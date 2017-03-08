DHA YURT BÜLTENİ-7

1)MİNİK IRMAK'I ÖLDÜRENE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜBBET İLE 51 YIL HAPİS CEZASI

MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde 4 yaşındaki Irmak Kupal'ı tecavüz edip boğarak öldürüldükten sonra cesedini gömdüğü belirlenenerek tutuklanan Himmet Aktürk'e, ağırlaştırılmış mübbet hapis ile 51 yıl hapis cezası verildi.



Görüntü Dökümü



---------------



-Adliye önünden görüntü



-Avukatlardan görüntü



-Avukatların açıklamaları



-Detaylar

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), )

====================================================



2)ORGENERAL HUDUTİ’NİN DE YARGILANDIĞI MALATYA FETÖ DAVASINA DEVAM EDİLİYOR







FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tutuklanan, dönemin 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 2’nci Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun ile diğer sanık askerler, dün hakim karşısına çıktı ve akşam 18’00 de noktalanan mahkeme bugün devam ediyor. Jandarmanın öncü araçları eşliğinde cezaevi araçlarıyla spor salonuna kelepçeli getirilen Huduti ve Angun ile diğer 19 tutuklu sanık, jandarma eşliğinde salona alındı.



Yoğun güvenlik önlemi altında Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Yakınca Spor Salonu'nda gerçekleştirilen duruşmada, dönemin 2’nci Ordu Komutanı Huduti, 2’nci Ordu Kurmay Başkanı Angun’un da aralarında bulunduğu toplam 21 tutuklu askerle bazı tutuksuz sanıklar, avukatlar, müştekiler ve sanık yakınları hazır bulundu.



Duruşmaya Malatya darbe girişiminin önemli isimlerinden olan ve tutuklu yargılanan eski 2’nci Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, eski 2’nci Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş, 7’nci Ana Jet Üssü’nün eski Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık, eski 2. Ordu Plan Hareket Eski Şube Müdürü Albay Bahadır Erdemli, 2. Ordu Eski Harekat Başkanı Albay Erkan Varol, İstihkam Alayı Eski Tabur Komutanı Yarbay Ahmet Üçbudak, 2’nci Ordu’da görev yapan Binbaşı İbrahim Dede tutuklu bulundukları cezaevlerinden mahkemeye Sesli ve Görüntülü Sistem üzerinden bağlanarak, Malatya’daki duruşmaya gelmediler. Tutuksuz sanıklardan ve TSK’dan ihraç edilen isimlerden olan eski 2’nci Ordu eski Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım duruşmada da hazır bulundu.



Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Yakınca Spor Salonu'nda dün görülmeye başlanan duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, Mahkeme Başkanı Vedat Koç, Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanlığının davaya müdahil olma talebine ilişkin dilekçenin mahkemeye sunulup bugün kabul edildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü



----------------------



-Adem Huduti ve diğer sanıkların ögle arasında cezaevi araclarına bindirilip götürülmeleri



-Mahkemede tutuksuz yargılanan erlerden birinin babasıyla röp

Mikail PELİT/MALATYA, ()



======================================================

3)EMEKLİ POLİSİN KATİL ZANLILARI CİNAYETTEN SONRA GAZİNODA EĞLENMİŞ

MERSİN'in Gülnar İlçesi'nde emekli polis memuru 73 yaşındaki Hasan Doğan'ı boğarak öldürüp, eşinin ziynet eşyalarını çaldığı iddiasıyla 24 yaşındaki Ferit Aydoğdu ile amcasının oğlu 23 yaşındaki Mustafa Aydoğdu gözaltına alındı. Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde kurulan özel jandarma ekibi tarafından yakalanan kuzenlerin cinayetin ardından gazinoya gidip eğlendiği ortaya çıktı.



