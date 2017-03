DHA YURT BÜLTENİ-7

1)BAŞBAKAN YILDIRIM: ASİLL MİLLETİMİZ BİZİ PARÇALAMAYA ÇALIŞANLARA GEREKEN DERSİ VERECEK

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Bingöl mitingindeki konuşmasında, dünya'şa seslenerek, "Türk de bizim, Zaza da bizim, Kürt de bizim, Laz da bizim. Kürtçe de bizim, Zazaca da bizim, Türkçe de bizim. Allah'ın birleştirdiğini kim ayırabilir? Yeter ki oynanan oyunların farkına varalım. Tuzakları fark edelim. Hainlere gereken dersi verelim. Gün, ayık olma günüdür. Bizleri Kürt diye, Türk diye, Laz diye Zaza diye birbirimizden ayırmaya çalışıyorlar. Asil milletimiz hileli tuzakları başlarına geçecek ve bizi parçalamaya çalışanlara gereken dersi verecek"dedi.

Bingöl'e gelen AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'a, Başbakan Yardımcıları Veysi Kaynak, Mehmet Şimşek, Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehdi eker ve Cevdet Yılmaz ile bölge milletvekilleri eşlik etti. Başbakan Yaldırım mitingten önce eski milletvekili Mahfuz Güler'in b.abasının vefatı nedeniyle düzenlenen taziyesine katıldı. Partisinin 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuşan Başbakan Yıldırım, artık Türkiye'de darbeler döneminin bittiğini, hiç bir etnik grubun, diğerine üstünlüğünün olamayacağını söyledi. Başbakan Yıldırım, "Bu ülke kolay kurulmadı. İstiklal Savaşı'nda Türk'ü, Kürt'ü, Zaza'sı, Arap'ı, Roman'ı bir olduk; beraber olduk, omuz omuza verdik, savaştık, zaferi kazandık. Cumhuriyeti birlikte kurduk. Öyle asker kılığına girmiş üç beş haine bu ülkeyi bırakacak göz var mı bizde? Burası bizim vatanımız, bizim toprağımız. Biz bin yıldır bu topraklardayız. Allah'ın izniyle daha nice nice yıllar bu topraklarda birlikte yaşayacağız. Bu topraklar üzerinde hiç kimsenin, hiçbir etnik grubun diğerine üstünlüğü olamaz. FETÖ'nün itleri de kendisi de hesap verecek" diye konuştu. Türkiye'de her zorluğun birlikte aşıldığını dile getiren Başbakan Binali Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:

"HERKES BARIŞ İÇİNDE, ÖZGÜRLÜK İÇİNDE KENDİ GELENEKLERİNİ YAŞAYACAK"

"Bu ülkenin, bu ay yıldızlı bayrağın altında yaşayan bütün vatandaşlarımız başımızın tacıdır. Zazalar, Kürtler, Araplar, Türkler, Romanlar, Türkmenler ne kadar etnik grubumuz varsa başımızın tacıdır. Bu topraklarda kardeşlikle bugünlere geldik. Birbirimize kardeş olduk, kenetlendik. Zorlukları birlikte aştık. Bundan böyle de hiç kimse, kimse üzerinde üstünlük taslamayacak. Kibir, gurur içerisinde olmayacak. Herkes barış içinde, özgürlük içinde kendi geleneklerini yaşayacak. Dilini de konuşacak, ibadetini de yapacak. Teröre karşı amansız mücadele verdik. Türk-Kürt arasına girmeye çalışan bu alçak PKK terör örgütüne karşı amansız mücadelemizi sürdürdük. Sürdürmeye devam ediyoruz. Bütün dünya bilsin ki, Türk de bizim, Zaza da bizim, Kürt de bizim, Laz da bizim. Kürtçe de bizim, Zazaca da bizim, Türkçe de bizim. Doğu da bizim batı da bizim, İzmir bizim, Bingöl bizim. Biz birlikte Türkiye'yiz, kardeşiz. Allah'ın birleştirdiğini kim ayırabilir? Yeter ki oynanan oyunların farkına varalım. Tuzakları fark edelim. Hainlere gereken dersi verelim. Gün, ayık olma günüdür. Bizleri Kürt diye Türk diye Laz diye Zaza diye birbirimizden ayırmaya çalışıyorlar. Biliyorum ki aziz Zaza kardeşlerim, bu oyuna asla gelmez. Bu toprakların has evladı, kadirşinas Kürt halkı bütün tuzakların farkında. Asil milletimiz hileli tuzakları başlarına geçecek ve bizi parçalamaya çalışanlara gereken dersi verecektir."



