DHA YURT BÜLTENİ-7

1)DİYARBAKIR'DA İKİ GRUBUN TAŞLI, SOPALI, SATIRLI KAVGASI : 1 KİŞİ YARALANDI

DİYARBAKIR merkez Yenişehir ilçesinde gençlerden oluşan iki grup arasında belirlenemeyen bir nedenle çıkan taşlı, sopalı ve satırlı kavgada grubun arasında kalan ve lince uğrayan bir kişi yaralandı. Yaralı takbi ise hastaneye kaldarılırken, olay ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Merkez Yenişehir ilçesinin en işlek caddesi Ekinciler caddesinde bugün saat 13.00 sıralarında gençlerden oluşan 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gençlerden birinin elinde bulunan Pitbull köpeğinin de yer aldığı tartışma bir anda taşlı, sopalı ve satırlı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isteyenlerin başarılı olamadığı olayda, grubun arasında kalan H.İ.A., adlı kişi, aldığı taş ve satır darbesi ile yere yığıldı. Yerde baygın yatan genç arkadaşları tarafından bir taksi ile hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis 3 kişiyi gözaltına aldı. Grubun arasında kalarak taş, tekme ve sopaların hedefi olan ve hastaneye kaldarılan H.İ.A.,'nın tedavisi sürerken, başından iki kesici alet yarası olduğu ve olayı hatırlamadığı öğrenildi.H.İ.A nın kavganın tarafı olmadığı ve kavgayı ayırmak isterken yarayandığı belirtildi

Görüntü Dökümü:



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-Kavganın yaşandığı yer



-Kavgaya karışanlar



-Pitbul köpeğinin kavgaya karışması



-Yerde uzanan gence taşlarla, döner bıcağıyla saldırılmaları



-Ambulanların gelişi



-Polis ekiplerinin çalışamaları



-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Serdar SUNAR-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,()-

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2)HDP EŞ GENEL BAŞKANI YÜKSEKDAĞ MERSİN'DE YARGILANIYOR







MERSİN'de HDP Akdeniz İlçe Teşkilatı kongresinde yaptığı konuşmalardan dolayı hakkında 2 ayrı dava açılan ve geçen hafta milletvekilliği düşürülen HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın yargılanmasına başlandı. Geçen yıl ki kongrede yaptığı konuşma içerisinde, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği suçlaması ile hakkında Mersin 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Figen Yüksekdağ, Kocaeli 1 Nolu F tipi Cezaevinden SEGBİS sistemiyle savunmasını yaptı. Suçlamayı kabul etmeyen Yüksekdağ, "Bir siyasetçi olarak eleştiririm. Gerekirse sert konuşurum. Ayrıca Başbakan Ahmet Davutoğlu ile zamanında oturup konuşmuşluğumuz vardır. Siyaset böyle bir şeydir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarını da inceleme şansı buldum. İddianamede geçen sözler hakaret içermemektir. Okunan beyan ve belgelere karşı beyanda bulunmak için süre talep ediyorum" dedi. Savunmayı dinleyen mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



Yüksekdağ'ın aynı konuşma kapsamında 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Milleti ve TBMM'yi aşağılama' suçlamasıyla yargılandığı Mersin 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşması da görüldü. Yüksekdağ, SEGBİS üzerinden yaptığı savunmada, "Birleşen birden fazla davamın olması nedeniyle yeterince dosyaları inceleme imkanım olmadı. Bu nedenle ek süre talep ediyorum" diye konuştu.Duruşma çıkışı HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ile partililer bir değerlendirme yaptı. Toğrul, Yüksekdağ'a yönelik suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü



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-Adliyeden görüntüler



-HDP heyetinden görüntüler



-HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un konuşması



-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02:44 BOYUT: 183.34 MB



Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()



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3)MERSİN ADLİYESİ'NDE ARBEDE: 2 GÖZALTI

MERSİN'de adliye çevresinde yakınlarının duruşmasını bekleyenlerle polis arasında çıkan arbede sonucu 2 kişi gözaltına alındı. Merkez Akdeniz İlçesi İhsaniye Mahallesi'nde Mersin Adliye binasının arka tarafında duruşmadaki yarınlarını bekleyen ailenin çocuğu demir parmaklıklarından atlayıp içeri girmek istedi. İddiaya göre, çevrede güvenlik önlemi alan polis çocukları yakaladı. Bunun üzerine ailelerle polis arasında gerginlik yaşandı. Aralarında kadın ve çocukların olduğu grup, polislere küfür ederek saldırdı. Takviye ekiplerin de müdahalesiyle aileler dağıtılırken Ali S. ile Abdulmecit Ö., gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü



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-Adliye önünde sivil polisle ailenin arbedesi



-Polis aileyi uzuklaştırmak isterken



-Polis ile gençlerin ve bayanların kavgası



-Resmi polisler ellerindeki copla gelip olaya müdahale ederken



-Gözaltına alırken



- Şahısların gözaltına alınması



- Polis aracının yanında ailenin bağırması



- Polis aracına bindirilirken



- Bayan baygınlık geçirip yerde yatarken



- Polis aracına pet şişe atılması



- Polis aracı giderken



Süre: 04.00 Boyut: 130 MB



Haber -Kamera: Mustafa İNSAN /MERSİN ()

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4)MERSİN'DE EYLEM HAZIRLIĞI YAPAN PKK'LILAR YAKALANDI

MERSİN'de ekonomik tesisler, kamu kurumları ve önemli kişilere yönelik sabotaj eylemi hazırlığında olan 1 PKK'lı terörist ile ona yardım yataklık yapan 7 kişiyi göz altına alındı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şırnak kırsalından bir teröristin eylem için Mersin'e geleceğinin bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, Şırnak kırsalından gelen 23 yaşındaki M.S.'nin merkez Yenişehir İlçesi'ne bağlı Çiftlikköy Mahallesi'nde bir evde kaldığını belirledi. Cumhuriyet Savcılıktan alınan izinle eve operasyon düzenleyen ekipler, M.S.'yi kıskıvrak yakaladı. Ekipler, ayrıca teröriste yardım ve yataklık eden A.K., H.A., M.Z.B., H.A., R.Ş., S.E. ve B.E.'yi gözaltına aldı. M.S.'nin Kuzey Irak'ta bomba eğitimi aldığı ve Şırnak kırsalından Mersin'e gelerek ekonomik tesisler, kamu kurumları ve önemli kişilere yönelik sabotaj eylemi hazırlığında olduğunu belirlendi. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan M.S. başta olmak 2'si kadın toplam 8 kişiyi yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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- Polis otobüsü adliyeye gelirken



- Zanlılar polis aracından inerken



- Polis zanlının konuluna girerek götürüken



- Adliyeye toplu halde gitmeleri



SÜRE: 01.28 BOYUT: 48.00 MB



Haber -Kamera: Mustafa İNSAN /MERSİN ()

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5)REKTÖR 'BAŞÖRTÜ MAĞDURU' ESKİ ÖĞRENCİLER ÇİÇEKLE KARŞILANDI







SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) hemşirelik bölümünden 1995 yılında mezun olan ve başörtülü oldukları için mezuniyet törenine alınmadıklarını söyleyen Zöhre Uçar ile iki arkadaşı, CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız tarafından çiçeklerle karşılandı.



Başörtü mağduru olduklarını söyleyen Zöhre Uçar, Hatice Topal ve Semanur Şahin, 28 Şubat sürecinin 20'inci yıl dönümünde üniversite tarafından davet edildiklerini belirterek, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ı makamında ziyaret etti. Rektörlük girişinde çiçeklerle karşılanan 3 kadın, Prof. Dr. Yıldız ile bir süre makamında sohbet ederek öğrencilik döneminde başörtüsü yasağı nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Başörtülü olduğu için okula alınmadığını söyleyen Semanur Şahin, "Ziyarete geldiğimizde üniversite nizamiyesinden girerken korku dolu anlar yaşadım. Ben o dönemde psikolojik ve fiziksel darbelere maruz kaldım. Hamileydim ve çocuğumu düşürdüm, kaybettim. 14 yıl çocuk sahibi olmak için bekledim" dedi.



Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan evli ve 2 çocuk annesi 43 yaşındaki Zöhre Uçar da, mezuniyetlerine 1 ay kala okul hocaları ve müdürlerinin kendilerine zorluk çıkardığını söyledi. Sadece başörtülü olarak yemin edip diploma almak istediklerini ancak bunun engellendiğini belirten Uçar, şunları söyledi:



"Biz mezuniyet töreni günü üç arkadaşımızla birlikte törene katılmaya karar verdik. Tabi bizi törene dahil etmemişlerdi. Gidip yeminimizi eder döneriz zannettik. Behiye arkadaşımız birinciydi, kendisi törene katılmayacağını bildirdi ve plaketi ikinciye vereceklerini söylediler. Behiye arkadaşımız mikrofonu aldı. Birinci olduğu için törene katılmasına izin verilmediğini, başörtüsünü çıkararak katılması istenildiğini söyleyince sınıf arkadaşlarımızdan birisi tarafından ağzı kapatılarak, 'Senin konuşmaya hakkın yok' diye müdahale etti. Tabi o müdahale sırasında ben de müdahale ettim. Keplerimiz yerlere atıldı."



Bugünkü durumun bir devrim olduğunu söyleyen Zöhre Uçar, "Gerçekten şu an geldiğimiz sonuç, Müslüman bir ülkede, normal bir ülkede üniversitelere gidebilmek normal ama bizim için bir devrimdi" dedi.

Görüntü Dökümü:



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-Üniversiteden görüntü



-Kadınların rektörlük ziyareti



-Çiçeklerle karşılanmaları



-Zöhre Uçar'ın eski okulu önündeki açıklamaları

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS, ()

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6)TOKAT'TA DEREDE BALIK ÖLÜMLERİ

TOKAT'ta kent merkezi içerisinden geçen Behzat Deresi'ndeki balık ölümleri, çevredekileri tedirgin etti. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri balık ölümlerinin nedenini belirlemek için sudan örnekler aldı.



Bugün öğle saatlerinde, Behzat Deresi'nin yüzeyinde çok sayıda balık telef oldu. Derenin çevresinde toplanan vatandaşlar, telef olan ve can çekişen balıkları izledi. İhbar üzerine İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Çevre Sağlığı şubesi ekipleri balık ölümlerinin araştırılması için dere suyundan örnekler aldı. Ayrıca polis ekipleri, dereden telef olan balıkların toplanmaması için vatandaşlara uyarıda bulundu. Vatandaşlarda balık ölümlerine karşı tedbir alınması istedi.

Görüntü Dökümü:



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-Dereden görüntüler



-Ölü balıklar



-İnceleme yapılması



-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,()

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7)CHP'Lİ KÖSE: BAŞKANLIK SİSTEMİ DEMOKRATİKLEŞMEYİ SAĞLAMAZ

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Hukuk devleti anlayışının oluşmadığı, bütün gücün merkezde toplandığı bir Ülkede Başkanlık Sistemi demokratikleşmeyi sağlamaz" dedi.



CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma köse referandum çalışmaları kapsamında Sivas'ta basın mensuplarıyla toplantı düzenledi. İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Köse, 16 Nisan'da yapılacak olan referandumu değerlendirerek, "Başkanlık Sistemi hem federasyonu beraberinde getirdiği için hem de despot yönetimlere zemin hazırladığı için riskli bir yönetim biçimidir. Özellikle ortadoğu gibi demokrasi kültürünün tam yerleşmediği coğrafyalarda halkların büyük acılar yaşamasına sebep olur. Fren ve denge mekanizmalarının çalışmadığı, hukuk devleti anlayışının bulunmadığı, bütün gücün merkez de toplandığı bir ülkede Başkanlık Sistemi demokratikleşmeyi sağlamaz, tam tersine güç yoğunlaşması ile bütün güçlerin tek bir kişinin elinde toplandığı bir baskı rejimine dönüşür. Türkiye üniter yapısı ve parlamenter demokrasisi ile güçlüdür. Bu yapısını muhafaza ederek güçlenmeye devam edebilir. Koca bir ülke bir kişinin diktasında yönetilecek ve saltanat, hilafet kapısı aralanacaktır. Karanlığa inat, gökkuşağı bahçelerine ulaşmak için umudu büyütmek adına 'hayır' demeliyiz" dedi.

Görüntü Dökümü:



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-Toplantıdan görüntüler



-Köse'nin açıklamaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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8)ÖMER COŞKUN TOPRAĞA VERİLDİ

UYDU üzerinden yayın yaptığı televizyon kanallarında birçok hastalığa iyi geldiğini iddia ettiği bitkisel ilaçları satmasıyla tanınan ve dün böbrek yetmezliğinden 47 yaşında yaşamını yitiren Dr. Ömer Coşkun'un cenazesi, Adana'da toprağa verildi.



