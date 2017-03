DHA YURT BÜLTENİ-7

İçişleri Bakanı Soylu, Tunceli esnafını dinledi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere bugün sabah saatlerinde Tunceli'ye geldi. Güvenlik korucularıyla kahvaltı yapan Bakan Soylu, çarşı esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Sabah saatlerinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile birlikte uçakla Elazığ'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, buradan da Helikopterle Tunceli'ye geçti. Tunceli Jandarma Komutanlığı'na inen Bakan Soylu ve beraberindekileri Vali Osman Kaymak ve Emniyet Müdürü Doğu Ateş tarafından karşılandı. Bakan Soylu ve beraberindekiler, ilk olarak Jandarma Komutanlığı'na geçerek güvenlik korucularıyla biraraya geldi. Güvenlik korucularıyla sabah kahvaltısı yapan Bakan Soylu, korucularla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Kahvaltı sonrası Bakan Soylu ve beraberindekiler çarşı merkezine gelerek esnaf ve vazandaşlar ile görüştü. Esnafı dolaşan Bakan Soylu'nun yanına gelen ve adı öğrenilemeyen bir kişi, görevden uzaklaştırılan öğretmen ve memurların göreve iade edilmesi talebinde bulunurken, bazı vatandaşlar da Tunceli'ye yatırım yapılması ve işsizlere iş imkanı sağlanmasını istedi. Yaklaşık 1 saat süren esnaf ziyaretinin ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler, Tunceli Valiliği'ne geçti. Burada Vali Kaymak'tan bölgede devam eden operasyonlar hakkında brifing alan Bakan Soylu, devam eden ziyaretlerden sonra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek. Bakan Soylu ve beraberindekiler bu toplantı sonrası Çemişgezek İlçesi'ne geçerek gezi ve incelemelerine burada devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan soylu çarşı merekezinde esnaf ziyaretinde

-Esnaf ve vatandaşlar ile diyalog

-Vatandaşın derdini anlatması

-Vatandaşların talepleri

-Alınan güvenlik önlemleri

-Çarşı merkezinden ayrılış

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()-

==============================================

Kurtulmuş: Türkiye’nin ayaklarından çekiyorlar

BAŞBAKAN Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin Ortadoğu coğrafyasında oynanan oyunları bozabilecek kapasiteye sahip tek ülke olduğunu belirterek, “Türkiye’nin ayaklarından çekiyorlar. Bir taraftan DEAŞ, bir taraftan PKK, Suriye ve Irak’taki terör örgütlerinin ortaya çıkardığı bu atmosfer, FETÖ terör örgütü Türkiye’yi bütünüyle ayaklarından çekerek hızlı bir şekilde bu süreçte güçlenmesini önlemek istiyorlarö dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda düzenlenen İstihdam Zirvesi (Çalışma Hayatında Seferberlik) Toplantısı’na katıldı. Burada işadamlarına seslenerek, istihdamla ilgili hükümet olarak yürüttükleri yeni çalışmaları anlatan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, yeni teşviklerin istihdama katkı sağlayacağını söyledi.

NİHAYETİNDE ALLAH KİMSEYİ İŞSİZ BIRAKMASIN

23 ili kapsayan cazibe merkezleriyle Türkiye’nin üretim gücünü artıracak yeni teşvikler uygulandığını da vurgulayan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Ayrıca hemen hemen illerimizin tamamında Ordu ili de dahil olmak üzere uyguladığımız teşviklerle ‘ekonomide ben üretim yapacağım’ diyen her arkadaşımızın önünü açmaya gayret ediyoruz. Yada üretim yapan arkadaşlarımızın karşılaşmış oldukları zorlukları bertaraf edebilecek bir dinamizm içerisinde çalışıyoruz. Her gün bir takım yönetmeliklerle bu anlamda da Türkiye’nin, üretici kesimlerinin önünü açmak gayreti içerisindeyiz. Bu çerçevede önemli hususlardan birisi de Türkiye’de istihdam seferberliğini temin etmektir. Nihayetinde Allah kimseyi işsiz bırakmasın. Bir insanın hele hele genç bir insanın işsiz olması kadar zor bir şey yoktur. Bu anlamda hepimiz kolumuzu sıvayacağız. İstihdam üretebilen arkadaşlarımız ve kamu olarak bizler hep beraber Türkiye’deki bu işsizlik meselesini ortadan kaldıracak adımları atacağızö dedi.

2 MİLYONA YAKIN YENİ İSTİHDAMIN ÇIKACAĞI AŞİKARDIR

Her bir işletmecinin yanına ilave 1 kişiyi katmasıyla ortaya yaklaşık 2 milyona yakın yeni bir istihdam çıkacağını da vurgulayan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, “Her bir arkadaşımızın yanına bir tane ilave olarak 1 kişiyi katmasıyla birlikte ortaya yaklaşık 2 milyona yakın yeni bir istihdamın çıkacağı aşikardır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çerçevesinde Ticaret Odaları, Ziraat Odalarımız, Sanayi Odalarımız ve ilgili bütün arkadaşlarımız söz verdiler. Biz Ordu’dan sorumluyuz, sayın valimizde Ordu’dan sorumlu. Valimizin denetiminde her bir arkadaşımızdan ilave 1 istihdam bekliyoruz. Şubat ayı içerisinde geçtiğimiz üç aydır işsiz olan arkadaşlarımızın ilave istihdam sağlayan işverenlerin Sosyal Güvenlik primi tutarı 666 TL, Gelir Vergisi ve stopaj tutarları 106 TL küsür, toplam 773 TL’yi devlet olarak biz ödeyeceğiz. Yani ilave istihdam yapmış olduğunuz her arkadaşımızın 1040 TL gelirlerinin, ödediğiniz paranın yarısını devlet olarak biz ödeyeceğiz. Bundan dolayı fevkalade önemli bir istihdam seferberliği Türkiye’de gerçekleşecek" şeklinde konuştu.