"TERÖRÜN CAN EVİNDEN VURDUĞU ANNELERİMİZİN ACISI DİNSİN İSTİYORUZ"

Başbakan Yıldırım, Terör örgütünün bölge halkına verdiği zararları da anlatarak, "Hükümetimiz bu memlekette yatırım yaparken, şantiyeler kurarak, bölünmüş yollar, tüneller yaparken; şantiyeyi basan, iş makinalarını yakanlar en çok zararı size veriyor. Bingöl'e veriyor. Esnafa kepenk kapattırarak, rızkına engel olan, terörle ticareti durma noktasına getirenler en çok bu memleketin insanına zarar veriyor. Bu bölgede terörden, şiddet sarmalından en çok siz etkileniyorsunuz. Çocukları kandırarak, dağa çıkararak, ellerine silah vererek, askere saldırtanlar en çok bu memlekete zarar veriyor. Evladı dağa çıkarılmış annenin, çocuğuna hasret kalmış babanın hasretini kim dindirebilir? Bu memleketin evlatlarını katil yapanlar, kalem tutması gereken ellere silah tutuşturanlar şimdi hesabını veriyor. Tek tek hesabını soruyoruz. AK Parti hükümeti olarak annelerin yürek acısını dindirmeye çalışıyoruz. Terörün can evinden vurduğu annelerimizin acısı dinsin istiyoruz. Terörün gençlerimizi kullanmasına izin vermeyeceğiz"dedi.

"1961 ANAYASASI'NIN ANTİ DEMOKRATİK İZLERİNİ 16 NİSAN'DA SİLMİŞ OLACAĞIZ"

Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Başban Binali Yıldırım, "Devleti kaybetmenin ne demek olduğunu Suriye'de gördük. Tünelin ucunda ışık göründü. Teröre büyük darbe vurduk. Artık can çekişiyorlar. Şimdi 16 Nisan'dan sonra size söz veriyorum. Bu örgüt bitecek. Bu milletin düşmanı katiller, Kandil'deki sözde ağababaları ne diyorlar? 'Sandıktan 'Evet' çıkarsa biz biteceğiz'. Biteceksiniz, korkunun ecele faydası yok. Allah'ın izniyle sandıktan 'Evet' de çıkacak, FETÖ de bitecek PKK da bitecek DEAŞ da bitecek. Bunları başımıza bela olmasından kurtaracağız. 16 Nisan'da vereceğiniz her 'Evet' oyu, 12 Eylül anayasasının kalan izlerini de yok edecek. Adnan Menderes'i idama götüren 27 Mayıs'ın, 1961 Anayasası'nın anti demokratik izlerini de 16 Nisan'da inşallah sizin oylarınızla tamamen silmiş olacağız"diye konuştu.

"HALKIN SEÇTİĞİ DİKTATÖR OLUR MU?"