Olay, 2 Mart akşamı Çukurasma Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde 71 yaşındaki eşi Saffet Doğan ile birlikte oturan Hasan Doğan, çalan zil ile birlikte kapıyı açınca, maskeli 2 kişinin saldırısına uğradı. Eve giren zanlılardan biri Doğan'ı etkisiz hale getirirken, diğeri ise eter koklatıp bayılttığı ev kadını Saffet Doğan'ın ellerini ve gözlerini bağladı. Emekli polis memuru Hasan Doğan'ın direnmesi üzerine öfkelenen saldırganlardan biri, elleriyle boğazını sıkarak öldürüp, evde bulunan bilezik, küpe ve yüzüğü alarak kaçtı. Bir süre sonra kendine gelen kadının çığlığı üzerine eve gelen komşuları durumu jandarmaya bildirdi.



TAZİYE EVİNİN ÇEVRESİNDE TUR ATTILAR



Öldüğü belirlenen Hasan Doğan cinayetiyle ilgili Gülnar Başsavcısının koordinesinde Mersin ve Gülnar Jandarma Komutanlığı'nca kurulan özel bir ekip, maskeli saldırganların yakalanması için yoğun çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, Doğan'ın evine sivil olarak gelip, araştırma yaparken, aynı mahallede oturan Ferit Aydoğdu'nun motosikletle evin çevresinde tur atmasından şüphelendi.



SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER



Sivil jandarma Ferit Aydoğdu ve yanında bulunan amcasının oğlu Mustafa Aydoğdu'yu takibe aldı. Jandarma şüpheli hareketlere devam eden Ferit Aydoğdu'yu gözaltına aldı, Konya'daki evine dönen Mustafa Aydoğdu ise otobüste yakalandı. Mustafa Aydoğdu'nun eğlenmek için yaşadığı Konya'dan Gülnar'a geldiği; kuzenlerin bir gazinoya gittiği, bir süre eğlendikten sonra motosikletle yola çıkıp, Hasan Doğan'ın evine hırsızlık amacıyla girdiği; ardından Mustafa'nın direnin Doğan'ı elleriyle boğazını sıkarak öldürdüğü anlaşıldı. Cinayetin ardından evden bilezik, küpe ve yüzük çalan kuzenlerin tekrar başka bir gazinoya gidip sabaha kadar eğlendiği de belirlendi.



Gülnar Jandarma Komutanlığı'nda yapılan sorgulamalarında suçunu itiraf eden amca çocukları tutuklandı.

Görüntü Dökümü



-----------------------------



- Emekli polis memuru Hasan Doğan eşi ile birlikte sağlık fotoğrafı



- Emekli polis memuru Hasan Doğan'ın sağlık fotoğrafı



- Cinayet sanığı Mustafa Aydoğdu (mavi montlu) ile Ferit



- Aydoğdu'nun (Kırmızı montlu) birlikte fotoğrafı



- Jandarma ekipleri olay yerine giderken



- Jandarma araçlarının görüntüsü



- Tatbikat için getirilen sanıklar jandarma ekiplerinin arasında savcıya bilgi verirken



- Sanıklar, jandarma ekipleri savcı ile birlikte eve girerken



- Sanıklar, savcıya bilgi verirken



- Genel ve detay görüntü

(BOYUT:161,46 MB) (SÜRE:02,55 dk)

Haber-Kamera:Ali Ekber ŞEN/ MERSİN, ()

================================================

4)ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDE FETÖ OPERASYONU: 31 GÖZALTI

ANADOLU Üniversitesi'nde FETÖ/PDY'ye yönelik Eskişehir merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında 3 profesörün de bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı, 4 kişi de aranıyor. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah Eskişehir, Konya, Trabzon, Bursa ve Adana illerinde Anadolu Üniversitesi'nde halen görevde olan, daha önce açığa alınan ve ihraç olan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında 3 profesör, 3 doçent, 6 yardımcı doçent, 15 araştırma görevlisi ve 3 bilgisayar işletmeninin bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 kişinin ise yakalanmasına çalışılıyor. Gözaltına alınanlardan 22'sinin ByLock programı kullandıkları, birinin de FETÖ'nün Anadolu Üniversitesi'nde akademisyenler sorumlusu olduğu belirtildi. Evlerinde ve üniversitedeki bürolarında arama yapılan şüphelilerin bazılardan Fethullah Gülen kitapları ile 1 dolarlar çıktı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi'ne götürülen şüphelilerin sorgulamalarının devam ettiği bildirilirken, aynı üniversiteye geçen 18 Ağustos'ta düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunun ardından 20 kişi tutuklanmıştı.