KİŞİSEL GELİRİ 10 MİLYON DOLAR OLAN BİR ÜLKEYİZ

Türkiye’nin bu coğrafyanın en büyük ülkesi olduğunu, terör örgütlerinin ise Türkiye’nin ayaklarından çektiğini de ifade eden Numan Kurtulmuş şunları söyledi: "Bu coğrafyada oynanan oyunları, küresel güçlerin dünya ölçeğinde ve Ortadoğu coğrafyasında oynadıkları oyunları bilen ve bozabilecek kapasiteye sahip tek ülkedir. O’nun için Türkiye’nin ayaklarından çekiyorlar. Bir taraftan DEAŞ, bir taraftan PKK, Suriye ve Irak’taki terör örgütlerinin ortaya çıkardığı bu atmosfer, FETÖ terör örgütü Türkiye’yi bütünüyle ayaklarından çekerek hızlı bir şekilde bu süreçte güçlenmesini önlemek istiyorlar. 5 bin dolarlık kişisel bir geliri olan Türkiye, diyelim ki bundan 10 sene evvel o zaman Türkiye’nin söylediği lafın bir karşılığı vardı dünyada. Şimdi kişisel geliri 10 bin dolar olan bir ülkeyiz. Şimdi söylediğimiz sözün bir kıymeti ve ağırlığı var. Allah nasip eder 10 sene sonra Türkiye 25 bin dolarlar seviyesinde kişisel gelire sahip olursa inanın ki bunun etkisi sandığımızdan, tahmin ettiğimizden çok daha fazlası olur. 25 bin dolarlık bir kişisel geliri olan Türkiye’nin söylediği söz, dünyanın bir çok ülkesi bakımından ciddiye alınır. 25 bin dolarlık bir Türkiye, dünyadaki bütün haksızlıkların karşısında durabilecek bir gücü etrafında oluşturur."

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, toplantının ardından Kültür Sanat Merkezi’nde Sivil Toplum kuruluşu temsilcileriyle düzenlenen toplantıya geçti.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Numan Kurtulmuş'un konuşması

-Toplantıdan detay görüntü

Haber-Kamera:Nedim KOVAN-ORDU- ()

=========================================

Kadın dalgıç fenalaşınca, başkan denize atlayıp kurtardı (2)

DALGICIN SIKINTISINI YAŞAYAN BİRİ OLARAK MÜDAHALE ETTİM

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım dalgıç olduğunu, Karamürsel Sualtı Derneği (KARSAD) kurucu başkanlarından olduğunu söyledi. İsmail Yıldırım dalgıcın yaşadığı sıkıntıyı anlayan birisi olarak suya atladığını belirterek, "1 Mart faciasında yaşamlarını yitirenleri anmak için iskelede bir tören düzenlemek istedik. Karamürsel Sualtı Derneği (KARSAD) ben de kurucu başkanlarıyım, bu derneğimizdeki dalgıçlar suyun altına dalıp çelenk çıkarıyorlar. Program başladı. Bir arkadaşımız suyun altında heyecandan olacak panik yaptı. Yardım çağrısında bulundu. Bir dalgıcın böyle olması nedeniyle herkes şaşırdı. Biz bu işi birebir yaşamış olduğumuz için ve birebir bildiğimiz için bize de görev düştü. Aslında üzerindeki BC tabir edilen yelek şişirilseydi sıkıntı yaşamazdı. Suyun içinde olanlar bilirler tüm hakimiyetinizi kaybedersiniz. Bir anlık dalgıcımızın boşluğu ve orada bu işi bilen, sıkıntısını çeken biri olarak da benim olaya birebir müdahale etmemdir. Kendisine geçmiş olsun diyorum" dedi.

En yakın kişi kendisinin olduğunu söyleyen İsmail Yıldırım, "Dalgıç arkadaşlar suyun altında. Oradaki asıl hata suyun altına giren dalgıçların partnersiz hareket etmemesi birinci kuraldır. Tek yıldız brövesi olduğu için partnersiz hareket etmemesidir. O elbise batmaz. Suyun altına inerken havayı tahliye etmiş bilemiyorum artık bacağına bir kramp mı girdi. Yeleği şişirmediği için suya batıp çıktıkça heyecandan ağzından nefes alıyor. Oradaki denizcilerimiz kahramanlarımız onlar da müdahale ederdi ama sonuçta en yakın kişi bendim. Bunu yaşadığım için o arkadaşımızın ne çektiğini benden başka o toplulukta çok bilecek olan zannetmiyorum. Ben müdahale ettim. Ben etmeseydim bir çok insan bu işe müdahale ederdi" diye konuştu.

MİZANSEN DEĞİL

Karamürsel Sualtı Derneği Başkanı Zeki Şirinoğlu, Şenay Ertorun'un facebook hesabından olayla ilgili yayınlanan haberlere yaptığı yorumda etkinliğe canlandırma katmak istediklerini belirtmesi üzerine, "Kendisi facebook hesabında canlandırma katmak istediğini söyleyerek bir paylaşımda bulunmuş. Aslında orada benim atlamam gerekiyordu ama başkan bey atladı. Olayın heyecanı ile onu paylaşmış olduğunu düşünüyoruz. Yoksa herhangi bir mizansen değil. Kendisi tek yıldız bröveli bir dalgıç. Daha önceki yıllarda daha profesyonel dalgıçlarımızla bu etkinlikleri yapıyorduk. Kendisi de gelmek isteyince kıramadık, kabul ettik. Suyun altında bir sıkıntı yaşadı. Başkanımız da müdahalede bulundu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Başkan ile röp.

HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Faruk KIYAK / KOCAELİ ()

===================================================

Şubat ayı ihracatı yüzde 5.1 arttı

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye’nin şubat ayındaki ihracat rakamlarının, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5.1 artarak 11 milyar 296 milyon dolara ulaştığını söyledi. En çok ihracat yapan sektör otomotiv olurken, ihracatta en dikkat çekici artış zeytinyağı ve mücevherde yaşandı.

TİM, 2017'nin şubat ayına ilişkin ihracat verileri, Bursa’daki Durmazlar Makine üretim tesislerinde açıklandı. Son 12 aylık dönemde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.6 artışla 143 milyar 218 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğinin açıklandığı toplantıda konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Türkiye, şubat ayında yüzde 5.1 artışla 11 milyar 296 milyon dolar ihracat yaptı. En dikkat çekici artışlar yüzde 82.3 ile zeytin ve zeytinyağı sektörü ile yüzde 64 ile mücevherde yaşandı. Ayrıca bu yıl şubat ayının 1 iş günü eksik olmasına rağmen bu rakamlara ulaştık. Miktar bazında ise ihracatımız yüzde 10.2 arttı" dedi.

Son 4 aydır ihracatın sürekli arttığını belirten Büyükekşi, "2014 yılından beri ilk defa bunu görüyoruz. Geçtiğimiz 2 ayda ise artan ihracat rakamları yüzde 11 artışla, 22.5 milyar dolar oldu. Sektörel olarak bakıldığında şubat ayı liderinin her zamanki gibi otomotiv oldu. Otomotiv sektörümüzün ihracatı yüzde 12.5 artış gösterdi. En dikkat çekici artışlar ise yüzde 82.3 ile Zeytin ve Zeytinyağı sektörümüz yakaladı. Ardından yüzde 64 artış ile Mücevher sektörümüzde yaşandı. İhracatçılarımız şubat ayında İspanya ve İtalya’ya toplamda 9.5 milyon dolarlık zeytin ve zeytinyağı ihracatı gerçekleştirdi. Mücevher sektöründe ise artışın önemli bir kısmı Irak ve Birleşik Arap Emirliklerine gerçekleşti" diye konuştu.