Muhalefetin 'tek adam' eleştirisine de yanıt veren Yıldırım, "Şimdi zaman, zemini sağlamlaştırma zamanıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber daha hızlı, daha kaliteli ve daha randımanlı işleri gerçekleştirmiş olacağız. Öyle ikide bir durmak yok. Yol akıp gidecek. Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle, bu demokrasi otobanıyla menziline vaktinde ulaşacak. Menzil neresi? Muasır medeniyetler seviyesi, 2023 hedefleri, 2053 hedefleri, 2071 hedefleri. Muhalefet diyor ki 'Tek adam rejimi kurulacak'. Bu, kocaman bir yalan. En fazla 10 yıl. Ondan sonra mutlaka değişiyor. Buradan tek adam, diktatör çıkar mı? Halkın seçtiği diktatör olur mu? Bunlar külliyen yalan, kuyruklu yalan. Bu sistem Erdoğan için değil, her doğan içindir"dedi. Başbakan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"16 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE SORUN ÇIKARAN BÜTÜN KESİMLER CEVABINI ALACAK"

"Biz Cumhuriyeti 1923'te kurduk. İstiklal Savaşı'nı yaptık. Cumhuriyet kurulduğu günden bu tarafa 94 yıl geçti. Normal şartlarda 4 senedir bir seçim olsa bugün 24'üncü hükümet kurulacaktı; ama şimdi 65'inci hükümetteyiz. Bu ne demektir? Zayıf hükümetler, darbeler yüzünden hiçbir zaman süresini hükümetler tamamlayamamış. Bu şekilde ne olmuş? Hizmetler hep geri gitmiş. Milletin umutları, beklentileri bir başka bahara kalmış. Ama, Amerika'da 228 senede her 5 yılda bir başkan seçilmiş. İşte istikrar, güçlü iktidar bu. Bu ülkeye, bu millete yazık değil mi? Enerjimiz, kaynaklarımız heba olup gidiyor. Yaptığımız iş şu; sandıkta kimin hükümeti kuracağına siz karar vereceksiniz. Güven oyunu siz vereceksiniz. Böylece 5 yıl kulağınız rahat. Gezi olayları, yargı darbesi, 15 Temmuz darbe girişimi derken, ülke vakit kaybediyor. Kaynaklarımız çar çur oluyor. 16 Nisan'da öyle bir gür sesle 'Evet' diyeceğiz ki Türkiye'de artık sorun çıkaran bütün kesimler cevabını alacak."

"CHP DE HDP DE KARA TREN SOLCUSU"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerinden CHP ve HDP'yi eleştiren Yıldırım, "Bu yeni sisteme CHP karşı çıkıyor. Başka kim karşı çıkıyor? HDP karşı çıkıyor. Bunlar ahbap çavuş. Bunların ilişkileri ahbap çavuş ilişkisi. CHP de HDP de bunlar kara tren solcusu. Ülkeye hızlı tren gelmiş, uçakla yolculuk yaygınlaşmış, hava yolu halkın yolu olmuş, bölünmüş yollar Türkiye'nin her köşesine ulaşmış; bunlar hala kara trende kalmış. Her yeniliğe karşı bunlar, her değişime karşı. CHP, HDP ne zaman bu ülkenin hayrına ne zaman bir iş yaptılar? Ne zaman ülkenin hayrına olan bir işe 'Evet' dediler, hiç gördünüz mü? Bingöl, 16 Nisan'da bunlara unutulmayacak bir ders vermeye hazır mısınız? Bingöl, 'Bu iş tamam' diyor. Bu anayasa değişikliğine CHP karşı, HDP karşı ama yetmedi, şimdi FETÖ de PKK da DEAŞ da karşı. Şimdi bazı ülkeler de karşı çıkmaya başladılar. Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye'nin bu kutlu yürüyüşünü asla ve asla durduramayacaklar"dedi.



"BU SİSTEMLE TERÖRLE MÜCADELEMİZ ÇOK DAHA GÜÇLENECEK"



Anayasa değişikliğiyle milletin ayağına daha fazla hizmet götürüleceğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, bu değişiklik ile Türkiye'de huzur ve istikrarın kalıcı hale geleceğini, ekonominin uçacağını, bu sistemle terörle mücadelenin daha da güçleneceğini de söyledi.



Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindekiler mitingten sonra Muş'a gitmek üzere Bingöl havalimanına hareket etti.

