DHA YURT BÜLTENİ-7

Hakkari'de patlayıcı yapımında kullanılan 10 tüp bulundu (2)



Patlayıcıların imha edilme anı

HAKKARİ'nin eski Kırakdağ Köyü'nde kullanılmayan bir evde Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada El Yapımı Patlayıcı yapımında kullanılan 10 tüp ile çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı eski Kırıkdağ Köyü'nde PKK/KCK bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen yıkık bir evde malzeme olduğuna dair bilgi edilnilmesi üzerine operasyon yapıldı. Dün yapılan Eski Kırıkdağ Köyü içerisinde kullanılmayan evde yapılan aramalarda 8 adet EYP (el yapımı patlayıcı) yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 8 büyük tüp, 2 küçük tüp, 6 adet uyku tulumu ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi. Malzemelerin yerinde imha edildiği belirtilirken, soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------



JANDARMA KAMERASI



------------------------



-harabe bir evde bulunan tüpler



-Tüpleri anlatan Jandarma görevlisi



-Detaylar



-Tüpler imha edilirken



-Yükselen dumanlar

Haber-Kamera: HAKKARİ,()-

=====================================

FETÖ'den ihraç edilen emniyet müdürüne dayak

SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 3'cü sınıf Emniyet Müdürü Güvenç Erdoğan, tartıştığı Ramazan Ç. adlı bir kişi tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü.



Olay, Samsun'un İlkadım İlçesi'nde bulunan 19 Mayıs Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre daha önce Samsun-Çarşamba Havalimanı Şube Müdürü görevinde bulunan ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 3'cü sınıf Emniyet Müdürü Güvenç Erdoğan, tartıştığı Ramazan Ç. adlı bir kişi tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü. Olayı haber alan polis ekipleri Ramazan Ç.'yi gözaltına alırken, meslekten ihraç edilen eski müdür Güvenç Erdoğan'ı da ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderdi.



SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI



Bu arada kavga görüntüsünüı Ramazan Ç.'nin tanıdıklarının sosyal medyaya yükledikleri, ancak bir süre sonra bunların yayından kaldırıldığı belirtildi. Ramazan Ç., polise verdiği ifadede "Güvenç Erdoğan, yanıma geldi. Kendisini Kosova'ya kaçırmamı istedi. Aksi takdirde Kosova'da bulunan ailemin zarar görebileceğini belirtti. Bu nedenle tartıştık" dedi.



Güvenç Erdoğan ise Ramazan Ç.'nin çağırdığını ve kendisini daha önce görev yaptığı Kosova'ya göndermek istediğini belirtmesi üzerine yanına gittiğini iddia etti. Erdoğan'ın hastanede ki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, Ramazan Ç. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü dökümü



----------



-Ramazan Ç'nin konuşması



-Ramazan Ç'nin Emniyet Müdürü Güvenç Erdoğan'ı dövmesi



-Ramazan Ç'nin Emniyet Müdürü Güvenç Erdoğan'ı sokak ortasında dövmesi



-Ramazan Ç'nin Emniyet Müdürü Güvenç Erdoğan'ı yere oturutup Türk bayrağıyla görüntü çekinmeleri



-Polisin olaya müdahale görüntüsü

Haber: Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

=================================================

Belediyeye silahlı saldırı güvenlik kamerasında

ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'nde taşeron kapsamındaki vidanjör operatörü 44 yaşındaki Burhan Y.'nin, işten çıkarıldığı belediye binasına av tüfeği ile ateş etmesi ve ardından zabıta görevlisi ile boğuşması, güvenlik kamerasına yansıdı. Burhan Y., 'Silahla tehdit' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklandı.



Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Çaycuma Belediyesi'nde taşeron firmada çalışırken dün sabah hakkında yürütülen soruşturma kapsamında işten çıkarılan Burhan Y., bir süre alkol aldıktan sonra av tüfeği ile belediye başkanı CHP'li Bülent Kantarcı'nın 1'nci kattaki odasına dışarıdan ateş etti. Ardından tüfeğin dipçiğiyle belediyenin giriş kapısındaki camı kıran Burhan Y.'nin içeriye girmesini, zabıta görevlisi engelledi. Zabıta memuru tarafından elindeki silah alınan Burhan Y., daha sonra gelen polise teslim edilerek gözaltına alındı.