Büyükekşi, "Yılın ilk iki ayında değer bazında en fazla ihracat artışı gerçekleştiren 3 sektörün sırasıyla 804 milyon dolar artışla otomotiv, 447 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ile 430 milyon dolarla çelik sektörü takip etti. Kimyevi maddeler ve mamulleri ile çelikteki artışın emtia fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandı. Yine ilk 2 aylık dönemde kilogram başına ihracatını en hızlı artıran sektörümüz savunma ve havacılık oldu. Bu sektörümüzün kilogram başı değeri geçen seneye göre 12.7 dolar artış kaydetti ve 33 dolar oldu" diye konuştu.

İhracat pazarlarına bakıldığında 133 ülkeye ihracat artarken, 96 ülkeye ise ihracatın azaldığını belirten Büyükekşi, "Şubat ayında en dikkat çekici artışları Çin, İsrail ve ABD'de görüyoruz. Bu ülkelere ihracatımız sırasıyla yüzde 67, 27.8 ve 26.5 artış olarak gerçekleşti. Yılın ilk 2 ayında yüzdesel bazda en yüksek ihracat artışının yüzde 139 ile Malta ve yüzde 112 ile Singapur'da yakaladı. Malta'ya ihracat artışımızda gemi ve yat, Singapur'a olan artışta ise kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri başı çekti" dedi.

Büyükekşi, "Şubat ayında 44 ilimiz ihracatını arttırdı. 37 ilin ihracatı ise geriledi. En fazla ihracat yapan ilk 10 ilden Sakarya'nın yüzde 167 ile ihracatını en hızlı artıran il olurken, başarısı ise otomotiv sektöründen elde etti. Diğer bir pozitif gelişme ise Yalova ve Elazığ için gerçekleşti. Bu illerimizin de ihracatları 12 ve 3 kat olarak gelişim gösterdi. Bursa’nın ihracatı ise yüzde 9 artışla, yine Türkiye ortalamasının neredeyse iki katına ulaştı. Bursa geçtiğimiz yıl yakaladığı başarılı performansı, inşallah bu senede sürdürmeye devam edecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

toplatıdan detaylar

büyükekşi konuşma

Haber-Kamera: Edip TEKİN/BURSA, () -



=======================================================

Nusaybin'de PKK operasyonu sonrası bulunan 9 patlayıcı imha edildi



MARDİN'in Nusaybin İlçesi kırsalında PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon sonrasında bulunan 9 el yapımı patlayıcı ve 34 askeri mühimmat, kontrollü olarak imha edildi.

Mardin Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Nusaybin İlçesinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarının yakalanması veya etkisiz hale getirilmesi, terör örgütü adına kullanılan silah ve patlayıcıların ele geçirilmesi, örgüt mensuplarınca sokak ve caddelere açılan hendeklerin kapatılması, oluşturulan barikatların tamamının temizlenmesi, tuzaklanmış patlayıcı maddelerin ele geçirilmesi veya imha edilmesi sokakların güvenli hale getirilmesi amacıyla geçmiş tarihlerde operasyonlar yapılmıştır. Operasyonlar sonrasında saklı halde bulunan patlayıcıların bulunması ve imha edilmesi amacıyla yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, 20-26/02/2017 tarihleri arasında terör örgütü mensuplarına ait 9 adet el yapımı patlayıcı madde ve 34 adet askeri mühimmat bulunarak imha edilmiştir" denildi.

Haber: MARDİN, ()

=================================================

Midyat'ta güvenlik korucusuna silahlı saldırı



MARDİN'in Midyat İlçesi'nde bu sabah çocuklarını okula götürmek üzere evinden çıkan güvenlik korucusu M.İ., çocuklarının gözleri önünde, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Midyat İlçesi Sanayi Mahallesi'nde bugün saat 07.30'da çocuklarını okula götürmek isteyen güvenlik korucusu M.İ., çocuklarıyla birlikte evinin önünde, otomobile binmek istediği sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çocuklarının gözleri önünde kalaşnikof marka uzun namlulu silahlarla taranan güvenlik korucusu M.İ., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.İ., tedavi altına alınırken, polis kaçan saldırganların yakalanması amacıyla ilçede çalışma başlattı.

Haber: MARDİN, () -

=================================================

Mersin'de torbacı operasyon: 13 gözaltı

Polislerin havaya ateş etmesi

MERSİN'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu satıcılarının 3'ü tutuklandı 10'u serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz İlçesi'ne bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusundan bölgeye zırhlı araç desteği ile operasyon düzenleyen ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı. Damlarda, merdiven boşlukları ve çatıları narkotik köpeğinin de yardımıyla didik didik arayan ekipler, 142 paket esrar ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı, 10 kişi ise serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Polislerin sokak aralarında koşuşturması

- Polisler ellerinde silahla görüntüsü

- Polislerin havaya ateş etmesi

- Polis kapıyı açmaları için bağırırken

- Polis kapıya tekme atarken

- Polis eve girerken

- Polisler çatıda arama yaparken

- Polisler buldukları poşet içerisindeki uyuşturucuyu incelerken

- Köpekler arama yaparken

- Polis kümes içerisinde poşet içerisinde bulduğu esrarı çıkarırken

- Poşeti açması

- Zanlıları gözaltına alırken

- Polis araçlarına bindirirken

- Zanlılar toplu halde emniyette götürülürken

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mustafa İNSAN /MERSİN ()

=================================================

Şehit Fethi Sekin için koştular

İZMİR Adliyesi'ne yönelik olarak PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit düşen polis memuru Fethi Sekin için Ege Üniversitesi organizasyonuyla 'Kahraman Şehitlerimiz Adına Şehit Polis Fethi Sekin Yol Koşusu' düzenlendi. Koşuya aralarında adliye personeli, polis ve sporcuların da bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Ege Üniversitesi'nin organizasyonu İzmir Valiliği ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen 'Kahraman Şehitlerimiz Adına Şehit Polis Fethi Sekin Yol Koşusu' için 600 kişi kayıt yaptırdı. Ege Üniversitesi Kampüsü Spor Bilimleri Fakültesi önünde bugün saat 10.00'da koşunun startı verildi. 11 kilometrelik parkurdan oluşan koşuya adliye çalışanları, polisler ve öğretim üyelerinin de aralarında bulunduğu 600'e yakın sporsever katıldı. Ege Üniversitesi'nden başlayan koşu, kahraman polis memuru Fethi Sekin'in şehit düştüğü noktaya ulaşan sporcuların, tekrar başlangıç noktasına dönmesiyle son buldu. Türkiye Atletizm Federasyonu ve IAAF yarışma kurallarına uygun olarak yaş gruplarına göre 8 ayrı kategoride düzenlenen koşuda toplam 11 bin TL'lik de ödülün yanı sıra katılanlara madalya da verildi.