2)BOZDAĞ: BAYKAL'IN ALMANYA PROGRAMINI İPTAL ETMESİ TAKDİRE ŞAYAN BİR TUTUM

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'nın, Türkiye'den kendisi ile birlikte iki bakanın yapacağı toplantılara izin vermemesine tepki olarak bu ülkede yapacağı toplantıyı iptal eden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın tutumunu önemsediğini belirtti. Bozdağ, "Türkiye Adalet Bakanına yapılan bu haksız ve keyif uygulamaya karşı bir tutumsa takdire şayan bir tutumdur" dedi. Bozdağ bir soru üzerine de, "Kılıçdaroğlu, bugün 82 Anayasası'nda en köklü değişikliği yapan bu reforma Anayasa değişikliğine neden 'Hayır' diyor. 'Evet' demesi lazım. Çünkü şu anda Hayır demek 82. Anayasası'nın değişmemesi direnmektir" dedi.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Sağlık-Sen Yozgat Şubesi İl Divan Toplantısı'na katılan Bakan Bozdağ, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bozdağ, bir gazetecinin 'CHP eski genel başkanı Deniz Baykal’ın Almanyai yapacağı 'Referanduma Hayır' toplantısını iptal etmesini nasıl karşılıyorsunuz?' sorusuna, "Sayın Baykal’ın iptal gerekçesi, tabi nedir tam bilemiyorum. Ama Türkiye'nin Adalet Bakanı'na yapılan bu haksız ve keyif uygulamaya karşı bir tutumsa takdire şayan bir tutumdur. Şu anda Almanya’da ve başka ülkelerde Referandum sürecinde ‘Hayır’ çalışması yapanlara dönük herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Bildiğiniz gibi daha önce CHP’li bazı milletvekilleri, HDP’li bazı milletvekilleri birlikte bazı programlar yaptılar değişikli yerlerde. Şu anda 'Hayır' etkinlikleri yapılıyor. Bunların herhangi birinde bugüne kadar yaşanmış bir engel söz konusu değildir. Sayın Baykal’ın da programında engelleme bir söz konusu değildir. Buna rağmen sayın Baykal’ın iptal etmesini ben önemsiyorum" dedi.

İPTAL KARARI BELEDİYEYE ALDIRILMIŞ BİR KARARDIR

Almanya Belediyeler Birliği'nin aldığı kararı değerlendiren Bakan Bozdağ, "Almanya’da yapacağımız buluşmanın bilgilendirilmesi 27 Şubat Pazartesi günü yapıldı. Belediye o gün biliyor, polis biliyor ve buna göre ilanlar yapılmış, davetler yapılmış. Herkes olayın farkında. Çarşamba günü de Belediye yetkilisi, bir polis yetkilisi, bir de organizasyonu yapanlarından birisi ortak tutanak imzalıyorlar. Toplantının ne kadar süreceği, kaç kişi geleceği, sorumluluklarını içeren bir tutanak imzalıyorlar. Ve ertesi günü saat 19.00’da toplantı yapılacak. Bütün programlar, önceki bu gelişmeler, Belediyenin tutumu, bir idareye sahip olmadığını gösteriyor. Aksine Belediye programın yapılması için gerekli desteği de veriyor. Bana anlatılan; bakanın hangi kapıdan girmesi gerektiğine kadar, ordaki organizasyonu yapan arkadaşlarla görüşme yapıyor. Bu, demin de ifade ettim. Belediyenin toplantıyI engellemek gibi bir iradeye sahip olmadığını gösteriyor. Aksine toplantının yapılması için toplantıya gerekli çalışmalar yapıyor. Buna yardımcı olduğunu gösteriyor. Ancak toplantının yapılacağı gün, belediye o güne kadar tutumundan farklı bir tutum sergiliyor ve toplantıyı iptal ediyor. Bu, şunu gösteriyor; belediyeyi aşan bir karar, belediyeye toplantıyı iptal ettirmiştir. İptal kararı belediyenin doğrudan iradesi ile aldığı bir karar değildir. Belediyeye aldırılmış bir karardır. Benim gördüğüm; belediyenin iradesi ile iptal edilmediğidir. O iradeyi etkileyen başka bir irade olduğudur. Burada tartışma yok. Nitekim sayın Merkel’in 'bizİM etkimiz yok, bu konuda belediyeler yetkilidir'. Dün Belediyeler Brliği bir açıklama yaptı ki, bu da tam beni doğruluyor. Benim Almanya’da gördüğün şey şu; 'Evet’e dönük çalışmalara büyük engel çıkartıyor. Çalışma yaptırılmıyor'. Ben Türkiye’nin Adalet Bakanı olarak Türk toplumunun yaptığı bir organizasyona katılamıyorum, orada hitap edemiyorum. Evet lehine propaganda yapamıyorum. Başka bakanlar için de söz konusu. Bakın bir bomba ihbarı yapıldı. Bu tamamen senaryo. Benim toplantımı yapanların terörle, şiddetle uzaktan, yakından bir alakası yok. Aksine teröristleri himaye eden Almanya hükümetidir" dedi.