Saldırıda Başkan Kantarcı Ankara'da olduğu için yerine vekalet eden Cengiz Gökçe'nin bulunduğu odada saçmaların isabet ettiği pencere camı kırılırken, ölen ve yaralanan olmadı. 'Dolandırıcılık', 'Cinsel taciz', 'Borcunu ödememe' suçlarından poliste kaydı bulunan Burhan Y., işten çıkarılmasına sinirlendiği için saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Burhan Y., adliyede çıkarıldığı mahkemede, 'Silahla tehdit' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklandı.



Öte yandan saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde Burhan Y.'nın hızlı adımlarla belediyeye yaklaşırken Başkan Kantarcı'nın makam odasına ateş ettiği, ardından kapı camını kırdığı ve zabıta görevlisi ile boğuştuğu görüldü. Boğuşma sırasında tüfeğin ateş alması ve çevrede yaşanan panik de görüntüye yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------------



-Güvenlik kamerası görüntülerinde;



-Şahsın tüfekle gelmesi ve belediye binasına ateş etmesi



-Kapı önünde zabıtanın müdahalesi



-Kavga

Haber-Kamera: Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak), ()

======================================

Gaziantep'i toz bulutu kapladı







GAZİANTEP'i kaplayan toz bulutu yaşamı olumsuz etkiledi.



Suriye'den gelen ve öğle saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu, kentte gökyüzünü gri renge bürüdü. Vatandaşların nefes almakta zorlandığı ve görüş uzaklığının düşmesine yol açan toz bulutu nedeniyle sürücüler, trafikte araçlarının hızını düşürerek ilerledi.



Meteoroloji yetkilileri, toz bulutunun beklenen yağmurla dağılacağını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------



- Kentteki toz bulutu



- Toz bulutu içindeki binalar



- Vatandaşlar ve araçların ilerleyişi



- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)

===============================================

Ticari takside doğan bebeğin elektrikli ısıtıcıyla vücut ısısı dengelendi

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde doğum sancıları başlayan Halime Kılıç sağlık ocağının bahçesinde taksi içerisinde aile hekimleri ve hemşirelerin müdahalesiyle doğum yaptı. Sağlık ocağına alınan bebeğin vücut ısısının dengelenmesi için elektrikli ısıtıcıyla hava verilerek yaşama tutunduruldu.



Körfez'de oturan Halime Kılıç sancıları başlayınca eşi Zafer Kılıç ile birlikte ticari taksi ile Körfez Hastanesi'ne gitmek için yola çıktı. Şiddetlenen sancılar nedeniyle en yakın yer olan Güney Aile Sağlık Merkezi'ne gitmek zorunda kalındı. Ticari taksi sağlık ocağının bahçesine gelirken aile hekimleri Metin Şimşek ile Murat Turgay Sezgin ve hemşirelerin yardımıyla doğum yapan Halime Kılıç'ın kız bebeği hemen sağlık ocağına alındı. Vücut ısısının düşmemesi için elektrikli ısıtıcı yardımıyla bebeğin vücut ısısı dengelendi.



Sağlıklı bir doğum gerçekleştiğini söyleyen aile hekimi Metin Şimşek, "Hasta sabah 09.45 saatlerinde sağlık ocağımıza geldi. 32 haftalık gebe hastaneye gitmek için ticari taksiyle yola çıkmışlar. Bebek doğum kanalına girdiği için en yakın yer olan buraya gelmişler. Doğum başladığı için sağlık ocağının kapısı önünde ticari taksi içerisinde doğum gerçekleşti. Çocuğa oksijen seviyesi ve çeşitli müdahaleler yapıldıktan sonra anne ve çocuğu 112 Acil ekibine teslim ettik. Anne Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, çocuk da Alikahya Kadın ve Doğum Hastanesi'nde. 32 haftalık doğum nedeniyle prematüre doğduğu için tedavisi orada yürütülecek" dedi.