Tedavi etmeye çalıştığı birçok kişinin şikayetçi olduğu Dr. Ömer Coşkun, bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle ABD'de tedavi görüyordu. Dün Türkiye'ye gelen Dr. Coşkun, rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bu sabah memleketi Adana'ya getirilen Dr. Coşkun'un cenazesi, yakınlarının katıldığı törenle Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Hastaları tedavi etmek için hazırladığı ilaçları piyasaya süren Dr. Coşkun'un doçentliği yabancı dil evraklarında sahtecilik gerekçesiyle elinden alınmıştı. Dr. Coşkun, Adana Tabip Odası'ndan da ceza alınca istifa etmişti.

Görüntü Dökümü



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- Ömer Coşkun'un cenazesine katılanlar



- Mezara toprak atılması



- Cenazeye katılanların oturması



- Mezarlık tabelası

SÜRE:01.10 - BOYUT:132 MB

Haber - Kamera: ADANA,()

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9)HAMALLIK YAPTIĞI GÜBRE BAYİSİNİ SOYDU

ADANA'da 24 yaşındaki Mustafa A., bir süre hamallık yaptığı gübre bayisinden 12 bin lira değerinde gübre çaldı.



Merkez Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde zirai ilaç bayiliği yapan Suat E., 25 Şubat'ta iş yerine geldiğinde, deposundaki çuvallar içerisinde duran gübrelerin yerinde olmadığını fark etti. Suat E.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 12 bin lira değerindeki gübrenin çalındığını belirledi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan işyerlerine ait güvenlik kameralarının kayıtlarını toplayıp incelemeye aldı. Gübrelerin taşındığı kamyoneti kullanan kişinin gübre bayinde bir süre çalışan Mustafa A. olduğu belirlendi,



Gözaltına alınan Mustafa A., ifadesi doğrultusunda çalınan gübreler de bir depoda ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunda Suat E.'nin deposunda bir süre hamallık yaptığını belirten Mustafa A., "İsteseydim depoyu boşaltırdım, kiraladığım bahçede kullanacağım kadarını götürdüm" diye ifade verdi. Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan poliste kaydı bulunan Mustafa A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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- Gübre torbalarından görüntü

SÜRE:00.47 - BOYUT:88 MB

Haber - Kamera: Fatih KARAÇALI / ADANA,()

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10)BYLOCK'ÇU SAĞLIK ÇALIŞANLARI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) kripto haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 sağlık çalışanı adliyeye sevk edildi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne (KOM) bağlı ekipler, ByLock'çu sağlık çalışanlarına yönelik operasyon yaptı. Eş zamanlı baskında aralarında eski polis müdürlerinden O.S.'nin eşi K.S.'nin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. 14 gün sorgulanan şüphelilerden K.S.'nin sağlık çalışanlarının 'ablası' olduğu ileri sürüldü. İfadeleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



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- Adli Tıp birimi önündeki polis otoları



- Şüphelilerin Adli Tıp birimine girmeleri



- Adli Tıp birimi tabelası



SÜRE:01.01 BOYUT:114 MB

Haber - Kamera: Fatih KARAÇALI / ADANA,()



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11)TIR'IN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, TIR'ın çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü 33 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Mustafa Ataş yaşamını yitirdi. Kaza sonrası yaşamını yitiren Ataş'ın, çalan cep telefonunu kimse açamadı.



Kaza, öğle saatlerinde Kırıkçalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hassa yönüne ilerleyen 65 yaşındaki E.V. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen TIR, iddiaya göre kavşakta Suriyeli sığınmacıların barındığı çadır kente mesaiye giden özel güvenlik görevlisi Mustafa Ataş yönetimindeki elektrikli motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yol kenarındaki bariyerlere çarpan kasklı sürücü Ataş, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Kaza sonrası TIR sürücüsü E.V. jandarmaya teslim olurken, ölen sürücünün bu sırada çalan telefonuna ise kimse bakamadı. Uzun süre çalan telefona cevap veren olmazken, bir süre sonra kazayı haber alan Ataş'ın mesai arkadaşları olay yerine geldi. Mesai arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen Ataş'ın yakınları da ölüm haberiyle sinir krizi geçirerek gözyaşına boğuldu. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Ataş'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Görüntü Dökümü



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- Kaza yeri ve motosiklet



- Güvenlik güçlerinin incelemesi



- Sağlıkçıların ölen kişinin yakınlarına müdahalesi



- Olay yerinde toplanan kalabalık



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 93 MB