SAYIN KILIÇDAROĞLU EVET DEMESİ LAZIM

Bir gazetecinin, 'Sayın Kılıçdaroğlu’nun 82.Anayasa’na ‘hayır' dedik, bu Anayasa'ya da ‘hayır' diyeceğiz' sözünü hatırlatıp, değerlendirmesini sorması üzerine Bozdağ, "82. Anayasası'na 'hayır' dedi mi, demedi mi bilemiyorum. Beyan esastır. Kendisi öyle diyorsa, ona itibar etmemiz lazımdır. Ama bugün söylediği ile o gün yaptığı tam çelişiyor. Yani o gün 82 Anayasası'na 'hayır' dediğiyse sayın Kılıçdaroğlu, bugün 82 Anayasası'nda en köklü değişikliği yapan bu reforma, Anayasa değişikliğine neden Hayır diyor. Evet demesi lazım. Çünkü şu anda 'Hayır' demek, 82. Anayasası'nın değişmesine direnmektir. 82 Anayasası'na engel olmaktır. O zaman 'hayır' diyen Kılıçdaroğlu, bugün bütün parti teşkilatları ile gecesini, gündüzü katarak 82 darbe Anayasası'na değişmesin, değiştirilmesin, aman darbecilerin yerinde dursun diye mücadele ediyor. Bu büyük bir çelişkidir. Bu, bir akıl tutulmasıdır. Sayın Kılıçdaroğlu 'hayır’ını izah ederken, 82 Anayasası'na 'hayır' diyen irade, 82 Anayasası'nın noktasına, virgülüne kadar değiştirilmesin diye mücadele ediyor. Bu samimiyetsiz bir yaklaşımdır" dedi.

3)BAKAN AKDAĞ: SAYIN KILIÇDAROĞLU MİLLETİN İRADESİNDEN KORKUYOR

ORDU'da bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 16 Nisan’da kurulacak olan referandum sandığının çok önemli olduğunu belirterek, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun korktuğu ne biliyor musunuz? Sayın Kılıçdaroğlu milletin iradesinden korkuyor. Nasıl korkmasın ki, bende onun yerinde olsaydım korkardım açık söyleyelim" dedi.

