.T. ile kamyon sahibi Z.A. sorgularının tamamlanmasının ardından bugün mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. Geçtiğimiz çarşamba günü sabah saatlerinde cezaevine giden içinde Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in bulunduğu makam otomobiline Bozburun Mahallesi Salihağa yolundaki kontrolsüz kavşakta hafriyat taşıyan U.T.'nin kullandığı kamyon çarpmıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde Başsavcı Mustafa Alper ile makam şoförü Muzaffer Akşehirli olay yerinde hayatını kaybetmiş, koruma polisi Ramazan Uğur da yaralanmıştı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan ancak kısa sürede yakalanan kamyon şoförü U.T.'yi yakalanıp, gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında kamyonun sahibi olan Z.A. da gözaltına alındı. Başsavcı Alper ve şoförünün ölümüne neden olan kamyon şoförü U.T.'nin ehliyetine bir ay önce alkollü yakalandığı için 2 yılığına el konduğu ortaya çıkmış, ayrıca kamyonun SRC belgesinin de olmadığı belirlenmişti. Sorguları tamamlanan kamyon şoförü U.T. ile sahibi Z.A. bugün mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. Şoför U.T. gazetecilerin neden durmadığı sorusuna cevap vermedi.

-Şoför U.T.'nin adliyeye getirilmesinden görüntü,

-Kamyon sahibi Z.A.'nın adliyeye getirilmesinden görüntü.

DENİZLİ

3)DİYARBAKIR'DA TUZAKLANMIŞ İKİ BOMBA DÜZENEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

DİYARBAKIR'ın Lice-Kulp karayolu ile Diyarbakır-Bingöl karayolunda toplam 200 kilo amanyum nitrat kullanılarak hazırlanmış iki adet el yapımı patlayıcı düzeneği güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek kontrollü bir şekilde imha edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi amacıyla her türlü terör eylemlerinden korunması maksadıyla, sorumluluk bölgesinde alınan tedbirlere devam edildiği belirtildi. Açıklamada, Lice-Kulp karayolu üzerinde 13 Mayıs Cumartesi günü elde edilen istihbari bilgiye istinaden icra edilen patlayıcı araması sonucu Lice ilçesi Gürbeyli mevkiinde bulunan menfezin duvarının delinmesi sonucu menfez ile asfalt zemin arasına daha önceki tarihlerde yerleştirilmiş 1 adet elektrikli fünye, 20 metre uzunluğunda kablo, 8 adet birleştirilmiş pil bloğu ve 1 adet Alpha Fire ateşleme cihazına bağlı ve aktif halde 120 kiloluk sanayi tüpü içerisine 100 kilo amonyum nitrat kullanılarak tuzaklanmış bir adet el yapımı patlayıcı düzeneği belinduğu belirtildi.

Valilik açıklamasında, Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde gerçekleştirilen mayın- el yapımı patlayıcı aramasında ise, Kocaköy ilçesi Çaytepe Mevkiinde karayolunun kenarına gömülü vaziyette 1 adet elektrikli fünye, 300 metre uzunluğunda kablo, 16 adet birleştirilmiş pil bloğu, 1 adet telsiz ve 1 adet Tol serisi devre kartına bağlı ve aktif halde 2 adet jelikan bidon içerisinde yaklaşık 100 kilo amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış bir adet el yapımı patlayıcı düzeneği bulunduğu ifade edildi.

Cumhuriyet Savcılığın talimatı doğrultusunda tespit edilen EYP düzeneklerinin olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından sonra Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli bir şekilde kontrüllü imha edildiği belirtildi.

Patlayıcıların imhasından görüntü

DİYARBAKIR

(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

4)MİNİK HÜLYA'NIN 3'ÜNCÜ KOLU ALINDI, SAĞLIĞINA KAVUŞTU

ADANA'da, 3 kollu olarak dünyaya gelerek herkesi şaşırtan 4 yaşındaki Hülya Enzelik, ameliyatla normal şekle döndü.

Şanlıurfa'nın Akçale Kale İlçesi'nde 4'ü ikiz olmak üzere 5 çocuklu inşaat işçisi İbrahim ve ev kadın Meryem Enzelik çiftinin 4 yıl önce Hülya adını verdikleri bir kızları oldu. Omzunda 3'üncü bir kol bulunan bebek, herkesi şaşkına çevirdi. Aile, Şanlıurfa'daki doktorların yönlendirmesiyle minik çocuğu, Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Cenk Özkan'a getirdi. Küçük çocuğu muayene eden Prof. Dr. Cenk Özkan, belirli aralıklarla tıbbi takibini sürdürdü. Omuzdan çıkan 3'üncü kolun Hülya Enzelik'in sağlığını tehdit etmeye başlamasının ardından ameliyat kararı verildi. Yaklaşık 3 ay önce minik kız, ameliyatla omzundaki fazla koldan kurtuldu.

'ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR'

Sağlığına kavuşan küçük çocukla ilgili konuşan Prof. Dr. Cenk Özkan, şunları anlattı:

"Hülya bize 3 kolu olması şikayetiyle getirildi. Literatüre baktığımızda bu çok çok nadir görülen bir şey. Bu normalde ikiz bebeklerden birisinin gelişiminin durması sonucu diğer kardeşinde diğer organın kalmış olmasından oluyor. 'Fetus içerisinde fetus' olarak adlandırılıyor tıp dilinde. Bu şekilde hastanın sırtı, karnı farklı yerlerinde çok çok nadiren görülebiliyor. Hülya'nın da ikiz kardeşleri var kendisinden büyük. Yani ailede aslında sürekli olarak ikiz doğum var. Hülya da ikiz olarak olacakmış ama tek dünyaya gelmiş. Sırtında bu şekilde bir kol çıkıntısı olduğunu fark etmişler. Kol çıkıntısı omur iliklere de bağlantılı olduğu için 4 yaşına kadar kimse bir şekilde bir müdahale etmek istememiş ve olay buraya kadar gelmiş. Biz bu fazla kolun çocuğa yük olmak dışında bir faydası olmadığından oradan uzaklaştırdık. Normal kendi kolundan biraz daha küçük ama bariz bir şekilde içerisinde fonksiyonu bulunmayan parmakları ve eli de olan o kolu cerrahi bir operasyonla çıkarttık. Biraz güç bir operasyon oldu ama başardık. Hastanın sağlık durumu gayet iyi şimdi. Koşuyor, keyfi yerinde, herhangi bir problemimiz de olmadı. Bu çok çok nadir görülen olaylardan biri. Hülya'ya benzer, tıp literatüründe sırt bölgesinde çok fazla hasta yok, dünya üzerinde bile sayılı vaka bildirimleri mevcut."

'HERKES ŞAŞIRDI'

Minik Hülya'yı ameliyat sonrası rutin sağlık kontrolüne getiren dedesi 60 yaşındaki Mehmet Enzelik ise, "Hülya'nın 3 kolu vardı, biri sırtından çıktı. Biz de şaşırdık, herkes şaşırdı, 'Bu nasıl oldu?' diye. Allah'ın işi işte. Hastaneye götürdük, ameliyat etmediler. Korkuyorlardı. Adana'ya getirdik. Ameliyat oldu, sağlık durumu çok güzel, çok memnunuz Allah'a çok şükür" dedi.

- Hülya Enzelik'in doktor tarafından muayene edilmesi

- Prof. Dr. Cenk Özkan'ın konuşması

- Dede Mehmet Enzelik'in konuşması

- Hülya Enzelik'in detay görüntüleri



SÜRE: 03'21" BOYUT: 205 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA

5)KALP KRİZİNDEN ÖLEN SURİYELİ ÖĞRETMENİN CENAZESİ TELABYAD'A GÖTÜRÜLDÜ

ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Türkmen asıllı Suriyeli öğretmen 50 yaşındaki Halil El Mustafa'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere terör örgütü PYD denetimindeki Telabyad'a götürüldü.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde oturan ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ortaokulu'nda Suriyeli'lere ders veren Halil El Mustafa, dün akşam evinde rahatsızlanınca yakınları tarafından Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Mustafa'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Evli 5 çocuk babası El Mustafa, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Suriyeli öğretmenin cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından toprağa verilmek üzere PYD denetimindeki Telabyad'a gönderildi.

- Sınır hattı

- Cenazenin teslim edilmesi

-Tabutun araca konulması

- Genel detay ve görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT-ŞANLIURFA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 152 MB

6)GAZİANTEP'TE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

GAZİANTEP'te, kontrolden çıkıp şarampole devrililen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşı yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep- Nizip karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Nizip yönüne ilerleyen ismi henüz belirlenemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan 27 C 4484 plakalı otomobil şarampole devrildi. Takla atarak durabilen otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücü ve yanındaki arkadaşı araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücü ve yanındaki arkadaşını sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülüp tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

- Kazanın meydana geldiği yer

- Kaza yapan otomobil

- Otomobil çevresinde inceleme yapan jandarma

- Otomobilden çevreye saçılan eşyalar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 31 MB

7)ANNELER GÜNÜ'NDE ŞEHİT OĞLUNUN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'nde, geçen 21 Nisan'da PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın annesi Ayşe Kayalı, Anneler Günü nedeniyle oğlunun Gaziantep'in İslahiye İlçesi'ndeki kabrini ziyaret etti. Ayşe Kayalı, "Sen bana gelemedin, ben sana geldim" diyerek oğlunun kabrine sevdiği kırmızı ve beyaz güllerden bıraktı.