(Görüntü dökümü:



-Polis kamerasından ekip araçlarının sabah erken saatte Emniyet Müdürlüğü binasından çıkması,



-Polislerinin bir apartmana girip kapının önünde beklemesi,



-Bilgisayar aparatlarının ve ele geçirilen 1 dolarların görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,()

=====================================================

5)TERS DÖNEN ARACA VATANDAŞ MÜDAHALESİ

ERZİNCAN’da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Yoldan geçen vatandaşlar takla atan otomobilin altında sıkışan sürücüyü çıkartmak için uzun süre mücadele ettiler. Kaza, bugün Erzincan-Sivas Karayolu’nun 100'üncü kilometresi Çatalçam Kavşağı’nda meydana geldi. Erzincan’dan Sivas istikametine gitmekte olan Yaşar Keskin yönetimindeki 24 DT 513 plakalı kamyonet, Çatalçam Köyü yönünden anayola çıkan Turan Kumbar kullandığı 44 PK 588 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Otomobil çarpışmanın şiddeti ile orta refüje çıkarak takla attı. Aracın altında sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaparken, tüm çabalar rağmen sürücü bulunduğu yerden çıkarılamadı. Kısa süre sonra kaza yerine gelen 112 sağlık ekibi sürücüye müdahale etmesine rağmen 59 yaşındaki Turan Kumbar kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedeni AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.







Görüntü Dökümü



----------------------:



-Kaza yerinden genel görüntü



-Kaza yapan araçtan görüntü



-Vatandaşların takla atan aracı kaldırma çabaları



-112 ekibinin müdahalesi



-Kazayı görenlerin açıklaması



-Kaza yerinden detay görüntü



( Haber-Kamera:Coşkun MENEK / ERZİNCAN, ()

====================================================

6)SERADA ÇALIŞAN KADINLARA GÜNEŞ KREMİ VE ELDİVEN

MERSİN'in Anamur Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Türe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle seraları gezip, tarım işçisi kadınlara eldiven ve güneş kremi dağıttı.



Belediye Başkanı Mehmet Türe, çilek seralarının içerisinde çalışan kadınları, Başkan Yardımcısı Hüseyin Gürel ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatma Çetinkaya ile birlikte ziyaret etti. Kadınların gününü kutlayan Başkan Türe, tarım işçilerine güneş kremi ve eldiven dağıttı.



Bu sırada kadın işçilerden biri, "Geçen yıl bizi sinemaya götürmüştünüz. Bu yıl yok mu?" dedi. Başkan Türe, kadınlara sinema sözü verdi.



Kadınların gerek ülke ve gerekse aile ekonomisine bu şekilde çalışarak katkıda bulunmalarının takdire değer olduğunu kaydeden Başkanı Türe, "El emeği alın teri ile çalışan, evine helal yoldan ekmek götüren değerli kadınlarımızı çalıştıkları yerde o kadınlarımızın değerini anlamamız gerekiyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



----------------------



- Çilek serasında çalışan kadınlar



- Genel ve detaylar



- Başkan ve beraberindekiler seraya girerken



- Başkan kadınlarla tokalaşırken



- Kadınların konuşmaları



- Başkan kadınlara eldiven dağıtırken



- Sinema talebi ve daveti



- Başkanın kadınlar gününü kutlaması



(Boyut 170 MB) (Süre: 3.35 Dk)

Haber-Kamera:Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), ()

====================================================

7)100 YAŞINDA, KADINLAR GÜNÜ'NÜ KUTLADI

MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde yaşayan 8 çocuk, 30 torun sahibi 100 yaşındaki Şerife Bilir'in Dünya Kadınlar Günü çocukları tarafından kutlandı.