Ordu'da bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ünye İlçesi Cumhuriyet Meydanı’nda seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara seslendi. 16 Nisan tarihinde yapılacak referandum için Ünyelilerden 'Evet' desteği isteyen Bakan Akdağ, Türkiye’nin istikrar için seçime gideceğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin aynı anda seçileceğini de belirten Bakan Akdağ, "Bu Anayasa oylaması Ak Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), Anayasa oylaması değildir. Bu oylama milletin geleceği için yapılıyor. Biz güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir kaptanla ona yardım eden, kaptan yardımcılarının dümeni tutup gemiyi yoluna devam ettireceği bir güçlü Türkiye için sandığa gideceğiz. İstikrar içinde hepimiz bileceğiz ki, güçlü bir lider Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı’nı yapıyor. Öbür taraftan milletvekillerini yine seçeceğiz. Milletvekillerimiz mecliste kanun yapacaklar, Cumhurbaşkanı da yürütmeyi yapacakö diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Hani deniyor ya, yürütmeyle yasamayı bir birinden ayırmak lazım. İşte Türkiye’de yürütmeyle yasamayı birbirinden ayırmış olacağız. Ama bu işe karşı olduğunu söyleyenler yalan atmakdan da geri durmuyorlar, bunuda bilelim. Mesela diyorlar ki 'Cumhurbaşkanı meclisi fesh edecek' Hemde kuyruklu yalan atıyorlar. Eğer meclisle cumhurbaşkanı uzlaşamazsa, anlaşır diyoruz. Şimdi biz referandumda 'Evet' diyerek meclise ve cumhurbaşkanına 'Birbirinizle anlaşın' diyeceğiz. Eğer anlaşamazlarsa isterse cumhurbaşkanı, isterse meclis diyecek ki, 'Madem anlaşamıyoruz milletin önünü takımayalım, milletin işini aksatmayalım. Hadi millete gidiyoruz'. Nereye gideceğiz, sandıkları Ünye’ye, Ordu’ya, Türkiye’ye kuracağız millet karar verecek. Eğer anlaşma olmazsa cumhurbaşkanı kendisiyle birlikte meclisi seçime götürebilir. İsterse meclis kendisiyle beraber Cumhurbaşkanı’nı yeniden seçime götürebilir. Biz buna razı değimliyiz? Elbette razıyız. Sonuçta kararı kimler verecek. Sayın Kılıçdaroğlu’nun korktuğu ne biliyor musunuz? Sayın Kılıçdaroğlu milletin iradesinden korkuyor. Nasıl korkmasın ki, bende onun yerinde olsaydım korkardım açık söyleyelim. 1946’dan beri kaç sene olmuş 70 sene. 70 senedir bir defa geçit vermediniz, ondan çekiniyorlar. Onların çekindiği attıkları yalan gibi, diktatörlük falan değil, çekindikleri sizsiniz, Türk milletinin iradesi, sizin gücünüzdür."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gücünün 80 milyon Türk Milleti'nden geldiğini de vurgulayan Bakan Akdağ, "Şunun farkında değiller; neden bu millet Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasından devam ediyor. Onlar zannediyorlar ki, Recep Tayyip Erdoğan’ın gücü cumhurbaşkanlığından, Ak Parti’deki kurucu başkanlıktan geliyor. Böyle değil ya, Recep Tayyip Erdoğan’ın gücü bu gençlerden, 80 milyon Türk Milleti'nden geliyor, bunun farkında değiller. Asıl yanıldıkları yer bu. Bakın şimdi kimler yan yana duruyorlar. Almanya’da sizin seçtiğiniz, meclisten güven oyu almış bakanlarını konuşturmayanlar kimlerle yan yana duruyorlar. Nasıl ki Almanya PKK teröristlerine on yıllardır kucak açmış, onları besliyorsa, suçlu teröristleri Türkiye’ye iade etmiyorsa, şimdi FETÖ teröristleri bu ülkelerde cirit atıyorsa, onlarla beraber FETÖ’cülerle, PKK’lılarla omuz omuza verdiler" şeklinde konuştu. Bakan Recep Akdağ, Ünye İlçesi'nde esnaf ziyaretinin ardından karayoluyla Fatsa İlçesi'ne hareket etti.

4)MİLLİ EĞİTİM BAKANI İSMET YILMAZ, "TÜRKİYE'NİN EĞİTİMDEN DAHA ÖNEMLİ HİÇBİR SORUNU YOKTUR" DEDİ.

Mersin Valiliği'nin ev sahipliğinde Tarsus İlçesi'nde düzenlenen kahvaltılı toplantıda muhtarlarla bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a Mersin Valisi Özdemir Çakacak, milletvekilleri ve MHP'li Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can eşlik etti.

