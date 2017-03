DHA YURT BÜLTENİ-7

1)BOŞANDIĞI EŞİNİ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ

BODRUM'da bir çocuk annesi 25 yaşındaki Gizem Olgun, boşandığı eşi 27 yaşındaki Mert Toprak tarafından işyerinde bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü.

Bodrum'daki bir turistik tesiste bahçıvanlık yapan 1 çocuk babası Mert Toprak, 2 yıl evli kaldığı Gizem Olgun'dan 2 ay önce boşandı. Toprak, bugün saat 09.00 sıralarında, boşandığı eşinin çalıştığı Yalıkavak Mahallesi, İnönü Caddesi'ndeki mobilya mağazasına gitti. Mert Toprak, boşanmalarına rağmen eşinin başkalarıyla görüşmesini kıskandığı için aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Toprak, genç kadını, yanında getirdiği bıçakla boğazını keserek öldürdü.



Kaçan Mert Toprak, polis tarafından kısa süre sonra suç aleti bıçakla yakalandı. Olgun'un cesedi, polis ve savcını olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Öldürülen Gizem Olgun'un arkadaşlarının polise verdikleri ifadede, "Mert Toprak, boşanmadan önce eşi Gizem'i 'Seni başkasına yar etmem, öldürürüm' diyerek sürekli tehdit ediyordu. Evlendikten sonra Gizem'e sürekli fiziksel ve psikilojik işkence uyguluyordu. Boşanmış olmalarına rağmen de işyerine gelip Gizem'i tekme- tokat yere yatırıp, cinayeti işledi" dedi.

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), ()-

2)GASP SUÇUNDAN 10 YIL HAPİS CEZASI ALAN ZANLIDAN: "HABERİN BAŞLIĞI NE OLACAK?" SORUSU

KONYA'da çeşitli suçlardan tutuksuz yargılanan ve haklarındaki hapis cezaları Yargıtay tarafından onanan 82 kişi polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp, cezaevine kondu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden gasp suçundan 10 yıl hapis cezası alan İsmail Söyler, basın mensuplarına, "Haberin başlığı ne olacak?" diye sorması dikkat çekti.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği, çeşitli suçlardan tutuksuz yargılanan ve haklarındaki hapis cezası Yargıtay tarafından onananların, yakalanması için operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonda 2'si kadın 82 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden gasp suçundan 10 yıl hapis cezası alan İsmail Söyler'in, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Haberin başlığı ne olacak?" diye sorması dikkat çekti. 82 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından haklarındaki tutuklama ve hapis cezası yüzlerine okunduktan sonra cezaevine kondu.

3)KARŞIYA GEÇEMEDİ

DENİZLİ'de tekstil işçisi 40 yaşındaki Fatma Çetmen, karayolunun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu öldü.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Merkezefendi İlçesi Denizli- İzmir Karayolu Anemon Otel önünde meydana geldi. Güney İlçesi'nden gelen Fatma Çetmen, çalıştığı fabrikaya gitmek için karayolunu kenarında otobüsten indi. Karayolunun karşısına geçmek isteyen Çetmen, yolun ortasına geldiği sırada Abdullah Yasin Çiftçi'nin kullandığı 20 H 3534 plakalı otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. Kanlar içinde yerde kalan Çetmen, kaza yerinde öldü. Trafik polisleri, yolda önlem alarak trafiği tek şeritten sağladı. Cumhuriyet Savcısının inceleme yapmasının ardından Çetmen'in cesedi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Çiftçi, gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



4)BURSA'DA SAHTE SAVCIYI VATANDAŞ BÖYLE YAKALADI

BURSA'da, FETÖ/PDY yalanıyla bir esnafı dolandırmak isteyen sahte savcıyı vatandaşlar yakaladı. Vatandaşların sahte savcıyı yakalamı anı güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi.Bursa'da kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtan Yıldıray E. (47), Ş.D isimli vatandaşı telefonla arayarak, "Adınız FETÖ/PDY terör örgütüne karışmış. Hesaplarınızda hareketlilik var. Evinizde bulunan paraları getirirseniz biz sizi kurtarırız. Sizin vereceğiniz adrese polis gelip size bir şifre söyleyecek. Siz de paraları teslim edersiniz" dedi. Sahte savcı panik yapan Ş.D'nin Mudanya Caddesi üzerinde bulunan beyaz eşya mağazasında buluşmak üzere sözleşti. Mağazaya gelen Yıldıray E., Ş.D'nin 13 bin TL'sini elden teslim aldı. Durumu fark eden Ş.D'nin komşuları, sahte savcıyı yakalayarak polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen polis, paraları sahibine teslim ederek, şüpheliyi yakaladı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada, Yıldıray E.'nin daha önce de 2 kişiyi 50 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Yıldıray E, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

5)100 YAŞINDAKİ KADINA SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Mardin'de katıldığı bir programda 100 yaşındaki Emine Doğan'a, sürpriz doğum günü partisi düzenledi.



Referandum çalışmaları kapsamında Mardin'de bulunan AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, partili kadınlara yönelik özel bir salonda düzenlenen programa katılan 100 yaşındaki Emine Doğan için doğum günü partisi düzenledi. Kendisine düzenlenen pastanın üzerindeki mumları üfleyen Emine Nine, pastanın kesimini ise AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve babası Süleyman Bölünmez ile birlikte yaptı.