30 yaş altı genel kategoride birinci olan ve koşu için İzmir'e Antalya'dan gelen Sümeyye Erol, "Çok güzel ve anlamlı bir koşuydu" dedi. Aynı kategoride ikinci olan ve Aydın'dan koşuya katılmak üzere İzmir'e gelen Halime Karakoyun, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün de polis ve asker şehitlerimiz için koştuk. Umarım bir daha kötü olaylar yaşanmaz" diye konuştu, Bu kategoride 3'üncülüğü ise Yeliz Kurt elde etti. Yine 30 yaş altı genel kategoride erkeklerde 1'inci olan Ege Üniversitesi öğrencisi Levent Ateş, "İzmir'in sporcularıyız. Şehit Fethi Sekin anısına düzenlenen koşu geleneksel hale gelecek. Biz bu yarışı tüm şehit ailelerine armağan ediyoruz. Patlamanın yaşandığı yere ulaştığımızda duygu dolu anlar yaşadık. Oradan geçerken üzüntü ve gururu bir arada hissettik. Fethi ağabey, kendisini Türk halkı için feda etti, ona minnettarız" dedi. Aynı üniversitenin öğrencisi ve koşuyu kendi kategorisinde 2'nci olarak tamamlayan Abdurrahman Gedikoğlu ise "Üniversitemizin böyle bir etkinlik düzenlemesinden dolayı mutluluk duyuyoruz. Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu. Bu kategorinin üçüncü ise Kenan Yalçın oldu.

Koşunun tamamlamasının ardından düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dereceye girenlerle röp.

-Koşuya katılanlar

-Genel ve detay görüntü

Haber: Tufan HAMARAT, Kamera: Bahri KARATAŞ / İZMİR, ()

======================================================



Ermeni kilisesi kütüphane oluyor

NİĞDE’de bulunan Ermeni Kilisesi 10 yıllığına çocuk kütüphanesi olarak hizmet verecek.

İl Genel Meclisi’nin mart ayı toplantısında, kilisenin İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nce çocuk kütüphanesi olarak kullanılmak üzere Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne 10 yıllığına tahsis edilmesi görüşüldü. İl Genel Meclisi üyeleri konuyla ilgili öneriyi oybirliği ile kabul etti.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Ermeni Kilisesi’nden genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: ALİ KADI/NİĞDE,()

======================================================

Nefes kesen tatbikat

OSMANİYE'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İtfaiye, 112, UMKE ve polis ekiplerinin katılımıyla, kaza sonrası kurtarma, yangın ve kimyasala müdahale tatbikatı düzenlendi.

Fakıuşağı Mahallesi'ndeki tatbikatta, senaryo gereği polisin dur ihtarına uymayarak kaçıp, kaza yapan araçtaki sürücüye müdahale edildi. Bu sırada çıkan yangın söndürüldü. Ayrıca, AFAD Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer Tehlikeli Maddeler (KBRN) ekibi de çevreye yayılan kimyasal maddelere müdahale etti.

AFAD İl Müdür Vekili Faruk Gök, Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen tatbikatın başarıyla tamamlandığını söyledi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Polis aracının olay yerine gelmesi

- Polislerin araçtan inmesi ve şüpheli aracı kontrol etmesi

- Polislerin araçtan uzaklaşması

- UMKE aracının siren çalarak olay yerine gelişi

- UMKE görevlisinin araç yanına gelmesi

- Yaralıya müdahale etmesinden görüntüler

- AFAD ve itfaiye araçlarının olay yerine gelmesi

- İtfaiye görevlisinin jeneratör taşıması

- Bölgeye emniyet şeridi çekilmesi

- Aracın kurtarma ekibi tarafından üst tavan kısmının kesilmesi

- Yaralının araçtan güvenli bir şekilde çıkartılması

- Yaralının ambulansa taşınması

- Ambulansın çıkış yapması

- Özel elbiseli AFAD ekibinin kimyasala müdahale etmesi

- Kimyasal gaz ölçümü yapması

- Araçtan kimyasalın alınması

- Aracın yanması

- İtfaiyenin müdahalesi

- Kimyasal oluşan bölgeye köpük sıkılması

- AFAD Müdür Vekili Faruk Gök ile röportaj

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()

============================================

Erdemir'de taşeron işçilerin servis tepkisi

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'ndeki Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (Erdemir) çalışan taşeron işçiler, servis hizmetinin kaldırılması kararına tepki gösterdi.

Fabrika girişinde toplanan yaklaşık 200 taşeron işçi, fabrika yönetiminin taşeron işçiler için servis hizmetini kaldırdığını, sadece kadrolu işçilerin servislerden yararlanacağının kendilerine bildirdiğini söyledi. İşçiler fabrikanın kararına tepki gösterdi. İşçilerden Cevdet Yaman, 1 Mart itibariyle servislerden yararlanamayacaklarının kendilerine iletildiğini söyleyerek, "Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu ile görüştük. Kaymakamımız bize destek verdi ve işi takip edeceğini söyledi. Bizim amacımız tüm müteahhit personelde çalışan arkadaşlarımızın servislerden faydalanmasını sağlamak. Biz hepimiz Erdemir’e hizmet ediyoruz ve çoğu arkadaşımız asgari ücretle çalışıyor. Biz bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz" dedi.

İşçilerden Ahmet Şen de bin 400 lira asgari ücretle çalıştıklarını, taşeron işçilerin maddi imkanları olmadığını ifade ederek, "Günlük 10 liradan ayda 300 lira yol parası vermek zorunda kalacağız. Bugün çoğu arkadaşımız servis olmadığı için işe gelemedi. Köylerde yarısı mağdur kaldı. Burada toplanan 150-200 kişi kadar en az 150 kişi de işe gelemedi. Türk Metal Sendikası’nın kendilerine destek vermesini isteyen taşeron işçiler, sorununun çözülmemesi halinde Cuma günü tekrar toplanacaklarını söyleyerek dağıldı.

Görüntü Dökümü:

-Fabrika önünden detaylar

-İşçi servisleri

-İşçilerin yürüyerek gelmesi

-İşçilerin toplanması

-İşçilerden Cevdet Yaman’ın konuşması

-İşçilerden Ahmet Şen’in konuşması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

===================================================

Tavşanlı'da köpek katliamı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 5'i yavru olan 9 köpek av tüfeğiyle vurularak telef edildi.