Metin Şimşek ikinci defa doğum gerçekleştirdiğini, bebeğin vücut ısısını korumak için ısıtıcıyı kullandıklarını belirterek, "Vücut sıcaklığını sağlamak zorundaydık. Çocuklar ilk doğduğunda hipotermiye girerler. Vücut sıcaklığını sağlamazsak kötü sonuçlar çıkabilirdi. Isıtıcıyla vücut ısısını dengeledik. Normalde böyle doğum durumu aile sağlık merkezinde olmuyor. Acil bir olaydı ve müdahalede bulunduk. Ben bir kez de ambulans içerisinde doğum gerçekleştirmiştim. Bu da ikinci bir kez doğum gerçekleştirmiş olduk" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Bebeğin sağlık ocağında çekilen fotoğrafları



-Doktor ile röp



-Doğumu yapan ekibin görüntüsü



-Sağlık ocağından detaylar

HABER:ERGÜN AYAZ/KAMERA:FARUK KIYAK / KOCAELİ ()

===================================================

Kadınlardan baro başkanına tepki

MERSİN Baro'sunun Kadınlar Günü etkinliğinde, komisyon üyesi bir kadın avukatın konuşmasını engelleyip kürsüde dirseği ile iten Baro Başkanı Ali Er’e kadın örgütlerinden tepkiler sürüyor.



Aralarında Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Ful Uğurhan ile sendika, sivil toplum örgütlerinin kadın çalışma grubu temsilcilerinin bulunduğu bir grup kadın Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde bir araya geldi. Burada kadınlar adına açıklama yapan TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu Çalışma Grubu üyesi Deniz Keşli Baro Başkanı'nın davranışının erkek şiddetinin tipik bir örneği olduğunu söyledi. Keşli, türü ne olursa olsun kadına yönelik şiddetin kabul edilemez belirterek, "Bugün burada bir kadın avukat arkadaşımıza yapılan saldırıyı kadınlar olarak hepimize yapılmış kabul ediyor ve bir daha asla tekrarlanmaması yönünde uyarı yaparak, hepimizden özür dilemesini bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------



- Toplantıya katılan kadınlarından genel ve detay görüntü



- Kadınlar adına açıklama yapan Deniz Keşli



- Kadınların alkışlaması



- Genel ve detay

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN / MERSİN, ()

====================================================

Soylu: Cumhurbaşkanlarının, ‘bir gömleği idamlık bir gömleği bayramlık’ demesini istemiyoruz







İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Başbakanların her an ipi cebinde gezmesini istemiyoruz. Başbakanların ve Cumhurbaşkanlarının bir gömleği idamlık bir gömleği bayramlık demesini istemiyoruz" dedi.



Merkez Nilüfer İlçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde bir grup üniversiteliye konuşan Süleyman Soylu, anayasa değişikliğini anlattı. 1980 Anayasası'nın darbe anayasası olduğunu, eski başbakanlardan Adnan Menderes'in idam edildiğini belirten Süleyman Soylu, şunları söyledi: "Biz iki adım attık, iki adım daha atmak istedik. Biz ilerlemeye çalıştık ancak bizi ya darbeyle, ya ekonomik ya da siyasi krizlerle karşı karşıya getirdiler. Bunu yıllardan beri yaşıyoruz. Artık biz bunun bu ülkede tekrar etmesini istemiyoruz. Bizden sonra gelecek nesillerin de siyasi senaryolarla karşı karşıya kalmasını istemiyoruz. Başbakanların her an ipi cebinde gezmesini istemiyoruz. Başbakanların, Cumhurbaşkanlarının bir gömleği idamlık bir gömleği bayramlık demesini istemiyoruz. Biz bu ülkede güçlü, özgür, hür, ayakları üzerinde duran, güçlü bir Türkiye, kuvvetli ve kudretli bir Türkiye olmasını istiyoruz."



"HAR VURUP HARMAN SAVURMAK İÇİN DEĞİL"



Milletin dışında herhangi bir gücün Türkiye'yi terbiye edebilecek bir anlayışa bulaşmaması gerektiğini ifade eden Soylu, "Bugün karşı karşıya kalmış olduğumuz sistem tam anlamıyla budur. Kimse bizi terbiye etme haddini kendisinde bulamayacak. Ekonomik anlamda daha ileriye gideceğiz. Onun için kişi başı milli geliri 25 bin dolar yapmak istiyoruz. Daha iyi arabalarımız olsun, daha iyi evlerimiz olsun, har vurup harman savuralım diye değil, dünyadaki zulümlere, dünyadaki yoksulluklara, fukaralıklara, sessiz kalanlara karşı bunu istiyoruz" dedi.