Bir asırlık ömrü geride bırakan Emine Nine, Çankırı ve Bölünmez'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinden olduklarını öğrenmesi üzerine Türkçe bilmediği için duygularını Kürtçe ifade ederek, "Biz Erdoğan'dan nasıl razıysak Rabbim de kendisinden razı olsun. Kendisini her zaman destekliyorum. Kendisine her zaman 'evet' diyoruz. Allah İbrahim'in ateşe atılmasında nasıl kendisine yardım edip onu koruduysa, Allah Erdoğan'ı da, devletimizi de bu tür tehlikelerden korusun, yardımını esirgemesin" dedi.

AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da Emine Ninenin bu halktaki Erdoğan sevgisinin bir yansıması olduğunu ifade ederek, "Bizler kadınlarımızla referandumu konuşmak üzere toplandık. 100 yaşındaki bir ninemizin doğum gününün bugüne denk geldiğini öğrenince kendisine sürpriz yapalım dedik. Kendisi de bize Erdoğan için siyasete girdiği günden beri 'evet' dediğini, referandumda da bir kez daha 'evet' diyeceğini söyledi. Emine Ninemiz'in bu açıklaması bizi epey onurlandırdı ve motive etti. Emine ninelerimiz olduğu müddetçe bu milletin bu devletin sırtı yere gelmez" dedi.

Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, daha sonra Kızıltepe Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hanımeli Merkezi'ndeki toplu nikah törenine katıldı.

6)MANİSA'DAKİ KAMU KURUM MÜDÜRLERİNE REFERANDUM KARARININ NEDENİNİ ANLATTI

MEMUR-SEN Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Manisa'da bir araya geldiği kamu kurumu müdürlerine anayasa değişikliği referandumunda neden evet dediklerini açıkladı.



Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Manisa Öğretmenevinde kamu kurum müdürleriyle bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli ve birçok kurum müdürü toplantıya katıldı. Anayasa değişikliği referandumu hakkında konuşan Memiş, "Cumhurbaşkanlığını milletin seçmesiyle başlayan yeni Türkiye sürecini, bu sürecin sonunda; 15 Temmuz gibi sürecin, milletin Çanakkale ruhuyla yepyeni bir Türkiye oluşturduğunu, referandum süreciyle birlikte de tekrar Türkiye idealinin ortaya konulduğunu anlatacağız. Herkesin özgür iradesi var. Herkes elbette ki özgür iradesi ile kararını verecek. 'Hayır' demek en kolay iş. 'Hayır' gerekçeleri tek bir şeye sığdırılmaya çalışılıyor. Tek adamlık deniliyor" diye konuştu.

"HAYIR TARAFININ NE OLDUĞU ORTADA"

Ülkede istikrarın sürmesi için yeni bir sistem değişikliğine gidilmesinin gerek olduğunu öne süren Memiş, "Türkiye'de 93 yıllık Cumhuriyet tarihinde 65 hükümet değişmiş. Yani 1.5 yıla bir hükümet değişmiş. Türkiye'de artık istikrarın yansıması için yeni dönemde bir sistem getirilmesi gerekilir. Güçlendirilmiş Cumhurbaşkanlığı sistemi getirilmek isteniyor. Bunu tek adamlık gibi göstermek, rejim değişikliği gibi göstermek, bunu ülkenin felaketi gibi göstermek, bunu ülkenin bölünmesi gibi göstermek gerçekten çok çirkin ayıp bir kampanyadır. Hayır tarafının ne olduğu da ortada. Evet tarafının ne olduğu da ortada. Milletin iradesine kafalarını bulandırarak ipotek koymak isteyen bir anlayış var. Herkesin görüşüne, düşüncesine, ideolojisine saygılıyız. hayır diyende bu ülkenin evet diyen de bu ülkenin çocuğudur. Biz Anadolu da evet diyeni ile hayır diyeni ile de asla karşı karşıya gelmeyeceğiz. Biz kardeşiz. Bu ülkede görüşünüz ne olursa olsun sandığa hangi yönde gidersek gidelim o kardeşlik hukukumuzu koruyacağız. Bu ülkeyi bölmek isteyenlere inat bu ülkenin birleşmesi yönünde çimentosu olma yolunda mücadele edeceğiz" diye konuştu.

"EVET DİYECEĞİMİZİ AÇIKLADIK"

Referandumda evet diyeceklerini belirten Memiş, "Çocuklarımızın bizim yaşadığımızı görmemesi için, çocuklarımızın gelecekte güçlü bir Türkiye'de yaşaması için önümüzdeki referandum sürecinde evet diyeceğimizi açıkladık. Bunu da göğsümüzü gere gere söylüyoruz. Kim bize yandaş derse desin milletin yanında kim varsa hepimiz bu milletin bir evladıyız. Milletin yanında kim varsa bizde onun yanında elbette ki dururuz. Millet için bir çivi çakanın yanında oluruz ama bu millete tuzak kuranların, bu millete darbe yapanların, bu milletin geleceği ile oynamak isteyenlerin babamızın oğlu bile olsa sonuna kadar karşısında oluruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Memiş, gün boyunca başta Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer olmak üzere, çeşitli sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerde bulundu.