Olay, daha önce Tavşanlı İlçesine bağlı köy olan Çardaklı Mahallesi yakınlarındaki boş arazide meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, av tüfeği ile ateş ederek 5'i yavru olan 9 köpeği telef etti. Tavşanlılı hayvansever Necdet Demirat durumu jandarma yetkililerine bildirdiklerini söyledi. Bölgede sık sık telef edilen köpeklerle karşılaştıklarını anlatan Demirat şöyle konuştu: "Arazide 9 telef edilmiş köpek var. Bunlar hep tüfekle öldürülmüş. Durumu jandarmaya bildirdik. Birileri geceleyin gelip tüfekle köpeklere ateş ediyor. Allah razı olsun jandarma ilgileniyor. Ancak köpekleri vuran kişilerin bulunması lazım. Kimin vurduğu belli değil. Burada daha önce de av tüfeğiyle ateş edilerek köpekler telef edildi. Bununla ilgili tutanaklar tutuldu ama bir sonuç alınamadı."

Görüntü dökümü:

-Telef edilen köpeklerin,

-Necdet Demirat'ın telef edilen köpekleri gösterirken,

-Necdet Demirat'ın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Tuna İŞLEYEN-TAVŞANLI,(Kütahya)/

=======================================================

Şırnak'ta Bağımsız Belde Belediye Başkanı Ak Parti'ye geçti

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Uzungeçit Beldesinin Bağımsız Belediye Başkanı Hacı Yıldırım, AK Parti Şırnak İl Başkanlığı'nda düzenlenen törenle AK Partiye katıldı.

AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen törene, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aşan, Uzungeçit Belde Belediye Başkanı Hacı Yıldırım, AK Parti Şenoba Belde Belediye Başkanı Sabri Babat, AK Parti Hilal Belde Belediye Başkanı Cafer Benek ve partililer katıldı. Törende konuşan İl Başkanı Aşan, Uzungeçit Belde Belediye Başkanı Hacı Yıldırım'ın baskılara rağmen bağımsızlığını koruduğunu belirterek, "Bu gün 1 Mart, Şırnak tarihinde önemli bir gün olarak tarihe geçecektir. Uludere ilçemizin Uzungeçit Beldemizin Belde Belediye Başkanı Hacı Yıldırım, bağımsız olarak belediye başkanı olarak seçilmişti. Bu güne kadar zor şartlara, baskılara rağmen bağımsızlığını koruyabilmiştir. Ancak, Türkiye'nin bu hassas sürecinde, önümüzde 16 Nisan'daki Referandum süreci aşamasında, bu belediye başkanı kardeşimiz hassasiyetini göstererek, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü adına AK Parti'nin şimdiye kadar Türkiye'de yaptığı hizmetleri ve kendilerine verdikleri güvence adına, bu günden itibaren, AK Parti temiz mutfağında siyaset yapmaya karar vermiştir. Ülkemize, Şırnakımız'a hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Uzungeçit Belde Belediye Başkanı Hacı Yıldırım ise Kürtçe yaptığı konuşmada, "Bağımsız olarak kazanmıştım. Bağımsız olarak bugüne kadar devam ediyorduk. Ama, bu günden itibaren Türkiye'nin huzuru ve milletimizin huzuru için AK Parti'ye katıldık. Bu günden sonra bütün gücüm ile partimizin yanındayım. AK Parti bana ne görev verirse hazırım. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız'ın yanındayız. Bundan sonra huzur istiyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra Uzungeçit Belde Belediye Başkanı Hacı Yıldırım'a AK Parti rozeti İl Başkanı Mehmet Aşan tarafından takıldı. Daha sonra törene katılanlarla hatıra fotoğrafı çekildi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Törenden detaylar

-İl Başkanı Mehmet Aşan'ın konuşması

-Hacı Yıldırım'ın konuşması

-Rozet takılması

-Genel ve detay görtüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, ()-

=========================================================

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Köse: Başkanlık gelirse hilafet kapısı aralanacak.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, “Başkanlık sistemi gelirse, koca bir ülke 1 kişinin diktasında yönetilecek ve saltanat, hilafet kapısı aralanacak. Hukukun üstünlüğü ilkesi tarihe karışacaktır. Kutuplaşmalar derinleşecektirö dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, partisinin Kayseri İ l Başkanlığını ziyaret etti. CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, Kadın Kolları İl Başkanı Şehriban Peker birlikte basın toplantısı düzenleyen Köse, Başkanlık sistemine tepki gösterdi ve 16 Nisan’da vatandaşa “Hayırö çağrısı yaptı. Açıklamasında, “Başkanlık sistemi gelirse, koca bir ülke 1 kişinin diktasında yönetilecek ve saltanat, hilafet kapısı aralanacaktırö diyen Köse, “Hukukun üstünlüğü ilkesi tarihe karışacaktır. Kutuplaşmalar derinleşecektir. Ekonomi tek elden yönetilecek, faizlere, teşviklere ihalelere ilişkin tüm ekonomik kararlar o bir kişiye bağlanacak. Sendika ve grev hakları bir lüks haline gelecek, işçinin, emekçinin sesi kesilecek. Sosyal devlet ilkesi zayıflayacakö diye konuştu.

“BAŞKANLIK SİSTEMİ RİSKLİ BİR YÖNETİM BİÇİMİDİRö

Ülkenin gündeminin Başkanlık olmadığını savunan Köse, şunları söyledi: “Halkın geçim sıkıntısı ile boğuştuğu, çiftçinin emeğinin heba edildiği, esnafın kepenk kapattığı ve ocağına her gün ateş düşen ülkemin sorunu başkanlık sistemi değildir. Bu sitem doğru bir sistem değildir. Kendisini demokrat olarak gören, ülkesini seven adını ve kimliğin nasıl tanımlarsa tanımlasın hepimizin ortak sorunudur. İster kendini ülkücü ister milliyetçi tanımla, ister dindar tanımla nasıl tanımlarsan tanımla ama çocuklarımızın geleceğini oylanacağını düşün. Başkanlık sistemi hem federasyonu beraberinde getirdiği için hem de despot yönetimlere zemin hazırladığı için riskli bir yönetim biçimidir. Özellikle Ortadoğu gibi demokrasi kültürünün tam yerleşmediği coğrafyalarda halkların büyük acılar yalanmasına sebep olmuştur. Fren ve denge mekanizmalarının çalışmadığı hukuk devleti anlayışının bulunmadığı bütün gücün merkezde toplandığı bir ülkede başkanlık sistemi demokratikleşmeyi sağlamaz, tersine güç yoğunlaşması ile bütün güçlerin tek bir kişinin elinde toplandığı bir baskı rejimine dönüşür. Bizler umuda giden bu yolda ülkesini seven, bayrağını seven adını, kimliğini nasıl tanımlarsa tanımlasın hangi partiyi tutarsa tutsun hiç ayrım yapmadan hep birlikte bir yürek olacak mücadele edeceğiz. Enin olun başaracağız, çünkü bizler haklıyız. Haklı olduğumuz için de hayır diyeceğiz. Türkiye’nin özgür olmasını, bağımsız olmasını ve kimsenin önünde eğilmemesini istediğimiz için onurlu bir Türkiye istediğimiz için hayır diyeceğiz.