"EZANLARIN HÜRMETİNE"



Süleyman Soylu daha sonra Mudanya Mütareke Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Kendilerine itimat edilmesini isterken "Biz size yanlış bir öneride bulunmadık. Allah'a sığınırız. Allah'tan korkarız. Ezanların hürmetine söylüyorum" dedikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü:



"200 yıl sonra, 300 yıl sonra gelecek nesiller eğer 'Siz yanlış, eksik bir öneride bulundunuz' derlerse bizi lanetle anarlar. Oysa bize, 'Ellerine geçen fırsatı silahla, zorlukla, şiddetle değil, oyla, demokrasiyle Türkiye'yi geleceğe taşıdılar' diye dua etsinler istiyoruz."



Bakan Soylu, mitingden sonra Mudanya Hal Camii'nde cuma namazı kıldı.

görüntü dökümü:



Bakanın konuşması



sayondan detay



miting alanı



bakanın konuşması

Haber-Kamera: Edip TEKİN/BURSA, () -

==============================================

Bakan Tüfenkçi: Tunceli'nin terör ve işsizlik sorunu var



Bakan Tüfenkçi: Rusya ile başlayan olumlu iklim, ticarete yansıdı

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Tunceli'de yaptığı konuşmada, kentin terör ve işsizlik sorunu olduğunu belirterek, "Bir terör, ikincisi işsizlik. Terörün burdaki halklar üzerinde kurmuş olduğu baskı ve halka hizmet noktasında engellemelere rağmen hizmeti halka götürmü noktasında mücadele var. Tunceli'nin işsizlik noktasında aşması gereken sorunlar var" dedi.



Sabah saatlerinde karayolu ile Tunceli'ye gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, ilk olarak valiliği ziyaret etti. Vali Osman Kaymak, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Salih Karataş tarafından karşılanan Bakan Tüfenkçi, daha sonra makam odasına geçerek Vali Kaymak'tan ilin sorunları ile ilgili brifing aldı. Burada ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakan Tüfenkçi, Tunceli'nin terör ve işsizlik sorunu olduğunu belirterek, "Terörün buradaki halklar üzerinde kurmuş olduğu baskı ve halka hizmet noktasındaki bütün engellemelerine rağmen, halka ulaşıp bu hizmeti götürme noktasında bir mücadele var. Yakılan araçlar, yıkılan binalar, halk üzerinde oluşturulmuş bir korku var. Halkın paniklemesi noktasında veya bezdirme noktasında girişimler var. Türkiye'nin de terörle mücadele noktasında bir kararlılığı var. Tunceli'nin özellikle işsizlik noktasında aşması gereken sorunlar var. İşsizlik noktasında buradaki terör baskılarına dayanıyor. Hükümet olarak Tunceli'nin de içinde bulunduğu 23 ili cazibe merkezleri yaptık. Ciddi anlamda vergisel avantajlar getirdiğimiz gibi, aynı zamanda bina yapımından arsasına kadar, hatta makine ve işletme kredisine kadar faizsiz kredi imkanları ve olanakları getirdik" dedi.



"YARGIYI HEM BAĞIMSIZ HEM TARAFSIZ HALE GETİRECEĞİZ"



Yeni Anayasa ile yargının bağımsız ve tarafsız hale getirileceğini anlatan Bakan Tüfenkçi, "Bürokratik ve sistemden kaynaklanan arızalar nedeniyle Türkiye'nin enerjisini, sermayesini, insan kaynaklarını heba etmek ve enerjisini boşa harcamak durumunda kaldı Türkiye. Dolayısıyla hem meclisi güçlendirmek, hem yönetimi güçlendirmek için adım attık ve son sözü yine halk söylesin istedik. Yargıda biliyorsunuz 82 Anayasası'nda sadece bağımsızlık vardı. Biz yaptığımız bu çalışma ile tarafsızlığı ekliyoruz. İstiyoruzki yargı hem tarafsız, hem bağımsız olsun. Sizler de taktir edersiniz ki bağımsız olması, tek başına yetmez. Yargının tarafsız da olması gerekir. Ama bundan birileri rahatsız oluyor, bunu anlamak mümkün değil" diye konuştu.



