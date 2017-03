DHA YURT BÜLTENİ-7

1)SERBEST BIRAKILAN KONSOLOSLUK TERCÜMANI YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

MARDİN'in Kızıltepe İlçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 23 Şubat'ta gözaltına alınan ve dün çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğinde adli kontrol kararıyla serbest bırakılan ABD Adana Konsolosluk Tercümanı Hamza Uluçay, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının PKK/KCK ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında 23 Şubat'ta ABD Adana Konsolosluğunda gözaltına alınan ve Mardin'e getirilen Konsolosluğun 36 yıllık tercümanı Hamza Uluçay, dün akşam savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevkedildi. Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunun ardından Uluçay, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Uluçay'ın serbest bırakılmasına Cumhuriyet savcının itiraz etmesi üzerine Uluçay yeniden gözaltına alındı. Uluçay'ın yeniden mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

2)EDİRNE’DE FETÖ ASKERLERİ OPERASYONU: 18 GÖZALTI

EDİRNE’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında albay, yüzbaşı ve teğmenlerin de bulunduğu biri kadın 18 asker, emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne ve Uzunköprü İlçesi’ndeki askerlerin imamı olduğu belirlenen ve operasyon kapsamında tutuklanan eski öğretmen Abdullah Koç’un verdiği bilgiler üzerine FETÖ’nün Edirne’deki askeri kanadına yönelik operasyon düzenledi. FETÖ ile bağlantılı olduğu öne sürülen aralarında albay, yüzbaşı, üsteğmen ve teğmenlerin de bulunduğu biri kadın 18 rütbeliyi gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler savcılık sorguları için Edirne Adliyesi’ne sevk edildi. Polis adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, elleri önden kelepçelenen şüpheliler adliyeye götürüldü. Bazı şüpheliler tanınmamak için yüzlerini kapatmaya çalıştığı görüldü.

3)RİZE KADINI İÇİN KLİP HAZIRLADILAR

RİZE’de, Ebrulu Yaşam ve Sanat Derneği ile 100 Yapım tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel ‘Bu şehrin kadınları’ klipi hazırlandı. Klipte, Rize kadınının sadece çay tarlasındaki mücadeleci karakteri ile değil iş, sanat ve sosyal hayatta var olduğu mesajı verilmeye çalışıldı.

‘Bu Şehrin kadınları’ klipi için Babillon Hotel’de tanıtım programı düzenlendi. Rize Valisi Erdoğan Bektaş ile eşi Esma Bektaş, Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve eşi Özlem Aksoy ile davetlilerin katıldığı programda konuşan Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği Başkanı Hülya Cerrahoğlu, bu şehrin kadınlarının çay tarlasında çaya emek veren, yıllarca cefakarlık çeken, yoksulluğu ve gurbeti yaşamış Kaçkar Dağları gibi kadın anlamına geldiğini belirterek, “Karadeniz’in ve Rize’nin cesur, mert, azimli kadınına armağan ettiğimiz tanıtım klipi hazırladık. 'Bu şehrin kadınını en iyi yine bu şehrin kadını anlatır' dedik. Projeyi önce gönlümüzü koyduk ve ortaya gönülden gönüle dokunan bir tanıtım filmi çıktı. Bu proje artık bizden çıkarak Rize’nin, Karadeniz’in ve Türkiye’nin projesi olacak. Her şey bu güzel ülkemiz, geleceğimiz ve kadınlarımız içinö dedi.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş’da, 'bu şehrin kadını' denildiğinde kırsalda sırtında sepeti ile bir fotoğrafın gözlerde canlandığını belirterek, “Artık kırsal hayat toplumda daha az yer tutuyor. Toplumumuz şehirleşti. Toplumun aktif ve etkin kısmı şehirlerde yaşıyor. Eski kalıpları bırakarak güncel gerçeklikle ve gelecekle bir bağlantı kurmamız gerekiyor. Derneğimizin bu bağlantıyı kurma noktasında önemli bir başarısı varö dedi ve klipin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Mehmet Ali Güneş ve İrfan Çalık'ın yazdığı, ‘Bu şehrin kadınları’ türküsü eşliğinde yönetmenliğini Memiş Ali Yazıcı’nın yaptığı Rize kadınını anlatan klip izlendi.

4)'BİZİM YAŞAMAYA HAKKIMIZ YOK MU?'

HATAY’ın Arsuz ilçesi'nde 76 yaşındaki Asadulgali Say evinde eşi ve cezaevinden çıkan çocuğuyla birlikte elektriksiz ve susuz yaşam mücadelesi veriyor.