Karanlığa inat gökkuşağı bahçelerine ulaşmak için umudu büyütmek adına hayır demeliyiz. Herkesin huzur içinde yaşayacağı kimsenin kimseye üstünlük taslamayacağı yeni bir anayasa yazabiliriz. Bu mümkün. Şunu unutmayın zalimler var eden mazlumların rızasıdır. Gün bugün, an bu andır. Güneşin doğduğu her ufukta umuda giden bir yol mutlaka vardırö

Görüntü Dökümü

----------------------------

-CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse’nin açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera:Cafer ZENGİN/KAYSERİ, ()

======================================================

Kök hücre nakli için akülü engelli aracını satacak

ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde kas hastası 28 yaşındaki Çağlar Özyiğit, kök hücre tedavisiyle hastalığından kurtulma umudu doğunca tedavi için gerekli 60 bin lirayı bulabilmek için akülü tekerlekli sandalyesini satışa çıkardı.

Yalvaç'ta annesiyle oturan Çağlar Özyiğit, 8 yaşında yakalandığı kas hastalığı nedeniyle yürüyemez hale geldi. Türkiye Sakatlar Derneği Yalvaç Şube Başkanlığı görevini de yürüten Çağlar Özyiğit'in hastalıktan kurtulması için tedavi ışığı doğdu. İstanbul'da kontrole gittikleri doktorunun yaptığı testlerde kök hücre tedavisiyle hastalıktan kurtulabileceğini belirtmesi üzerine umutlanan Çağlar Özyiğit ve annesi Gülgün Özyiğit, tedavi merkezi araştırmasına başladı. Çağlar Özyiğit ve annesi yaptıkları araştırma sonucu Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir klinikte bu tedavinin yapılabileceğini, ancak sadece tedavi için 60 bin lira gerektiğini belirledi.

YARDIM KONSERİ DÜZENLENDİ

Kendisi aylık 500 lira engelli maaşı, annesi ise aylık 960 lira bakım maaşı alan ve aylık 450 lira ev kirası veren Çağlar Özyiğit, tedaviye gerekli paranın bulunabilmesi için kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından yardım istedi. Isparta El Ele Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 'sevgi varsa engel yoktur' sloganıyla Çağlar Özyiğit'e destek amacıyla yardım konseri düzenledi. Konsere valilik ve belediye de destek verdi.

TEKERLEKLİ SANDALYEYİ SATIŞA ÇIKARDI

16 Mart'ta yöresel sanatçılar Zeynep ve Neco Öz ile DJ Lütfü Başyiğit'in ücret talep etmeden katılacağı yardım konseri için tanesi 40 liradan biletler satışa çıkarıldı. Konsere kısa süre kalmasına rağmen yeterli bilet satışı olmayınca paranın toplanamayacağından endişe eden Çağlar Özyiğit, yaklaşık 5 yıldır kullandığı akülü tekerlekli sandalyesini satışa çıkarmaya karar verdi. İstanbul'da bir hayırseverin çevresindekilerden topladığı yardımlarla o zaman 10 bin liraya alarak kendisine hediye ettiği ve şu anki piyasa değeri 18 bin lira olan akülü tekerlekli sandalyesini satmaya karar veren Çağlar Özyiğit, sosyal medyadan bu kararını duyurarak aracına 10 bin lira istedi.

"1000 TL'LİK BİLET SATIŞI YAPTIK"

Çağlar Özyiğit, bilet satışının yeterli seviyede olmaması nedeniyle umutsuzluğa kapıldığını belirterek, son çare olarak özel üretim akülü aracını satışa çıkardığını söyledi. Özyiğit, sosyal medya hesabından paylaştığı ilanda, "Tedavi için gerekli parayı bulmak için yardım konseri düzenleneceğiz. Ne yazık ki Yalvaç'ta bilet konusunda yeterli desteği göremedim. 1000 TL'lik bilet satışı yaptık. Destek veren herkese teşekkürler. Tedavim için kullanmakta olduğum elim ayağım olan Belmo Armstrong özellikli akülü arabamı 10 bin TL'ye satıyorum" dedi.

"DAMLAYA DAMLAYA GÖL OLUR"

Tedavisi gerçekleşir ve ayağa kalkmayı başarırsa tek hayalinin milletvekili, ardından bakan olmak ve engelliler için çalışmak olduğunu aktaran Özyiğit, "Konsere gelmeniz önemli değil. 1 lira da olsa katkıda bulunmanızı istiyorum. Damlaya damlaya göl olur. Yardımsever halkımızdan destek bekliyoruz" diye konuştu.

"TEDAVİYE CEVAP VERDİ"

Anne Gülgün Özyiğit, kas hastası çocukların en fazla 20 yaşına kadar yaşayabildiğini, oğlunun iyi bakım sayesinde bu yaşa kadar geldiğini belirterek, şöyle konuştu: "Kardeşim de aynı hastalığı geçirmişti. Onu Almanya'ya götürdük ve doktorların uyguladığı metotları orada gördüm. Oğlum da aynı duruma gelince orada öğrendiklerimle çocuğumu bu yaşa kadar getirdim. 2017 yılı bize şanslı geldi. Kök hücre tedavisi uygulanarak iyileşme gösteren hastalar var. Çağlar da tedaviye cevap verdi ve hastalık şu anda durdu. Bangkok'ta bir klinikte kök hücre tedavisi olacak ve inşallah iyileşecek."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Çağlar'ın sağlıklı bir çocuk iken çekilmiş fotoları ve solunum cihazına bağlı olarak yatağından görüntü

- Anne Gülgün Özyiğit ile röportaj

- Çağlar Özyiğit ile röportaj

- Annenin Çağlar ile ilgilenmesi mama yedirmesi, sırtına bindirip oda içerisinde gezdirmesi

Haber- Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), ()

==================================================

Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

ŞANLIURFA’da, yolun karşısına geçmeye çalışan 25 yaşındaki Ahmet Kevser, otomobilin çarpmasıyla yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Kevser’e plakası alınamayan bir otomobil çarparak kaçtı. Otomobilin çarpmasıyla yola savrularak yaralanan Kevser, vatandaşların çağırdığı ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis kaza sonrası kaçan otomobilin plaka ve sürücüsünün belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Yerde yatan yaralı

- Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

==========================================================

Şanlıurfa’da 122 kiloluk balık görenleri şaşırttı

ŞANLIURFA’da bir balıkçının tezgahına satılmak üzere getirilen 2 metre boyunda 122 kilo ağırlığındaki balık, görenleri şaşırtıyor. Tezgahta herkesin ilgisini çeken balık kilosu 30 liradan satışa sunuluyor.