Adnan Menderes Mahallesi'nde oturan 64 yaşındaki Mustafa Bilir evinde kalan, nüfus kayıtlarına göre 100 yaşında olan annesi Şerife Bilir'e çiçek verdi. Annesinin elini öpen Bilir, onun 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Son çocuğunun jestiyle mutlu olan Bilir, "Allaha çok şükür bana uzun ömür verdi. Şu anda kendimi çocuk gibi hissediyorum. Herkes sağlığının kıymetini bilsin. Bir asırlık ömrü hayatıma sığdıran Allah'ıma şükürler olsun" dedi.

TORUNUNUN TORUNUNU GÖRDÜ

Şerife Bilir'in oğlu Mustafa Bilir ise annesinin torununun torununu gören ve bir asırlık ömrü sağlıklı bir şekilde geçiren bir kadın olduğunu belirterek, "Annemin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladım ve bu benim için çok özel. Allah'ım daha nice uzun ömürler versin" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



-------------------------------



- Şerife Bilir'in yatağında yatarken

- Şerife Bilir'in konuşması

- Şerife Bilir'in oğlu Mustafa bilir annesine çiçek verirken

- Mustafa Bilir ile röportaj

(Boyut:108 MB) (Süre 3.23 dakika)

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), ()

===============================================

8)YIKAMAYA BIRAKILAN OTOMOBİLLE KAPKAÇ YAPTILAR

ADANA'da oto yıkamacıya bırakılan otomobille kapkaç yapan işyeri çalışanı ve 2 arkadaşı, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Merkez Seyhan İlçesi'nde oturan N.Ö., bir oto yıkamacıya teslim edip ayrıldı. Burada çalışan 20 yaşındaki Casim Eren, N.Ö.'nün otomobili alıp, arkadaşları ikisi de 19 yaşındaki Mehmet Tunçkıran ve Mehmet Keser ile birlikte gezmeye çıktı. 3 arkadaş, Karafatma Caddesi'nde yürüyen Sefa K.'nın yanına yaklaşıp elindeki cep telefonunu kapıp kaçtı.



Sefa K.'nın şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan polis, zanlıların kullandığı aracın plakasını belirleyip N.Ö.'ye ulaştı. N.Ö., otomobilini oto yıkamacıya bıraktığını söyledi. Bunun üzerine Casim Eren gözaltına alındı.



Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Casim Eren, suçunu itiraf ederek kapkaçı Tunçkıran ile Keser ile birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi. Eren, "Caddede duruyorduk, Mehmet koşarak geldi. Bize 'telefon kapkaç yaptım. Basın gidelim' diyerek otomobile bindi. Biz de hızla uzaklaştık" dedi. Mehmet Tunçkıran ile Mehmet Keser de yakaladı.



İfadeleri tamamlanan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



-------------------------



- Zanlıların polis aracından indirilmesi



- Adli Tıp Birimi'ne getirilmeleri



- Adli Tıp Birimi tabelası



- Zanlıların Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması



- Zanlılardan birinin konuşması



- Polis aracına bindirilmeleri



- Polis aracının gidişi



SÜRE:01'39" BOYUT:186 MB

Haber:Fatih KARAÇALI-Kamera:ADANA,()

=================================================

9)AĞAÇTA ASILI KALAN KARGAYI İTFAİYE KURTARDI

İZMİT'te, ağaçtaki ipe dolanan karga asılı kalırken, itfaiye ekibince kurtarıldı. Karga bacaklarına dolanan ipler kesildikten sonra havaya salındı.



İzmit Cumhuriyet Parkı içerisinde bulunan ağaçta asılı kalan karganın çırpındığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi kargayı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye merdiveni ile karganın asılı bulunduğu dala yaklaşıldı. İp kesilerek karga bulunduğu yerden alınıp aşağı indirildi. İtfaiyeciler karganın bacaklarına dolanan ipleri hayvanın zarar görmemesi için tırnak makası ile kesti. Herhangi bir yarası olmayan karga daha sonra havaya salındı.