"ALMANYA'NİN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE KET VURMASINA ŞAŞIYORUZ"



Türk Bakanları'nın Almanya ve bazı Avrupa ülkelerinde yapmak istedikleri toplantıların iptal edilmesi sonrası AB ve Almanya ile ticaret ilişkisinin aksayıp aksamaması yönündeki soruya Bakan Tüfenkçi, "Almanya'nın demokratik duruşuna helal getirmesine, ifade özgürlüğünü yıllarca savunan Almanya'nın ifade özgürlüğüne ket vurmasına şaşıyoruz, üzülüyoruz. Buradan Almanya'yı demokrasiye, hukuka ve ifade özgürlüğüne sahip çıkmalarını istiyoruz.Ekonomimiz bu anlamda çok fazla etkilenmez. Çünkü ticari noktada Türkiye ve Almanya AB noktasında kurulan güçlü bağlar var. İhracatımızın /49'u AB ülkelerine bunların içersinde birinci sırada da Almanya gelmektedir. Almanya ve diğer AB ülkelerine ihracat yada ticaret ilişkisinde bir endişe taşımıyoruz ve ticaretimiz şu an normal seyrinde devam ediyor" diye yanıtladı.



"RUSYA İLE BAŞLAYAN OLUMLU İKLİM, TİCARETE YANSIDI"



Bakan Tüfenkçi, Rusya'nın Türk tarım ürünlerine uyguladığı yasağın kalkmasıyla, Türkiye'de büyük bir sıkıntının ortadan kalktığını belirterek şöyle konuştu:



"Bizim de beklediğimiz bir gelişmeydi. Özellikle 24 Kasım'dan sonra yaşanan uçak krizinden sonra Cumhurbaşkanımız'ın girişimleriyle oluşturulan olumlu iklim ve hava başlangıçtan itibaren yükselen bir şekilde ticarete yansıyor. Son verilere baktığımızda bizim ihracatımızın arttığı ülkelerden biri de Rusya. Son yasaklanan tarım ürünlerinin de yasaklarının kalkmasıyla birlikte tarım ürünlerinin ihracatı konusunda Türkiye'nin sıkıntısı kalkmış oldu. bu daha da Rusya'yla ticaret artarak devam edecek."



Gümrük ve Ticaret bakanı Bülent Tüfenkçi, valilikten sonra Atatürk Mahallesi sakinlerini ve esnafını ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Daha sonra da AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bakan Tüfenkçi, bir süre İl Başkanı Fatih Tek ve partililer ile toplantı yaptıktan sonra özel bir otelde, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar odası yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi. Sanayici ve esnafın sorunlarını dinleyen Bakan Tüfenkçi, Pertek İlçesi'nde düzenlenecek mitinge katılmak üzere kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Bakan bülünt tüfenkçi valilik ziyaretinde



Valilikte karşılama



Valilik makamında açıklama



Bakanın açıklamasından detaylar



Esnaf ziyareti



Esnaf ile sohpet



Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()-

=================================================

Bakan Özhaseki; Hiçbir meslek, suç işleme lüksü vermez

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Terörle mücadelede hiç kimsenin kimliğine bakılmaz. Gazeteciler tutuklanıyor diyorlar. Hiçbir meslek, teröre destek vermeye fırsat vermemeli. Hiçbir meslek, teröre destek verme, suç işleme lüksü vermez. O da bölücülük yapmasın, teröre bulaşmasın kardeşim" dedi.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi Beyazşehir Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi'nin temel atma törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kaymakamlar, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı. Cuma namazını Ahmet Özderici Camisi'nde kılan bakan Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediyesi'nin ikram çeşmesinden vatandaşlara salep ikram etti.