Karaağaç mahallesindeki tek katlı sıvaları dökülmeye başlamış olan evde yaşam mücadelesi veren anne ve babasının hasta ve yaşlı olduğunu anlatan, cezaevinden yeni çıkan 38 yaşındaki Ersin Say, "Yaşlılık maaşı ile geçinmeye çalışıyorlar. Ben cezaevindeyken elektrik ve su borcu olarak 12 bin lira gelmiş ve kesmişler" diyerek şöyle konuştu: "Bir gençlik hatası, adam kaçırma suçundan hapisteydim. Denetimli serbestlikten çıktım. Çöplerden topladığım kartonları satarak karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Elimize günlük 30 lira geçiyor geçmiyo.r Bu borç zaten ödenmez. Kaymakamlığa ve belediyeye gittim durumumuzu anlattım hiç ilgilenen olmadı. Ben gençliğimde bir hata yaptım. Ama topluma kazandırın beni. Kimse işe almıyor. Ben de yarımım, on iki ameliyat oldum. Bizim yaşamaya hakkımız yok mu?. Yine sağ olsun çevredeki komşular zaman zaman el uzatıyorlar.

Oturduğu odanın tavanında asılı ipi gösteren 38 yaşındaki Ersin Say, isteklerini şöyle anlattı: ö Bakın çaresizlik yüzünden, bunalıma girdim kendimi astım ölmek istedim, işte ip hala duruyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Elektrik ve susuz yaşanmıyor. Bu borcu ödeyemeyiz, kendimi satsam bu para etmez. Alan varsa canımı satıyorum. Yeter ki elektrik ve suyu açsınlar. Böyle yaşanmaz."

Anne Adle Say ise evin soğuk olduğunu, suyun ve elektriğin olmadığını belirterek "Çok zorluklarla yaşıyoruz, Ben ve eşim çok hastayız, ilaçlarla yaşıyoruz. Yetkililer durumumuzu incelesinö diye yakındı.

5)TRABZON HAVALİMANI'NDA FOTOĞRAF SERGİSİ

TRABZON Havalimanı'nda çalışan güvenlik görevlileri, 1 Mart Havalimanı Güvenlik Memurları Günü etkinliği kapsamında Trabzon Havalimanı’nda fotoğraf sergisi açtı.Havalimanı Güvenlik Memurları Derneği'nce düzenlenen sergide, amatör fotoğrafçılıkla ilgilenen DHMİ güvenlik görevlileri Timuçin Sekban ve Türkay Albayrak'ın, Trabzon Havalimanı'ndaki binalarda, apronda ve şehrin çeşitli turistik mekanlarında çektikleri 30 fotoğraf İç Hatlar Terminali'nde izleyenlerin beğenisine sunuldu.Serginin açılışına Trabzon Ortahisar İlçesi Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Başmüdür Ahmet Aydın, Havalimanı Güvenlik Memurları Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Timuçin Sekban ve davetliler katıldı. Sergi açılışında konuşan Kaymakam Numan Hatipoğlu, "Havalimanları 24 saat esasıyla çalışır. Bu tempoda güvenlik memurlarımız da çok daha özverili bir mesai yürütür. Bununla birlikte insanların kendilerini geliştirmesi ve güzel sanatlarla uğraşması son derece önemli. Fotoğraf sanatçısı arkadaşlarımızı ve emeği geçenleri tebrik ederim. Benzer çalışmaların sanat ve sporda alanında çalışanlarımıza da örnek olmasını temenni ediyorum" dedi, serginin hayırlı olması dileğinde bulundu. Daha sonra serginin açılış kurdelesi kesildi.Güvenlik görevilisi Timucin Sekban, üç yıl önce kurulan Havalimanı Güvenlik Memurları Derneği'nin 54 havalimanında şubesi ve bin 400 üyesi bulunduğunu belirterek, "Hobi olarak 3 yıldır fotoğraf çekiyorduk. Arkadaşlarımızın ve baş müdürümüzün teşvikiyle sergileri amcaya karar verdik. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Gecen yıl ülkemizde ilk kez havalimanı personeli tarafından çekilen havalimanı temalı fotoğrafların yer aldığı sergiyi de bizler organize etmiştik. Bu yıl ikincisini açtık. Derneğimizin kuruluşunun yıldönümünü 1 Mart'ta Ankara’da kutladık ve sergimizi açtık. Fotoğraflarımızı şimdi de Trabzon’da sergiliyoruz. Türkay Albayrak ile birlikte sergi öncesi terminal binalarında, apronda ve şehrin çeşitli turistik yerlerinde çekimler yaptık. Fotoğraflarımızın 22'si havalimanında, 8'i ise bu yıl şehrin çeşitli yerlerinde çekildi. Trabzon havalimanı deniz kenarında olduğu için oldukça fazla malzeme veriyor. Çok güzel fotoğrafları var. Fotoğrafları havalimanı ziyaretçilerinin beğenisine sunduk. Bundan dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi.