İslahiye'nin Şahmaran İlçesi'nde oturan şehit Davut Kayalı'nın annesi Ayşe Kayalı, kızı Elif, oğlu Mehmet ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı İsmail Macit ile birlikte Anneler Günü nedeniyle oğlunun mahalle mezarlığındaki kabrini ziyaret etti. Oğlundan ayrı ilk Anneler Günü'nü geçiren Ayşe Kayalı, bir süre dua ettiği oğlunun mezarına sevdiği kırmızı ve beyaz güllerden bıraktı.

Mezar başında dua eden Ayşe Kayalı, oğlunun sürekli Anneler Günü'nü kutladığını bugün ayrı bir hüzünle Anneler Günü'ne girdiğini belirterek, "Oğlum senden ayrı ilk Anneler Günü'nde sen bana gelemedin, ben sana geldim. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Evladımın yerini hiçbir şey tutmaz, hiçbir şey doldurmaz. Davut her Anneler Günü'nde herkesten önce arar kutlar, bayramlarda da yine ilk kez o arardı" dedi.

Ağabeyinin kabri başında gözyaşlarına hakim olamayan 11'inci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Elif Kayalı ise, "Ağabeyim Anneler Günü'nde her zaman hepimizden önce annemin Anneler Günü'nü kutlardı. Bu defa kendi kutlayamadı, kendisinin yerine ben kutladım annemin Anneler Günü'nü. Ağabeyim gelemedi, annemle beraber biz geldik yanına. Allah mekanı cennet eylesin, bizi görüyorsa biz kendisini çok seviyoruz, bunu bilsin" diye konuştu.

Yürüme engelli baba Şehmus Kayalı ise, evinin önünde dalgalanan Türk bayrağının sürekli dalgalanacağını ifade ederek, "Yeterki terör bitsin, bedel ödemeye her zaman hazırız" şeklinde konuştu.

- Türk Bayraklarıyla donatılan şehit evi

- Annenin evde asılı bayrağı öpmesi

- Şehidin kabrine ziyaret

- Annenin şehit oğlunun kabrine çiçek bırakması

- Anne'nin konuşması

- Şehidin kız kardeşin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 91 MB

8)TURİZM ZİRVESİ'NİN YABANCI KONUKLARI BÖLGE DOĞASINA HAYRAN KALDI

RİZE'de düzenlenen Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Doğu Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi'nin yabancı konukları turizm alanlarını gezdi, bölgenin doğasına hayran kaldı.

Ortadoğu ve Kuzey Afrike Ülkeleri Doğu Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi, 11 Mayıs'ta İyidere İlçesi'nde bir otelde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın katılımıyla düzenlenen, "Doğu Karadeniz'de Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi" paneli ile başladı. Zirveye katılan Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Filistin, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan, Fas, Tunus, Mısır ve Cezayir'den turizm alanında faaliyet gösteren turizm acente temsilcileri ile iş adamları ve sosyal medya fenomenlerinden oluşan 250 kişilik heyet, çeşitli temasların ardından etkinlik kapsamında Rize ve Trabzon'da turizm alanlarını gezdi.

Rize'nin İkizdere İlçesi Ovit Dağı, RİDOS Termal Kaplıca Merkezi, Fırtına Vadisi, Zil Kale ve Ayder Yaylasını gezen, Trabzon'da da Uzungöl'e giden yabancı konuklar bölgenin doğal güzelliklerine hayran kaldı. Yabancı konuklar en büyük sürprizi Rize'nin Ovit Dağı'nda karşılaştıkları karla kaplı zirvelerle yaşadı. Hatıra fotoğrafları çektiren konuklari Rize bezi gibi bölgenin yöresel ürünlerinden satın aldı. Heyet gezilerin ardından Rize'den ayrılarak ülkelerine döndü.

Gezi detayları

Vadilerden detay

Ayder Yaylasını gezen konuklar

Haber-Kamera:Muhammet KAÇAR RİZE

Süre: 3.20 dk... Boyut: 107 mb.