Yaklaşık 10 milyon TL'ye mal olacak içinde spor salonları, kurs alanları, düğün salonu, sergi salonu, 8 derslik ve atölye, kadın, erkek ve çocuklar için yüzme havuzları, bahçesinde de basketbol, voleybol, futbol sahalarının bulunacağı sosyal tesisin temel atma töreninde konuşan Bakan Özhaseki, kentte belediye hizmetlerinin iyi olduğunu söyledi. Depreme hazırlık çalışmalarının sürdüğünü belirten Özhaseki, terörle mücadele çalışmalarına değinerek şunları söyledi: "Bu toprakların altında da üstünde de bir oynaklık var. Altta depremler oluyor, üstte de birçok hainlikler var. Hamd olsun, şehirlerde terörü temizledik, kırsalda dağdaki temizlik çalışmaları sürüyor. Bir de hain FETÖ çıktı, darbe girişiminde bulundu. Bu devlet bunları eğitmiş, memur yapmış. Mağduriyet edebiyatı yapanlar var. El insaf. Biz çok titiz çalışıyoruz. Bir taraftan da DEAŞ çıktı. Suriye'de her türlü terörist var. Dünyaya demokrasi veren ülkeler, geçmiş olsun deyin. Ama demiyorlar. Ne diyorlar, Erdoğan niye gitmedi? O kadar asker gönderdik, silahla insanlar tarandı ama niye Erdoğan hala duruyor, diyorlar. Yıllardır bize insanlık dersi vermeye çalışanlar, Suriyeliler bize gelmesin diye her yolu deniyorlar. Sonra Türkiye'ye, Suriyeliler Avrupa'ya gelmesin diye para vereceklerini söylüyorlar. Ha geldi, ha gelecek diye uyutuyorlar. Terörle mücadelede hiç kimsenin kimliğine bakılmaz. Gazeteciler tutuklanıyor diyorlar. Hiçbir meslek, teröre destek vermeye fırsat vermemeli. Hiçbir meslek, teröre destek verme, suç işleme lüksü vermez. O da bölücülük yapmasın, teröre bulaşmasın kardeşim. Bize düşen bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmek, birlik ve beraberlik içinde yaşantımızı sürdürmek."



İstikrar için anayasa değişikliğinin gerekli olduğunu ifade eden Özhaseki, "Şimdi herkes 16 Nisan'ı bekliyor. Bu sistem işte istikrarı getirecek" dedi.



Konuşmaların ardından sosyal merkezin temeli, Özhaseki ve protokol üyeleri tarafından butona basılarak atıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------



-Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Cuma namazı çıkışı



-Vatandaşlara salep dağıtması



-Düzenlenen törende konuşması



-Genel detay

Haber: Oktay ENSARİ-Zafer BARIŞ Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, )

====================================================

CHP'li Özel: Bu ülkede bir tane Başkomutan var, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Özgür Özel, kurallara uyarak, yapılacak seçimlere, demokrasi içinde ki iktidar muhalefet rekabetine evet dediklerini belirtirek, "Ancak, iş gelipte bir yere dayandığında 'Artık ben başkomutan olacağım, bu ülkenin kurucu babalarına, kurucularına ulu önderine laf edeceğim ve kendimi başka yerlere koyacağım' dersen orda duracaksın. Bu ülkede bir tane başkomutan var o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür"dedi.



Elazığ'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Gurup Başkan Vekili Özgür Özel, İl başkanlığının düzenlediği salon toplantısında partililer ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan CHP Grup Başkanvekili Özel, bir iradeyle karşı karşıya olduklarını ifade ederek, "Bizim bir kurucu genel başkanımız var diyorlar, biz onu çok seviyoruz, onu görevi boyunca, nerdeyse imkân verilse ömür boyunca başkomutan yapmak istiyoruz. Atatürk'ün kendi için talep etmediği, birisi kendi için talep ediyor. Cumhuriyet Halk Partisinin kurucu genel başkanına vermediği yetkiyi birileri kendi kurucu genel başkanlarına vermek istiyorlar"dedi. Böyle bir şey olmadığını da söyşleyen CHP'li Özgür Özel, konuşmasına şöyle devam etti: "Bizim bir kurucu genel başkanımız var eyvallah, Onu çok seviyoruz eyvallah, hatta o çağırınca gezi olaylarından sonra kot pantolon üzerine kefen giyiyor bizimkiler, perde kumaşından kefen yapıp kotun üzerine çekiyorlar, hava alanlarında toplanıyorlar 'Biz onu başkomutan yapacağız, bu rejimi değiştireceğiz'. Orada dur. Rejim değişikliği dediğinde başka bir şey var. Muhtar seçerken oyları sayarsın, milletvekili seçerken oyları sayarsın sayarsın, burada da 16 sında bir seçim olacak ve akşam elbette oylar sayılacak ve o sayım teferruattan ibaret kalır. Çünkü, eğer rejim değiştirmek diyorsan, başka bir kurucu genel başkan, başka bir başkomutan sen söyleyince kot üzerine kefen giyenler değil o söyledi diye toprak altında kefensiz yatanların torunları çıkar meydana. O yüzden kurallara uyarak, yapılacak seçimlere demokrasi içinde ki iktidar muhalefet rekabetine evet, ancak iş gelipte bir yere dayandığında 'artık ben başkomutan olacağım bu ülkenin kurucu babalarına, kurucularına ulu önderine laf edeceğim ve kendimi başka yerlere koyacağım' dersen orda duracaksın. Bu ülkede bir tane başkomutan var o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür."



