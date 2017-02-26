DHA YURT BÜLTENİ-7

1)EL BAB'DA UZMAN ÇAVUŞ YARALANDI

SURİYE'de Fırat Kalkanı harekatının yürütüldüğü El Bab bölgesinde meydana gelen kazada uzman çavuş 27 yaşındaki E.Y. yaralandı.Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde, öğleden sonra atış sırasında obüsün geri tepmesi sonucu uzman çavuş E.Y. yaralandı. Helikopterle Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan uzman çavuş E.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Helikopterin kalkışı

- Helikopterin gidişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 81 MB

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2)İKİ KATLI BİNA ÇIKAN YANGINDA KÜLE DÖNDÜ

MANİSA'nın Kula ilçesinde çıkan yangında bir ev ve alt katındaki depo tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.Bugün saat 00.20 sıralarında Bey Mahallesi, 18 Sokak'taki Fatih Türkkan'a ait altı depo olarak kullanılan iki katlı kagir evde, elektrik kontağından yangın çıktı. Alevleri farkeden mahalle sakinlerinin durumu farkedip, ihbarda bulunması üzerine yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri bir saatlik çaba sonucunda güçlükle çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimseninin bulunmadığı öğrenildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü



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-Yangından cep telefonu ile çekilmiş görüntüler

Haber: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), ()

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3)MİNİK ZEHRA NUR, SOKAKTA OYNARKEN MAGANDA KURBANI OLDU

GAZİANTEP'te iki grup arasındaki çıkan kavga sırasında ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmalar, sokakta oyun oynayan 3 yaşındaki Zehra Nur Gökdoğan'ın göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan minik Zehra Nur, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.Olay, öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kimlikleri henüz belirsiz iki gruptaki kişiler, 27 numaralı sokakta karşılaştı. Gruptakiler arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek tabanca ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Bu sırada sokakta oyun oynayan Zehra Nur Gökdoğan, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet etmesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, minik kızı yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Minik Zehra Nur, buradaki ilk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyata alınan Zehra Nur, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



İhbarla gelen polisler, olay yerinde inceleme yapıp, kavgaya karışanları yakalamak için araştırma başlattı. Polisler kısa sürede 5 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Polis, Zehra Nur'un ölümüne yol açan tüfeği ateşleyen kişinin hangi şüpheli olduğunu belirlemeye çalışıyor.

Görüntü Dökümü



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- Şehitkamil Devlet Hastanesi



- Hastaneye ambulansın gelmesi



- Ölen Zehra Nur Gökdoğan'ın fotoğrafı



- Genel ve detay görüntüler

Haber:- Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 21 MB



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4)ÖNCE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ, SONRA DOMATES YEME YARIŞMASI

ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde doğa yürüyüşü ve domates yeme yarışması yapıldı. Kadınlar kategorisinde 3 dakikada 4 kilo 930 gram domates yiyen Ela Karakaya, çocuklarda ise 3 dakikada 1 kilo 575 gram domates yiyen Kazım Gencer birinci oldu.Kumluca Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ile Karşıyaka Mahalle Muhtarlığı tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüşe Belediye Başkanı Ak Partili Hüsamettin Çetinkaya, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Gürcan Yıldırım, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, daire amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 4 kilometrelik güzergahta Sarnıç Tepesi'ne yapılan yürüyüş boyunca polis, zabıta ve sağlık ekibi güvenlik önlemi aldı. Kumluca Belediyesi'ne ait içerisinde hayvanat bahçesi, piknik ve mesire alanı bulunan Sarnıç Tepesi'ne ulaşan yürüyüşçülere çeşitli ikramlarda bulunuldu.



Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, belediye olarak her ay bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini ve bu yürüyüşlerin her birinin farklı temaları olduğunu belirterek, bu yürüyüşün temasının da domates olduğunu söyledi. Kumluca ve yöresinde üretilen ürünlerin doğal ve kontrollü olarak üretildiğini kaydeden Çetinkaya, "Kumluca'nın varoluş nedeni domates. Bugünkü yürüyüşümüzde Kumlucalılar olarak, üreticiler olarak buradan vermek istediğimiz mesaj şu; Kumluca'da üretilen ürün güvenilir gıda. Herkes sofrasında Kumluca'da üretilmişse üretici bilincinden dolayı hiçbir endişe duymadan yiyebilir. Biz doğal üretim yapıyoruz, toprakta yetiştiriyoruz, geçmişte dedelerimiz, nenelerimiz nasıl yetiştirmişse toprağa bağlı olarak yetiştiriyoruz" dedi.