Burada konuşan Bakan Yılmaz, Türkiye'de eğitimin çok önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanı olarak şunu söylüyorum, bunda herkes mutabık. Türkiye'nin eğitimden daha önemli hiçbir sorunu yoktur. Eğitimimiz iyi olursa sağlığınızda iyi olur. Eğitiminiz iyi olursa güvenliğinizde iyi olur. Eğitiminiz iyi olursa üretiminizde artar. Eğitiminiz iyi olursa gelirinizde artar. Dolayısıyla diyoruz ki Türkiye'nin birinci sorunu eğitim, eğitim, eğitim. Eğitimi çözersek, diğer sorunları çözmek çok daha kolay olur diye düşünüyoruz. Gerçekten çok şeyler yaptık, genel kural şu; her şeyi yaptık demiyoruz, yapmadıklarımız var, yapamadıklarımız var. Ama çok şey yaptık. Her şeyi yapamadık, ama çok şey yaptık."

Konuşmasının ardından muhtarların sorunlarını dinleyen Bakan Yılmaz'a Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Nusret Mayın gemisinin maketini takdim etti. Milli Eğitim Bakanı buradaki programın ardından AK Parti Tarsus İlçe Teşkilatını ziyaret ettikten sonra Mersin'deki programına katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

5)CHP'Lİ ŞEKER: BU ANAYASA SAHTE BİR ANAYASADIR

SİVAS'ta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı tarafından 'Referandum' konulu panel düzenlendi. Panele konuşmacı olarak katılan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker referanduma değinerek, "Bu yeni yapılacak Anayasa demokrasinin sonuna yapılan bir Anayasıdır ve sahte bir anayasadır" dedi. CHP Sivas İl Başkanlığı tarafından 'Referandum' konulu panel düzenlendi. İl Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen panele, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, İl Başkanı Ulaş Karasu, ADD Sivas Şube Başkanı Niyazi Orhon ve çok sayıda partili katıldı.

"BU ANAYASA SAHTE BİR ANAYASADIR"

Programa konuşmacı olarak katılan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, 16 Nisan da yapılacak olan referanduma değinerek, "Biz diyoruz ki; şuan da biz Anayasa değişikliği minderindeyiz, bu minderde gelin bize neden 'evet' dediğinizi anlatın diyoruz. Bizim 'hayır' için binlerce nedenimiz var. Onların 'evet' için anlatacakları bir şeyleri yok. Daha önce 1982'de Kenan Evren için hazırlanan ve Recep Tayyip Erdoğan'a dar gelen o taslağın bir sahibi vardı. Ama şuan da bu tasarının bir sahibi yok. Bize bu taslağı anlatmıyorlar. Çünkü kendiyle dahi çelişen ve bu Anayasayı kendi Anayasa profesörünün bile savunamadığı bir taslaktır. 16 Nisan'da eğer 'hayır' oyu çıkarsa haklı olduğumuz bu davada hep birlikte kazanacağız. AK Parti'ye oy verenlerde kazanacak, MHP'ye oy verenler de kazanacak, diğer partilere oy verenler de kazanacaklar. Onun için bizim inanarak daha iyi bir Anayasaya ihtiyacımız var diyoruz. Bununla ilgili parlementoda 4 parti var. Bu partilerden hariç diğer partiler de birleşsin bir ortak sözleşme yapalım. Ona yasa yapmayalım hepimize yasa yapalım. Bu yeni yapılan Anayasa demokrasinin sonuna yapılan bir yasadır. Sahte bir Anayasadır. Orta da vardır ama yok hükmündedir. Demokratik, laik, hukuk devletinin yok eden düzenlemelerdir. Bütün hayırlar memleketin hayrınadır" dedi.

6)OTOMOBİLDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

GAZİANTEP'te, 28 yaşındaki Müslüm Budak, otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün gece Osmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Müslüm Budak, otomobilinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemesinde, elleri iple bağlanan Budak'ın ardından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Budak'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Budak'ın cenazesi, bugün yakınları tarafından Adli Tıp'tan alanıp toprağa verildi.

Jandarma, Budak'ı ellerine bağlayarak öldüren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