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise, konuşmasında neden "Hayır" oyu verdiklerini anlatarak, tüm vatandaşların 16 Nisan'da yapılacak referandum da "Hayır" oyu için çalışmalarını istedi. Konuşmalardan sonra İzmir marşı ile salondaki program tamamlandı. CHP heyeti Elazığ'da bazı sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret ettikten sonra Malatya'ya gidecek

Görüntü Dökümü:



-Salondan detay görüntüler



-Milletvekillerin gelişi



-CHP'li Özel'in konuşması



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ,()-

==================================================

İTO Başkanı Çağlar: İstihdama en çok katkıyı tekstil sektörü sağlıyor

YALOVA’da Acme Group tarafından 20 milyon Euro’luk bir yatırım olan Etrofil İplik Fabrikası’nın açılışı gerçekleştirildi. Burada bir konuşma yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, Türkiye’de istihdama en büyük katkıyı tekstil sektörünün verdiğini söyledi.



Acme Group bünyesinde yer alan ve iplik sektöründe faaliyet gösteren Etrofil, Avrupa’da benzeri olmayan yeni fabrikasının resmi açılışını gerçekleştirdi. Yün, angora ve kaşmir iplik üretecek fabrika Yalova Kirazlı Sanayi Sitesi’nde 128 kişilik istihdamla kapılarını açtı. Açılışa Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, İTO Başkanı İbrahim Çağlar, İTO Meclis Başkanı Şekib Avdagiç, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ile çok sayıda davetli katıldı.



Törende konuşan İTO Başkanı İbrahim Çağlar hayırlı uğurlu olsun dileklerini ileterek, “Türkiye için yabancıların yaptığı en son araştırmada, ‘Türkiye, 2030 yılında 3 trilyon dolarlık bir hacme ulaşacak’ diyor. Yabancıların bizim için yaptığı bu araştırmaya mahcup olmamamız lazım. Bunu ortaya koymamız lazım. Türkiye’nin ilk özer iplik fabrikasını rahmetli dedeciğim kurmuş ve ben hala o işe devam ediyorum. Bugün de burada yün, angora, kaşmir olacak ve bunlar işlenecek. Bunlar çok önemli ve işlenmesi çok zor ürünler. Tekstil ülkemiz için çok önemli. Biz İTO olarak da tekstile çok önem verdik. İstihdama en çok katkı sağlayan sektör tekstildir ve tekstilin altyapısını biz millet olarak çok iyi biliyoruz. Bu bizim genlerimizde var. Çalışanlarımızla, patronlarımızla, yan sanayicilerimizle, bize destek olan tüm birimler çok iyi biliyorlar. Yani biz dünyada tekstili en iyi bilen milletiz. Dünyanın en büyük markalarına ve ekonomisi en gelişmiş ülkelere tekstil ihracatı yapabilen bir ülkeyiz. Onun için tekstili bırakmamak mecburiyetindeyiz çünkü nereye baksanız tekstili görürsünüz. Tekstili görmediğiniz dünyada hiçbir yer yoktur. Onun için bu gayretimize devam edeceğiz. İhracata yönelik kurulmuş bir tesis bu. Amerika’dan, Kanada’ya, Avrupa’nın bir çok yerine, Ortadoğu’ya ihracat yapacakö diye konuştu.