DOMATES YEME YARIŞMASI



Konuşmanın ardından yürüyüşe katılan kadın ve çocuklar arasında domates yeme yarışması yapıldı. 10 kadın yarışma öncesi yiyecekleri domatesleri hassas terazilerle tartarak aldı. Jüri üyelerinin gözetiminde yapılan yarışma sonunda 3 dakikada 4 kilo 930 gram domates yiyen Ela Karakaya birinci, 4 kilo 765 gram domates yiyen Meral İlci ikinci, 3 kilo 580 gram domates yiyen Naciye Aydemir ise üçüncü oldu. Çocuklar kategorisinde ise 3 dakikada 1 kilo 575 gram domates yiyen Kazım Gencer birinci, 1 kilo 340 gram domates yiyen Beytullah Koncuk ikinci ve 715 gram domates yiyen Yusuf Yıldırım ise üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren kadın ve çocuklara Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Gürcan Yıldırım, daire amirleri ve mahalle muhtarları tarafından kupa ve madalyaları verildi.

Domates yeme yarışmasında birinci olan Ela Karakaya, amaçlarının yarışmak değil domatesin kalitesini göstermek olduğunu belirterek, "Bizim domatesimiz gayet sağlıklıdır. Biz domatesleri hiç yıkamadık. Seradan nasıl geldiyse o şekilde yedik. Doğal ve çok lezzetliydi" diye konuştu.

Çocuklar kategorisinin birincisi Kazım Gencer ise kupayı almanın biraz zor olduğunu ancak kazandığı için gururlu olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü



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- İlçe merkezinden Sarnıç Tepesi’ne yürüyüş



- Kahvaltı ikramı



- Yemek duası



- Domates yeme yarışmaları



- Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya’nın konuşması



- Yarışmayı kazananlara kupa ve madalya töreni



- Yarışmacılarla röp

(Haber- Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), ()

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5)"ASKERİ HASTANELERDE KAPASİTE ARTIŞI OLDU"

Erzurum'da düzenlenen İl Sağlık Değerlendirme Toplantısına Bakan Recep Akdağ, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, askeri hastanelerin devrini asker ve kolluk kuvvetlerine daha mükemmel bir hizmet vermek amacıyla yapıldığını söyledi. Hastanelerde her yönden kapasite artışı olduğunu belirten Bakan Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asker ve diğer kolluk kuvvetlerine verilen sağlık hizmetlerini şöyle düşünmek gerekir. Bunlar bir cephede ve cephenin gerisinde verilen hizmetler, ikincisi de hastane hizmetleri olarak sınıflanabilir. Cephede ve cephenin hemen gerisinde verilen hizmetler açısından zaten sağlık hizmetleri şuan da silahlı kuvvetler tarafından veriliyor ve biz onlara destek oluyoruz. Mesela bunu Cerablus'ta yaptık. Sınır ötesi hizmetler açısından sağlık bakanlığımız her türlü imkanını sahra hastanelerini silahlı kuvvetlerimizin hizmetine veriyor. Bundan sonrada bunu vermeye devam edeceğiz. Planlamamız şudur. Cephe ve cephe gerisinde yani ön hatta silahlı kuvvetler hizmet verecek onları geliştireceğiz birilikte geliştiriyoruz. Arka plandaki hastanelerde sağlık bakanı olarak biz geliştirmeye devam edeceğiz. Buradan hem vatandaşlar hem silahlı kuvvetler mensupları hizmet almış olacak. Ama şöyle bir hususta geliştiriyoruz. Özellikle çatışmaların yoğun olduğu yerlerde ihtiyacın daha yüksek olduğu anlarda mesela Diyarbakır'da, Hakkari'de ve Van'da silahlı kuvvetlerimizin ve Milli Savunma Bakanımızın istediği yerlerde hastaneleri sadece kolluk kuvvetlerine, askerlerimize ve polislerimize hizmet etmek üzere dizayn ediyoruz. Hem kapasitelerini geliştiriyoruz hem uzmanlık açısından hem de bunları gerektiğinde sadece kolluk kuvvetlerimize hizmet verecek bir planlama ile geliştiriyoruz."



"SİGARA FİRMALARI ACIMASIZ"



Sigara konusunda Türkiye'nin yüzde 31'lerden 27'lere gerilediğini ancak son senelerde yüzde 30'ların üstüne çıkıldığını hatırlatan Bakan Akdağ, "Burda özellikle gençlerimizi korumak gerekiyor. Sigara firmaları çok acımasızdır. Bütün dünyada böyledir" dedi.

Sigara firmaları için para kazanmanın ön planda olduğunu kaydeden Bakan Akdağ, "Aslında sigara zehirli bir madde. Dolayısıyla bu ticari kaygılarla acımasızca yapılan faaliyetlere karşı elbette biz özellikle gençlerimizi, insanımızı, korumak üzere mücadeleye devam edeceğiz. Yapmayı planladığımız 2 ana iş var. Birincisi düz paket dediğimiz sigaranın markasını görünmeyecek hale getirmek, ikincisi de sigaranın açıkta satılmasına mani olmak. Ama bunlardan daha önemlisi bu farkındalık çalışmalarıdır" diye konuştu.

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-İl değrelendirme toplanıtısı

-Toplantıya katılan potokol ve Sağlık bakanlığı müsteşar yardımcıları

-Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile röp.

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()



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