Topçu Meydanı'nda bulunan bir balıkçı tezgahında Mersin’de yakalanan 2 metre uzunluğunda 120 kilo ağırlığındaki ton balığı sergileniyor. Tezgahtaki bir tahtanın üzerine konulan ve ağzına daha küçük bir balığın yerleştirildiği 2 metre uzunluğundaki balığı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Sergiledikleri ve görenlerin ilgisini çeken balığı kilosu 30 liradan satacaklarını anlatan balıkçı Behçet Sile, "Bu balığı gören vatandaşların ilgisi yoğun var. Kebap diyarı Şanlıurfa’da balık kültürü her geçen gün artıyor. Bizde bu tutuğumuz balığımızı birkaç gün sergiledikten sonra satışa sunacağız. Şimdiden bu balığın tadına bakmak isteyen onlarca kişiden sipariş aldık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Balıkçı tezgahındaki ton balığı

- Vatandaşların balığa bakması

- Vatandaşların fotoğraf çektirmesi

- Balıkçı Behçet Sile ile röportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)

=====================================================

Gaziantep'te uyuşturucuya 3 tutuklama

GAZİANTEP'te, polis tarafından yapılan operasyonla 3 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ve 5 kilo esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yapan polis, otoyol gişelerinde kontrol noktası oluşturdu. Kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada G.E. isimli kadının valizinde 3 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, G.E. ile birlikte ismi açıklanmayan 1 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bir ihbar doğrultusunda savcılık talimatıyla Güneş Mahallesi'nde bir eve operasyon yapan ekipler 5 kilo esrar ele geçirdi. Esrara el koyan ekipler, sahibinin yakalanması için çalışma başlattı.

Uyuşturucu ile mücadele ekipleri, yaptıkları çalışmada daha önce ele geçirilen 28 kilo eroinin şüphelisi olarak, firari olan ve hakkında 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.G.'yi ise kent merkezinde yakaladı. Z.G. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Polislerin valizi açması

- Valizde arama yapılması

- Valizdeki uyuşturucu

- Ele geçirilen uyuşturucular

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: GAZİANTEP-)

============================================

Sanayi esnafı işyerinde Kuran-ı Kerim okumasını öğreniyor

MERSİN'in Erdemli İlçe Müftülüğü'nce başlatılan 'Esnafa Kuran Eğitimi' projesi kapsamında sanayi sitesi çalışanlarına Kuran-ı Kerim eğitimi veriliyor.

Erdemli Sanayi Camii imamı Mustafa Şensoy, tarafından haftada 3 gün iş yerlerinde verilen Kuran-ı Kerim eğitimi çalışanların ilgisini çekti. İlçe Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu sanayi esnafını ziyaret ederek eğitimler hakkında imamı Mustafa Şensoy'dan bilgi aldı. Müftü Türkmenoğlu, "Sanayi esnaflarımız iş yerlerinden ayrılamadığı için biz esnafımızın ayağına gidelim dedik. Bu kapsamda sanayide çalışan usta ve kalfalara yönelik eğitimlerimiz devam ediyor. Halkımız arasında Kuran öğrenme zorluğu algısı vardı ama yaklaşık 10 günlük bir eğitimin ardından öğrenmenin zor olmadığını bütün esnaflarımız artık biliyor" dedi.

Erdemli Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ali Öngel ise başlatılan proje nedeniyle teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Sanayi esnafı Kur'an eğitimi alırken

- Esnaf Kur'an okurken

- Sanayi esnafı Cihat Küçük ile röportaj

- Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ali Öngel ile röportaj

- İlçe Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu ile röportaj

- Sanayi esnafı iş yerinde çalışırken

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), ()

================================================

MODEKO İzmir Mobilya Fuarı 28'inci kez açıldı

MODEKO İzmir Mobilya Fuarı 28. kez kapılarını açtı. Fuar İzmir’de 5 Mart tarihine kadar sürecek olan organizasyonda 350 katılımcı en özel ürünlerini sergileyecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, stantları gezerken bir makam odası tasarımı dikkatini çekti. Koltuğa oturan Aydoğan, "Çok tehlikeli bir işçilik. Bu rahatlıkla buraya oturan yıllarca kalkmak istemez" diye espri yaptı.

Türkiye ve dünya mobilya modasına önemli bir yeri olan MODEKO İzmir Mobilya Fuarı 28. kez Fuar İzmir’de açıldı. Açılış törenine İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, ve mobilya sektörünün önde gelen temsilcileri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, bu yılın zor bir yıl olduğunu belirterek, " Farklı sıkıntılar yaşadık ama fuarı gezince göreceksiniz ki geçen seneki metrajımızdan daha fazla bir metraja ulaştık. Tüm katılımcılarımızın her biri tek tek destek vererek, bu fuarın oluşturulmasında katkı sağladılar, onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu sene fuarımız A ve B hollerinde 45 bin metrekarelik bir alanda açıldı. 250’yi aşan firma ve marka var. Şu anda dünyadaki 24 ülkeden ziyaretçilerimiz de fuar alanını görmek için buradalar, 42 ilden de ziyaretçi alacağız" dedi.

İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Hasan Özkoparan ise ekonomik sıkıntılar ve terör olaylarının mobilya sektörünü de etkilediğini belirterek, "Bu fuar bu sıkıntıları aşmak için yardımca olacağına inanıyorum. Alttan yetişen çırak dediğimiz elemanımız kalmadı. Mesleğimize itibar kalmadı" diye konuştu. Mobilyanın temel ihtiyaç maddelerinden biri haline geldiğini belirten İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, fuarın hem bölgede hem ülkede satıcı ve tüketiciye katkılar sağlayacağını belirtti.

İTO'DAN FUARA DESTEK

Konuşmasına "Fuarlar şehri İzmir'e hoş geldiniz" sözleriyle başlayan İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir'in 80 yılı aşkın fuarcılık geçmişi olduğunu, Fuar İzmir'in yapılmasıyla adeta fuarcılığın merkezi haline geldiğini söyledi. Mobilya Fuarı'nın 28. kez yapıldığını, bir organizasyonu aralıksız devam ettirmenin büyük bir başarı olduğunu ifade eden Demirtaş, "Bugün 40 bin metrekare, seneye 60 bin metrekare yapmalısınız. Destek bizden, odamıza kayıtlı bin 70 mobilyacı firma var. Bu firmaların en az 250'sini önümüzdeki sene mobilya fuarına taşıyacağız. Zaten stantlarının 24 metrekare bedelini biz ödüyoruz. Bunun dışında şuanda da Anadolu'dan, Diyarbakır'dan, Erzurum'dan gelen uçak biletini İzmir Ticaret Odası'nın ödediği alıcılarımız var" dedi. Mobilya pazarının dünyadaki büyüklüğünün yanında Türkiye'nin aldığı payın çok küçük olduğunu belirten Demirtaş, "Dünya'daki mobilya pazarının büyüklüğü 400 milyar dolar, bizim payımız 2 buçuk milyar dolar, bu son derece az. Hele İzmir'in 120 milyon dolarlık bir ihracatı var. Bunu da mutlaka milyar dolarlara çıkarmalıyız. Tabii sadece mobilya yapmakla olmaz, tasarımla da olması gerekir. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde mobilya tasarım bölümünü geçtiğimiz yıl açtık. Oradan çıkacak yetişmiş geçler ile birlikte tasarım konusunda da başarılı üretimleri gerçekleştirerek mobilya sektörünü İzmir'de el birliği ile yükselteceğiz" diye konuştu.