Acme Group Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı ise Acme Group bünyesinde 600 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. Fabrikayı ilk etapta 128 kişilik istihdamla açtıklarını söyleyen Batallı, “Kendi grup bünyemiz içerisinde Etrofil Tekstil, araç muayene istasyonları ve en son da bizim göz bebeğimiz olan, Türkiye’ye sadece marka yapmak için yola çıktığımız bugün de iyi bir yere gelmiş olan Artemis Halı’yı biz bünyemizde barındırıyoruz. Rabbim daha büyüklerini, daha çok işçi çalıştıracağımız, istihdam yaratacağımız işler yapmayı hepimize nasip eder inşallahö dedi.



İTO Meclis Başkanı Şekib Avdagiç, YTSO Başkanı Tahsin Becan ve Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman konuşmalarında işletmeye hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ardından protokol üyeleri fabrikanın açılış kurdelesini kesti ve fabrikayı gezdi.

Görüntü Dökümü



----------------------



-Genel görüntü



-Acme Group Başkanı konuşması



-İTO Başkanı konuşması



-fabrika içi detay görüntüler

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()-

=============================================

Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, arıza gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan DEDAŞ işçisi ağır yaralandı.



Olay, öğleden sonra Üçkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Enerji nakil hattında meydana gelen arızayı çıktığı direkte gidermeye çalışan DEDAŞ arıza ekibinde görevli Ahmet Ural, birden akıma kapıldı.



Ağır yaralanan Ural, 8 metre yükseklikteki direkten enerjinin kesilmesinin ardından mesai arkadaşları ve ihbara gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla indirildi. İlk müdahalesi hazır bekleyen sağlık ekiplerince yapılan Ural, daha sonra ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavisi süren Ural'ın hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



- Dirtekte asılı yaralı işçi



- İtfaiye ve sağlık ekipleri



- Direkten indirilen yaralı



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

=======================================

Mersin'de miniklere kalp taraması

MERSİN Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi işbirliği ile hayata geçirilen ve İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteklediği 'Minik Kalpler Projesi' kapsamında öğrencilere kalp taraması yapılmaya devam ediliyor.



Geçtiğimiz yıl 15 Aralık'ta hayata geçirilen ve Şubat 2017'da tanıtımı yapılan proje kapsamında 6-10 yaş arası öğrencilere, doğuştan gelen ritim bozukluklarının tespitine yönelik EKG cihazları ile kalp taraması yapılıyor. Tarama sonrası elde edilen grafikler, Mersin Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü profesör doktorları tarafından değerlendiriliyor. Ritim bozukluğu tespit edilen öğrencilerin aileleri bilgilendirilerek, Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi süreci uygulanıyor.



Başladığı günden bu yana proje kapsamında Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Akdeniz ilçelerinde 12 okulda 3 bin 600 öğrenciye kalp taraması yapıldı. Proje tamamlandığında ise 20 bin öğrenciye ulaşılmış olacak.



Geçtiğimiz günlerde Ahmet Hocaoğlu İlköğretim Okulu'nda tarama yapmaya başlayan sağlık ekipleri, 2 gün içerisinde 350 öğrenciye kalp taraması gerçekleştirdi. Ahmet Hocaoğlu İlköğretim Okulu'nda 14 Mart'a kadar sürecek olan programın ardından toplam 750 öğrenci kalp taramasından geçirilmiş olacak.



Projeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Okul Müdürü Ufuk Kaçıra, projenin, çocuğunu doktora götürme imkanı olmayan aileler açısından güzel bir hizmet olduğunu dile getirdi. Projenin öğrencilerin sağlığı açısından anlamlı bir proje olduğunu belirten Kaçıra, "Birçok velimiz belki de çocuğunu doktora götürme imkanına sahip olamayacaktı, bir sağlık kuruluşunda EKG çektirip kalbiyle ilgili bir sorunu olup olmadığını öğrenemeyecekti. Ama şimdi bu imkan ayağımıza kadar geldi. Velilerimizin neredeyse tamamına yakını projeyi destekliyor. Çocuklarının bu projeye katılmasına gönüllü olarak izin verdiler. Biz de bu proje için Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



- Okulun girişi



- Kontrol için sıra bekleyen öğrenciler



- Oturan öğrenciler



- Sağlık görevlileri çocukları kontrollerini yaparken



- Çocukların kalp kontrolleri yapılırken



- Cihazların genel ve detay görüntüsü



- Kalp kontrolleri yapılan çocuklar toplu halde



- Okul Müdürü Ufuk Kaçıra ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()

==============================================