Görüntü Dökümü



--------------------



Kurtarma çalışmaları



Karganın bacağına dolanan iplerin kesilmesi, havaya salınması

Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), () -

======================================================

10)DİYARBAKIR'DA ‘KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROJESİ' KAPSAMINDA 80 BİN EĞİTİM VERİLDİ

DİYARBAKIR Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde yürütülen ‘Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' kapsamında, Diyarbakır'da Mart 2015 tarihinden bu yana 80 bin kadına, kadın sağlığı ile ilgili eğitim verildi. Hülya Aksoy, projenin amacının kadınları kendi sağlıkları konusuda bilinçlendirmek olduğunu söyledi.

Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürlüğünce, Vali Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy koordinatörlüğünde yürütülen, "Kadın Sağlığı Eğitim Projesi" kapsamında Kayapınar Belediyesi Cegerxwin Kültür ve Sanat Merkezi'nde Kayapınar ilçesinde yaşayan kadınlara proje hakkında bilgi verildi. Eğitim programına, Vali Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy, Vali Yardımcısı Tuğba Koşal, Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun eşi Nermin Ensarioğlu, Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr. Handan Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Yardımcısı Nevin Öz, Türkiye Beyazay Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Nezihe Kent ile çok sayıda kadın katıldı. Programa katılan kadınlara dünya kadınlar günü nedeniyle karanfil dağıtıldı.

Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlayarak açılış konuşmasını yapan Hülya Aksoy, kadın sağlığı projesine 2015 Mart ayında başlatıklarını belirterek, amaçlarının kadınları kendi sağlıkları konusuda bilinçlendirmek olduğunu söyledi. Proje kapsamında Mart 2015 tarihinden beri yaklaşık 80 bin kadına ulaştıklarını söyleyen Aksoy, "Kadınlarımızı kendi sağlıkları ile ilgili olarak bilinçlendirmek ve bildikleri bazı şeyleri uygulamaya dökmelerini sağlamak istiyoruz. Projemizin esas amacı kadını ilgilendiren kanser türleri arasında ilk sıra yer alan meme kanseri. Ve meme kanserinin evde kendi kendine elle her ay yapılacak muayene sonucunda daha erken fark edilmesi dolasıyla erken tehşis edilmesi bunun için projemizin içerisinde bunu öğrenmenizi bütün kadınların öğrenmesini ve kendinde uygulamasını istiyoruz. Tabiki biz sadece bu konu değil, sizleri ve kadınları bir araya getirmişken rahim ağzı kanseri, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, menepoz, üreme sağlığı, sigaranın zararları, beslenme, anne sütünün yararları ve kadına şiddet gibi belirli konularda sizleri çok sıkmadan bilgilendireceğiz" dedi.

Kadınlara kendilerini ihmal etmemeleri konusunda uyarıda bulunan Hülya Aksoy, "Bir çok şeyleri hepinizin bildiğini biliyoruz. Ama bilmek yetmiyor. Bildiklerimizi uygulamak çok önemli, kendimizi ihmal etmemeliyiz. Biz sağlıklı olacağız ki, kadınlar her zaman çok vericidir, son derece fedekardır, ailesine, evine çok bağlıdır ve özveri ile yapar her yaptığı şeyi. Sizler sağlıklı olacaksınız ki bunları çok daha rahat yapabilesiniz. Bizim amacımız sizi burada bu konuda bilinçlendirmek. Burada dinlediklerinizi kendinize uygulamanız. Kendinizi ihmal etmemeniz. Ayrıca burada dinlediklerinizi etrafınızda bilmeyen kadınlarla paylaşmanızı istiyoruz" diye konuştu.

Program Hülya Aksoy'un açılış konuşmasından sonra basına kapalı devam edildi.

Görüntü Dökümü



-----------------



-Programa katılan kadınlar



-Karanfil dağıtılması



-Hülya Aksoy'un konuşması



-Genel ve detay

(Haber-Kamera:Serdar SUNAR/DİYARBAKIR),()

=================================================