"TASARIM ÇALIŞMALARINDAN VAZGEÇMEYİN"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, tasarımın mobilya sektörü için önemli olduğunu, bu yönde çalışmalar gerçekleştirmek gerektiğini söyleyerek, "Dünya bir tasarım; yaşantı tasarım, elbise tasarım, yemek tasarım. Tasarımı güçlü olanın satma imkanı çok. Bunu da nasıl sağlayacağız, bu pek böyle usta çırak şeklinde olmuyor. Üniversiteler bölüm açacak, hocalar ders verecek. Tasarımı güçlü olan hangi konuda olursa olsun dünyada söz sahibi olur. Tüm üreticilere tasarım ve Ar-Ge çalışmalarından vazgeçmemelerini tavsiye ediyorum" dedi.

KÜÇÜK ESNAFA DESTEK ÇAĞRISI

Büyük firmalara küçük esnafa destek çağrısı yapan Aydoğan, "Büyük firma sahipleri, ne yaparsanız yapın, dev gibi fabrikalar kurun, ama küçük çalışanı öldürmeyin. İki usta, iki kalfa, iki çırak olan dükkanlar ne kadar açık kalırsa Türkiye batmaz. Bakın büyük bir firmayı batırabilirsiniz. 3 bin kişinin çalıştığı bir firmayı batırabilirsiniz. Ama ufak işletmeleri, aile işletmelerini batıramazsınız, o sanatkarlar yaşasın. Alın, satın, bakın, o sanatkarları mutlaka yaşatın" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından iyi dileklerle MODEKO 28. İzmir Mobilya Fuarı’nın açılış kurdelesi kesildi. Davetliler ve protokol üyeleri Fuar İzmir Alanı’ndaki stantları ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, stantları gezerken bir makam odası tasarımı dikkatini çekti. Koltuğa oturan Aydoğan, "Çok tehlikeli bir işçilik. Bu rahatlıkla buraya oturan yıllarca kalkmak istemez" diye espri yaptı.

MODEKO'YA 50 ÜLKEDEN ZİYARETÇİ

Sektörün önde gelenleriyle birlikte hedef Pazar olarak belirlediği 50 ülkede özel bir çalışma yürüten Efor Fuarcılık, 32 ülke büyük ağırlık verdi. Yunanistan, Avusturya, Azerbaycan, Kazakistan, Suudi Arabistan, Mısır, Ukrayna, Tunus, Ermenistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Bosna-Hersek, Umman, Lübnan, İran, Almanya, Belçika, İsveç, Arnavutluk, Pakistan, Filistin, İsrail, Gana, Libya, Fas, Kuala Lumpur, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Balkan ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 32 faklı ülkeden alım heyeti düzeyinde sektör temsilcileri İzmir’de özel programlar kapsamında ağırlanacak. Ekonomi Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, KOSGEB, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Karabağlar Belediyesi, İzmir Mobilyacılar Odası ile sektörün önde gelen kuruluşları tarafından desteklenen organizasyon 5 verimli iş günü sunacak.

HEDEF İLLERDEN ÜCRETSİZ SERVİS

Efor Fuarcılık tarafından hedef olarak belirlenen illerden ücretsiz otobüs seferleri gerçekleştirilecek. Kent içinden fuar alanına kolay ulaşım için özel servislerle ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacak. Basmane Meydanı’dan Fuar İzmir’e saat 11.00 ile 16.00 saatleri arasındaki her saat başında yine aynı saatlerde İzban Esbaş durağından fuar alanına servisler kalkacak. Dönüşler ise 16.00 ile 19.30 saatleri arasında gerçekleşecek. MODEKO 28. İzmir Mobilya Fuarı 1-5 Mart 2017 tarihleri arasında Fuar İzmir’de gerçekleşecek. Fuar ilk dört gün 11.00-19.00 saatleri arasında son gün ise 18.00'a kadar ziyaret edilebilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fuarın açılışandan ve konuşmalardan görüntü

- Fuardan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber: Timur TARLIĞ -Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

===============================================

Gaziantep'te vergi haftası kutlanıyor

GAZİANTEP'te Vergi Haftası kutlamaları Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Mehmet Nabioğlu ve üyelerin 15 Temmuz Demokrasi Meydanına çelenk koymasıyla başladı.

Gaziantep'te Vergi Haftası kutlamaları 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen törenle başladı. Törene, SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, SMMMO Başkanı Mehmet Nabioğlu, serbest muhasebeciler ve mali müşavirler katıldı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Törende konuşma yapan SMMMO Başkanı Mehmet Nabioğlu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin aktif ve dinamik bir Türkiye için çalıştığını belirterek şunları söyledi: "Mali müşavirlik mesleğinin tüm kesimlere tanıtılması ülke ekonomisine ve iş dünyasına sağladığı faydalara ilişkin farkındalığın arttırılması amacı ile 1-7 Mart Muhasebeciler haftası olarak tüm Türkiye'de kutlanıyor. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler aktif ve dinamik bir Türkiye için çalışıyor. Bizler ülkemiz ve geleceğimiz için çalışan, ekonominin kaydını yapan, danışmanlık yapan memleketin her köşesinde hizmet eden bir meslek grubuyuz. 15 Haziran 1989 tarihinde yasal statüsüne kavuşan Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirlik mesleği kurumsallaşma sürecini tamamlayarak ülkemizin iktisadı hayatının vazgeçilmez yapı taşı haline gelmiştir. Toplumsal sorumluluğumuzun bir gereği olarak, çağdaş dünyadaki ekonomik gelişmeleri izliyor ve kamuoyu ile paylaşıyoruz. Hazırladığımız raporlarla ekonomimizin daha güçlü gelişmesine ve iş dünyasının küresel dünyada güçlendirilmesine katkılar sunuyoruz.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Tören alanı ve anıta çelenk bırakılması

- Mehmet Nabioğlu'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)

===================================================